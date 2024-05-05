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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Ивердон
3:1
Конец матча
Лозанна
0'
1:0
9' Гол
Каменович Димитрие
2:0
14' Гол
Оморуйи Кевин
3:0
17' Гол
Оморуйи Кевин
21' Желтая карточка
Тижани Мохамед
27' Желтая карточка
Аке Марли
41' Желтая карточка
William Le Pogam
43' Желтая карточка
Бернед Антуан
60' Вторая желтая карточка
Тижани Мохамед
3:1
61' Пенальти
Дюссенн Ноэ
75' Желтая карточка
Raoul Giger
90'+6

Ход матча

9'
Каменович Димитрие
(Lizeiro)
1:0
14'
Оморуйи Кевин
(Махиус Аймен)
2:0
17'
Оморуйи Кевин
(Олесен Матиас)
3:0
21'
Тижани Мохамед
 
27'
Аке Марли
 
41'
William Le Pogam
 
43'
 
Бернед Антуан
46'
 
Кустодио Оливье
Бернед Антуан
46'
 
Поати Морган
Каблан Крис
46'
 
Лабо Бригтон
Сене Кали
60'
Тижани Мохамед
 
61'
3:1
Дюссенн Ноэ
64'
Сотье Антони
Аке Марли
 
64'
Азеведо Рикардо
Махиус Аймен
 
66'
 
Лусиф Хайтем
Илие Рареш
73'
 
Кукурузович Степан
Роше Джейми
75'
 
Raoul Giger
86'
Nehemie Lucuena
Олесен Матиас
 
90'
Дель Фабро Дарио
Оморуйи Кевин
 
90'
Breston Malula
Lizeiro
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 11
  • 6 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 284 Количество передач 372
  • 42 Владение мячом, % 58
40
Бернардони
Поль
25
Маркеш
Криштиан
2
Тижани
Мохамед
3
Каменович
Димитрие
9
Аке
Марли
6
William
Le
Pogam
28
Lizeiro
5
Сеспедес
Борис
13
Олесен
Матиас
11
Оморуйи
Кевин
81
Махиус
Аймен
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
12
Салай
Габор
20
Каблан
Крис
30
Пафунди
Симоне
8
Роше
Джейми
24
Бернед
Антуан
19
Илие
Рареш
9
Сене
Кали
22
Калу
Самуэль
Ивердон
3-4-1-2
Лозанна
4-3-3

История личных встреч

Ивердон
Лозанна

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

С
3:1
С
2:2
С
1:2
ТМК
2:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
4:0
ЧЛ
3:2
К
1:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
3:0
ЧЛ
0:0
ТМС
2:1
ЧЛ
1:1
ТМС
1:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:0

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.56
0.78

Среднее время на гол

57
115

Всего голов

19
6

Голов в среднем за матч

2.11
0.67

Среднее время на гол

42
135

Всего голов

33
13

Голов в среднем за матч

1.83
0.72

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

49
124

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оморуйи Кевин 12 0.35
Махиус Аймен 7 (1) 0.21
Ташар Варол 6 0.18
Сеспедес Борис 5 (2) 0.15
Lizeiro 3 0.09
Evans Maurin 3 0.09
Сотье Антони 2 0.06
Лунгой Кристофер 2 0.06
William Le Pogam 1 0.03
Лусиф Хайтем 1 0.03
Каменович Димитрие 1 0.03
Азеведо Рикардо 1 0.03
Тижани Мохамед 1 0.03
Аке Марли 1 0.03
Клепач Михаель 1 0.03
Родригес Мауро 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Олесен Матиас 0 0
Brian Beyer 0 0
Корнесс Доминик 0 0
Johan Kury 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 10 (6) 0.29
Дюссенн Ноэ 6 (2) 0.18
Лабо Бригтон 4 0.12
Саншеш Алвин 4 0.12
Илие Рареш 3 0.09
Калу Самуэль 3 0.09
Бальде Алиу 2 0.06
Бернед Антуан 1 0.03
Пафунди Симоне 1 0.03
Диабате Фуссейни 1 0.03
Дабанлы Беркай 1 0.03
Каблан Крис 1 0.03
Dominik Schwizer 1 0.03
Койл Трей 1 0.03
Кустодио Оливье 0 0
Поати Морган 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Роше Джейми 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 8 2
Лунгой Кристофер 7 1
Дель Фабро Дарио 5 1
Ташар Варол 6 0
Махиус Аймен 4 1
Сеспедес Борис 5 0
Гуннарссон Никлас 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Lizeiro 4 0
Аке Марли 4 0
Каменович Димитрие 2 1
Сотье Антони 3 0
William Le Pogam 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Родригес Мауро 3 0
Оморуйи Кевин 3 0
Азеведо Рикардо 2 0
Маркеш Криштиан 2 0
Алессандро Мангиаррати 1 0
Бернардони Поль 1 0
Мартин Кевин 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Vladan Vidakovic 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 11 0
Каблан Крис 6 1
Кустодио Оливье 7 0
Raoul Giger 7 0
Сене Кали 5 1
Салай Габор 5 0
Роше Джейми 4 0
Anel Husic 4 0
Лабо Бригтон 4 0
Саншеш Алвин 4 0
Илие Рареш 4 0
Бернед Антуан 3 0
Дабанлы Беркай 2 0
Диабате Фуссейни 2 0
Калу Самуэль 2 0
Бальде Алиу 2 0
Пафунди Симоне 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Поати Морган 1 0
Летица Карло 1 0
Сузуки Тоити 1 0
Ррудхани Донат 1 0

