Тур: 34. Стадион: Le Stade Municipal Yverdon.
0'
1:0
9' ГолКаменович Димитрие
2:0
14' ГолОморуйи Кевин
3:0
17' ГолОморуйи Кевин
21' Желтая карточкаТижани Мохамед
27' Желтая карточкаАке Марли
41' Желтая карточкаWilliam Le Pogam
43' Желтая карточкаБернед Антуан
Ход матча
9'
1:0
14'
2:0
17'
3:0
21'
27'
41'
43'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 4
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
28
Lizeiro
81
Махиус
Аймен
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
12
Салай
Габор
20
Каблан
Крис
19
Илие
Рареш
22
Калу
Самуэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 LizeiroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
81 Махиус АйменНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
-
12 Салай ГаборЗащитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Илие РарешНападающий
- Нападающий
-
22 Калу СамуэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
13 Лусиф ХайтемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Лабо БригтонНападающий
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Ивердон
Лозанна
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
18 матчей
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.56
0.78
Среднее время на гол
57
115
Всего голов
19
6
Голов в среднем за матч
2.11
0.67
Среднее время на гол
42
135
Всего голов
33
13
Голов в среднем за матч
1.83
0.72
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
49
124
Бомбардиры внутри турнира
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оморуйи Кевин
|12
|0.35
|Махиус Аймен
|7 (1)
|0.21
|Ташар Варол
|6
|0.18
|Сеспедес Борис
|5 (2)
|0.15
|Lizeiro
|3
|0.09
|Evans Maurin
|3
|0.09
|Сотье Антони
|2
|0.06
|Лунгой Кристофер
|2
|0.06
|William Le Pogam
|1
|0.03
|Лусиф Хайтем
|1
|0.03
|Каменович Димитрие
|1
|0.03
|Азеведо Рикардо
|1
|0.03
|Тижани Мохамед
|1
|0.03
|Аке Марли
|1
|0.03
|Клепач Михаель
|1
|0.03
|Родригес Мауро
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Олесен Матиас
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Корнесс Доминик
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|10 (6)
|0.29
|Дюссенн Ноэ
|5 (1)
|0.15
|Лабо Бригтон
|4
|0.12
|Саншеш Алвин
|4
|0.12
|Илие Рареш
|3
|0.09
|Калу Самуэль
|3
|0.09
|Бальде Алиу
|2
|0.06
|Бернед Антуан
|1
|0.03
|Пафунди Симоне
|1
|0.03
|Диабате Фуссейни
|1
|0.03
|Дабанлы Беркай
|1
|0.03
|Каблан Крис
|1
|0.03
|Dominik Schwizer
|1
|0.03
|Койл Трей
|1
|0.03
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Поати Морган
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
Карточки
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тижани Мохамед
|8
|1
|Лунгой Кристофер
|7
|1
|Дель Фабро Дарио
|5
|1
|Ташар Варол
|6
|0
|Махиус Аймен
|4
|1
|Сеспедес Борис
|5
|0
|Гуннарссон Никлас
|3
|1
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Lizeiro
|4
|0
|Аке Марли
|4
|0
|Каменович Димитрие
|2
|1
|Сотье Антони
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|Родригес Мауро
|3
|0
|Оморуйи Кевин
|3
|0
|William Le Pogam
|2
|0
|Азеведо Рикардо
|2
|0
|Маркеш Криштиан
|2
|0
|Алессандро Мангиаррати
|1
|0
|Бернардони Поль
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Vladan Vidakovic
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|11
|0
|Каблан Крис
|6
|1
|Кустодио Оливье
|7
|0
|Сене Кали
|5
|1
|Raoul Giger
|6
|0
|Салай Габор
|5
|0
|Роше Джейми
|4
|0
|Anel Husic
|4
|0
|Лабо Бригтон
|4
|0
|Саншеш Алвин
|4
|0
|Илие Рареш
|4
|0
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|Диабате Фуссейни
|2
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Бернед Антуан
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Пафунди Симоне
|2
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
Результаты матчей
Ивердон
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Лозанна
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
5
15
Ивердон
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (12)
25% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Лозанна
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
34
9
Упущенные победы
5
22
Ивердон
84.6%
15.4%
22 победы 4 поражения
Первый тайм
58% (19)
30% (10)
12% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
39% (13)
