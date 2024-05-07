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Стадион: .
Олимпиакос
 
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Астон Вилла
Прогнозы 60
Олимпиакос 31.7% (19)
X 15% (9)
Астон Вилла 53.3% (32)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Астон Вилла
3.80
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История личных встреч

Олимпиакос
Астон Вилла

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 8 (2) 1.14
Фортунис Костас 2 0.29
Йоветич Стеван 2 0.29
Поденсе Даниэл 1 0.14
Шикинью Франциску 1 0.14
Эль-Араби Юссеф 1 0.14
Эссе Сантьяго 1 0.14
Масурас Гиоргос 0 0
Рецос Панайотис 0 0
Марсело Родиней 0 0
Ортега Франсиско 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 8 0.62
Бэйли Леон 4 0.31
Макгинн Джон 3 0.23
Диаби Мусса 3 0.23
Дуран Джон 3 0.23
Кэш Мэтти 2 0.15
Соарес Дуглас 1 (1) 0.08
Динь Люка 1 0.08
Тилеманс Юри 1 0.08
Карлос Диего Сантос 1 0.08
Дзаньоло Николо 1 0.08
Морено Алекс 1 0.08
Торрес Пау II 0 0
Келлиман Омари 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нтои Андреас-Ричардос 1 1
Масурас Гиоргос 2 0
Поденсе Даниэл 2 0
Иборра Висенте 1 0
Фортунис Костас 1 0
Рецос Панайотис 1 0
Марсело Родиней 1 0
Ортега Франсиско 1 0
Карму Давид 1 0
Цолакис Костас 1 0
Александропулос Сотириос 1 0
Эссе Сантьяго 1 0
Хосе Луис Мендилибар 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаньоло Николо 4 0
Диаби Мусса 3 0
Конса Эзри 1 1
Мартинес Эмилиано 2 0
Динь Люка 2 0
Макгинн Джон 2 0
Тилеманс Юри 2 0
Уоткинс Олли 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Соарес Дуглас 2 0
Роджерс Морган 2 0
Дуран Джон 2 0
Ленгле Клеман 1 0
Бэйли Леон 1 0
Унаи Эмери 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Астон Вилла
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
4
Олимпиакос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Астон Вилла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

11
14
Олимпиакос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Астон Вилла
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

12
18

Голы по времени матча

Забито

5
13
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 8
2
40%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
33%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
50%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

11
16
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
1
9%
3
19%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
2
18%
0
0%
91-120

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

16
29
9 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
3
19%
5
17%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
4
25%
5
17%
31-45
2
13%
7
24%
46-60
2
13%
5
17%
61-75
1
6%
4
14%
76-90
2
13%
0
0%
91-120

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
3
30%
2
14%
1-15
1
10%
4
29%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
3
30%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Олимпиакос - Ламия 4:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1
Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Ламия - Олимпиакос 1:5 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0 АЕК - Олимпиакос 1:0 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брайтон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Астон Вилла - Челси 2:2 Астон Вилла - Борнмут 3:1
Лилль - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Лилль 2:1 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5

Результаты матчей

Олимпиакос
Астон Вилла

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
6
1
1
2
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
2
1.5
3
3
2
2
2.5
2
4
2
2
3.5
2
4
1
3
4.5
1
5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
12
1
3
4
1.5
9
4
3
4
2.5
4
9
2
5
3.5
3
10
1
6
4.5
1
12
1
6
5.5
1/4 финала
0 Виктория Пльзень
2 Фиорентина
3 Брюгге
0 ПАОК
7 Астон Вилла
6 Лилль
6 Олимпиакос
5 Фенербахче
1/2 финала
3 Фиорентина
2 Брюгге
2 Астон Вилла
4 Олимпиакос
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 13 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё/Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Виктория Пльзень Хори Томаш 6
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Брюгге Мехеле Брэндон 5
Брюгге Родригеш Тьяго 5
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Олимпиакос - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 мая 2024, осталось 2 дня 11 часов 43 минуты.



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    • Прогнозы 60
    Олимпиакос 31.7% (19)
    X 15% (9)
    Астон Вилла 53.3% (32)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Олимпиакос
    Ничья
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    3.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Олимпиакос - Астон Вилла

    Исход игры
    Олимпиакос
    31.7% (19)
    Ничья
    15% (9)
    Астон Вилла
    53.3% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.07% (40)
    Меньше
    25.93% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    87.04% (47)
    Нет
    12.96% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Астон Вилла
    35% (21)
    2:1 Олимпиакос
    20% (12)
    1:1 Ничья
    13.3% (8)
    1:3 Астон Вилла
    5% (3)
    2:0 Олимпиакос
    5% (3)
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    Олимпиакос
    Астон Вилла
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