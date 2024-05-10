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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
Люцерн
0:1
Второй тайм: 76'
Грасcхоппер
0'
0:1
59' Гол
Секо Аюму
62' Желтая карточка
Абелс Дирк
65' Желтая карточка
Секо Аюму

Ход матча

59'
0:1
Секо Аюму
62'
 
Абелс Дирк
65'
 
Секо Аюму
67'
Хаас Николас
Levin Winkler
 
67'
Майер Макс
Кадак Якуб
 
68'
 
Нденге Тсии-Виллиам
Абраши Амир
68'
 
Francis Momoh
Абубакар-Анкра Асума
70'
Адеми Кемаль
Lars Villiger
 
74'
 
Бабунски Дориан
Феррейра Филипе

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Грасcхоппер
6.70
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3.95
Все Коэффициенты
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
3
Лёфгрен
Йеспер
33
Leny
Meyer
6
Яшари
Ардон
29
Levin
Winkler
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
27
Lars
Villiger
9
Грбич
Адриан
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
26
Паскочи
Максим
5
Лавс
Джошуа
14
Матам
Тео
Ндика
15
Секо
Аюму
6
Абраши
Амир
21
Мабил
Авер
8
Giotto
Morandi
77
Феррейра
Филипе
27
Абубакар-Анкра
Асума
Люцерн
4-1-2-1-2
Грасcхоппер
4-2-3-1

История личных встреч

Люцерн
Грасcхоппер

36 матчей

72.2%
27.8%
26 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
16 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
27.8%
26 побед 10 ничьих 0 побед

26 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 14 ничьих 20 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 13 ничьих 13 побед

62 матча

41.9%
32.3%
25.8%
26 побед 20 ничьих 16 побед

Первый тайм

25.8%
41.9%
32.3%
16 побед 26 ничьих 20 побед

Второй тайм

41.9%
37.1%
21%
26 побед 23 ничьи 13 побед

История матчей

С
0:1
С
2:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
ТМК
0:0
С
1:3
С
1:1
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:1
ТМК
0:2
ТМС
1:1
К
0:1
С
1:3
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
2:2
С
4:1
С
1:1
С
3:2
С
4:3
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
3:3
С
2:0
С
1:0
С
3:2
С
1:1
С
4:1
С
1:3
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:0
ТМС
3:2
С
2:0
С
0:2
С
2:2
С
1:0
К
3:0
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
3:2
С
0:3
С
0:1
С
4:2
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
0:0
С
2:0
С
1:1

Голы

Всего голов

44
41

Голов в среднем за матч

1.57
1.21

Среднее время на гол

57
74

Всего голов

43
32

Голов в среднем за матч

1.26
1.14

Среднее время на гол

71
78

Всего голов

87
73

Голов в среднем за матч

1.4
1.18

Тотал матчей

2.5
58
Больше 94%
Меньше 6%
4
46
Больше 74%
Меньше 26%
16
26
Больше 42%
Меньше 58%
36
16
Больше 26%
Меньше 74%
46
10
Больше 16%
Меньше 84%
52
3
Больше 5%
Меньше 95%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
61

Среднее время на гол

64
76

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 6 0.17
Яшари Ардон 5 0.14
Майер Макс 5 (3) 0.14
Дорн Пиус 4 0.11
Шадер Софьян 4 0.11
Кадак Якуб 4 (1) 0.11
Клиджэ Тибо 3 0.09
Грбич Адриан 3 (1) 0.09
Teddy Okou 2 0.06
Severin Ottiger 2 0.06
Абубакар-Анкра Асума 2 0.06
Симани Денис 1 0.03
Leny Meyer 1 0.03
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Ульрих Дарио 0 0
Спадануда Кевин 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 7 0.2
Giotto Morandi 5 (2) 0.14
Мабил Авер 4 0.11
Francis Momoh 4 0.11
Шюрпф Паскаль 4 0.11
Бабунски Дориан 4 (1) 0.11
Феррейра Филипе 3 0.09
Брэдли Финк 2 0.06
Корбяну Теодор 1 (1) 0.03
Дадашов Ренат 1 0.03
Секо Аюму 1 0.03
Матам Тео Ндика 1 0.03
Абраши Амир 0 0
Абелс Дирк 0 0
Ходжа Флориан 0 0
Мейер Тим 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 7 2
Фрыдек Мартин 7 0
Симани Денис 6 0
Дорн Пиус 6 0
Яшари Ардон 6 0
Severin Ottiger 4 1
Кадак Якуб 5 0
Luca Jaquez 5 0
Хаас Николас 4 0
Майер Макс 3 0
Ульрих Дарио 3 0
Бека Исмаил 3 0
Клиджэ Тибо 3 0
Leny Meyer 3 0
Грбич Адриан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Lars Villiger 2 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Pascal Loretz 1 0
Mauricio Willimann 1 0
Levin Winkler 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 9 0
Кристерс Тоберс 8 0
Абелс Дирк 6 1
Лавс Джошуа 4 2
Giotto Morandi 5 0
Секо Аюму 4 0
Francis Momoh 4 0
Мейер Тим 4 0
Брэдли Финк 2 1
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Паскочи Максим 3 0
Ходжа Флориан 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Liam Bollati 2 0
Абубакар-Анкра Асума 0 1
Шюрпф Паскаль 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Майер Батиста 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Камери Дийон 1 0
Хаммель Джастин 1 0
Damian Nigg 1 0

