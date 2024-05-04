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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Зрители: 4463
Лугано
0:1
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
0:1
44' Гол
Christian Witzig
45' Желтая карточка
Гргич Анто
58' Желтая карточка
Кинтилья Хорди
66' Желтая карточка
Валенсуэла Мильтон
85' Желтая карточка
Станич Йозо
89' Желтая карточка
Фон Моос Юлиан
90'+6

Ход матча

44'
0:1
Christian Witzig
(Аколо Чадрак)
45'
Гргич Анто
 
46'
 
Стеванович Михайло
Руис Виктор
58'
 
Кинтилья Хорди
61'
Алиседа Игнасио
Боттани Маттиа
 
61'
Вляди Шкельчим
Киминьяни Янис
 
61'
Валенсуэла Мильтон
Бислими Уран
 
66'
Валенсуэла Мильтон
 
68'
Саббатини Хонатан
Махмуд Хадж
 
71'
 
Фон Моос Юлиан
Жеббель Виллем
71'
 
Милошевич Йован
Аколо Чадрак
77'
Эспиноса Джон
Гргич Анто
 
81'
 
Окороджи Чима
Christian Witzig
85'
 
Станич Йозо
89'
 
Фон Моос Юлиан

Статистика матча

  • 17 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 555 Количество передач 237
  • 70 Владение мячом, % 30
1
Саипи
Амир
20
Думбия
Усман
17
Май
Ларс-Лукас
5
Хайдари
Альбиан
25
Бислими
Уран
21
Киминьяни
Янис
16
Гргич
Анто
29
Махмуд
Хадж
11
Штеффен
Ренато
10
Боттани
Маттиа
9
Целар
Жан
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
4
Станич
Йозо
20
Фалльци
Альберт
33
Шмидт
Исаак
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
37
Christian
Witzig
30
Руис
Виктор
III
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
Лугано
3-4-2-1
Санкт-Галлен
4-3-1-2

История личных встреч

Лугано
Санкт-Галлен

24 матча

91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.8%
16.7%
12.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
29.2%
20 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 12 побед

42 матча

52.4%
16.7%
30.9%
22 победы 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

40.5%
26.2%
33.3%
17 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

47.6%
23.8%
28.6%
20 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

С
2:3
С
1:4
С
1:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
2:3
К
4:1
С
3:0
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
3:3
С
3:1
С
1:3
С
3:2
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
3:0
С
0:2
С
0:1
С
3:2
С
0:1
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
3:3
С
3:1
С
2:0
КШ
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:0
ТМС
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1

Голы

Всего голов

41
31

Голов в среднем за матч

1.95
1.48

Среднее время на гол

46
60

Всего голов

29
28

Голов в среднем за матч

1.38
1.33

Среднее время на гол

65
67

Всего голов

70
59

Голов в среднем за матч

1.67
1.4

Тотал матчей

2.5
41
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 81%
Меньше 19%
8
25
Больше 60%
Меньше 40%
17
18
Больше 43%
Меньше 57%
24
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
40

Среднее время на гол

54
64

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 13 (2) 0.38
Бислими Уран 6 0.18
Вляди Шкельчим 6 (1) 0.18
Штеффен Ренато 5 0.15
Махмуд Хадж 5 0.15
Киминьяни Янис 4 0.12
Саббатини Хонатан 3 0.09
Хайдари Альбиан 3 0.09
Валенсуэла Мильтон 2 0.06
Эспиноса Джон 2 0.06
Крешник Хайризи 2 0.06
Гргич Анто 1 0.03
Боттани Маттиа 1 0.03
Мацек Роман 1 0.03
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.03
Пржибылко Каспер 1 0.03
Бабич Борис 1 0.03
Думбия Усман 1 0.03
Маркеш Мартим 1 0.03
Эль-Вафи Айман 1 0.03
Маю Хишам 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0
Дуррер Адриан 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 12 0.35
Жеббель Виллем 8 (1) 0.24
Christian Witzig 4 (2) 0.12
Стеванович Михайло 4 0.12
Фалльци Альберт 4 0.12
Шуберт Фабиан 3 0.09
Кинтилья Хорди 2 0.06
Дзанотти Маттиа 2 0.06
Тома Бастьен 2 0.06
Гёртлер Лукас 2 0.06
Милошевич Йован 2 0.06
Шмидт Исаак 2 0.06
Фон Моос Юлиан 1 0.03
Руис Виктор III 1 0.03
Nikolaj Moeller 1 0.03
Красничи Альбин 1 0.03
Фазлии Бетим 1 0.03
Карлен Грегори 0 0
Окороджи Чима 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гргич Анто 7 1
Хайдари Альбиан 8 0
Саббатини Хонатан 6 0
Валенсуэла Мильтон 6 0
Мацек Роман 5 0
Вляди Шкельчим 5 0
Бислими Уран 5 0
Крешник Хайризи 5 0
Эспиноса Джон 3 1
Махмуд Хадж 3 1
Штеффен Ренато 4 0
Маю Хишам 4 0
Эль-Вафи Айман 4 0
Маркеш Мартим 2 1
Май Ларс-Лукас 3 0
Саипи Амир 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Боттани Маттиа 2 0
Целар Жан 2 0
Chinwendu Nkama 0 1
Mattia Croci Torti 1 0
Думбия Усман 1 0
Аригони Аллан 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 10 2
Christian Witzig 8 0
Кинтилья Хорди 7 0
Фалльци Альберт 7 0
Гёртлер Лукас 5 1
Шуберт Фабиан 6 0
Станич Йозо 6 0
Фон Моос Юлиан 5 0
Abdoulay Diaby3 5 0
Шмидт Исаак 4 0
Фазлии Бетим 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Ватковяк Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Nikolaj Moeller 2 0
Corsin Konietzke 2 0
Жеббель Виллем 1 0
Мамбимби Феликс 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Милошевич Йован 1 0

