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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Ивердон
3:0
Перерыв
Лозанна
0'
1:0
9' Гол
Каменович Димитрие
2:0
14' Гол
Оморуйи Кевин
3:0
17' Гол
Оморуйи Кевин
21' Желтая карточка
Тижани Мохамед
27' Желтая карточка
Аке Марли
41' Желтая карточка
William Le Pogam
43' Желтая карточка
Бернед Антуан

Ход матча

9'
Каменович Димитрие
(Lizeiro)
1:0
14'
Оморуйи Кевин
(Махиус Аймен)
2:0
17'
Оморуйи Кевин
(Олесен Матиас)
3:0
21'
Тижани Мохамед
 
27'
Аке Марли
 
41'
William Le Pogam
 
43'
 
Бернед Антуан

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 4
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Ивердон
Ничья
Лозанна
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Все Коэффициенты
40
Бернардони
Поль
25
Маркеш
Криштиан
2
Тижани
Мохамед
3
Каменович
Димитрие
9
Аке
Марли
6
William
Le
Pogam
28
Lizeiro
5
Сеспедес
Борис
13
Олесен
Матиас
11
Оморуйи
Кевин
81
Махиус
Аймен
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
12
Салай
Габор
20
Каблан
Крис
30
Пафунди
Симоне
8
Роше
Джейми
24
Бернед
Антуан
19
Илие
Рареш
9
Сене
Кали
22
Калу
Самуэль
Ивердон
3-4-1-2
Лозанна
4-3-3

История личных встреч

Ивердон
Лозанна

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

С
3:1
С
2:2
С
1:2
ТМК
2:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
4:0
ЧЛ
3:2
К
1:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
3:0
ЧЛ
0:0
ТМС
2:1
ЧЛ
1:1
ТМС
1:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:0

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.56
0.78

Среднее время на гол

57
115

Всего голов

19
6

Голов в среднем за матч

2.11
0.67

Среднее время на гол

42
135

Всего голов

33
13

Голов в среднем за матч

1.83
0.72

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

49
124

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оморуйи Кевин 12 0.35
Махиус Аймен 7 (1) 0.21
Ташар Варол 6 0.18
Сеспедес Борис 5 (2) 0.15
Lizeiro 3 0.09
Evans Maurin 3 0.09
Сотье Антони 2 0.06
Лунгой Кристофер 2 0.06
William Le Pogam 1 0.03
Лусиф Хайтем 1 0.03
Каменович Димитрие 1 0.03
Азеведо Рикардо 1 0.03
Тижани Мохамед 1 0.03
Аке Марли 1 0.03
Клепач Михаель 1 0.03
Родригес Мауро 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Олесен Матиас 0 0
Brian Beyer 0 0
Корнесс Доминик 0 0
Johan Kury 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 10 (6) 0.29
Дюссенн Ноэ 5 (1) 0.15
Лабо Бригтон 4 0.12
Саншеш Алвин 4 0.12
Илие Рареш 3 0.09
Калу Самуэль 3 0.09
Бальде Алиу 2 0.06
Бернед Антуан 1 0.03
Пафунди Симоне 1 0.03
Диабате Фуссейни 1 0.03
Дабанлы Беркай 1 0.03
Каблан Крис 1 0.03
Dominik Schwizer 1 0.03
Койл Трей 1 0.03
Кустодио Оливье 0 0
Поати Морган 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Роше Джейми 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 8 1
Лунгой Кристофер 7 1
Дель Фабро Дарио 5 1
Ташар Варол 6 0
Махиус Аймен 4 1
Сеспедес Борис 5 0
Гуннарссон Никлас 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Lizeiro 4 0
Аке Марли 4 0
Каменович Димитрие 2 1
Сотье Антони 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Родригес Мауро 3 0
Оморуйи Кевин 3 0
William Le Pogam 2 0
Азеведо Рикардо 2 0
Маркеш Криштиан 2 0
Алессандро Мангиаррати 1 0
Бернардони Поль 1 0
Мартин Кевин 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Vladan Vidakovic 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 11 0
Каблан Крис 6 1
Кустодио Оливье 7 0
Сене Кали 5 1
Raoul Giger 6 0
Салай Габор 5 0
Роше Джейми 4 0
Anel Husic 4 0
Лабо Бригтон 4 0
Саншеш Алвин 4 0
Илие Рареш 4 0
Дабанлы Беркай 2 0
Диабате Фуссейни 2 0
Калу Самуэль 2 0
Бернед Антуан 2 0
Бальде Алиу 2 0
Пафунди Симоне 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Поати Морган 1 0
Летица Карло 1 0
Сузуки Тоити 1 0
Ррудхани Донат 1 0

Результаты матчей

Ивердон
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Лозанна
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

5
15
Ивердон
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (12)
25% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Лозанна
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

34
9

Упущенные победы

5
22
Ивердон
84.6%
15.4%
22 победы 4 поражения
Первый тайм
58% (19)
30% (10)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
39% (13)
18% (6)
Лозанна
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
39% (13)
39% (13)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (3)
45% (15)
45% (15)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

