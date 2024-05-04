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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Серветт
2:1
Конец матча
Винтертур
0'
1:0
2' Гол
Кривелли Энцо
2:0
4' Гол
Дулин Давид
17' Желтая карточка
Дуррер Адриан
66' Желтая карточка
Дулин Давид
2:1
86' Гол
Randy Schneider
90'+4

Ход матча

2'
Кривелли Энцо
1:0
4'
Дулин Давид
2:0
17'
 
Дуррер Адриан
46'
 
Лтайеф Сайфалла
Ди Джусто Маттео
46'
 
Стильхарт Базиль
Дуррер Адриан
66'
Дулин Давид
 
66'
Кутеса Дерек
Болла Бендегуз
 
66'
Нисимура Такума
Кривелли Энцо
 
68'
 
Бароан Антуан
Буркарт Нишан
69'
 
Thibault Corbaz
Фофана Бубакар
82'
Бронн Дилан
Конья Тимоте
 
86'
2:1
Randy Schneider
(Бароан Антуан)
90'
Маньен Тео
Антунес Алексис
 
90'
Барон Энтони
Дулин Давид
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 434 Количество передач 447
  • 50 Владение мячом, % 50
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
28
Дулин
Давид
9
Стеванович
Мирослав
10
Антунес
Алексис
8
Конья
Тимоте
77
Болла
Бендегуз
27
Кривелли
Энцо
33
Келлер
Марвин
19
Adrian
Gantenbein
16
Арнольд
Ремо
21
Loic
Luthi
24
Сидлер
Сильван
6
Randy
Schneider
22
Дуррер
Адриан
99
Буркарт
Нишан
10
Ди
Джусто
Маттео
29
Фофана
Бубакар
II
11
Туркес
Алдин
Серветт
4-1-4-1
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Серветт
Винтертур

24 матча

62.5%
37.5%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
29.2%
4.1%
16 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

36 матчей

41.7%
38.9%
19.4%
15 побед 14 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
52.8%
22.2%
9 побед 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.4%
30.6%
25%
16 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

К
0:1
С
1:0
С
3:3
С
2:2
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
1:0
ЧЛ
2:3
ЧЛ
5:2
ЧЛ
1:3
ЧЛ
2:0
ЧЛ
4:2
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:3
ЧЛ
1:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
4:2
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:2
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:2

Голы

Всего голов

28
30

Голов в среднем за матч

1.65
1.58

Среднее время на гол

54
57

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.53
1.06

Среднее время на гол

58
85

Всего голов

57
48

Голов в среднем за матч

1.58
1.33

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

56
67

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.29
Кривелли Энцо 8 (3) 0.24
Гийемено Джереми 6 0.18
Кутеса Дерек 4 0.12
Стеванович Мирослав 4 0.12
Болла Бендегуз 4 (1) 0.12
Антунес Алексис 4 0.12
Конья Тимоте 3 0.09
Нисимура Такума 3 (2) 0.09
Руй Стив 2 0.06
Мазику Брэдли 1 0.03
Ондуа Гаэль 1 0.03
Севрен Йоан 1 0.03
Роделен Ронни 1 0.03
Дулин Давид 1 0.03
Флюке Патрик 1 0.03
Цунэмото Кэйго 0 0
Барон Энтони 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лтайеф Сайфалла 8 0.24
Туркес Алдин 8 (1) 0.24
Ди Джусто Маттео 6 0.18
Буркарт Нишан 6 (1) 0.18
Randy Schneider 5 0.15
Samuel Ballet 5 0.15
Adrian Gantenbein 3 0.09
Стильхарт Базиль 3 0.09
Фофана Бубакар II 3 0.09
Дзуффи Лука 2 0.06
Шеттин Тобиас 2 0.06
Буэсс Роман 2 (1) 0.06
Арнольд Ремо 1 0.03
Loic Luthi 1 0.03
Samir Ramizi 0 0
Янкевиц Александр 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Granit Lekaj 0 0
Сидлер Сильван 0 0
Бароан Антуан 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 4 1
Севрен Йоан 4 1
Бедья Крис 5 0
Мазику Брэдли 5 0
Дулин Давид 4 0
Цунэмото Кэйго 4 0
Кривелли Энцо 2 1
Бронн Дилан 2 1
Барон Энтони 2 1
Кутеса Дерек 3 0
Конья Тимоте 3 0
Гийемено Джереми 3 0
Антунес Алексис 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Руй Стив 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Диба Самба 2 0
Малл Джоэл 1 0
Нисимура Такума 1 0
Маньен Тео 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лтайеф Сайфалла 7 0
Randy Schneider 5 1
Стильхарт Базиль 6 0
Сидлер Сильван 6 0
Буркарт Нишан 6 0
Samuel Ballet 6 0
Шеттин Тобиас 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Диаби Сулейман 4 0
Арнольд Ремо 4 0
Granit Lekaj 2 1
Буэсс Роман 3 0
Туркес Алдин 3 0
Adrian Gantenbein 3 0
Дзуффи Лука 2 0
Samir Ramizi 2 0
Thibault Corbaz 2 0
Фофана Бубакар II 2 0
Араз Муса 1 0
Шмид Янник 1 0
Дуррер Адриан 1 0
Келлер Марвин 1 0

