Тур: 34. Стадион: Стад де Женев.
0'
1:0
2' ГолКривелли Энцо
2:0
4' ГолДулин Давид
17' Желтая карточкаДуррер Адриан
66' Желтая карточкаДулин Давид
2:1
86' ГолRandy Schneider
90'+4
Ход матча
2'
1:0
4'
2:0
17'
66'
86'
2:1
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 1
-
10 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
434 Количество передач 447
-
50 Владение мячом, % 50
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
16
Арнольд
Ремо
21
Loic
Luthi
11
Туркес
Алдин
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Маньен ТеоЗащитник
- Полузащитник
-
25 Бронн ДиланПолузащитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
-
21 Loic LuthiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
История личных встреч
Серветт
Винтертур
24 матча
62.5%
37.5%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
29.2%
4.1%
16 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
36 матчей
41.7%
38.9%
19.4%
15 побед 14 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
52.8%
22.2%
9 побед 19 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.4%
30.6%
25%
16 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
30
Голов в среднем за матч
1.65
1.58
Среднее время на гол
54
57
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
1.53
1.06
Среднее время на гол
58
85
Всего голов
57
48
Голов в среднем за матч
1.58
1.33
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
56
67
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|10 (2)
|0.29
|Кривелли Энцо
|8 (3)
|0.24
|Гийемено Джереми
|6
|0.18
|Кутеса Дерек
|4
|0.12
|Стеванович Мирослав
|4
|0.12
|Болла Бендегуз
|4 (1)
|0.12
|Антунес Алексис
|4
|0.12
|Конья Тимоте
|3
|0.09
|Нисимура Такума
|3 (2)
|0.09
|Руй Стив
|2
|0.06
|Мазику Брэдли
|1
|0.03
|Ондуа Гаэль
|1
|0.03
|Севрен Йоан
|1
|0.03
|Роделен Ронни
|1
|0.03
|Дулин Давид
|1
|0.03
|Флюке Патрик
|1
|0.03
|Цунэмото Кэйго
|0
|0
|Барон Энтони
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лтайеф Сайфалла
|8
|0.24
|Туркес Алдин
|8 (1)
|0.24
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.18
|Буркарт Нишан
|6 (1)
|0.18
|Randy Schneider
|5
|0.15
|Samuel Ballet
|5
|0.15
|Adrian Gantenbein
|3
|0.09
|Стильхарт Базиль
|3
|0.09
|Фофана Бубакар II
|3
|0.09
|Дзуффи Лука
|2
|0.06
|Шеттин Тобиас
|2
|0.06
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.06
|Арнольд Ремо
|1
|0.03
|Loic Luthi
|1
|0.03
|Samir Ramizi
|0
|0
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Granit Lekaj
|0
|0
|Сидлер Сильван
|0
|0
|Бароан Антуан
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ондуа Гаэль
|4
|1
|Севрен Йоан
|4
|1
|Бедья Крис
|5
|0
|Мазику Брэдли
|5
|0
|Дулин Давид
|4
|0
|Цунэмото Кэйго
|4
|0
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Бронн Дилан
|2
|1
|Барон Энтони
|2
|1
|Кутеса Дерек
|3
|0
|Конья Тимоте
|3
|0
|Гийемено Джереми
|3
|0
|Антунес Алексис
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|Руй Стив
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Диба Самба
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Нисимура Такума
|1
|0
|Маньен Тео
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лтайеф Сайфалла
|7
|0
|Randy Schneider
|5
|1
|Стильхарт Базиль
|6
|0
|Сидлер Сильван
|6
|0
|Буркарт Нишан
|6
|0
|Samuel Ballet
|6
|0
|Шеттин Тобиас
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Диаби Сулейман
|4
|0
|Арнольд Ремо
|4
|0
|Granit Lekaj
|2
|1
|Буэсс Роман
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Adrian Gantenbein
|3
|0
|Дзуффи Лука
|2
|0
|Samir Ramizi
|2
|0
|Thibault Corbaz
|2
|0
|Фофана Бубакар II
|2
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Дуррер Адриан
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Винтертур
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
9
18
Серветт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Винтертур
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
10
12
Упущенные победы
17
23
Серветт
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (10)
26% (9)
44% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (17)
29% (10)
21% (7)
Винтертур
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
38% (13)
