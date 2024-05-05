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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Цюрих
0:2
Конец матча
Янг Бойз
0'
0:1
42' Гол
Ганвула Сильвер
44' Желтая карточка
Ганвула Сильвер
44' Желтая карточка
Камбери Линдрит
48' Вторая желтая карточка
Конде Шейк
0:2
54' Гол
Иттен Седрик
76' Желтая карточка
Райхмут Нильс
83' Желтая карточка
Боранияшевич Никола
88' Желтая карточка
Африйе Дэниел
90'+7

Ход матча

42'
0:1
Ганвула Сильвер
44'
 
Ганвула Сильвер
44'
Камбери Линдрит
 
46'
 
Иттен Седрик
Ганвула Сильвер
46'
Око-Флекс Армостронг
Ронер Фабиан
 
48'
Конде Шейк
 
54'
0:2
Иттен Седрик
60'
Райхмут Нильс
Окита Жонатан
 
60'
Данте Амаду
Консейсау Родригу
 
66'
Африйе Дэниел
Маркезано Антонио
 
66'
Боранияшевич Никола
Камбери Линдрит
 
70'
 
Имери Кастриот
Малес Дариан
76'
Райхмут Нильс
 
76'
 
Перссон Ноа
Хаджам Жауэн
77'
 
Мугиша Джоэл
Элиа Мешак
83'
Боранияшевич Никола
 
85'
 
Лакоми Лукаш
Лаупер Сандро
88'
Африйе Дэниел
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 10
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 289 Количество передач 459
  • 39 Владение мячом, % 61
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
31
Крюезиу
Мирлинд
27
Консейсау
Родригу
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
23
Ронер
Фабиан
7
Красничи
Бледиан
11
Окита
Жонатан
10
Маркезано
Антонио
26
Фон
Балльмоос
Давид
17
Янко
Саиди
13
Али
Мохамед
4
Аменда
Орель
3
Хаджам
Жауэн
39
Малес
Дариан
20
Ниассе
Шейх
30
Лаупер
Сандро
77
Монтейро
Джоэл
15
Элиа
Мешак
35
Ганвула
Сильвер
Цюрих
4-2-3-1
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Цюрих
Янг Бойз

27 матчей

66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
37%
18 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

51.9%
51.9%
14 побед 14 ничьих 0 побед

40 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 5 ничьих 35 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 16 ничьих 23 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 5 ничьих 34 победы

67 матчей

26.9%
20.9%
52.2%
18 побед 14 ничьих 35 побед

Первый тайм

26.9%
38.8%
34.3%
18 побед 26 ничьих 23 победы

Второй тайм

20.9%
28.4%
50.7%
14 побед 19 ничьих 34 победы

История матчей

С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
1:1
С
2:2
С
0:0
С
4:0
С
2:1
С
1:2
С
1:0
С
4:0
С
1:2
С
4:0
С
1:4
С
2:1
С
0:5
С
3:2
К
4:0
С
0:4
С
4:0
С
0:1
С
2:0
С
3:3
С
4:0
К
2:1
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
3:0
С
0:1
С
1:1
К
1:3
С
1:1
С
0:1
С
3:0
С
2:1
С
2:1
С
2:2
С
1:3
С
0:1
С
1:3
С
2:4
С
4:0
С
1:1
С
4:1
С
1:0
С
2:2
С
1:2
С
2:3
С
2:1
К
3:4
С
4:2
С
2:2
С
1:0
ТМС
3:2
С
0:2
С
2:1
С
3:0
С
2:3
С
3:0
С
4:2
С
2:2
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
1:1

Голы

Всего голов

46
36

Голов в среднем за матч

1.39
1.06

Среднее время на гол

64
85

Всего голов

79
53

Голов в среднем за матч

2.32
1.61

Среднее время на гол

38
56

Всего голов

125
89

Голов в среднем за матч

1.87
1.33

Тотал матчей

2.5
64
Больше 96%
Меньше 4%
3
55
Больше 82%
Меньше 18%
12
48
Больше 72%
Меньше 28%
19
29
Больше 43%
Меньше 57%
38
12
Больше 18%
Меньше 82%
55
5
Больше 7%
Меньше 93%
62
1
Больше 1%
Меньше 99%
66

