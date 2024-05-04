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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Лугано
0:1
Перерыв
Санкт-Галлен
0'
0:1
44' Гол
Christian Witzig
45' Желтая карточка
Гргич Анто

Ход матча

44'
0:1
Christian Witzig
(Аколо Чадрак)
45'
Гргич Анто
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Санкт-Галлен
4.80
3.75
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4.00
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Все Коэффициенты
1
Саипи
Амир
20
Думбия
Усман
17
Май
Ларс-Лукас
5
Хайдари
Альбиан
25
Бислими
Уран
21
Киминьяни
Янис
16
Гргич
Анто
29
Махмуд
Хадж
11
Штеффен
Ренато
10
Боттани
Маттиа
9
Целар
Жан
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
4
Станич
Йозо
20
Фалльци
Альберт
33
Шмидт
Исаак
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
37
Christian
Witzig
30
Руис
Виктор
III
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
Лугано
3-4-2-1
Санкт-Галлен
4-3-1-2

История личных встреч

Лугано
Санкт-Галлен

24 матча

91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.8%
16.7%
12.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
29.2%
20 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 12 побед

42 матча

52.4%
16.7%
30.9%
22 победы 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

40.5%
26.2%
33.3%
17 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

47.6%
23.8%
28.6%
20 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

С
2:3
С
1:4
С
1:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
2:3
К
4:1
С
3:0
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
3:3
С
3:1
С
1:3
С
3:2
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
3:0
С
0:2
С
0:1
С
3:2
С
0:1
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
3:3
С
3:1
С
2:0
КШ
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:0
ТМС
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1

Голы

Всего голов

41
31

Голов в среднем за матч

1.95
1.48

Среднее время на гол

46
60

Всего голов

29
28

Голов в среднем за матч

1.38
1.33

Среднее время на гол

65
67

Всего голов

70
59

Голов в среднем за матч

1.67
1.4

Тотал матчей

2.5
41
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 81%
Меньше 19%
8
25
Больше 60%
Меньше 40%
17
18
Больше 43%
Меньше 57%
24
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
40

Среднее время на гол

54
64

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 13 (2) 0.38
Бислими Уран 6 0.18
Вляди Шкельчим 6 (1) 0.18
Штеффен Ренато 5 0.15
Махмуд Хадж 5 0.15
Киминьяни Янис 4 0.12
Саббатини Хонатан 3 0.09
Хайдари Альбиан 3 0.09
Валенсуэла Мильтон 2 0.06
Эспиноса Джон 2 0.06
Крешник Хайризи 2 0.06
Гргич Анто 1 0.03
Боттани Маттиа 1 0.03
Мацек Роман 1 0.03
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.03
Пржибылко Каспер 1 0.03
Бабич Борис 1 0.03
Думбия Усман 1 0.03
Маркеш Мартим 1 0.03
Эль-Вафи Айман 1 0.03
Маю Хишам 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0
Дуррер Адриан 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 12 0.35
Жеббель Виллем 8 (1) 0.24
Christian Witzig 4 (2) 0.12
Стеванович Михайло 4 0.12
Фалльци Альберт 4 0.12
Шуберт Фабиан 3 0.09
Кинтилья Хорди 2 0.06
Дзанотти Маттиа 2 0.06
Тома Бастьен 2 0.06
Гёртлер Лукас 2 0.06
Милошевич Йован 2 0.06
Шмидт Исаак 2 0.06
Фон Моос Юлиан 1 0.03
Руис Виктор III 1 0.03
Nikolaj Moeller 1 0.03
Красничи Альбин 1 0.03
Фазлии Бетим 1 0.03
Карлен Грегори 0 0
Окороджи Чима 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 8 0
Гргич Анто 6 1
Саббатини Хонатан 6 0
Мацек Роман 5 0
Валенсуэла Мильтон 5 0
Вляди Шкельчим 5 0
Бислими Уран 5 0
Крешник Хайризи 5 0
Эспиноса Джон 3 1
Махмуд Хадж 3 1
Штеффен Ренато 4 0
Маю Хишам 4 0
Эль-Вафи Айман 4 0
Маркеш Мартим 2 1
Май Ларс-Лукас 3 0
Саипи Амир 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Боттани Маттиа 2 0
Целар Жан 2 0
Chinwendu Nkama 0 1
Mattia Croci Torti 1 0
Думбия Усман 1 0
Аригони Аллан 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 10 2
Christian Witzig 8 0
Фалльци Альберт 7 0
Гёртлер Лукас 5 1
Кинтилья Хорди 6 0
Шуберт Фабиан 6 0
Станич Йозо 5 0
Abdoulay Diaby3 5 0
Фон Моос Юлиан 4 0
Шмидт Исаак 4 0
Фазлии Бетим 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Ватковяк Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Nikolaj Moeller 2 0
Corsin Konietzke 2 0
Жеббель Виллем 1 0
Мамбимби Феликс 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Милошевич Йован 1 0

Результаты матчей

Лугано
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Санкт-Галлен
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
9
Лугано
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Санкт-Галлен
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