18% (6)
Лозанна
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
39% (13)
39% (13)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (3)
45% (15)
45% (15)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
44
11
Упущенные победы
10
37
Голы по времени матча
Забито
31
20
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
8
26%
3
15%
1-15
3
10%
3
15%
16-30
2
6%
6
30%
31-45
7
23%
2
10%
46-60
2
6%
0
0%
61-75
9
29%
29%
6
30%
76-90
Пропущено
25
28
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
2
8%
3
11%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
4
16%
4
14%
31-45
4
16%
8
29%
46-60
5
20%
6
21%
61-75
6
24%
7
25%
76-90
Забито
13
25
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
3
23%
1
4%
1-15
0
0%
6
24%
16-30
2
15%
4
16%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
7
28%
61-75
2
15%
7
28%
76-90
Пропущено
38
18
21 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
3
8%
6
33%
1-15
12
32%
1
6%
16-30
6
16%
3
17%
31-45
4
11%
2
11%
46-60
4
11%
1
6%
61-75
9
24%
5
28%
76-90
Забито
44
45
18 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 16
9 Не забивали 7
11
25%
4
9%
1-15
3
7%
9
20%
16-30
4
9%
10
22%
31-45
11
25%
2
4%
46-60
4
9%
7
16%
61-75
11
25%
13
29%
76-90
Пропущено
63
46
31 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 29
19 Пропускали первыми 15
29 Не пропускали 26
5
8%
9
20%
1-15
16
25%
1
2%
16-30
10
16%
7
15%
31-45
8
13%
10
22%
46-60
9
14%
7
15%
61-75
15
24%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ивердон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Люцерн - Ивердон 1:0
Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5
Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лугано - Лозанна 2:0 Лозанна - Цюрих 1:0 Люцерн - Лозанна 0:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3
Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Серветт - Лозанна 3:1 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0
Результаты матчей
Ивердон
Лозанна
Точный счет
2:1
3 раза 18%
3:2
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 63%
0
5 раз 31%
2
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
Точный счет
2:1
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 36%
0
9 раз 27%
2
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
5 раз 15%
Тоталы голов в матче
Ивердон
Лозанна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
133
116
79
611
511
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
134
115
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
249
Больше Меньше
267
1221
1221
627
528
132
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|34
|20
|8
|6
|68 - 32
|68
|2.
|34
|17
|9
|8
|55 - 39
|60
|3.
|34
|18
|5
|11
|61 - 45
|59
|4.
|34
|15
|8
|11
|54 - 44
|53
|5.
|34
|13
|10
|11
|56 - 58
|49
|6.
|0:1
|34
|12
|12
|10
|44 - 36
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|12
|9
|13
|42 - 47
|45
|2.
|3:0
|34
|12
|7
|15
|46 - 64
|43
|3.
|34
|11
|8
|15
|42 - 52
|41
|4.
|0:3
|34
|10
|10
|14
|43 - 51
|40
|5.
|34
|9
|6
|19
|38 - 47
|33
|6.
|34
|5
|8
|21
|35 - 69
|23
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|13
|2
|1
|44 - 11
|41
|2.
|18
|11
|4
|3
|34 - 19
|37
|3.
|17
|11
|3
|3
|38 - 22
|36
|4.
|17
|9
|4
|4
|28 - 24
|31
|5.
|17
|9
|3
|5
|27 - 18
|30
|6.
|0:1
|17
|7
|7
|3
|22 - 15
|28
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|18
|11
|4
|3
|34 - 25
|37
|2.
|17
|9
|4
|4
|23 - 17
|31
|3.
|0:3
|16
|7
|5
|4
|25 - 18
|26
|4.
|17
|7
|3
|7
|26 - 20
|24
|5.
|17
|6
|5
|6
|22 - 21
|23
|6.
|17
|2
|6
|9
|16 - 35
|12
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|2
|6
|34 - 27
|29
|2.
|1:0
|18
|7
|6
|5
|24 - 21
|27
|3.
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|4.
|0:1
|17
|5
|5
|7
|22 - 21
|20
|5.
|17
|4
|6
|7
|28 - 34
|18
|6.
|17
|4
|5
|8
|16 - 22
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|5
|3
|9
|20 - 31
|18
|2.
|17
|3
|5
|9
|19 - 30
|14
|3.
|0:3
|18
|3
|5
|10
|18 - 33
|14
|4.
|17
|3
|2
|12
|19 - 34
|11
|5.
|17
|2
|3
|12
|12 - 27
|9
|6.
|3:0
|16
|1
|3
|12
|12 - 39
|6
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (3)
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|12 (2)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 8