Тур: 34. Стадион: Летцигрунд.
0'
0:1
42' ГолГанвула Сильвер
44' Желтая карточкаГанвула Сильвер
44' Желтая карточкаКамбери Линдрит
48' Вторая желтая карточкаКонде Шейк
0:2
54' ГолИттен Седрик
76' Желтая карточкаРайхмут Нильс
83' Желтая карточкаБоранияшевич Никола
88' Желтая карточкаАфрийе Дэниел
90'+7
Ход матча
42'
0:1
44'
44'
48'
54'
0:2
76'
88'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 10
-
5 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
289 Количество передач 459
-
39 Владение мячом, % 61
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
23
Ронер
Фабиан
17
Янко
Саиди
13
Али
Мохамед
39
Малес
Дариан
20
Ниассе
Шейх
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мониц Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Перссон НоаЗащитник
- Защитник
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Joel Magnin
История личных встреч
Цюрих
Янг Бойз
27 матчей
66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
37%
18 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
51.9%
51.9%
14 побед 14 ничьих 0 побед
40 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 5 ничьих 35 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 16 ничьих 23 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 5 ничьих 34 победы
67 матчей
26.9%
20.9%
52.2%
18 побед 14 ничьих 35 побед
Первый тайм
26.9%
38.8%
34.3%
18 побед 26 ничьих 23 победы
Второй тайм
20.9%
28.4%
50.7%
14 побед 19 ничьих 34 победы
История матчей
Голы
Всего голов
46
36
Голов в среднем за матч
1.39
1.06
Среднее время на гол
64
85
Всего голов
79
53
Голов в среднем за матч
2.32
1.61
Среднее время на гол
38
56
Всего голов
125
89
Голов в среднем за матч
1.87
1.33
Тотал матчей
2.5
64
Больше 96%
Меньше 4%
3
55
Больше 82%
Меньше 18%
12
48
Больше 72%
Меньше 28%
19
29
Больше 43%
Меньше 57%
38
12
Больше 18%
Меньше 82%
55
5
Больше 7%
Меньше 93%
62
1
Больше 1%
Меньше 99%
66
Среднее время на гол
48
67
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркезано Антонио
|10 (1)
|0.29
|Окита Жонатан
|10 (2)
|0.29
|Красничи Бледиан
|5
|0.15
|Мэтью Ифиний
|3
|0.09
|Катич Никола
|3
|0.09
|Камбери Линдрит
|3
|0.09
|Африйе Дэниел
|2
|0.06
|Ронер Фабиан
|2
|0.06
|Конде Шейк
|1
|0.03
|Боранияшевич Никола
|1
|0.03
|Консейсау Родригу
|1
|0.03
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.03
|Данте Амаду
|1
|0.03
|Герреро Адрия
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Монтейро Джоэл
|12
|0.35
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|0.26
|Элиа Мешак
|8
|0.24
|Иттен Седрик
|8 (1)
|0.24
|Ганвула Сильвер
|8 (1)
|0.24
|Угринич Филип
|4
|0.12
|Колли Эбрима
|3
|0.09
|Малес Дариан
|3
|0.09
|Лакоми Лукаш
|2
|0.06
|Бенито Лорис
|2
|0.06
|Мугиша Джоэл
|2
|0.06
|Ррудхани Донат
|2
|0.06
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|Лаупер Сандро
|1
|0.03
|Ридер Фабиан
|1
|0.03
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.03
|Хаджам Жауэн
|1
|0.03
|Блюм Левин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Янко Саиди
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конде Шейк
|6
|2
|Камбери Линдрит
|8
|0
|Катич Никола
|5
|1
|Окита Жонатан
|6
|0
|Африйе Дэниел
|6
|0
|Боранияшевич Никола
|5
|0
|Ронер Фабиан
|5
|0
|Крюезиу Мирлинд
|4
|0
|Герреро Адрия
|3
|0
|Красничи Бледиан
|3
|0
|Консейсау Родригу
|3
|0
|Бреше Янник
|2
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
|Райхмут Нильс
|1
|0
|Calixte Ligue
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|12
|0
|Аменда Орель
|5
|0
|Янко Саиди
|3
|1
|Блюм Левин
|3
|1
|Ганвула Сильвер
|4
|0
|Угринич Филип
|4
|0
|Ниассе Шейх
|4
|0
|Бенито Лорис
|3
|0
|Монтейро Джоэл
|3
|0
|Малес Дариан
|3
|0
|Хаджам Жауэн
|3
|0
|Лустенбергер Фабиан
|2
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Лакоми Лукаш
|2
|0
|Перссон Ноа
|2
|0
|Лаупер Сандро
|0
|1
|Иттен Седрик
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Янг Бойз
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (4)
75% (12)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
7
11
Цюрих
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Янг Бойз
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
14
1
Упущенные победы
17
43
Цюрих
