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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Цюрих
0:0
Первый тайм: 21'
Янг Бойз
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Янг Бойз
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Все Коэффициенты
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
31
Крюезиу
Мирлинд
27
Консейсау
Родригу
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
23
Ронер
Фабиан
7
Красничи
Бледиан
11
Окита
Жонатан
10
Маркезано
Антонио
26
Фон
Балльмоос
Давид
17
Янко
Саиди
13
Али
Мохамед
4
Аменда
Орель
3
Хаджам
Жауэн
39
Малес
Дариан
20
Ниассе
Шейх
30
Лаупер
Сандро
77
Монтейро
Джоэл
15
Элиа
Мешак
35
Ганвула
Сильвер
Цюрих
4-2-3-1
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Цюрих
Янг Бойз

27 матчей

66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
37%
18 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

51.9%
51.9%
14 побед 14 ничьих 0 побед

40 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 5 ничьих 35 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 16 ничьих 23 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 5 ничьих 34 победы

67 матчей

26.9%
20.9%
52.2%
18 побед 14 ничьих 35 побед

Первый тайм

26.9%
38.8%
34.3%
18 побед 26 ничьих 23 победы

Второй тайм

20.9%
28.4%
50.7%
14 побед 19 ничьих 34 победы

История матчей

С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
1:1
С
2:2
С
0:0
С
4:0
С
2:1
С
1:2
С
1:0
С
4:0
С
1:2
С
4:0
С
1:4
С
2:1
С
0:5
С
3:2
К
4:0
С
0:4
С
4:0
С
0:1
С
2:0
С
3:3
С
4:0
К
2:1
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
3:0
С
0:1
С
1:1
К
1:3
С
1:1
С
0:1
С
3:0
С
2:1
С
2:1
С
2:2
С
1:3
С
0:1
С
1:3
С
2:4
С
4:0
С
1:1
С
4:1
С
1:0
С
2:2
С
1:2
С
2:3
С
2:1
К
3:4
С
4:2
С
2:2
С
1:0
ТМС
3:2
С
0:2
С
2:1
С
3:0
С
2:3
С
3:0
С
4:2
С
2:2
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
1:1

Голы

Всего голов

46
36

Голов в среднем за матч

1.39
1.06

Среднее время на гол

64
85

Всего голов

79
53

Голов в среднем за матч

2.32
1.61

Среднее время на гол

38
56

Всего голов

125
89

Голов в среднем за матч

1.87
1.33

Тотал матчей

2.5
64
Больше 96%
Меньше 4%
3
55
Больше 82%
Меньше 18%
12
48
Больше 72%
Меньше 28%
19
29
Больше 43%
Меньше 57%
38
12
Больше 18%
Меньше 82%
55
5
Больше 7%
Меньше 93%
62
1
Больше 1%
Меньше 99%
66

Среднее время на гол

48
67

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркезано Антонио 10 (1) 0.29
Окита Жонатан 10 (2) 0.29
Красничи Бледиан 5 0.15
Мэтью Ифиний 3 0.09
Катич Никола 3 0.09
Камбери Линдрит 3 0.09
Африйе Дэниел 2 0.06
Ронер Фабиан 2 0.06
Конде Шейк 1 0.03
Боранияшевич Никола 1 0.03
Консейсау Родригу 1 0.03
Око-Флекс Армостронг 1 0.03
Данте Амаду 1 0.03
Герреро Адрия 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтейро Джоэл 12 0.35
Нсаме Жан-Пьер 9 (1) 0.26
Элиа Мешак 8 0.24
Иттен Седрик 7 (1) 0.21
Ганвула Сильвер 7 (1) 0.21
Угринич Филип 4 0.12
Колли Эбрима 3 0.09
Малес Дариан 3 0.09
Лакоми Лукаш 2 0.06
Бенито Лорис 2 0.06
Мугиша Джоэл 2 0.06
Ррудхани Донат 2 0.06
Гарсия Улиссес 1 0.03
Лаупер Сандро 1 0.03
Ридер Фабиан 1 0.03
Лустенбергер Фабиан 1 0.03
Хаджам Жауэн 1 0.03
Блюм Левин 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Янко Саиди 0 0
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Перссон Ноа 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конде Шейк 6 1
Камбери Линдрит 7 0
Катич Никола 5 1
Окита Жонатан 6 0
Ронер Фабиан 5 0
Африйе Дэниел 5 0
Боранияшевич Никола 4 0
Крюезиу Мирлинд 4 0
Герреро Адрия 3 0
Красничи Бледиан 3 0
Консейсау Родригу 3 0
Бреше Янник 2 0
Мэтью Ифиний 2 0
Бо Энриксен 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Данте Амаду 1 0
Calixte Ligue 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 12 0
Аменда Орель 5 0
Янко Саиди 3 1
Блюм Левин 3 1
Угринич Филип 4 0
Ниассе Шейх 4 0
Бенито Лорис 3 0
Ганвула Сильвер 3 0
Монтейро Джоэл 3 0
Малес Дариан 3 0
Хаджам Жауэн 3 0
Лустенбергер Фабиан 2 0
Гарсия Улиссес 2 0
Лакоми Лукаш 2 0
Перссон Ноа 2 0
Лаупер Сандро 0 1
Иттен Седрик 1 0
Элиа Мешак 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Колли Эбрима 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Чайва Мигель 1 0

