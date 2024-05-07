Стадион: Гевисс Стэдиум.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Аталанта
Марсель
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скамакка Джанлука
|6
|0.55
|Муриэль Луис
|4 (1)
|0.36
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0.18
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.09
|Руджери Маттео
|1
|0.09
|Джимсити Берат
|1
|0.09
|Пашалич Марио
|1
|0.09
|Лукман Адемола
|1
|0.09
|Скальвини Джорджио
|1
|0.09
|Джованни Бонфанти
|1
|0.09
|Миранчук Алексей
|0
|0
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|Копмейнерс Тëн
|0
|0
|Де Нипоти Томмазо
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|10 (3)
|0.77
|Мбемба Шансель
|4
|0.31
|Верету Жордан
|3 (1)
|0.23
|Клосс Жонатан
|2
|0.15
|Сарр Исмаила
|2
|0.15
|Арит Амин
|1 (1)
|0.08
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.08
|Мумбанья Фарис
|1
|0.08
|Ндиайе Ильман
|1
|0.08
|Оливейра Витор
|1
|0.08
|Унаи Аззедин
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скальвини Джорджио
|3
|0
|Хин Исак
|3
|0
|Де Рон Мартен
|2
|0
|Джимсити Берат
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Хольм Эмиль
|2
|0
|Толой Рафаэл
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Копмейнерс Тëн
|1
|0
|Баккер Митчел
|1
|0
|Руджери Маттео
|1
|0
|Джованни Бонфанти
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарр Исмаила
|4
|0
|Балерди Леонардо
|4
|0
|Жиго Самуэль
|3
|0
|Мбемба Шансель
|2
|0
|Клосс Жонатан
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Мерлен Кентен
|2
|0
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|Лопес Пау
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Марсель
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
7
Аталанта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Марсель
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
13
17
Аталанта
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Марсель
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
14
24
Голы по времени матча
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
33%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
13
17
9 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
7
41%
16-30
6
46%
1
6%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
2
15%
3
18%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
20%
3
33%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
Забито
19
26
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
2
11%
1
4%
1-15
2
11%
9
35%
16-30
6
32%
2
8%
31-45
5
26%
3
12%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
2
11%
7
27%
76-90
Пропущено
8
20
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
2
25%
4
20%
1-15
2
25%
4
20%
16-30
1
13%
1
5%
31-45
1
13%
5
25%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
2
25%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1
Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1
Марсель
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Марсель - Аталанта 1:1 Марсель - Ланс 2:1 Марсель - Ницца 2:2 Тулуза - Марсель 2:2
Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Марсель 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Марсель - ПСЖ 0:2 Ренн - Марсель 2:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Марсель - Нант 2:0 Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2
Результаты матчей
Аталанта
Марсель
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
121
65
85
29
58
110
211
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|10 (3)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|7 (1)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|7
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Аталанта
|Скамакка Джанлука
|6
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|6
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|2 2
|Рома
|Н'Дика Эван
|5
|Вильярреал
|Морено Альберто
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аталанта - Марсель
Исход игры
Аталанта
88.1% (52)
Ничья
5.1% (3)
Марсель
6.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
77.78% (42)
Меньше
22.22% (12)
Обе команды забьют
Да
83.33% (45)
Нет
16.67% (9)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
55.9% (33)
2:0 Аталанта
10.2% (6)
3:1 Аталанта
6.8% (4)
1:1 Ничья
5.1% (3)
1:2 Марсель
5.1% (3)
1:0 Аталанта
5.1% (3)
3:2 Аталанта
3.4% (2)
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