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (13)
32% (11)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
44% (15)
26% (9)
Янг Бойз
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
38% (13)
47% (16)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
24
54
Голы по времени матча
Забито
23
25
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
22 Не забивали 20
4
17%
5
20%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
4
17%
5
20%
31-45
5
22%
3
12%
46-60
2
9%
4
16%
61-75
5
22%
6
24%
76-90
Пропущено
15
21
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
1
7%
5
24%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
6
40%
3
14%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
5
33%
6
29%
76-90
Забито
21
43
10 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 10
23 Не забивали 20
4
19%
8
19%
1-15
2
10%
5
12%
16-30
4
19%
8
19%
31-45
4
19%
9
21%
46-60
2
10%
6
14%
61-75
5
24%
7
16%
76-90
Пропущено
22
12
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
9%
3
25%
1-15
4
18%
2
17%
16-30
4
18%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
8
36%
2
17%
76-90
Забито
44
68
21 В 1-м тайме 33
23 Во 2-м тайме 35
18 Забивали первыми 20
11 Не забивали 6
8
18%
13
19%
1-15
5
11%
7
10%
16-30
8
18%
13
19%
31-45
9
20%
12
18%
46-60
4
9%
10
15%
61-75
10
23%
13
19%
76-90
Пропущено
37
33
18 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 23
3
8%
8
24%
1-15
5
14%
4
12%
16-30
10
27%
6
18%
31-45
1
3%
2
6%
46-60
5
14%
5
15%
61-75
13
35%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0
Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2 Лугано - Цюрих 2:0 Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0
Янг Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Винтертур - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0
Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Базель 5:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Виби 7:1 Янг Бойз - Серветт 0:1 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0
Результаты матчей
Цюрих
Янг Бойз
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
5
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:2
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 32%
1
9 раз 26%
2
8 раз 24%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
1
11 раз 32%
0
6 раз 18%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
142
710
106
314
97
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
144
710
711
314
315
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2311
Больше Меньше
286
1420
1717
628
1222
133
727
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|20
|8
|6
|69 - 32
|68
|2.
|34
|17
|9
|8
|55 - 39
|60
|3.
|34
|18
|5
|11
|61 - 45
|59
|4.
|34
|15
|8
|11
|54 - 44
|53
|5.
|34
|13
|10
|11
|56 - 58
|49
|6.
|34
|12
|12
|10
|44 - 37
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|12
|9
|13
|42 - 47
|45
|2.
|34
|12
|7
|15
|46 - 65
|43
|3.
|34
|11
|8
|15
|42 - 52
|41
|4.
|34
|10
|10
|14
|44 - 51
|40
|5.
|34
|9
|6
|19
|38 - 47
|33
|6.
|34
|5
|8
|21
|35 - 69
|23
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|2
|1
|44 - 11
|41
|2.
|18
|11
|4
|3
|34 - 19
|37
|3.
|17
|11
|3
|3
|38 - 22
|36
|4.
|17
|9
|4
|4
|28 - 24
|31
|5.
|17
|9
|3
|5
|27 - 18
|30
|6.
|17
|7
|7
|3
|22 - 16
|28
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|34 - 26
|37
|2.
|17
|9
|4
|4
|23 - 17
|31
|3.
|16
|7
|5
|4
|25 - 18
|26
|4.
|17
|7
|3
|7
|26 - 20
|24
|5.
|17
|6
|5
|6
|22 - 21
|23
|6.
|17
|2
|6
|9
|16 - 35
|12
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|2
|6
|34 - 27
|29
|2.
|18
|7
|6
|5
|25 - 21
|27
|3.
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|4.
|17
|5
|5
|7
|22 - 21
|20
|5.
|17
|4
|6
|7
|28 - 34
|18
|6.
|17
|4
|5
|8
|16 - 22
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|5
|3
|9
|20 - 31
|18
|2.
|17
|3
|5
|9
|19 - 30
|14
|3.
|18
|3
|5
|10
|19 - 33
|14
|4.
|17
|3
|2
|12
|19 - 34
|11
|5.
|17
|2
|3
|12
|12 - 27
|9
|6.
|16
|1
|3
|12
|12 - 39
|6
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (3)
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|12 (2)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|2 8
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7