Тур: 34. Стадион: Корнаредо. Зрители: 4463
0:1
Конец матча
0'
0:1
44' ГолChristian Witzig
45' Желтая карточкаГргич Анто
58' Желтая карточкаКинтилья Хорди
66' Желтая карточкаВаленсуэла Мильтон
85' Желтая карточкаСтанич Йозо
89' Желтая карточкаФон Моос Юлиан
90'+6
Ход матча
44'
0:1
45'
58'
85'
89'
Статистика матча
-
17 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
8 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
555 Количество передач 237
-
70 Владение мячом, % 30
20
Думбия
Усман
25
Бислими
Уран
16
Гргич
Анто
29
Махмуд
Хадж
33
Шмидт
Исаак
10
Аколо
Чадрак
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Думбия УсманЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бислими УранЗащитник
- Защитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Serif Berbic
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Лугано
Санкт-Галлен
24 матча
91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.8%
16.7%
12.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
29.2%
20 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 12 побед
42 матча
52.4%
16.7%
30.9%
22 победы 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
40.5%
26.2%
33.3%
17 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
47.6%
23.8%
28.6%
20 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
31
Голов в среднем за матч
1.95
1.48
Среднее время на гол
46
60
Всего голов
29
28
Голов в среднем за матч
1.38
1.33
Среднее время на гол
65
67
Всего голов
70
59
Голов в среднем за матч
1.67
1.4
Тотал матчей
2.5
41
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 81%
Меньше 19%
8
25
Больше 60%
Меньше 40%
17
18
Больше 43%
Меньше 57%
24
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
Среднее время на гол
54
64
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|13 (2)
|0.38
|Бислими Уран
|6
|0.18
|Вляди Шкельчим
|6 (1)
|0.18
|Штеффен Ренато
|5
|0.15
|Махмуд Хадж
|5
|0.15
|Киминьяни Янис
|4
|0.12
|Саббатини Хонатан
|3
|0.09
|Хайдари Альбиан
|3
|0.09
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0.06
|Эспиноса Джон
|2
|0.06
|Крешник Хайризи
|2
|0.06
|Гргич Анто
|1
|0.03
|Боттани Маттиа
|1
|0.03
|Мацек Роман
|1
|0.03
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.03
|Пржибылко Каспер
|1
|0.03
|Бабич Борис
|1
|0.03
|Думбия Усман
|1
|0.03
|Маркеш Мартим
|1
|0.03
|Эль-Вафи Айман
|1
|0.03
|Маю Хишам
|0
|0
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|12
|0.35
|Жеббель Виллем
|8 (1)
|0.24
|Christian Witzig
|4 (2)
|0.12
|Стеванович Михайло
|4
|0.12
|Фалльци Альберт
|4
|0.12
|Шуберт Фабиан
|3
|0.09
|Кинтилья Хорди
|2
|0.06
|Дзанотти Маттиа
|2
|0.06
|Тома Бастьен
|2
|0.06
|Гёртлер Лукас
|2
|0.06
|Милошевич Йован
|2
|0.06
|Шмидт Исаак
|2
|0.06
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.03
|Руис Виктор III
|1
|0.03
|Nikolaj Moeller
|1
|0.03
|Красничи Альбин
|1
|0.03
|Фазлии Бетим
|1
|0.03
|Карлен Грегори
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гргич Анто
|7
|1
|Хайдари Альбиан
|8
|0
|Саббатини Хонатан
|6
|0
|Валенсуэла Мильтон
|6
|0
|Мацек Роман
|5
|0
|Вляди Шкельчим
|5
|0
|Бислими Уран
|5
|0
|Крешник Хайризи
|5
|0
|Эспиноса Джон
|3
|1
|Махмуд Хадж
|3
|1
|Штеффен Ренато
|4
|0
|Маю Хишам
|4
|0
|Эль-Вафи Айман
|4
|0
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Май Ларс-Лукас
|3
|0
|Саипи Амир
|3
|0
|Киминьяни Янис
|3
|0
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Целар Жан
|2
|0
|Chinwendu Nkama
|0
|1
|Mattia Croci Torti
|1
|0
|Думбия Усман
|1
|0
|Аригони Аллан
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|10
|2
|Christian Witzig
|8
|0
|Кинтилья Хорди
|7
|0
|Фалльци Альберт
|7
|0
|Гёртлер Лукас
|5
|1
|Шуберт Фабиан
|6
|0
|Станич Йозо
|6
|0
|Фон Моос Юлиан
|5
|0
|Abdoulay Diaby3
|5
|0
|Шмидт Исаак
|4
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Карлен Грегори
|2
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Ватковяк Лукас
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Nikolaj Moeller
|2
|0
|Corsin Konietzke
|2
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Милошевич Йован
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Санкт-Галлен
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
9
Лугано
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Санкт-Галлен
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
28
34
Лугано
