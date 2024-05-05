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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Базель
1:1
Второй тайм: 65'
Люцерн
0'
15' Желтая карточка
Барри Тьерно
43' Желтая карточка
Авдуллаху Леон
0:1
46' Гол
Leny Meyer
1:1
52' Гол
Барри Тьерно
54' Желтая карточка
Каде Антон
62' Желтая карточка
Дорн Пиус

Ход матча

15'
Барри Тьерно
 
43'
Авдуллаху Леон
 
46'
0:1
Leny Meyer
52'
Барри Тьерно
(Шмидт Доминик II)
1:1
54'
Каде Антон
 
62'
 
Дорн Пиус

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Люцерн
5.96
3.72
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Все Коэффициенты
1
Хитц
Mapвин
26
Баришич
Адриан-Леон
32
Jonas
Adjei
Adjetey
25
Ван
Бремен
Финн
27
Рюэгг
Кевин
31
Шмидт
Доминик
II
37
Авдуллаху
Леон
34
Джака
Таулант
20
Фрай
Фабиан
30
Каде
Антон
9
Барри
Тьерно
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
3
Лёфгрен
Йеспер
33
Leny
Meyer
29
Levin
Winkler
6
Яшари
Ардон
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
27
Lars
Villiger
9
Грбич
Адриан
Базель
3-4-1-2
Люцерн
4-3-1-2

История личных встреч

Базель
Люцерн

52 матча

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
44 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.4%
23.1%
11.5%
34 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.4%
21.2%
13.4%
34 победы 11 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 18 побед

70 матчей

62.9%
18.6%
18.5%
44 победы 13 ничьих 13 побед

Первый тайм

48.6%
34.3%
17.1%
34 победы 24 ничьи 12 побед

Второй тайм

48.6%
25.7%
25.7%
34 победы 18 ничьих 18 побед

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
0:2
С
0:1
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
0:3
С
1:3
С
1:1
С
3:4
С
4:1
С
1:2
С
3:2
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
1:0
ТМК
1:0
К
2:1
С
1:4
С
3:1
С
1:2
С
3:1
С
3:0
С
2:3
С
4:0
С
3:0
С
3:0
С
1:3
С
1:2
С
1:4
С
0:3
С
3:0
С
3:1
С
0:2
КШ
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:3
С
0:4
С
1:0
С
2:2
КШ
2:2
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:4
С
5:0
С
0:1
С
4:5
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
5:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
3:2

Голы

Всего голов

77
60

Голов в среднем за матч

2.08
1.82

Среднее время на гол

43
49

Всего голов

40
37

Голов в среднем за матч

1.21
1

Среднее время на гол

74
90

Всего голов

117
97

Голов в среднем за матч

1.67
1.39

Тотал матчей

2.5
69
Больше 99%
Меньше 1%
1
57
Больше 81%
Меньше 19%
13
43
Больше 61%
Меньше 39%
27
25
Больше 36%
Меньше 64%
45
13
Больше 19%
Меньше 81%
57
3
Больше 4%
Меньше 96%
67
2
Больше 3%
Меньше 97%
68
1
Больше 1%
Меньше 99%
69
1
Больше 1%
Меньше 99%
69

Среднее время на гол

53
64

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 9 0.26
Каде Антон 5 0.15
Фрай Фабиан 3 (1) 0.09
Сигуа Габриэль 3 0.09
Шмидт Доминик II 2 0.06
Йованович Джордже 2 0.06
Ван Бремен Финн 2 0.06
Дубасин Жонатан 2 0.06
Вейга Ренату 2 0.06
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.06
Ндой Дан 1 0.03
Джака Таулант 1 0.03
Авдуллаху Леон 1 0.03
Кололли Беньямин 1 0.03
Дрэгер Мохамед 1 0.03
Мэлоун Морис 1 0.03
Комас Арнау 1 0.03
Хунцикер Андрин 1 0.03
Romeo Beney 1 0.03
Лопес Серхио 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Какури Дион 0 0
Гауто Карлос Хуан 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 6 0.18
Яшари Ардон 5 0.15
Майер Макс 5 (3) 0.15
Дорн Пиус 4 0.12
Шадер Софьян 4 0.12
Кадак Якуб 4 (1) 0.12
Клиджэ Тибо 3 0.09
Грбич Адриан 3 (1) 0.09
Teddy Okou 2 0.06
Severin Ottiger 2 0.06
Симани Денис 1 0.03
Абубакар-Анкра Асума 1 0.03
Leny Meyer 1 0.03
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Ульрих Дарио 0 0
Спадануда Кевин 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Тьерно 6 1
Вейга Ренату 6 1
Фрай Фабиан 6 0
Каде Антон 6 0
Авдуллаху Леон 6 0
Джака Таулант 4 1
Шмидт Доминик II 5 0
Ван Бремен Финн 5 0
Дрэгер Мохамед 4 0
Сигуа Габриэль 2 1
Romeo Beney 2 1
Огюстен Жан-Кевин 2 0
Рюэгг Кевин 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Кололли Беньямин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Какури Дион 1 0
Кайомбо Аксель 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 7 2
Фрыдек Мартин 7 0
Симани Денис 6 0
Severin Ottiger 4 1
Дорн Пиус 5 0
Кадак Якуб 5 0
Яшари Ардон 5 0
Luca Jaquez 5 0
Хаас Николас 4 0
Майер Макс 3 0
Ульрих Дарио 3 0
Бека Исмаил 3 0
Клиджэ Тибо 3 0
Leny Meyer 3 0
Грбич Адриан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Lars Villiger 2 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Pascal Loretz 1 0
Mauricio Willimann 1 0

