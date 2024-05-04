  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Серветт
2:0
Первый тайм: 15'
Винтертур
0'
1:0
2' Гол
Кривелли Энцо
2:0
4' Гол
Дулин Давид

Ход матча

2'
Кривелли Энцо
1:0
4'
Дулин Давид
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Винтертур
1.52
6.05
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6.65
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Все Коэффициенты
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
28
Дулин
Давид
9
Стеванович
Мирослав
10
Антунес
Алексис
8
Конья
Тимоте
77
Болла
Бендегуз
27
Кривелли
Энцо
33
Келлер
Марвин
19
Adrian
Gantenbein
16
Арнольд
Ремо
21
Loic
Luthi
24
Сидлер
Сильван
6
Randy
Schneider
22
Дуррер
Адриан
99
Буркарт
Нишан
10
Ди
Джусто
Маттео
29
Фофана
Бубакар
II
11
Туркес
Алдин
Серветт
4-1-4-1
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Серветт
Винтертур

24 матча

62.5%
37.5%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
29.2%
4.1%
16 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

36 матчей

41.7%
38.9%
19.4%
15 побед 14 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
52.8%
22.2%
9 побед 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.4%
30.6%
25%
16 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

К
0:1
С
1:0
С
3:3
С
2:2
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
1:0
ЧЛ
2:3
ЧЛ
5:2
ЧЛ
1:3
ЧЛ
2:0
ЧЛ
4:2
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:3
ЧЛ
1:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
4:2
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:2
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:2

Голы

Всего голов

28
30

Голов в среднем за матч

1.65
1.58

Среднее время на гол

54
57

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.53
1.06

Среднее время на гол

58
85

Всего голов

57
48

Голов в среднем за матч

1.58
1.33

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

56
67

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.29
Кривелли Энцо 8 (3) 0.24
Гийемено Джереми 6 0.18
Кутеса Дерек 4 0.12
Стеванович Мирослав 4 0.12
Болла Бендегуз 4 (1) 0.12
Антунес Алексис 4 0.12
Конья Тимоте 3 0.09
Нисимура Такума 3 (2) 0.09
Руй Стив 2 0.06
Мазику Брэдли 1 0.03
Ондуа Гаэль 1 0.03
Севрен Йоан 1 0.03
Роделен Ронни 1 0.03
Флюке Патрик 1 0.03
Цунэмото Кэйго 0 0
Барон Энтони 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лтайеф Сайфалла 8 0.24
Туркес Алдин 8 (1) 0.24
Ди Джусто Маттео 6 0.18
Буркарт Нишан 6 (1) 0.18
Samuel Ballet 5 0.15
Randy Schneider 4 0.12
Adrian Gantenbein 3 0.09
Стильхарт Базиль 3 0.09
Фофана Бубакар II 3 0.09
Дзуффи Лука 2 0.06
Шеттин Тобиас 2 0.06
Буэсс Роман 2 (1) 0.06
Арнольд Ремо 1 0.03
Loic Luthi 1 0.03
Samir Ramizi 0 0
Янкевиц Александр 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Granit Lekaj 0 0
Сидлер Сильван 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 4 1
Севрен Йоан 4 1
Бедья Крис 5 0
Мазику Брэдли 5 0
Цунэмото Кэйго 4 0
Кривелли Энцо 2 1
Бронн Дилан 2 1
Барон Энтони 2 1
Дулин Давид 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Конья Тимоте 3 0
Гийемено Джереми 3 0
Антунес Алексис 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Руй Стив 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Диба Самба 2 0
Малл Джоэл 1 0
Нисимура Такума 1 0
Маньен Тео 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лтайеф Сайфалла 7 0
Randy Schneider 5 1
Стильхарт Базиль 6 0
Сидлер Сильван 6 0
Буркарт Нишан 6 0
Samuel Ballet 6 0
Шеттин Тобиас 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Диаби Сулейман 4 0
Арнольд Ремо 4 0
Granit Lekaj 2 1
Буэсс Роман 3 0
Туркес Алдин 3 0
Adrian Gantenbein 3 0
Дзуффи Лука 2 0
Samir Ramizi 2 0
Thibault Corbaz 2 0
Фофана Бубакар II 2 0
Араз Муса 1 0
Шмид Янник 1 0
Келлер Марвин 1 0

Результаты матчей

Серветт
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Винтертур
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

9
17
Серветт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Винтертур
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

10
12

Упущенные победы

17
23
Серветт
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (9)
27% (9)
45% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (17)
30% (10)
18% (6)
Винтертур
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