Среднее время на гол

48
67

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркезано Антонио 10 (1) 0.29
Окита Жонатан 10 (2) 0.29
Красничи Бледиан 5 0.15
Мэтью Ифиний 3 0.09
Катич Никола 3 0.09
Камбери Линдрит 3 0.09
Африйе Дэниел 2 0.06
Ронер Фабиан 2 0.06
Конде Шейк 1 0.03
Боранияшевич Никола 1 0.03
Консейсау Родригу 1 0.03
Око-Флекс Армостронг 1 0.03
Данте Амаду 1 0.03
Герреро Адрия 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтейро Джоэл 12 0.35
Нсаме Жан-Пьер 9 (1) 0.26
Элиа Мешак 8 0.24
Иттен Седрик 8 (1) 0.24
Ганвула Сильвер 8 (1) 0.24
Угринич Филип 4 0.12
Колли Эбрима 3 0.09
Малес Дариан 3 0.09
Лакоми Лукаш 2 0.06
Бенито Лорис 2 0.06
Мугиша Джоэл 2 0.06
Ррудхани Донат 2 0.06
Гарсия Улиссес 1 0.03
Лаупер Сандро 1 0.03
Ридер Фабиан 1 0.03
Лустенбергер Фабиан 1 0.03
Хаджам Жауэн 1 0.03
Блюм Левин 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Янко Саиди 0 0
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Перссон Ноа 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конде Шейк 6 2
Камбери Линдрит 8 0
Катич Никола 5 1
Окита Жонатан 6 0
Африйе Дэниел 6 0
Боранияшевич Никола 5 0
Ронер Фабиан 5 0
Крюезиу Мирлинд 4 0
Герреро Адрия 3 0
Красничи Бледиан 3 0
Консейсау Родригу 3 0
Бреше Янник 2 0
Мэтью Ифиний 2 0
Бо Энриксен 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Данте Амаду 1 0
Райхмут Нильс 1 0
Calixte Ligue 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 12 0
Аменда Орель 5 0
Янко Саиди 3 1
Блюм Левин 3 1
Ганвула Сильвер 4 0
Угринич Филип 4 0
Ниассе Шейх 4 0
Бенито Лорис 3 0
Монтейро Джоэл 3 0
Малес Дариан 3 0
Хаджам Жауэн 3 0
Лустенбергер Фабиан 2 0
Гарсия Улиссес 2 0
Лакоми Лукаш 2 0
Перссон Ноа 2 0
Лаупер Сандро 0 1
Иттен Седрик 1 0
Элиа Мешак 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Колли Эбрима 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Чайва Мигель 1 0

Результаты матчей

Цюрих
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Янг Бойз
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (4)
75% (12)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
11
Цюрих
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Янг Бойз
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

14
1

Упущенные победы

17
43
Цюрих
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (13)
32% (11)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
44% (15)
26% (9)
Янг Бойз
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
38% (13)
47% (16)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

24
54

Голы по времени матча

Забито

23
25
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
22 Не забивали 20
4
17%
5
20%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
4
17%
5
20%
31-45
5
22%
3
12%
46-60
2
9%
4
16%
61-75
5
22%
6
24%
76-90

Пропущено

15
21
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
1
7%
5
24%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
6
40%
3
14%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
5
33%
6
29%
76-90

Забито

21
43
10 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 10
23 Не забивали 20
4
19%
8
19%
1-15
2
10%
5
12%
16-30
4
19%
8
19%
31-45
4
19%
9
21%
46-60
2
10%
6
14%
61-75
5
24%
7
16%
76-90

