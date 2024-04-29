Стадион: Велодром.
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|10 (3)
|0.83
|Верету Жордан
|3 (1)
|0.25
|Мбемба Шансель
|3
|0.25
|Клосс Жонатан
|2
|0.17
|Сарр Исмаила
|2
|0.17
|Арит Амин
|1 (1)
|0.08
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.08
|Мумбанья Фарис
|1
|0.08
|Ндиайе Ильман
|1
|0.08
|Оливейра Витор
|1
|0.08
|Унаи Аззедин
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скамакка Джанлука
|5
|0.5
|Муриэль Луис
|4 (1)
|0.4
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0.2
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.1
|Руджери Маттео
|1
|0.1
|Джимсити Берат
|1
|0.1
|Пашалич Марио
|1
|0.1
|Лукман Адемола
|1
|0.1
|Скальвини Джорджио
|1
|0.1
|Джованни Бонфанти
|1
|0.1
|Миранчук Алексей
|0
|0
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|Копмейнерс Тëн
|0
|0
|Де Нипоти Томмазо
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарр Исмаила
|4
|0
|Жиго Самуэль
|3
|0
|Балерди Леонардо
|3
|0
|Мбемба Шансель
|2
|0
|Клосс Жонатан
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Мерлен Кентен
|2
|0
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|Лопес Пау
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скальвини Джорджио
|3
|0
|Хин Исак
|3
|0
|Де Рон Мартен
|2
|0
|Джимсити Берат
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Хольм Эмиль
|2
|0
|Толой Рафаэл
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Копмейнерс Тëн
|1
|0
|Баккер Митчел
|1
|0
|Руджери Маттео
|1
|0
|Джованни Бонфанти
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Аталанта
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
2
3
Марсель
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Аталанта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
7
6
Марсель
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Аталанта
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
16
12
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
6%
1
8%
1-15
6
38%
1
8%
16-30
1
6%
6
50%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
19%
2
17%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
9%
1
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
3
27%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
25
18
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
1
4%
1
6%
1-15
8
32%
2
11%
16-30
2
8%
6
33%
31-45
3
12%
5
28%
46-60
4
16%
2
11%
61-75
7
28%
2
11%
76-90
Пропущено
19
7
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
3
16%
2
29%
1-15
4
21%
1
14%
16-30
1
5%
1
14%
31-45
5
26%
1
14%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
26%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Марсель - Ланс 2:1 Марсель - Ницца 2:2 Тулуза - Марсель 2:2 Марсель - Бенфика 1:0
Бенфика - Марсель 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Марсель - ПСЖ 0:2 Ренн - Марсель 2:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Марсель - Нант 2:0 Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1
Аталанта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1
Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0
Результаты матчей
Марсель
Аталанта
Точный счет
3:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Марсель
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
23
42
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
41
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
91
84
64
57
28
210
19
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|10 (3)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|7 (1)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|7
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|2 2
|Рома
|Н'Дика Эван
|5
|Вильярреал
|Морено Альберто
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марсель - Аталанта
Исход игры
Марсель
25.4% (16)
Ничья
39.7% (25)
Аталанта
34.9% (22)
Тотал 2.5
Больше
45.28% (24)
Меньше
54.72% (29)
Обе команды забьют
Да
84.91% (45)
Нет
15.09% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (21)
1:2 Аталанта
20.6% (13)
2:1 Марсель
14.3% (9)
1:0 Марсель
7.9% (5)
2:2 Ничья
3.2% (2)
2:0 Марсель
3.2% (2)
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