38% (13)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
18
15
Упущенные победы
26
41
Голы по времени матча
Забито
35
28
13 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
8
23%
6
21%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
3
9%
5
18%
31-45
5
14%
4
14%
46-60
3
9%
2
7%
61-75
14
40%
10
36%
76-90
Пропущено
18
34
10 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
3
17%
8
24%
1-15
3
17%
3
9%
16-30
4
22%
5
15%
31-45
2
11%
6
18%
46-60
2
11%
1
3%
61-75
4
22%
11
32%
76-90
Забито
21
28
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
6
29%
1
4%
1-15
4
19%
3
11%
16-30
3
14%
3
11%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
4
19%
10
36%
61-75
3
14%
10
36%
76-90
Пропущено
20
24
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
10%
4
17%
1-15
4
20%
3
13%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
5
25%
2
8%
46-60
4
20%
6
25%
61-75
3
15%
6
25%
76-90
Забито
56
56
26 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 37
20 Забивали первыми 19
3 Не забивали 2
14
25%
7
13%
1-15
6
11%
4
7%
16-30
6
11%
8
14%
31-45
6
11%
5
9%
46-60
7
13%
12
21%
61-75
17
30%
20
36%
76-90
Пропущено
38
58
18 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 26
5
13%
12
21%
1-15
7
18%
6
10%
16-30
6
16%
8
14%
31-45
7
18%
8
14%
46-60
6
16%
7
12%
61-75
7
18%
17
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Базель - Серветт 2:1 Серветт - Цюрих 0:1
Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0
Винтертур
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Винтертур - Серветт 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Винтертур - Лугано 2:2
Цюрих - Винтертур 0:0 Винтертур - Серветт 1:0 Базель - Винтертур 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Винтертур - Ивердон 2:1 Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2
Результаты матчей
Серветт
Винтертур
Точный счет
2:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
2
8 раз 47%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
5:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
7 раз 21%
1:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 38%
2
11 раз 32%
0
4 раза 12%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%
2
14 раз 41%
1
14 раз 41%
3
3 раза 9%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Серветт
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
161
126
107
414
215
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
161
511
89
214
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
304
Больше Меньше
322
1717
1816
628
430
232
133
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|19
|8
|6
|67 - 32
|65
|2.
|0:0
|34
|18
|6
|10
|61 - 44
|60
|3.
|34
|17
|9
|8
|55 - 39
|60
|4.
|0:0
|34
|14
|9
|11
|53 - 44
|51
|5.
|34
|13
|10
|11
|56 - 58
|49
|6.
|33
|12
|12
|9
|44 - 35
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|12
|8
|13
|41 - 46
|44
|2.
|33
|11
|7
|15
|41 - 51
|40
|3.
|33
|11
|7
|15
|43 - 64
|40
|4.
|33
|10
|10
|13
|43 - 48
|40
|5.
|34
|9
|6
|19
|38 - 47
|33
|6.
|34
|5
|8
|21
|35 - 69
|23
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|2
|1
|44 - 11
|41
|2.
|18
|11
|4
|3
|34 - 19
|37
|3.
|0:0
|17
|11
|3
|3
|38 - 22
|36
|4.
|0:0
|17
|9
|4
|4
|27 - 17
|31
|5.
|17
|9
|4
|4
|28 - 24
|31
|6.
|16
|7
|7
|2
|22 - 14
|28
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|4
|3
|31 - 25
|34
|2.
|17
|9
|4
|4
|23 - 17
|31
|3.
|16
|7
|5
|4
|25 - 18
|26
|4.
|17
|7
|3
|7
|26 - 20
|24
|5.
|16
|6
|4
|6
|21 - 20
|22
|6.
|17
|2
|6
|9
|16 - 35
|12
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|9
|2
|6
|34 - 27
|29
|2.
|17
|6
|6
|5
|23 - 21
|24
|3.
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|4.
|17
|5
|5
|7
|22 - 21
|20
|5.
|17
|4
|6
|7
|28 - 34
|18
|6.
|0:0
|17
|3
|6
|8
|15 - 22
|15
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|5
|3
|9
|20 - 31
|18
|2.
|17
|3
|5
|9
|18 - 30
|14
|3.
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|4.
|17
|3
|2
|12
|19 - 34
|11
|5.
|17
|2
|3
|12
|12 - 27
|9
|6.
|16
|1
|3
|12
|12 - 39
|6
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (2)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7
|Стад Лозанна-Уши
|Махмуд Элиес
|2 6