Пропущено

22
12
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
9%
3
25%
1-15
4
18%
2
17%
16-30
4
18%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
8
36%
2
17%
76-90

Забито

44
68
21 В 1-м тайме 33
23 Во 2-м тайме 35
18 Забивали первыми 20
11 Не забивали 6
8
18%
13
19%
1-15
5
11%
7
10%
16-30
8
18%
13
19%
31-45
9
20%
12
18%
46-60
4
9%
10
15%
61-75
10
23%
13
19%
76-90

Пропущено

37
33
18 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 23
3
8%
8
24%
1-15
5
14%
4
12%
16-30
10
27%
6
18%
31-45
1
3%
2
6%
46-60
5
14%
5
15%
61-75
13
35%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0
Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2 Лугано - Цюрих 2:0 Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0
Янг Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Винтертур - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0
Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Базель 5:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Виби 7:1 Янг Бойз - Серветт 0:1 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0

Результаты матчей

Цюрих
Янг Бойз

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
5
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:2
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 32%
1
9 раз 26%
2
8 раз 24%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
1
11 раз 32%
0
6 раз 18%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
2
7
10
1.5
10
6
3
14
2.5
9
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
4
7
10
1.5
7
11
3
14
2.5
3
15
1
16
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
11
0.5
Больше Меньше
28
6
14
20
1.5
17
17
6
28
2.5
12
22
1
33
3.5
7
27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 34 20 8 6 69 - 32 68
2.
Серветт
 34 17 9 8 55 - 39 60
3.
Лугано
 34 18 5 11 61 - 45 59
4.
Санкт-Галлен
 34 15 8 11 54 - 44 53
5.
Винтертур
 34 13 10 11 56 - 58 49
6.
Цюрих
 34 12 12 10 44 - 37 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 34 12 9 13 42 - 47 45
2.
Ивердон
 34 12 7 15 46 - 65 43
3.
Базель
 34 11 8 15 42 - 52 41
4.
Лозанна
 34 10 10 14 44 - 51 40
5.
Грасcхоппер
 34 9 6 19 38 - 47 33
6.
Стад Лозанна-Уши
 34 5 8 21 35 - 69 23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 13 2 1 44 - 11 41
2.
Серветт
 18 11 4 3 34 - 19 37
3.
Санкт-Галлен
 17 11 3 3 38 - 22 36
4.
Винтертур
 17 9 4 4 28 - 24 31
5.
Лугано
 17 9 3 5 27 - 18 30
6.
Цюрих
 17 7 7 3 22 - 16 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 18 11 4 3 34 - 26 37
2.
Люцерн
 17 9 4 4 23 - 17 31
3.
Лозанна
 16 7 5 4 25 - 18 26
4.
Грасcхоппер
 17 7 3 7 26 - 20 24
5.
Базель
 17 6 5 6 22 - 21 23
6.
Стад Лозанна-Уши
 17 2 6 9 16 - 35 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Янг Бойз
 18 7 6 5 25 - 21 27
3.
Серветт
 16 6 5 5 21 - 20 23
4.
Цюрих
 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Винтертур
 17 4 6 7 28 - 34 18
6.
Санкт-Галлен
 17 4 5 8 16 - 22 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 17 5 3 9 20 - 31 18
2.
Люцерн
 17 3 5 9 19 - 30 14
3.
Лозанна
 18 3 5 10 19 - 33 14
4.
Стад Лозанна-Уши
 17 3 2 12 19 - 34 11
5.
Грасcхоппер
 17 2 3 12 12 - 27 9
6.
Ивердон
 16 1 3 12 12 - 39 6

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (3)
Ивердон Оморуйи Кевин 12 (2)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Ивердон Тижани Мохамед 2 8
Лозанна Дюссенн Ноэ 11
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Камбери Линдрит получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Ганвула Сильвер получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Г О О О О Л - Ганвула Сильвер бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Цюрих 0:2 Янг Бойз онлайн

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