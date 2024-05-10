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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
Лозанна
0:0
Второй тайм: 73'
Базель
0'
44' Желтая карточка
Кустодио Оливье
52' Желтая карточка
Бернед Антуан
58' Желтая карточка
Рюэгг Кевин
63' Желтая карточка
Какури Дион

Ход матча

44'
Кустодио Оливье
 
52'
Бернед Антуан
 
58'
 
Рюэгг Кевин
59'
 
Гауто Карлос Хуан
Рюэгг Кевин
59'
 
Сигуа Габриэль
Джака Таулант
59'
 
Какури Дион
Авдуллаху Леон
63'
 
Какури Дион
69'
Сене Кали
Илие Рареш
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Лозанна
Ничья
Базель
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Все Коэффициенты
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
12
Салай
Габор
18
Поати
Морган
10
Кустодио
Оливье
19
Илие
Рареш
30
Пафунди
Симоне
24
Бернед
Антуан
11
Диабате
Фуссейни
96
Лабо
Бригтон
1
Хитц
Mapвин
26
Баришич
Адриан-Леон
32
Jonas
Adjei
Adjetey
25
Ван
Бремен
Финн
27
Рюэгг
Кевин
31
Шмидт
Доминик
II
37
Авдуллаху
Леон
34
Джака
Таулант
20
Фрай
Фабиан
30
Каде
Антон
9
Барри
Тьерно
Лозанна
4-1-4-1
Базель
3-4-1-2

История личных встреч

Лозанна
Базель

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

28 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 2 ничьи 26 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 23 победы

39 матчей

15.4%
17.9%
66.7%
6 побед 7 ничьих 26 побед

Первый тайм

17.9%
35.9%
46.2%
7 побед 14 ничьих 18 побед

Второй тайм

15.4%
25.6%
59%
6 побед 10 ничьих 23 победы

История матчей

С
1:2
С
3:0
С
1:2
ТМК
0:1
С
0:0
С
3:0
ТМК
3:0
С
1:1
С
2:2
С
3:3
С
0:0
С
1:3
С
2:1
К
2:3
ТМК
4:1
С
2:1
С
1:1
С
1:4
С
1:2
С
0:4
С
4:3
С
2:1
С
1:2
ТМК
2:3
С
4:2
С
1:3
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
0:2
К
5:2
С
2:3
С
6:0
ТМС
2:5
К
6:0

Голы

Всего голов

20
27

Голов в среднем за матч

1.18
1.23

Среднее время на гол

76
73

Всего голов

58
36

Голов в среднем за матч

2.64
2.12

Среднее время на гол

34
42

Всего голов

78
63

Голов в среднем за матч

2
1.62

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
36

Среднее время на гол

45
55

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 10 (6) 0.29
Дюссенн Ноэ 6 (2) 0.17
Лабо Бригтон 4 0.11
Саншеш Алвин 4 0.11
Ррудхани Донат 4 (1) 0.11
Илие Рареш 3 0.09
Калу Самуэль 3 0.09
Бальде Алиу 2 0.06
Бернед Антуан 1 0.03
Пафунди Симоне 1 0.03
Диабате Фуссейни 1 0.03
Дабанлы Беркай 1 0.03
Каблан Крис 1 0.03
Dominik Schwizer 1 0.03
Койл Трей 1 0.03
Кустодио Оливье 0 0
Поати Морган 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Роше Джейми 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 9 0.26
Каде Антон 5 0.14
Фрай Фабиан 3 (1) 0.09
Сигуа Габриэль 3 0.09
Шмидт Доминик II 2 0.06
Йованович Джордже 2 0.06
Ван Бремен Финн 2 0.06
Дубасин Жонатан 2 0.06
Вейга Ренату 2 0.06
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.06
Ндой Дан 1 0.03
Джака Таулант 1 0.03
Авдуллаху Леон 1 0.03
Кололли Беньямин 1 0.03
Дрэгер Мохамед 1 0.03
Мэлоун Морис 1 0.03
Комас Арнау 1 0.03
Хунцикер Андрин 1 0.03
Romeo Beney 1 0.03
Лопес Серхио 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Какури Дион 0 0
Гауто Карлос Хуан 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 11 0
Кустодио Оливье 8 0
Каблан Крис 6 1
Raoul Giger 7 0
Сене Кали 5 1
Салай Габор 5 0
Роше Джейми 4 0
Anel Husic 4 0
Бернед Антуан 4 0
Лабо Бригтон 4 0
Саншеш Алвин 4 0
Илие Рареш 4 0
Дабанлы Беркай 2 0
Диабате Фуссейни 2 0
Калу Самуэль 2 0
Бальде Алиу 2 0
Пафунди Симоне 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Поати Морган 1 0
Летица Карло 1 0
Сузуки Тоити 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Тьерно 6 1
Вейга Ренату 6 1
Фрай Фабиан 6 0
Каде Антон 6 0
Авдуллаху Леон 6 0
Джака Таулант 4 1
Шмидт Доминик II 5 0
Ван Бремен Финн 5 0
Дрэгер Мохамед 4 0
Рюэгг Кевин 4 0
Сигуа Габриэль 2 1
Romeo Beney 2 1
Огюстен Жан-Кевин 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Какури Дион 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Кололли Беньямин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Кайомбо Аксель 1 0