28
34
Лугано
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Санкт-Галлен
24%
76%
6 побед 19 поражений
Первый тайм
15% (5)
36% (12)
48% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
21% (7)
52% (17)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

7
11

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

35
43

Голы по времени матча

Забито

26
15
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 23
2
8%
2
13%
1-15
2
8%
3
20%
16-30
7
27%
1
7%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
6
23%
1
7%
61-75
5
19%
6
40%
76-90

Пропущено

18
22
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
4
22%
3
14%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
3
17%
4
18%
31-45
4
22%
4
18%
46-60
2
11%
5
23%
61-75
3
17%
4
18%
76-90

Забито

34
38
8 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 12
17 Не забивали 16
5
15%
7
18%
1-15
1
3%
7
18%
16-30
2
6%
6
16%
31-45
6
18%
4
11%
46-60
8
24%
8
21%
61-75
12
35%
6
16%
76-90

Пропущено

27
22
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 13
2
7%
4
18%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
3
11%
2
9%
31-45
1
4%
4
18%
46-60
7
26%
2
9%
61-75
10
37%
9
41%
76-90

Забито

60
53
19 В 1-м тайме 26
41 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 18
4 Не забивали 6
7
12%
9
17%
1-15
3
5%
10
19%
16-30
9
15%
7
13%
31-45
10
17%
6
11%
46-60
14
23%
9
17%
61-75
17
28%
12
23%
76-90

Пропущено

45
44
18 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 27
6
13%
7
16%
1-15
6
13%
3
7%
16-30
6
13%
6
14%
31-45
5
11%
8
18%
46-60
9
20%
7
16%
61-75
13
29%
13
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сьон - Лугано 0:2 Лугано - Лозанна 2:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Винтертур - Лугано 2:2
Лугано - Базель 2:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Лугано - Ивердон 2:0 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Люцерн - Лугано 0:1 Базель - Лугано 2:2 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:1 Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4
Санкт-Галлен
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3
Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0

Результаты матчей

Лугано
Санкт-Галлен

Точный счет

2:0
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
2:3
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 33%
2
10 раз 30%
3
5 раз 15%
0
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 33%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Лугано
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
16
1
9
7
1.5
12
5
2
14
2.5
5
12
1
15
3.5
4
13
1
15
4.5
1
16
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
9
7
9
8
1.5
2
14
6
11
2.5
2
14
2
15
3.5
1
15
1
16
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
4
0.5
Больше Меньше
25
8
18
15
1.5
14
19
8
25
2.5
7
26
3
30
3.5
5
28
2
31
4.5
2
31
1
32
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 33 19 8 6 67 - 32 65
2.
Серветт
 34 17 9 8 55 - 39 60
3.
Лугано
 0:1 34 18 5 11 61 - 45 59
4.
Санкт-Галлен
 1:0 34 15 8 11 54 - 44 53
5.
Винтертур
 34 13 10 11 56 - 58 49
6.
Цюрих
 33 12 12 9 44 - 35 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 33 12 8 13 41 - 46 44
2.
Базель
 33 11 7 15 41 - 51 40
3.
Ивердон
 33 11 7 15 43 - 64 40
4.
Лозанна
 33 10 10 13 43 - 48 40
5.
Грасcхоппер
 34 9 6 19 38 - 47 33
6.
Стад Лозанна-Уши
 34 5 8 21 35 - 69 23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 13 2 1 44 - 11 41
2.
Серветт
 18 11 4 3 34 - 19 37
3.
Санкт-Галлен
 1:0 17 11 3 3 38 - 22 36
4.
Винтертур
 17 9 4 4 28 - 24 31
5.
Лугано
 0:1 17 9 3 5 27 - 18 30
6.
Цюрих
 16 7 7 2 22 - 14 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 17 10 4 3 31 - 25 34
2.
Люцерн
 17 9 4 4 23 - 17 31
3.
Лозанна
 16 7 5 4 25 - 18 26
4.
Грасcхоппер
 17 7 3 7 26 - 20 24
5.
Базель
 16 6 4 6 21 - 20 22
6.
Стад Лозанна-Уши
 17 2 6 9 16 - 35 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 0:1 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Янг Бойз
 17 6 6 5 23 - 21 24
3.
Серветт
 16 6 5 5 21 - 20 23
4.
Цюрих
 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Винтертур
 17 4 6 7 28 - 34 18
6.
Санкт-Галлен
 1:0 17 4 5 8 16 - 22 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 17 5 3 9 20 - 31 18
2.
Лозанна
 17 3 5 9 18 - 30 14
3.
Люцерн
 16 3 4 9 18 - 29 13
4.
Стад Лозанна-Уши
 17 3 2 12 19 - 34 11
5.
Грасcхоппер
 17 2 3 12 12 - 27 9
6.
Ивердон
 16 1 3 12 12 - 39 6

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (3)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
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Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 11
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Стад Лозанна-Уши Махмуд Элиес 2 6
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Гргич Анто получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Аколо Чадрак сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Кристиан Витциг бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Лугано
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