Результаты матчей

Базель
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Люцерн
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

8
13
Базель
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Люцерн
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

27
7

Упущенные победы

13
21
Базель
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
24% (8)
33% (11)
Люцерн
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
30% (10)
45% (15)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

31
7

Упущенные победы

21
34

Голы по времени матча

Забито

21
18
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
5
24%
4
22%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
5
24%
4
22%
61-75
5
24%
4
22%
76-90

Пропущено

20
29
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
20%
3
10%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
1
5%
2
7%
31-45
3
15%
7
24%
46-60
5
25%
10
34%
61-75
6
30%
5
17%
76-90

Забито

20
22
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
3
15%
3
14%
1-15
5
25%
5
23%
16-30
3
15%
1
5%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
5
25%
5
23%
61-75
4
20%
5
23%
76-90

Пропущено

31
18
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
5
16%
5
28%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
6
19%
2
11%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
6
19%
4
22%
61-75
6
19%
5
28%
76-90

Забито

41
40
20 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 14
9 Не забивали 6
5
12%
4
10%
1-15
7
17%
8
20%
16-30
8
20%
5
13%
31-45
2
5%
5
13%
46-60
10
24%
9
23%
61-75
9
22%
9
23%
76-90

Пропущено

51
47
21 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 32
17 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 25
9
18%
8
17%
1-15
5
10%
3
6%
16-30
7
14%
4
9%
31-45
7
14%
8
17%
46-60
11
22%
14
30%
30%
61-75
12
24%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Люцерн - Базель 1:1 Базель - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Лугано - Базель 2:0
Базель - Цюрих 2:2 Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1
Люцерн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Люцерн - Базель 1:1 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0
Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1

Результаты матчей

Базель
Люцерн

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Точный счет

0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
11 раз 69%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
7 раз 21%
0:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
1:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 42%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
16 раз 48%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Базель
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
4
6
10
1.5
8
9
1
15
2.5
2
15
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
2
5
12
1.5
3
13
2
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
27
6
11
22
1.5
11
22
3
30
2.5
3
30
1
32
3.5
1
32
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 33 19 8 6 67 - 32 65
2.
Серветт
 34 17 9 8 55 - 39 60
3.
Лугано
 34 18 5 11 61 - 45 59
4.
Санкт-Галлен
 34 15 8 11 54 - 44 53
5.
Винтертур
 34 13 10 11 56 - 58 49
6.
Цюрих
 33 12 12 9 44 - 35 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 1:1 34 12 9 13 42 - 47 45
2.
Базель
 1:1 34 11 8 15 42 - 52 41
3.
Ивердон
 33 11 7 15 43 - 64 40
4.
Лозанна
 33 10 10 13 43 - 48 40
5.
Грасcхоппер
 34 9 6 19 38 - 47 33
6.
Стад Лозанна-Уши
 34 5 8 21 35 - 69 23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 13 2 1 44 - 11 41
2.
Серветт
 18 11 4 3 34 - 19 37
3.
Санкт-Галлен
 17 11 3 3 38 - 22 36
4.
Винтертур
 17 9 4 4 28 - 24 31
5.
Лугано
 17 9 3 5 27 - 18 30
6.
Цюрих
 16 7 7 2 22 - 14 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 17 10 4 3 31 - 25 34
2.
Люцерн
 1:1 17 9 4 4 23 - 17 31
3.
Лозанна
 16 7 5 4 25 - 18 26
4.
Грасcхоппер
 17 7 3 7 26 - 20 24
5.
Базель
 1:1 17 6 5 6 22 - 21 23
6.
Стад Лозанна-Уши
 17 2 6 9 16 - 35 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Янг Бойз
 17 6 6 5 23 - 21 24
3.
Серветт
 16 6 5 5 21 - 20 23
4.
Цюрих
 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Винтертур
 17 4 6 7 28 - 34 18
6.
Санкт-Галлен
 17 4 5 8 16 - 22 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 1:1 17 5 3 9 20 - 31 18
2.
Люцерн
 1:1 17 3 5 9 19 - 30 14
3.
Лозанна
 17 3 5 9 18 - 30 14
4.
Стад Лозанна-Уши
 17 3 2 12 19 - 34 11
5.
Грасcхоппер
 17 2 3 12 12 - 27 9
6.
Ивердон
 16 1 3 12 12 - 39 6

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (3)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 11
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Стад Лозанна-Уши Махмуд Элиес 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Барри Тьерно получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Люцерн
5.96
3.72
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3.80
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