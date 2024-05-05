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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Базель
1:1
Конец матча
Люцерн
0'
15' Желтая карточка
Барри Тьерно
43' Желтая карточка
Авдуллаху Леон
0:1
46' Гол
Leny Meyer
1:1
52' Гол
Барри Тьерно
54' Желтая карточка
Каде Антон
62' Желтая карточка
Дорн Пиус
69' Желтая карточка
Яшари Ардон
78' Желтая карточка
Levin Winkler
86' Желтая карточка
Рюэгг Кевин
90'+5

Ход матча

15'
Барри Тьерно
 
43'
Авдуллаху Леон
 
46'
0:1
Leny Meyer
52'
Барри Тьерно
(Шмидт Доминик II)
1:1
54'
Каде Антон
 
62'
 
Дорн Пиус
68'
 
Адеми Кемаль
Lars Villiger
68'
Сигуа Габриэль
Джака Таулант
 
69'
 
Яшари Ардон
73'
 
Майер Макс
Кадак Якуб
73'
 
Клиджэ Тибо
Грбич Адриан
78'
 
Levin Winkler
80'
Кололли Беньямин
Каде Антон
 
83'
 
Ульрих Дарио
Severin Ottiger
86'
Рюэгг Кевин
 
90'
Гауто Карлос Хуан
Рюэгг Кевин
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 479 Количество передач 367
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Хитц
Mapвин
26
Баришич
Адриан-Леон
32
Jonas
Adjei
Adjetey
25
Ван
Бремен
Финн
27
Рюэгг
Кевин
31
Шмидт
Доминик
II
37
Авдуллаху
Леон
34
Джака
Таулант
20
Фрай
Фабиан
30
Каде
Антон
9
Барри
Тьерно
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
3
Лёфгрен
Йеспер
33
Leny
Meyer
29
Levin
Winkler
6
Яшари
Ардон
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
27
Lars
Villiger
9
Грбич
Адриан
Базель
3-4-1-2
Люцерн
4-3-1-2

История личных встреч

Базель
Люцерн

52 матча

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
44 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.4%
23.1%
11.5%
34 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.4%
21.2%
13.4%
34 победы 11 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 18 побед

70 матчей

62.9%
18.6%
18.5%
44 победы 13 ничьих 13 побед

Первый тайм

48.6%
34.3%
17.1%
34 победы 24 ничьи 12 побед

Второй тайм

48.6%
25.7%
25.7%
34 победы 18 ничьих 18 побед

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
0:2
С
0:1
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
0:3
С
1:3
С
1:1
С
3:4
С
4:1
С
1:2
С
3:2
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
1:0
ТМК
1:0
К
2:1
С
1:4
С
3:1
С
1:2
С
3:1
С
3:0
С
2:3
С
4:0
С
3:0
С
3:0
С
1:3
С
1:2
С
1:4
С
0:3
С
3:0
С
3:1
С
0:2
КШ
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:3
С
0:4
С
1:0
С
2:2
КШ
2:2
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:4
С
5:0
С
0:1
С
4:5
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
5:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
3:2

Голы

Всего голов

77
60

Голов в среднем за матч

2.08
1.82

Среднее время на гол

43
49

Всего голов

40
37

Голов в среднем за матч

1.21
1

Среднее время на гол

74
90

Всего голов

117
97

Голов в среднем за матч

1.67
1.39

Тотал матчей

2.5
69
Больше 99%
Меньше 1%
1
57
Больше 81%
Меньше 19%
13
43
Больше 61%
Меньше 39%
27
25
Больше 36%
Меньше 64%
45
13
Больше 19%
Меньше 81%
57
3
Больше 4%
Меньше 96%
67
2
Больше 3%
Меньше 97%
68
1
Больше 1%
Меньше 99%
69
1
Больше 1%
Меньше 99%
69

Среднее время на гол

53
64

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 9 0.26
Каде Антон 5 0.15
Фрай Фабиан 3 (1) 0.09
Сигуа Габриэль 3 0.09
Шмидт Доминик II 2 0.06
Йованович Джордже 2 0.06
Ван Бремен Финн 2 0.06
Дубасин Жонатан 2 0.06
Вейга Ренату 2 0.06
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.06
Ндой Дан 1 0.03
Джака Таулант 1 0.03
Авдуллаху Леон 1 0.03
Кололли Беньямин 1 0.03
Дрэгер Мохамед 1 0.03
Мэлоун Морис 1 0.03
Комас Арнау 1 0.03
Хунцикер Андрин 1 0.03
Romeo Beney 1 0.03
Лопес Серхио 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Какури Дион 0 0
Гауто Карлос Хуан 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 6 0.18
Яшари Ардон 5 0.15
Майер Макс 5 (3) 0.15
Дорн Пиус 4 0.12
Шадер Софьян 4 0.12
Кадак Якуб 4 (1) 0.12
Клиджэ Тибо 3 0.09
Грбич Адриан 3 (1) 0.09
Teddy Okou 2 0.06
Severin Ottiger 2 0.06
Симани Денис 1 0.03
Абубакар-Анкра Асума 1 0.03
Leny Meyer 1 0.03
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Ульрих Дарио 0 0
Спадануда Кевин 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Тьерно 6 1
Вейга Ренату 6 1
Фрай Фабиан 6 0
Каде Антон 6 0
Авдуллаху Леон 6 0
Джака Таулант 4 1
Шмидт Доминик II 5 0
Ван Бремен Финн 5 0
Дрэгер Мохамед 4 0
Сигуа Габриэль 2 1
Romeo Beney 2 1
Рюэгг Кевин 3 0
Огюстен Жан-Кевин 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Кололли Беньямин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Какури Дион 1 0
Кайомбо Аксель 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 7 2
Фрыдек Мартин 7 0
Симани Денис 6 0
Дорн Пиус 6 0
Яшари Ардон 6 0
Severin Ottiger 4 1
Кадак Якуб 5 0
Luca Jaquez 5 0
Хаас Николас 4 0
Майер Макс 3 0
Ульрих Дарио 3 0
Бека Исмаил 3 0
Клиджэ Тибо 3 0
Leny Meyer 3 0
Грбич Адриан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Lars Villiger 2 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Pascal Loretz 1 0
Mauricio Willimann 1 0
Levin Winkler 1 0

