Стадион: Караискакис.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Олимпиакос
Астон Вилла
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|8 (2)
|1.14
|Фортунис Костас
|2
|0.29
|Йоветич Стеван
|2
|0.29
|Поденсе Даниэл
|1
|0.14
|Шикинью Франциску
|1
|0.14
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0.14
|Эссе Сантьяго
|1
|0.14
|Масурас Гиоргос
|0
|0
|Рецос Панайотис
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Ортега Франсиско
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|8
|0.62
|Бэйли Леон
|4
|0.31
|Макгинн Джон
|3
|0.23
|Диаби Мусса
|3
|0.23
|Дуран Джон
|3
|0.23
|Кэш Мэтти
|2
|0.15
|Соарес Дуглас
|1 (1)
|0.08
|Динь Люка
|1
|0.08
|Тилеманс Юри
|1
|0.08
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.08
|Дзаньоло Николо
|1
|0.08
|Морено Алекс
|1
|0.08
|Торрес Пау II
|0
|0
|Келлиман Омари
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|1
|Масурас Гиоргос
|2
|0
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|Иборра Висенте
|1
|0
|Фортунис Костас
|1
|0
|Рецос Панайотис
|1
|0
|Марсело Родиней
|1
|0
|Ортега Франсиско
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Цолакис Костас
|1
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
|Эссе Сантьяго
|1
|0
|Хосе Луис Мендилибар
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзаньоло Николо
|4
|0
|Диаби Мусса
|3
|0
|Конса Эзри
|1
|1
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|Динь Люка
|2
|0
|Макгинн Джон
|2
|0
|Тилеманс Юри
|2
|0
|Уоткинс Олли
|2
|0
|Кэш Мэтти
|2
|0
|Соарес Дуглас
|2
|0
|Роджерс Морган
|2
|0
|Дуран Джон
|2
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Астон Вилла
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
4
Олимпиакос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Астон Вилла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
11
14
Олимпиакос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Астон Вилла
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
12
18
Голы по времени матча
Забито
5
13
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 8
2
40%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
33%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
50%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
11
16
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
1
9%
3
19%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
2
18%
0
0%
91-120
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
16
29
9 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
3
19%
5
17%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
4
25%
5
17%
31-45
2
13%
7
24%
46-60
2
13%
5
17%
61-75
1
6%
4
14%
76-90
2
13%
0
0%
91-120
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
3
30%
2
14%
1-15
1
10%
4
29%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
3
30%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Олимпиакос - Ламия 4:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1
Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Ламия - Олимпиакос 1:5 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0 АЕК - Олимпиакос 1:0 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брайтон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Астон Вилла - Челси 2:2 Астон Вилла - Борнмут 3:1
Лилль - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Лилль 2:1 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5
Результаты матчей
Олимпиакос
Астон Вилла
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
61
12
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
51
22
33
22
24
22
24
13
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
121
34
94
34
49
25
310
16
112
16
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|13 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё/Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Виктория Пльзень
|Хори Томаш
|6
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Брюгге
|Мехеле Брэндон
|5
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|5
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Олимпиакос - Астон Вилла
Исход игры
Олимпиакос
31.7% (19)
Ничья
15% (9)
Астон Вилла
53.3% (32)
Тотал 2.5
Больше
74.07% (40)
Меньше
25.93% (14)
Обе команды забьют
Да
87.04% (47)
Нет
12.96% (7)
Популярный счёт
1:2 Астон Вилла
35% (21)
2:1 Олимпиакос
20% (12)
1:1 Ничья
13.3% (8)
1:3 Астон Вилла
5% (3)
2:0 Олимпиакос
5% (3)
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