17
15

Упущенные победы

26
40

Голы по времени матча

Забито

33
27
11 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
6
18%
6
22%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
3
9%
5
19%
31-45
5
15%
4
15%
46-60
3
9%
2
7%
61-75
14
42%
9
33%
76-90

Пропущено

17
32
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
3
18%
6
19%
1-15
3
18%
3
9%
16-30
4
24%
5
16%
31-45
2
12%
6
19%
46-60
2
12%
1
3%
61-75
3
18%
11
34%
76-90

Забито

21
28
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
6
29%
1
4%
1-15
4
19%
3
11%
16-30
3
14%
3
11%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
4
19%
10
36%
61-75
3
14%
10
36%
76-90

Пропущено

20
24
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
10%
4
17%
1-15
4
20%
3
13%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
5
25%
2
8%
46-60
4
20%
6
25%
61-75
3
15%
6
25%
76-90

Забито

54
55
24 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 36
19 Забивали первыми 19
3 Не забивали 2
12
22%
7
13%
1-15
6
11%
4
7%
16-30
6
11%
8
15%
31-45
6
11%
5
9%
46-60
7
13%
12
22%
61-75
17
31%
19
35%
76-90

Пропущено

37
56
18 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 25
5
14%
10
18%
1-15
7
19%
6
11%
16-30
6
16%
8
14%
31-45
7
19%
8
14%
46-60
6
16%
7
13%
61-75
6
16%
17
30%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Базель - Серветт 2:1 Серветт - Цюрих 0:1
Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0
Винтертур
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Винтертур - Серветт 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Винтертур - Лугано 2:2
Цюрих - Винтертур 0:0 Винтертур - Серветт 1:0 Базель - Винтертур 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Винтертур - Ивердон 2:1 Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2

Результаты матчей

Серветт
Винтертур

Точный счет

2:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
8 раз 47%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
2
10 раз 30%
0
4 раза 12%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%
2
14 раз 42%
1
13 раз 39%
3
3 раза 9%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Серветт
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
16
1
11
6
1.5
10
7
4
13
2.5
2
15
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
15
1
5
11
1.5
8
8
2
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
4
0.5
Больше Меньше
31
2
16
17
1.5
18
15
6
27
2.5
4
29
2
31
3.5
1
32

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 33 19 8 6 67 - 32 65
2.
Серветт
 2:0 34 17 9 8 55 - 38 60
3.
Лугано
 33 18 5 10 61 - 44 59
4.
Санкт-Галлен
 33 14 8 11 53 - 44 50
5.
Винтертур
 0:2 34 13 10 11 55 - 58 49
6.
Цюрих
 33 12 12 9 44 - 35 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 33 12 8 13 41 - 46 44
2.
Базель
 33 11 7 15 41 - 51 40
3.
Ивердон
 33 11 7 15 43 - 64 40
4.
Лозанна
 33 10 10 13 43 - 48 40
5.
Грасcхоппер
 0:0 34 8 7 19 35 - 45 31
6.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 34 5 9 20 33 - 66 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 13 2 1 44 - 11 41
2.
Серветт
 2:0 18 11 4 3 34 - 18 37
3.
Санкт-Галлен
 17 11 3 3 38 - 22 36
4.
Винтертур
 0:2 17 9 4 4 28 - 24 31
5.
Лугано
 16 9 3 4 27 - 17 30
6.
Цюрих
 16 7 7 2 22 - 14 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 17 10 4 3 31 - 25 34
2.
Люцерн
 17 9 4 4 23 - 17 31
3.
Лозанна
 16 7 5 4 25 - 18 26
4.
Базель
 16 6 4 6 21 - 20 22
5.
Грасcхоппер
 0:0 17 6 4 7 23 - 18 22
6.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 17 2 6 9 16 - 35 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Янг Бойз
 17 6 6 5 23 - 21 24
3.
Серветт
 2:0 16 6 5 5 21 - 20 23
4.
Цюрих
 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Винтертур
 0:2 17 4 6 7 27 - 34 18
6.
Санкт-Галлен
 16 3 5 8 15 - 22 14

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 17 5 3 9 20 - 31 18
2.
Лозанна
 17 3 5 9 18 - 30 14
3.
Люцерн
 16 3 4 9 18 - 29 13
4.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 17 3 3 11 17 - 31 12
5.
Грасcхоппер
 0:0 17 2 3 12 12 - 27 9
6.
Ивердон
 16 1 3 12 12 - 39 6

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (2)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 11
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Винтертур
1.52
6.05
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6.65
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