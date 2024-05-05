Тур: 34. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
0'
15' Желтая карточкаБарри Тьерно
43' Желтая карточкаАвдуллаху Леон
0:1
46' ГолLeny Meyer
1:1
52' ГолБарри Тьерно
54' Желтая карточкаКаде Антон
62' Желтая карточкаДорн Пиус
Ход матча
15'
43'
46'
0:1
52'
1:1
54'
62'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
27
Рюэгг
Кевин
20
Фрай
Фабиан
30
Каде
Антон
33
Leny
Meyer
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
30 Каде АнтонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Какури ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Leny MeyerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
22 Ульрих ДариоЗащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
-
-
11 Teddy Okou
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Базель
Люцерн
52 матча
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
44 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.4%
23.1%
11.5%
34 победы 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.4%
21.2%
13.4%
34 победы 11 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 18 побед
70 матчей
62.9%
18.6%
18.5%
44 победы 13 ничьих 13 побед
Первый тайм
48.6%
34.3%
17.1%
34 победы 24 ничьи 12 побед
Второй тайм
48.6%
25.7%
25.7%
34 победы 18 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
77
60
Голов в среднем за матч
2.08
1.82
Среднее время на гол
43
49
Всего голов
40
37
Голов в среднем за матч
1.21
1
Среднее время на гол
74
90
Всего голов
117
97
Голов в среднем за матч
1.67
1.39
Тотал матчей
2.5
69
Больше 99%
Меньше 1%
1
57
Больше 81%
Меньше 19%
13
43
Больше 61%
Меньше 39%
27
25
Больше 36%
Меньше 64%
45
13
Больше 19%
Меньше 81%
57
3
Больше 4%
Меньше 96%
67
2
Больше 3%
Меньше 97%
68
1
Больше 1%
Меньше 99%
69
1
Больше 1%
Меньше 99%
69
Среднее время на гол
53
64
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|9
|0.26
|Каде Антон
|5
|0.15
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.09
|Сигуа Габриэль
|3
|0.09
|Шмидт Доминик II
|2
|0.06
|Йованович Джордже
|2
|0.06
|Ван Бремен Финн
|2
|0.06
|Дубасин Жонатан
|2
|0.06
|Вейга Ренату
|2
|0.06
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.06
|Ндой Дан
|1
|0.03
|Джака Таулант
|1
|0.03
|Авдуллаху Леон
|1
|0.03
|Кололли Беньямин
|1
|0.03
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.03
|Мэлоун Морис
|1
|0.03
|Комас Арнау
|1
|0.03
|Хунцикер Андрин
|1
|0.03
|Romeo Beney
|1
|0.03
|Лопес Серхио
|0
|0
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
|Гауто Карлос Хуан
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|6
|0.18
|Яшари Ардон
|5
|0.15
|Майер Макс
|5 (3)
|0.15
|Дорн Пиус
|4
|0.12
|Шадер Софьян
|4
|0.12
|Кадак Якуб
|4 (1)
|0.12
|Клиджэ Тибо
|3
|0.09
|Грбич Адриан
|3 (1)
|0.09
|Teddy Okou
|2
|0.06
|Severin Ottiger
|2
|0.06
|Симани Денис
|1
|0.03
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.03
|Leny Meyer
|1
|0.03
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Ульрих Дарио
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барри Тьерно
|6
|1
|Вейга Ренату
|6
|1
|Фрай Фабиан
|6
|0
|Каде Антон
|6
|0
|Авдуллаху Леон
|6
|0
|Джака Таулант
|4
|1
|Шмидт Доминик II
|5
|0
|Ван Бремен Финн
|5
|0
|Дрэгер Мохамед
|4
|0
|Сигуа Габриэль
|2
|1
|Romeo Beney
|2
|1
|Огюстен Жан-Кевин
|2
|0
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Сальви Мирко
|1
|0
|Кололли Беньямин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Дубасин Жонатан
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
|Какури Дион
|1
|0
|Кайомбо Аксель
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|7
|2
|Фрыдек Мартин
|7
|0
|Симани Денис
|6
|0
|Severin Ottiger
|4
|1
|Дорн Пиус
|5
|0
|Кадак Якуб
|5
|0
|Яшари Ардон
|5
|0
|Luca Jaquez
|5
|0
|Хаас Николас
|4
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Ульрих Дарио
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Клиджэ Тибо
|3
|0
|Leny Meyer
|3
|0
|Грбич Адриан
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Lars Villiger
|2
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Результаты матчей
Базель
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Люцерн
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
8
13
Базель
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Люцерн