Результаты матчей

Серветт
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Винтертур
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

9
18
Серветт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Винтертур
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

10
12

Упущенные победы

17
23
Серветт
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (10)
26% (9)
44% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (17)
29% (10)
21% (7)
Винтертур
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
38% (13)
38% (13)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

18
15

Упущенные победы

26
41

Голы по времени матча

Забито

35
28
13 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
8
23%
6
21%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
3
9%
5
18%
31-45
5
14%
4
14%
46-60
3
9%
2
7%
61-75
14
40%
10
36%
76-90

Пропущено

18
34
10 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
3
17%
8
24%
1-15
3
17%
3
9%
16-30
4
22%
5
15%
31-45
2
11%
6
18%
46-60
2
11%
1
3%
61-75
4
22%
11
32%
76-90

Забито

21
28
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
6
29%
1
4%
1-15
4
19%
3
11%
16-30
3
14%
3
11%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
4
19%
10
36%
61-75
3
14%
10
36%
76-90

Пропущено

20
24
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
10%
4
17%
1-15
4
20%
3
13%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
5
25%
2
8%
46-60
4
20%
6
25%
61-75
3
15%
6
25%
76-90

Забито

56
56
26 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 37
20 Забивали первыми 19
3 Не забивали 2
14
25%
7
13%
1-15
6
11%
4
7%
16-30
6
11%
8
14%
31-45
6
11%
5
9%
46-60
7
13%
12
21%
61-75
17
30%
20
36%
76-90

Пропущено

38
58
18 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 26
5
13%
12
21%
1-15
7
18%
6
10%
16-30
6
16%
8
14%
31-45
7
18%
8
14%
46-60
6
16%
7
12%
61-75
7
18%
17
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Базель - Серветт 2:1 Серветт - Цюрих 0:1
Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Серветт - Ивердон 1:0
Винтертур
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Винтертур - Серветт 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Винтертур - Лугано 2:2
Цюрих - Винтертур 0:0 Винтертур - Серветт 1:0 Базель - Винтертур 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Винтертур - Ивердон 2:1 Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2

Результаты матчей

Серветт
Винтертур

Точный счет

2:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
2
8 раз 47%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
5:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
7 раз 21%
1:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 38%
2
11 раз 32%
0
4 раза 12%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%
2
14 раз 41%
1
14 раз 41%
3
3 раза 9%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Серветт
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
16
1
12
6
1.5
10
7
4
14
2.5
2
15
2
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
16
1
5
11
1.5
8
9
2
14
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
4
0.5
Больше Меньше
32
2
17
17
1.5
18
16
6
28
2.5
4
30
2
32
3.5
1
33

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 33 19 8 6 67 - 32 65
2.
Лугано
 0:0 34 18 6 10 61 - 44 60
3.
Серветт
 34 17 9 8 55 - 39 60
4.
Санкт-Галлен
 0:0 34 14 9 11 53 - 44 51
5.
Винтертур
 34 13 10 11 56 - 58 49
6.
Цюрих
 33 12 12 9 44 - 35 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 33 12 8 13 41 - 46 44
2.
Базель
 33 11 7 15 41 - 51 40
3.
Ивердон
 33 11 7 15 43 - 64 40
4.
Лозанна
 33 10 10 13 43 - 48 40
5.
Грасcхоппер
 34 9 6 19 38 - 47 33
6.
Стад Лозанна-Уши
 34 5 8 21 35 - 69 23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 13 2 1 44 - 11 41
2.
Серветт
 18 11 4 3 34 - 19 37
3.
Санкт-Галлен
 0:0 17 11 3 3 38 - 22 36
4.
Лугано
 0:0 17 9 4 4 27 - 17 31
5.
Винтертур
 17 9 4 4 28 - 24 31
6.
Цюрих
 16 7 7 2 22 - 14 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 17 10 4 3 31 - 25 34
2.
Люцерн
 17 9 4 4 23 - 17 31
3.
Лозанна
 16 7 5 4 25 - 18 26
4.
Грасcхоппер
 17 7 3 7 26 - 20 24
5.
Базель
 16 6 4 6 21 - 20 22
6.
Стад Лозанна-Уши
 17 2 6 9 16 - 35 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 0:0 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Янг Бойз
 17 6 6 5 23 - 21 24
3.
Серветт
 16 6 5 5 21 - 20 23
4.
Цюрих
 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Винтертур
 17 4 6 7 28 - 34 18
6.
Санкт-Галлен
 0:0 17 3 6 8 15 - 22 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 17 5 3 9 20 - 31 18
2.
Лозанна
 17 3 5 9 18 - 30 14
3.
Люцерн
 16 3 4 9 18 - 29 13
4.
Стад Лозанна-Уши
 17 3 2 12 19 - 34 11
5.
Грасcхоппер
 17 2 3 12 12 - 27 9
6.
Ивердон
 16 1 3 12 12 - 39 6

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (2)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 11
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Стад Лозанна-Уши Махмуд Элиес 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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