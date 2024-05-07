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  3. Лига Европы 2023-2024
Стадион: .
Аталанта
 
Позже
Марсель
Прогнозы 59
Аталанта 88.1% (52)
X 5.1% (3)
Марсель 6.8% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Марсель
3.90
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4.00
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4.80
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Аталанта
Марсель

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скамакка Джанлука 6 0.55
Муриэль Луис 4 (1) 0.36
Де Кетеларе Шарль 2 0.18
Эдерсон Хонорато 1 0.09
Руджери Маттео 1 0.09
Джимсити Берат 1 0.09
Пашалич Марио 1 0.09
Лукман Адемола 1 0.09
Скальвини Джорджио 1 0.09
Джованни Бонфанти 1 0.09
Миранчук Алексей 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Копмейнерс Тëн 0 0
Де Нипоти Томмазо 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 10 (3) 0.77
Мбемба Шансель 4 0.31
Верету Жордан 3 (1) 0.23
Клосс Жонатан 2 0.15
Сарр Исмаила 2 0.15
Арит Амин 1 (1) 0.08
Кондогбия Жоффрей 1 0.08
Мумбанья Фарис 1 0.08
Ндиайе Ильман 1 0.08
Оливейра Витор 1 0.08
Унаи Аззедин 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скальвини Джорджио 3 0
Хин Исак 3 0
Де Рон Мартен 2 0
Джимсити Берат 2 0
Лукман Адемола 2 0
Хольм Эмиль 2 0
Толой Рафаэл 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Копмейнерс Тëн 1 0
Баккер Митчел 1 0
Руджери Маттео 1 0
Джованни Бонфанти 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарр Исмаила 4 0
Балерди Леонардо 4 0
Жиго Самуэль 3 0
Мбемба Шансель 2 0
Клосс Жонатан 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Мерлен Кентен 2 0
Кондогбия Жоффрей 1 0
Лопес Пау 1 0
Арит Амин 1 0
Лоди Ренан 1 0
Оливейра Витор 1 0

Результаты матчей

Аталанта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Марсель
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
7
Аталанта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Марсель
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

13
17
Аталанта
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Марсель
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

14
24

Голы по времени матча

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
33%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

13
17
9 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
7
41%
16-30
6
46%
1
6%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
2
15%
3
18%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
20%
3
33%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Забито

19
26
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
2
11%
1
4%
1-15
2
11%
9
35%
16-30
6
32%
2
8%
31-45
5
26%
3
12%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
2
11%
7
27%
76-90

Пропущено

8
20
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
2
25%
4
20%
1-15
2
25%
4
20%
16-30
1
13%
1
5%
31-45
1
13%
5
25%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
2
25%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1
Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1
Марсель
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Марсель - Аталанта 1:1 Марсель - Ланс 2:1 Марсель - Ницца 2:2 Тулуза - Марсель 2:2
Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Марсель 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Марсель - ПСЖ 0:2 Ренн - Марсель 2:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Марсель - Нант 2:0 Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2

Результаты матчей

Аталанта
Марсель

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
12
1
6
5
1.5
8
5
2
9
2.5
5
8
1
10
3.5
2
11
1/4 финала
1 Милан
3 Рома
3 Байер Л
1 Вест Хэм
4 Бенфика
6 Марсель
1 Ливерпуль
3 Аталанта
1/2 финала
0 Рома
2 Байер Л
1 Марсель
1 Аталанта
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 10 (3)
Рома Лукаку Ромелу 7 (1)
Аякс Кудус Мохаммед 7
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Аталанта Скамакка Джанлука 6
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 6
Карабах Джафаргулиев Элвин 2 2
Рома Н'Дика Эван 5
Вильярреал Морено Альберто 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Марсель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 мая 2024, осталось 2 дня 11 часов 43 минуты.



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    • Прогнозы 59
    Аталанта 88.1% (52)
    X 5.1% (3)
    Марсель 6.8% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Марсель
    3.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта - Марсель

    Исход игры
    Аталанта
    88.1% (52)
    Ничья
    5.1% (3)
    Марсель
    6.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.78% (42)
    Меньше
    22.22% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (45)
    Нет
    16.67% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    55.9% (33)
    2:0 Аталанта
    10.2% (6)
    3:1 Аталанта
    6.8% (4)
    1:1 Ничья
    5.1% (3)
    1:2 Марсель
    5.1% (3)
    1:0 Аталанта
    5.1% (3)
    3:2 Аталанта
    3.4% (2)
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    Аталанта
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