Результаты матчей

Ивердон
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Лозанна
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

5
16
Ивердон
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (12)
25% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Лозанна
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

34
9

Упущенные победы

5
22
Ивердон
85.2%
14.8%
23 победы 4 поражения
Первый тайм
59% (20)
29% (10)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
38% (13)
21% (7)
Лозанна
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (4)
44% (15)
44% (15)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

45
11

Упущенные победы

10
38

Голы по времени матча

Забито

34
21
16 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
10
29%
29%
3
14%
1-15
4
12%
3
14%
16-30
2
6%
6
29%
31-45
7
21%
2
10%
46-60
2
6%
1
5%
61-75
9
26%
6
29%
76-90

Пропущено

26
31
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
2
8%
5
16%
1-15
4
15%
1
3%
16-30
4
15%
4
13%
31-45
4
15%
8
26%
46-60
6
23%
6
19%
61-75
6
23%
7
23%
76-90

Забито

13
25
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
23 Не забивали 21
3
23%
1
4%
1-15
0
0%
6
24%
16-30
2
15%
4
16%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
7
28%
61-75
2
15%
7
28%
76-90

Пропущено

38
18
21 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
3
8%
6
33%
1-15
12
32%
1
6%
16-30
6
16%
3
17%
31-45
4
11%
2
11%
46-60
4
11%
1
6%
61-75
9
24%
5
28%
76-90

Забито

47
46
21 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 16
9 Не забивали 7
13
28%
4
9%
1-15
4
9%
9
20%
16-30
4
9%
10
22%
31-45
11
23%
2
4%
46-60
4
9%
8
17%
61-75
11
23%
13
28%
76-90

Пропущено

64
49
31 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 29
19 Пропускали первыми 16
30 Не пропускали 27
5
8%
11
22%
1-15
16
25%
2
4%
16-30
10
16%
7
14%
31-45
8
13%
10
20%
46-60
10
16%
7
14%
61-75
15
23%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Люцерн - Ивердон 1:0
Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5
Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лугано - Лозанна 2:0 Лозанна - Цюрих 1:0 Люцерн - Лозанна 0:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3
Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Серветт - Лозанна 3:1 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1 Винтертур - Лозанна 1:0

Результаты матчей

Ивердон
Лозанна

Точный счет

3:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
2:2
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
0
5 раз 31%
2
1 раз 6%
1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%

Точный счет

2:1
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
3:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 35%
0
9 раз 26%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%
1
15 раз 44%
0
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
5 раз 15%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
3
12
6
1.5
7
9
7
11
2.5
5
11
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
4
1
15
1.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
9
0.5
Больше Меньше
27
7
13
21
1.5
12
22
7
27
2.5
5
29
1
33
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 34 20 8 6 69 - 32 68
2.
Серветт
 34 17 9 8 55 - 39 60
3.
Лугано
 34 18 5 11 61 - 45 59
4.
Санкт-Галлен
 34 15 8 11 54 - 44 53
5.
Винтертур
 34 13 10 11 56 - 58 49
6.
Цюрих
 34 12 12 10 44 - 37 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 34 12 9 13 42 - 47 45
2.
Ивердон
 34 12 7 15 46 - 65 43
3.
Базель
 34 11 8 15 42 - 52 41
4.
Лозанна
 34 10 10 14 44 - 51 40
5.
Грасcхоппер
 34 9 6 19 38 - 47 33
6.
Стад Лозанна-Уши
 34 5 8 21 35 - 69 23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 13 2 1 44 - 11 41
2.
Серветт
 18 11 4 3 34 - 19 37
3.
Санкт-Галлен
 17 11 3 3 38 - 22 36
4.
Винтертур
 17 9 4 4 28 - 24 31
5.
Лугано
 17 9 3 5 27 - 18 30
6.
Цюрих
 17 7 7 3 22 - 16 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 18 11 4 3 34 - 26 37
2.
Люцерн
 17 9 4 4 23 - 17 31
3.
Лозанна
 16 7 5 4 25 - 18 26
4.
Грасcхоппер
 17 7 3 7 26 - 20 24
5.
Базель
 17 6 5 6 22 - 21 23
6.
Стад Лозанна-Уши
 17 2 6 9 16 - 35 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Янг Бойз
 18 7 6 5 25 - 21 27
3.
Серветт
 16 6 5 5 21 - 20 23
4.
Цюрих
 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Винтертур
 17 4 6 7 28 - 34 18
6.
Санкт-Галлен
 17 4 5 8 16 - 22 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 17 5 3 9 20 - 31 18
2.
Люцерн
 17 3 5 9 19 - 30 14
3.
Лозанна
 18 3 5 10 19 - 33 14
4.
Стад Лозанна-Уши
 17 3 2 12 19 - 34 11
5.
Грасcхоппер
 17 2 3 12 12 - 27 9
6.
Ивердон
 16 1 3 12 12 - 39 6

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (3)
Ивердон Оморуйи Кевин 12 (2)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Ивердон Тижани Мохамед 2 8
Лозанна Дюссенн Ноэ 11
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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