Результаты матчей

Лозанна
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Базель
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

9
9
Лозанна
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
Базель
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

13
20
Лозанна
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (8)
38% (13)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
44% (15)
12% (4)
Базель
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
26% (9)
41% (14)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

26
12

Упущенные победы

22
29

Голы по времени матча

Забито

25
20
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
1
4%
3
15%
1-15
6
24%
5
25%
16-30
4
16%
3
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
7
28%
5
25%
61-75
7
28%
4
20%
76-90

Пропущено

18
31
10 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
6
33%
5
16%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
3
17%
6
19%
31-45
2
11%
4
13%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
5
28%
6
19%
76-90

Забито

21
22
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
3
14%
2
9%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
6
29%
5
23%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
1
5%
5
23%
61-75
6
29%
5
23%
76-90

Пропущено

31
21
10 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
5
16%
4
19%
1-15
1
3%
1
5%
16-30
4
13%
1
5%
31-45
8
26%
4
19%
46-60
6
19%
5
24%
61-75
7
23%
6
29%
76-90

Забито

46
42
23 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 15
7 Не забивали 9
4
9%
5
12%
1-15
9
20%
7
17%
16-30
10
22%
8
19%
31-45
2
4%
3
7%
46-60
8
17%
10
24%
61-75
13
28%
9
21%
76-90

Пропущено

49
52
20 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 31
16 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 27
11
22%
9
17%
1-15
2
4%
5
10%
16-30
7
14%
7
13%
31-45
10
20%
8
15%
46-60
7
14%
11
21%
61-75
12
24%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ивердон - Лозанна 3:1 Лугано - Лозанна 2:0 Лозанна - Цюрих 1:0 Люцерн - Лозанна 0:0
Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Серветт - Лозанна 3:1 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1
Базель
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Базель - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2
Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2 Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3 Базель - Бавария 1:1

Результаты матчей

Лозанна
Базель

Точный счет

3:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 28%
2:2
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

3:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 44%
0
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
5 раз 15%
1
15 раз 44%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
4
7
9
1.5
6
11
5
11
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
4
5
13
1.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
7
0.5
Больше Меньше
26
8
12
22
1.5
11
23
5
29
2.5
3
31

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 34 20 8 6 69 - 32 68
2.
Серветт
 34 17 9 8 55 - 39 60
3.
Лугано
 34 18 5 11 61 - 45 59
4.
Санкт-Галлен
 34 15 8 11 54 - 44 53
5.
Винтертур
 34 13 10 11 56 - 58 49
6.
Цюрих
 34 12 12 10 44 - 37 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 0:1 35 12 9 14 42 - 48 45
2.
Ивердон
 34 12 7 15 46 - 65 43
3.
Базель
 0:0 35 11 9 15 42 - 52 42
4.
Лозанна
 0:0 35 10 11 14 44 - 51 41
5.
Грасcхоппер
 1:0 35 10 6 19 39 - 47 36
6.
Стад Лозанна-Уши
 34 5 8 21 35 - 69 23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 13 2 1 44 - 11 41
2.
Серветт
 18 11 4 3 34 - 19 37
3.
Санкт-Галлен
 17 11 3 3 38 - 22 36
4.
Винтертур
 17 9 4 4 28 - 24 31
5.
Лугано
 17 9 3 5 27 - 18 30
6.
Цюрих
 17 7 7 3 22 - 16 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 18 11 4 3 34 - 26 37
2.
Люцерн
 0:1 18 9 4 5 23 - 18 31
3.
Лозанна
 0:0 17 7 6 4 25 - 18 27
4.
Грасcхоппер
 1:0 17 7 3 7 26 - 20 24
5.
Базель
 0:0 17 6 5 6 22 - 21 23
6.
Стад Лозанна-Уши
 17 2 6 9 16 - 35 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Янг Бойз
 18 7 6 5 25 - 21 27
3.
Серветт
 16 6 5 5 21 - 20 23
4.
Цюрих
 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Винтертур
 17 4 6 7 28 - 34 18
6.
Санкт-Галлен
 17 4 5 8 16 - 22 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 0:0 18 5 4 9 20 - 31 19
2.
Люцерн
 0:1 17 3 5 9 19 - 30 14
3.
Лозанна
 0:0 18 3 5 10 19 - 33 14
4.
Грасcхоппер
 1:0 18 3 3 12 13 - 27 12
5.
Стад Лозанна-Уши
 17 3 2 12 19 - 34 11
6.
Ивердон
 16 1 3 12 12 - 39 6

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (3)
Ивердон Оморуйи Кевин 12 (2)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Ивердон Тижани Мохамед 2 8
Лозанна Дюссенн Ноэ 11
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Кустодио Оливье получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лозанна
Ничья
Базель
3.50
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