Результаты матчей

Базель
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Люцерн
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

9
14
Базель
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Люцерн
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

27
7

Упущенные победы

13
21
Базель
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
26% (9)
32% (11)
Люцерн
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
32% (11)
44% (15)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

31
7

Упущенные победы

22
35

Голы по времени матча

Забито

22
19
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
2
9%
1
5%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
5
23%
4
21%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
5
23%
4
21%
61-75
5
23%
4
21%
76-90

Пропущено

21
30
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
19%
3
10%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
1
5%
2
7%
31-45
4
19%
8
27%
46-60
5
24%
10
33%
61-75
6
29%
5
17%
76-90

Забито

20
22
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
3
15%
3
14%
1-15
5
25%
5
23%
16-30
3
15%
1
5%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
5
25%
5
23%
61-75
4
20%
5
23%
76-90

Пропущено

31
18
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
5
16%
5
28%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
6
19%
2
11%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
6
19%
4
22%
61-75
6
19%
5
28%
76-90

Забито

42
41
20 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 15
9 Не забивали 6
5
12%
4
10%
1-15
7
17%
8
20%
16-30
8
19%
5
12%
31-45
3
7%
6
15%
46-60
10
24%
9
22%
61-75
9
21%
9
22%
76-90

Пропущено

52
48
21 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 33
18 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 26
9
17%
8
17%
1-15
5
10%
3
6%
16-30
7
13%
4
8%
31-45
8
15%
9
19%
46-60
11
21%
14
29%
29%
61-75
12
23%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Люцерн - Базель 1:1 Базель - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Лугано - Базель 2:0
Базель - Цюрих 2:2 Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1
Люцерн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Люцерн - Базель 1:1 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0
Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1

Результаты матчей

Базель
Люцерн

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Точный счет

0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
12 раз 71%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
7 раз 21%
1:1
6 раз 18%
0:1
5 раз 15%
1:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 44%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
17 раз 50%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Базель
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
6
11
1.5
8
9
1
16
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
15
2
5
12
1.5
3
14
2
15
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
8
0.5
Больше Меньше
28
6
11
23
1.5
11
23
3
31
2.5
3
31
1
33
3.5
1
33
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 1:0 34 20 8 6 68 - 32 68
2.
Серветт
 34 17 9 8 55 - 39 60
3.
Лугано
 34 18 5 11 61 - 45 59
4.
Санкт-Галлен
 34 15 8 11 54 - 44 53
5.
Винтертур
 34 13 10 11 56 - 58 49
6.
Цюрих
 0:1 34 12 12 10 44 - 36 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 34 12 9 13 42 - 47 45
2.
Ивердон
 3:0 34 12 7 15 46 - 64 43
3.
Базель
 34 11 8 15 42 - 52 41
4.
Лозанна
 0:3 34 10 10 14 43 - 51 40
5.
Грасcхоппер
 34 9 6 19 38 - 47 33
6.
Стад Лозанна-Уши
 34 5 8 21 35 - 69 23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 1:0 16 13 2 1 44 - 11 41
2.
Серветт
 18 11 4 3 34 - 19 37
3.
Санкт-Галлен
 17 11 3 3 38 - 22 36
4.
Винтертур
 17 9 4 4 28 - 24 31
5.
Лугано
 17 9 3 5 27 - 18 30
6.
Цюрих
 0:1 17 7 7 3 22 - 15 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 3:0 18 11 4 3 34 - 25 37
2.
Люцерн
 17 9 4 4 23 - 17 31
3.
Лозанна
 0:3 16 7 5 4 25 - 18 26
4.
Грасcхоппер
 17 7 3 7 26 - 20 24
5.
Базель
 17 6 5 6 22 - 21 23
6.
Стад Лозанна-Уши
 17 2 6 9 16 - 35 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Янг Бойз
 1:0 18 7 6 5 24 - 21 27
3.
Серветт
 16 6 5 5 21 - 20 23
4.
Цюрих
 0:1 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Винтертур
 17 4 6 7 28 - 34 18
6.
Санкт-Галлен
 17 4 5 8 16 - 22 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 17 5 3 9 20 - 31 18
2.
Люцерн
 17 3 5 9 19 - 30 14
3.
Лозанна
 0:3 18 3 5 10 18 - 33 14
4.
Стад Лозанна-Уши
 17 3 2 12 19 - 34 11
5.
Грасcхоппер
 17 2 3 12 12 - 27 9
6.
Ивердон
 3:0 16 1 3 12 12 - 39 6

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (3)
Ивердон Оморуйи Кевин 12 (2)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 11
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Ивердон Тижани Мохамед 1 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Авдуллаху Леон получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Барри Тьерно получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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