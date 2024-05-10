Тур: 35. Стадион: Stade de la Tuiliere.
0'
44' Желтая карточкаКустодио Оливье
52' Желтая карточкаБернед Антуан
58' Желтая карточкаРюэгг Кевин
63' Желтая карточкаКакури Дион
Ход матча
44'
52'
58'
63'
69'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 2
-
8 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
12
Салай
Габор
18
Поати
Морган
19
Илие
Рареш
96
Лабо
Бригтон
27
Рюэгг
Кевин
20
Фрай
Фабиан
30
Каде
Антон
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
-
12 Салай ГаборЗащитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
-
19 Илие РарешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Лабо БригтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лусиф ХайтемЗащитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Калу СамуэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
30 Каде АнтонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Какури ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Челестини Фабио
История личных встреч
Лозанна
Базель
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
28 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 2 ничьи 26 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 23 победы
39 матчей
15.4%
17.9%
66.7%
6 побед 7 ничьих 26 побед
Первый тайм
17.9%
35.9%
46.2%
7 побед 14 ничьих 18 побед
Второй тайм
15.4%
25.6%
59%
6 побед 10 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
27
Голов в среднем за матч
1.18
1.23
Среднее время на гол
76
73
Всего голов
58
36
Голов в среднем за матч
2.64
2.12
Среднее время на гол
34
42
Всего голов
78
63
Голов в среднем за матч
2
1.62
Тотал матчей
2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
Среднее время на гол
45
55
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|10 (6)
|0.29
|Дюссенн Ноэ
|6 (2)
|0.17
|Лабо Бригтон
|4
|0.11
|Саншеш Алвин
|4
|0.11
|Ррудхани Донат
|4 (1)
|0.11
|Илие Рареш
|3
|0.09
|Калу Самуэль
|3
|0.09
|Бальде Алиу
|2
|0.06
|Бернед Антуан
|1
|0.03
|Пафунди Симоне
|1
|0.03
|Диабате Фуссейни
|1
|0.03
|Дабанлы Беркай
|1
|0.03
|Каблан Крис
|1
|0.03
|Dominik Schwizer
|1
|0.03
|Койл Трей
|1
|0.03
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Поати Морган
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|9
|0.26
|Каде Антон
|5
|0.14
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.09
|Сигуа Габриэль
|3
|0.09
|Шмидт Доминик II
|2
|0.06
|Йованович Джордже
|2
|0.06
|Ван Бремен Финн
|2
|0.06
|Дубасин Жонатан
|2
|0.06
|Вейга Ренату
|2
|0.06
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.06
|Ндой Дан
|1
|0.03
|Джака Таулант
|1
|0.03
|Авдуллаху Леон
|1
|0.03
|Кололли Беньямин
|1
|0.03
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.03
|Мэлоун Морис
|1
|0.03
|Комас Арнау
|1
|0.03
|Хунцикер Андрин
|1
|0.03
|Romeo Beney
|1
|0.03
|Лопес Серхио
|0
|0
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
|Гауто Карлос Хуан
|0
|0
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|11
|0
|Кустодио Оливье
|8
|0
|Каблан Крис
|6
|1
|Raoul Giger
|7
|0
|Сене Кали
|5
|1
|Салай Габор
|5
|0
|Роше Джейми
|4
|0
|Anel Husic
|4
|0
|Бернед Антуан
|4
|0
|Лабо Бригтон
|4
|0
|Саншеш Алвин
|4
|0
|Илие Рареш
|4
|0
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|Диабате Фуссейни
|2
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Пафунди Симоне
|2
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барри Тьерно
|6
|1
|Вейга Ренату
|6
|1
|Фрай Фабиан
|6
|0
|Каде Антон
|6
|0
|Авдуллаху Леон
|6
|0
|Джака Таулант
|4
|1
|Шмидт Доминик II
|5
|0
|Ван Бремен Финн
|5
|0
|Дрэгер Мохамед
|4
|0
|Рюэгг Кевин
|4
|0
|Сигуа Габриэль
|2
|1
|Romeo Beney
|2
|1
|Огюстен Жан-Кевин
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Какури Дион
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Сальви Мирко
|1
|0
|Кололли Беньямин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Дубасин Жонатан
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
|Кайомбо Аксель
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Базель
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
9
9
Лозанна
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
Базель
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
13
20
Лозанна
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (8)