Результаты матчей

Лугано
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Санкт-Галлен
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
9
Лугано
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Санкт-Галлен
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

28
34
Лугано
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
Санкт-Галлен
26.9%
73.1%
7 побед 19 поражений
Первый тайм
18% (6)
35% (12)
47% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
24% (8)
50% (17)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

8
11

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

35
43

Голы по времени матча

Забито

26
16
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
2
8%
2
13%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
7
27%
2
13%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
6
23%
1
6%
61-75
5
19%
6
38%
76-90

Пропущено

19
22
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
4
21%
3
14%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
4
21%
4
18%
31-45
4
21%
4
18%
46-60
2
11%
5
23%
61-75
3
16%
4
18%
76-90

Забито

34
38
8 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 12
18 Не забивали 17
5
15%
7
18%
1-15
1
3%
7
18%
16-30
2
6%
6
16%
31-45
6
18%
4
11%
46-60
8
24%
8
21%
61-75
12
35%
6
16%
76-90

Пропущено

27
22
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 13
2
7%
4
18%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
3
11%
2
9%
31-45
1
4%
4
18%
46-60
7
26%
2
9%
61-75
10
37%
9
41%
76-90

Забито

60
54
19 В 1-м тайме 27
41 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 19
5 Не забивали 6
7
12%
9
17%
1-15
3
5%
10
19%
16-30
9
15%
8
15%
31-45
10
17%
6
11%
46-60
14
23%
9
17%
61-75
17
28%
12
22%
76-90

Пропущено

46
44
19 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 27
6
13%
7
16%
1-15
6
13%
3
7%
16-30
7
15%
6
14%
31-45
5
11%
8
18%
46-60
9
20%
7
16%
61-75
13
28%
13
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сьон - Лугано 0:2 Лугано - Лозанна 2:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Винтертур - Лугано 2:2
Лугано - Базель 2:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Лугано - Ивердон 2:0 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Люцерн - Лугано 0:1 Базель - Лугано 2:2 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:1 Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4
Санкт-Галлен
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3
Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0

Результаты матчей

Лугано
Санкт-Галлен

Точный счет

2:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:3
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 32%
2
10 раз 29%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
12 раз 35%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Лугано
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
16
1
9
8
1.5
12
5
2
15
2.5
5
12
1
16
3.5
4
13
1
16
4.5
1
16
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
10
7
9
8
1.5
2
15
6
11
2.5
2
15
2
15
3.5
1
16
1
16
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
5
0.5
Больше Меньше
26
8
18
16
1.5
14
20
8
26
2.5
7
27
3
31
3.5
5
29
2
32
4.5
2
32
1
33
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 33 19 8 6 67 - 32 65
2.
Серветт
 34 17 9 8 55 - 39 60
3.
Лугано
 34 18 5 11 61 - 45 59
4.
Санкт-Галлен
 34 15 8 11 54 - 44 53
5.
Винтертур
 34 13 10 11 56 - 58 49
6.
Цюрих
 33 12 12 9 44 - 35 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 33 12 8 13 41 - 46 44
2.
Базель
 33 11 7 15 41 - 51 40
3.
Ивердон
 33 11 7 15 43 - 64 40
4.
Лозанна
 33 10 10 13 43 - 48 40
5.
Грасcхоппер
 34 9 6 19 38 - 47 33
6.
Стад Лозанна-Уши
 34 5 8 21 35 - 69 23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 13 2 1 44 - 11 41
2.
Серветт
 18 11 4 3 34 - 19 37
3.
Санкт-Галлен
 17 11 3 3 38 - 22 36
4.
Винтертур
 17 9 4 4 28 - 24 31
5.
Лугано
 17 9 3 5 27 - 18 30
6.
Цюрих
 16 7 7 2 22 - 14 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 17 10 4 3 31 - 25 34
2.
Люцерн
 17 9 4 4 23 - 17 31
3.
Лозанна
 16 7 5 4 25 - 18 26
4.
Грасcхоппер
 17 7 3 7 26 - 20 24
5.
Базель
 16 6 4 6 21 - 20 22
6.
Стад Лозанна-Уши
 17 2 6 9 16 - 35 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Янг Бойз
 17 6 6 5 23 - 21 24
3.
Серветт
 16 6 5 5 21 - 20 23
4.
Цюрих
 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Винтертур
 17 4 6 7 28 - 34 18
6.
Санкт-Галлен
 17 4 5 8 16 - 22 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 17 5 3 9 20 - 31 18
2.
Лозанна
 17 3 5 9 18 - 30 14
3.
Люцерн
 16 3 4 9 18 - 29 13
4.
Стад Лозанна-Уши
 17 3 2 12 19 - 34 11
5.
Грасcхоппер
 17 2 3 12 12 - 27 9
6.
Ивердон
 16 1 3 12 12 - 39 6

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (3)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 11
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Стад Лозанна-Уши Махмуд Элиес 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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