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
Санкт-Галлен
26.9%
73.1%
7 побед 19 поражений
Первый тайм
18% (6)
35% (12)
47% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
24% (8)
50% (17)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
8
11
Волевые победы
21
11
Упущенные победы
35
43
Голы по времени матча
Забито
26
16
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
2
8%
2
13%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
7
27%
2
13%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
6
23%
1
6%
61-75
5
19%
6
38%
76-90
Пропущено
19
22
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
4
21%
3
14%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
4
21%
4
18%
31-45
4
21%
4
18%
46-60
2
11%
5
23%
61-75
3
16%
4
18%
76-90
Забито
34
38
8 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 12
18 Не забивали 17
5
15%
7
18%
1-15
1
3%
7
18%
16-30
2
6%
6
16%
31-45
6
18%
4
11%
46-60
8
24%
8
21%
61-75
12
35%
6
16%
76-90
Пропущено
27
22
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 13
2
7%
4
18%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
3
11%
2
9%
31-45
1
4%
4
18%
46-60
7
26%
2
9%
61-75
10
37%
9
41%
76-90
Забито
60
54
19 В 1-м тайме 27
41 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 19
5 Не забивали 6
7
12%
9
17%
1-15
3
5%
10
19%
16-30
9
15%
8
15%
31-45
10
17%
6
11%
46-60
14
23%
9
17%
61-75
17
28%
12
22%
76-90
Пропущено
46
44
19 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 27
6
13%
7
16%
1-15
6
13%
3
7%
16-30
7
15%
6
14%
31-45
5
11%
8
18%
46-60
9
20%
7
16%
61-75
13
28%
13
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сьон - Лугано 0:2 Лугано - Лозанна 2:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Винтертур - Лугано 2:2
Лугано - Базель 2:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Лугано - Ивердон 2:0 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Люцерн - Лугано 0:1 Базель - Лугано 2:2 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:1 Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4
Санкт-Галлен
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3
Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0
Результаты матчей
Лугано
Санкт-Галлен
Точный счет
2:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:3
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 32%
2
10 раз 29%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
12 раз 35%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Лугано
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
161
98
125
215
512
116
413
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
107
98
215
611
215
215
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
295
Больше Меньше
268
1816
1420
826
727
331
529
232
232
133
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|19
|8
|6
|67 - 32
|65
|2.
|34
|17
|9
|8
|55 - 39
|60
|3.
|34
|18
|5
|11
|61 - 45
|59
|4.
|34
|15
|8
|11
|54 - 44
|53
|5.
|34
|13
|10
|11
|56 - 58
|49
|6.
|33
|12
|12
|9
|44 - 35
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|12
|8
|13
|41 - 46
|44
|2.
|33
|11
|7
|15
|41 - 51
|40
|3.
|33
|11
|7
|15
|43 - 64
|40
|4.
|33
|10
|10
|13
|43 - 48
|40
|5.
|34
|9
|6
|19
|38 - 47
|33
|6.
|34
|5
|8
|21
|35 - 69
|23
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|2
|1
|44 - 11
|41
|2.
|18
|11
|4
|3
|34 - 19
|37
|3.
|17
|11
|3
|3
|38 - 22
|36
|4.
|17
|9
|4
|4
|28 - 24
|31
|5.
|17
|9
|3
|5
|27 - 18
|30
|6.
|16
|7
|7
|2
|22 - 14
|28
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|4
|3
|31 - 25
|34
|2.
|17
|9
|4
|4
|23 - 17
|31
|3.
|16
|7
|5
|4
|25 - 18
|26
|4.
|17
|7
|3
|7
|26 - 20
|24
|5.
|16
|6
|4
|6
|21 - 20
|22
|6.
|17
|2
|6
|9
|16 - 35
|12
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|2
|6
|34 - 27
|29
|2.
|17
|6
|6
|5
|23 - 21
|24
|3.
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|4.
|17
|5
|5
|7
|22 - 21
|20
|5.
|17
|4
|6
|7
|28 - 34
|18
|6.
|17
|4
|5
|8
|16 - 22
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|5
|3
|9
|20 - 31
|18
|2.
|17
|3
|5
|9
|18 - 30
|14
|3.
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|4.
|17
|3
|2
|12
|19 - 34
|11
|5.
|17
|2
|3
|12
|12 - 27
|9
|6.
|16
|1
|3
|12
|12 - 39
|6
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (3)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7
|Стад Лозанна-Уши
|Махмуд Элиес
|2 6