38% (13)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
44% (15)
12% (4)
Базель
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
26% (9)
41% (14)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
26
12
Упущенные победы
22
29
Голы по времени матча
Забито
25
20
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
1
4%
3
15%
1-15
6
24%
5
25%
16-30
4
16%
3
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
7
28%
5
25%
61-75
7
28%
4
20%
76-90
Пропущено
18
31
10 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
6
33%
5
16%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
3
17%
6
19%
31-45
2
11%
4
13%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
5
28%
6
19%
76-90
Забито
21
22
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
3
14%
2
9%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
6
29%
5
23%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
1
5%
5
23%
61-75
6
29%
5
23%
76-90
Пропущено
31
21
10 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
5
16%
4
19%
1-15
1
3%
1
5%
16-30
4
13%
1
5%
31-45
8
26%
4
19%
46-60
6
19%
5
24%
61-75
7
23%
6
29%
76-90
Забито
46
42
23 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 15
7 Не забивали 9
4
9%
5
12%
1-15
9
20%
7
17%
16-30
10
22%
8
19%
31-45
2
4%
3
7%
46-60
8
17%
10
24%
61-75
13
28%
9
21%
76-90
Пропущено
49
52
20 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 31
16 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 27
11
22%
9
17%
1-15
2
4%
5
10%
16-30
7
14%
7
13%
31-45
10
20%
8
15%
46-60
7
14%
11
21%
61-75
12
24%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ивердон - Лозанна 3:1 Лугано - Лозанна 2:0 Лозанна - Цюрих 1:0 Люцерн - Лозанна 0:0
Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Серветт - Лозанна 3:1 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1
Базель
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Базель - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2
Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2 Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1
Результаты матчей
Лозанна
Базель
Точный счет
3:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 28%
2:2
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
3:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 44%
0
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
5 раз 15%
1
15 раз 44%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
134
79
611
511
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
134
513
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
277
Больше Меньше
268
1222
1123
529
331
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|20
|8
|6
|69 - 32
|68
|2.
|34
|17
|9
|8
|55 - 39
|60
|3.
|34
|18
|5
|11
|61 - 45
|59
|4.
|34
|15
|8
|11
|54 - 44
|53
|5.
|34
|13
|10
|11
|56 - 58
|49
|6.
|34
|12
|12
|10
|44 - 37
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|35
|12
|9
|14
|42 - 48
|45
|2.
|34
|12
|7
|15
|46 - 65
|43
|3.
|0:0
|35
|11
|9
|15
|42 - 52
|42
|4.
|0:0
|35
|10
|11
|14
|44 - 51
|41
|5.
|1:0
|35
|10
|6
|19
|39 - 47
|36
|6.
|34
|5
|8
|21
|35 - 69
|23
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|2
|1
|44 - 11
|41
|2.
|18
|11
|4
|3
|34 - 19
|37
|3.
|17
|11
|3
|3
|38 - 22
|36
|4.
|17
|9
|4
|4
|28 - 24
|31
|5.
|17
|9
|3
|5
|27 - 18
|30
|6.
|17
|7
|7
|3
|22 - 16
|28
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|34 - 26
|37
|2.
|0:1
|18
|9
|4
|5
|23 - 18
|31
|3.
|0:0
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|4.
|1:0
|17
|7
|3
|7
|26 - 20
|24
|5.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|22 - 21
|23
|6.
|17
|2
|6
|9
|16 - 35
|12
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|2
|6
|34 - 27
|29
|2.
|18
|7
|6
|5
|25 - 21
|27
|3.
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|4.
|17
|5
|5
|7
|22 - 21
|20
|5.
|17
|4
|6
|7
|28 - 34
|18
|6.
|17
|4
|5
|8
|16 - 22
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|5
|4
|9
|20 - 31
|19
|2.
|0:1
|17
|3
|5
|9
|19 - 30
|14
|3.
|0:0
|18
|3
|5
|10
|19 - 33
|14
|4.
|1:0
|18
|3
|3
|12
|13 - 27
|12
|5.
|17
|3
|2
|12
|19 - 34
|11
|6.
|16
|1
|3
|12
|12 - 39
|6
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (3)
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|12 (2)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|2 8
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7