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
27
7
Упущенные победы
13
21
Базель
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
24% (8)
33% (11)
Люцерн
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
30% (10)
45% (15)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
31
7
Упущенные победы
21
34
Голы по времени матча
Забито
21
18
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
5
24%
4
22%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
5
24%
4
22%
61-75
5
24%
4
22%
76-90
Пропущено
20
29
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
20%
3
10%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
1
5%
2
7%
31-45
3
15%
7
24%
46-60
5
25%
10
34%
61-75
6
30%
5
17%
76-90
Забито
20
22
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
3
15%
3
14%
1-15
5
25%
5
23%
16-30
3
15%
1
5%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
5
25%
5
23%
61-75
4
20%
5
23%
76-90
Пропущено
31
18
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
5
16%
5
28%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
6
19%
2
11%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
6
19%
4
22%
61-75
6
19%
5
28%
76-90
Забито
41
40
20 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 14
9 Не забивали 6
5
12%
4
10%
1-15
7
17%
8
20%
16-30
8
20%
5
13%
31-45
2
5%
5
13%
46-60
10
24%
9
23%
61-75
9
22%
9
23%
76-90
Пропущено
51
47
21 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 32
17 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 25
9
18%
8
17%
1-15
5
10%
3
6%
16-30
7
14%
4
9%
31-45
7
14%
8
17%
46-60
11
22%
14
30%
30%
61-75
12
24%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Люцерн - Базель 1:1 Базель - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Лугано - Базель 2:0
Базель - Цюрих 2:2 Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1
Люцерн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Люцерн - Базель 1:1 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0
Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1
Результаты матчей
Базель
Люцерн
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
Точный счет
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
11 раз 69%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
7 раз 21%
0:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
1:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 42%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
16 раз 48%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Базель
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
134
610
89
115
215
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
142
512
313
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
276
1122
1122
330
330
132
132
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|19
|8
|6
|67 - 32
|65
|2.
|34
|17
|9
|8
|55 - 39
|60
|3.
|34
|18
|5
|11
|61 - 45
|59
|4.
|34
|15
|8
|11
|54 - 44
|53
|5.
|34
|13
|10
|11
|56 - 58
|49
|6.
|33
|12
|12
|9
|44 - 35
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|34
|12
|9
|13
|42 - 47
|45
|2.
|1:1
|34
|11
|8
|15
|42 - 52
|41
|3.
|33
|11
|7
|15
|43 - 64
|40
|4.
|33
|10
|10
|13
|43 - 48
|40
|5.
|34
|9
|6
|19
|38 - 47
|33
|6.
|34
|5
|8
|21
|35 - 69
|23
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|2
|1
|44 - 11
|41
|2.
|18
|11
|4
|3
|34 - 19
|37
|3.
|17
|11
|3
|3
|38 - 22
|36
|4.
|17
|9
|4
|4
|28 - 24
|31
|5.
|17
|9
|3
|5
|27 - 18
|30
|6.
|16
|7
|7
|2
|22 - 14
|28
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|4
|3
|31 - 25
|34
|2.
|1:1
|17
|9
|4
|4
|23 - 17
|31
|3.
|16
|7
|5
|4
|25 - 18
|26
|4.
|17
|7
|3
|7
|26 - 20
|24
|5.
|1:1
|17
|6
|5
|6
|22 - 21
|23
|6.
|17
|2
|6
|9
|16 - 35
|12
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|2
|6
|34 - 27
|29
|2.
|17
|6
|6
|5
|23 - 21
|24
|3.
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|4.
|17
|5
|5
|7
|22 - 21
|20
|5.
|17
|4
|6
|7
|28 - 34
|18
|6.
|17
|4
|5
|8
|16 - 22
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|17
|5
|3
|9
|20 - 31
|18
|2.
|1:1
|17
|3
|5
|9
|19 - 30
|14
|3.
|17
|3
|5
|9
|18 - 30
|14
|4.
|17
|3
|2
|12
|19 - 34
|11
|5.
|17
|2
|3
|12
|12 - 27
|9
|6.
|16
|1
|3
|12
|12 - 39
|6
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (3)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7
|Стад Лозанна-Уши
|Махмуд Элиес
|2 6