Результаты матчей

Цюрих
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Янг Бойз
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (4)
75% (12)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
11
Цюрих
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Янг Бойз
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

14
1

Упущенные победы

17
43
Цюрих
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
Янг Бойз
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
27% (9)
30% (10)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (4)
39% (13)
48% (16)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

24
54

Голы по времени матча

Забито

23
23
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
4
17%
5
22%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
5
22%
2
9%
46-60
2
9%
4
17%
61-75
5
22%
6
26%
76-90

Пропущено

13
21
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
1
8%
5
24%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
5
38%
3
14%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
5
38%
6
29%
76-90

Забито

21
43
10 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 19
4
19%
8
19%
1-15
2
10%
5
12%
16-30
4
19%
8
19%
31-45
4
19%
9
21%
46-60
2
10%
6
14%
61-75
5
24%
7
16%
76-90

Пропущено

22
12
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
9%
3
25%
1-15
4
18%
2
17%
16-30
4
18%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
8
36%
2
17%
76-90

Забито

44
66
21 В 1-м тайме 32
23 Во 2-м тайме 34
18 Забивали первыми 19
10 Не забивали 6
8
18%
13
20%
1-15
5
11%
7
11%
16-30
8
18%
12
18%
31-45
9
20%
11
17%
46-60
4
9%
10
15%
61-75
10
23%
13
20%
76-90

Пропущено

35
33
17 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 23
3
9%
8
24%
1-15
5
14%
4
12%
16-30
9
26%
6
18%
31-45
0
0%
2
6%
46-60
5
14%
5
15%
61-75
13
37%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0
Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2 Лугано - Цюрих 2:0 Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0
Янг Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Винтертур - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0
Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Базель 5:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Виби 7:1 Янг Бойз - Серветт 0:1 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0

Результаты матчей

Цюрих
Янг Бойз

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
5
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:2
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 30%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
1
11 раз 33%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
2
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
2
7
9
1.5
10
6
3
13
2.5
9
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
13
4
7
10
1.5
6
11
3
14
2.5
3
14
1
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
27
6
14
19
1.5
16
17
6
27
2.5
12
21
1
32
3.5
7
26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:0 34 19 9 6 67 - 32 66
2.
Серветт
 34 17 9 8 55 - 39 60
3.
Лугано
 34 18 5 11 61 - 45 59
4.
Санкт-Галлен
 34 15 8 11 54 - 44 53
5.
Винтертур
 34 13 10 11 56 - 58 49
6.
Цюрих
 0:0 34 12 13 9 44 - 35 49

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 34 12 9 13 42 - 47 45
2.
Ивердон
 3:0 34 12 7 15 46 - 64 43
3.
Базель
 34 11 8 15 42 - 52 41
4.
Лозанна
 0:3 34 10 10 14 43 - 51 40
5.
Грасcхоппер
 34 9 6 19 38 - 47 33
6.
Стад Лозанна-Уши
 34 5 8 21 35 - 69 23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:0 16 13 2 1 44 - 11 41
2.
Серветт
 18 11 4 3 34 - 19 37
3.
Санкт-Галлен
 17 11 3 3 38 - 22 36
4.
Винтертур
 17 9 4 4 28 - 24 31
5.
Лугано
 17 9 3 5 27 - 18 30
6.
Цюрих
 0:0 17 7 8 2 22 - 14 29

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 3:0 18 11 4 3 34 - 25 37
2.
Люцерн
 17 9 4 4 23 - 17 31
3.
Лозанна
 0:3 16 7 5 4 25 - 18 26
4.
Грасcхоппер
 17 7 3 7 26 - 20 24
5.
Базель
 17 6 5 6 22 - 21 23
6.
Стад Лозанна-Уши
 17 2 6 9 16 - 35 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Янг Бойз
 0:0 18 6 7 5 23 - 21 25
3.
Серветт
 16 6 5 5 21 - 20 23
4.
Цюрих
 0:0 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Винтертур
 17 4 6 7 28 - 34 18
6.
Санкт-Галлен
 17 4 5 8 16 - 22 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 17 5 3 9 20 - 31 18
2.
Люцерн
 17 3 5 9 19 - 30 14
3.
Лозанна
 0:3 18 3 5 10 18 - 33 14
4.
Стад Лозанна-Уши
 17 3 2 12 19 - 34 11
5.
Грасcхоппер
 17 2 3 12 12 - 27 9
6.
Ивердон
 3:0 16 1 3 12 12 - 39 6

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (3)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 11
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Стад Лозанна-Уши Махмуд Элиес 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Янг Бойз
3.75
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3.50
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2.67
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