44
11

Упущенные победы

10
37

Голы по времени матча

Забито

31
20
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
8
26%
3
15%
1-15
3
10%
3
15%
16-30
2
6%
6
30%
31-45
7
23%
2
10%
46-60
2
6%
0
0%
61-75
9
29%
29%
6
30%
76-90

Пропущено

25
28
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
2
8%
3
11%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
4
16%
4
14%
31-45
4
16%
8
29%
46-60
5
20%
6
21%
61-75
6
24%
7
25%
76-90

Забито

13
25
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
3
23%
1
4%
1-15
0
0%
6
24%
16-30
2
15%
4
16%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
7
28%
61-75
2
15%
7
28%
76-90

Пропущено

38
18
21 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
3
8%
6
33%
1-15
12
32%
1
6%
16-30
6
16%
3
17%
31-45
4
11%
2
11%
46-60
4
11%
1
6%
61-75
9
24%
5
28%
76-90

Забито

44
45
18 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 16
9 Не забивали 7
11
25%
4
9%
1-15
3
7%
9
20%
16-30
4
9%
10
22%
31-45
11
25%
2
4%
46-60
4
9%
7
16%
61-75
11
25%
13
29%
76-90

Пропущено

63
46
31 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 29
19 Пропускали первыми 15
29 Не пропускали 26
5
8%
9
20%
1-15
16
25%
1
2%
16-30
10
16%
7
15%
31-45
8
13%
10
22%
46-60
9
14%
7
15%
61-75
15
24%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Люцерн - Ивердон 1:0
Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5
Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лугано - Лозанна 2:0 Лозанна - Цюрих 1:0 Люцерн - Лозанна 0:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3
Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Серветт - Лозанна 3:1 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0

Результаты матчей

Ивердон
Лозанна

Точный счет

2:1
3 раза 18%
3:2
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
0
5 раз 31%
2
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%

Точный счет

2:1
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 36%
0
9 раз 27%
2
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
5 раз 15%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
3
11
6
1.5
7
9
6
11
2.5
5
11
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
4
1
15
1.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
9
0.5
Больше Меньше
26
7
12
21
1.5
12
21
6
27
2.5
5
28
1
32
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 1:0 34 20 8 6 68 - 32 68
2.
Серветт
 34 17 9 8 55 - 39 60
3.
Лугано
 34 18 5 11 61 - 45 59
4.
Санкт-Галлен
 34 15 8 11 54 - 44 53
5.
Винтертур
 34 13 10 11 56 - 58 49
6.
Цюрих
 0:1 34 12 12 10 44 - 36 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 34 12 9 13 42 - 47 45
2.
Ивердон
 3:0 34 12 7 15 46 - 64 43
3.
Базель
 34 11 8 15 42 - 52 41
4.
Лозанна
 0:3 34 10 10 14 43 - 51 40
5.
Грасcхоппер
 34 9 6 19 38 - 47 33
6.
Стад Лозанна-Уши
 34 5 8 21 35 - 69 23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 1:0 16 13 2 1 44 - 11 41
2.
Серветт
 18 11 4 3 34 - 19 37
3.
Санкт-Галлен
 17 11 3 3 38 - 22 36
4.
Винтертур
 17 9 4 4 28 - 24 31
5.
Лугано
 17 9 3 5 27 - 18 30
6.
Цюрих
 0:1 17 7 7 3 22 - 15 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 3:0 18 11 4 3 34 - 25 37
2.
Люцерн
 17 9 4 4 23 - 17 31
3.
Лозанна
 0:3 16 7 5 4 25 - 18 26
4.
Грасcхоппер
 17 7 3 7 26 - 20 24
5.
Базель
 17 6 5 6 22 - 21 23
6.
Стад Лозанна-Уши
 17 2 6 9 16 - 35 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Янг Бойз
 1:0 18 7 6 5 24 - 21 27
3.
Серветт
 16 6 5 5 21 - 20 23
4.
Цюрих
 0:1 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Винтертур
 17 4 6 7 28 - 34 18
6.
Санкт-Галлен
 17 4 5 8 16 - 22 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 17 5 3 9 20 - 31 18
2.
Люцерн
 17 3 5 9 19 - 30 14
3.
Лозанна
 0:3 18 3 5 10 18 - 33 14
4.
Стад Лозанна-Уши
 17 3 2 12 19 - 34 11
5.
Грасcхоппер
 17 2 3 12 12 - 27 9
6.
Ивердон
 3:0 16 1 3 12 12 - 39 6

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (3)
Ивердон Оморуйи Кевин 12 (2)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
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Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 11
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Ивердон Тижани Мохамед 1 8
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Бернед Антуан получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Уильям Ле Погам получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Марли Аке получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Тижани Мохамед получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Олесен Матиас сделал результативную передачу.
  • 17'
    Г О О О О Л - Оморуйи Кевин бьет в цель!
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Ивердон
Ничья
Лозанна
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