Результаты матчей

Люцерн
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Грасcхоппер
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
7
Люцерн
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Грасcхоппер
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

26
9

Упущенные победы

9
25
Люцерн
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (10)
44% (15)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
32% (11)
24% (8)
Грасcхоппер
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
24% (8)
35% (12)
41% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
44% (15)
32% (11)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

33
9

Упущенные победы

14
32

Голы по времени матча

Забито

22
11
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 26
3
14%
3
27%
1-15
5
23%
2
18%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
5
23%
4
36%
61-75
5
23%
1
9%
76-90

Пропущено

18
28
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
5
28%
4
14%
1-15
1
6%
5
18%
16-30
2
11%
6
21%
31-45
1
6%
3
11%
46-60
4
22%
6
21%
61-75
5
28%
4
14%
76-90

Забито

19
26
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 23
1
5%
1
4%
1-15
3
16%
7
27%
16-30
4
21%
5
19%
31-45
3
16%
4
15%
46-60
4
21%
4
15%
61-75
4
21%
5
19%
76-90

Пропущено

30
20
7 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
3
10%
3
15%
1-15
2
7%
5
25%
16-30
2
7%
3
15%
31-45
8
27%
1
5%
46-60
10
33%
5
25%
61-75
5
17%
3
15%
76-90

Забито

41
37
17 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 11
6 Не забивали 15
4
10%
4
11%
1-15
8
20%
9
24%
16-30
5
12%
5
14%
31-45
6
15%
5
14%
46-60
9
22%
8
22%
61-75
9
22%
6
16%
76-90

Пропущено

48
48
15 В 1-м тайме 26
33 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 22
26 Не пропускали 30
8
17%
7
15%
1-15
3
6%
10
21%
16-30
4
8%
9
19%
31-45
9
19%
4
8%
46-60
14
29%
29%
11
23%
61-75
10
21%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Люцерн - Лозанна 0:0
Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2
Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Грасcхоппер - Базель 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5

Результаты матчей

Люцерн
Грасcхоппер

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
6 раз 35%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
12 раз 71%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
7 раз 21%
1:1
6 раз 18%
0:1
5 раз 15%
1:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
7 раз 21%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 50%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%
0
14 раз 41%
1
11 раз 32%
2
4 раза 12%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
6
8
9
1.5
7
10
2
15
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
9
8
3
14
1.5
2
15
1
16
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
6
0.5
Больше Меньше
20
14
11
23
1.5
9
25
3
31
2.5
5
29

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 34 20 8 6 69 - 32 68
2.
Серветт
 34 17 9 8 55 - 39 60
3.
Лугано
 34 18 5 11 61 - 45 59
4.
Санкт-Галлен
 34 15 8 11 54 - 44 53
5.
Винтертур
 34 13 10 11 56 - 58 49
6.
Цюрих
 34 12 12 10 44 - 37 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 0:1 35 12 9 14 42 - 48 45
2.
Ивердон
 34 12 7 15 46 - 65 43
3.
Базель
 0:0 35 11 9 15 42 - 52 42
4.
Лозанна
 0:0 35 10 11 14 44 - 51 41
5.
Грасcхоппер
 1:0 35 10 6 19 39 - 47 36
6.
Стад Лозанна-Уши
 34 5 8 21 35 - 69 23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 13 2 1 44 - 11 41
2.
Серветт
 18 11 4 3 34 - 19 37
3.
Санкт-Галлен
 17 11 3 3 38 - 22 36
4.
Винтертур
 17 9 4 4 28 - 24 31
5.
Лугано
 17 9 3 5 27 - 18 30
6.
Цюрих
 17 7 7 3 22 - 16 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 18 11 4 3 34 - 26 37
2.
Люцерн
 0:1 18 9 4 5 23 - 18 31
3.
Лозанна
 0:0 17 7 6 4 25 - 18 27
4.
Грасcхоппер
 1:0 17 7 3 7 26 - 20 24
5.
Базель
 0:0 17 6 5 6 22 - 21 23
6.
Стад Лозанна-Уши
 17 2 6 9 16 - 35 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Янг Бойз
 18 7 6 5 25 - 21 27
3.
Серветт
 16 6 5 5 21 - 20 23
4.
Цюрих
 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Винтертур
 17 4 6 7 28 - 34 18
6.
Санкт-Галлен
 17 4 5 8 16 - 22 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 0:0 18 5 4 9 20 - 31 19
2.
Люцерн
 0:1 17 3 5 9 19 - 30 14
3.
Лозанна
 0:0 18 3 5 10 19 - 33 14
4.
Грасcхоппер
 1:0 18 3 3 12 13 - 27 12
5.
Стад Лозанна-Уши
 17 3 2 12 19 - 34 11
6.
Ивердон
 16 1 3 12 12 - 39 6

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (3)
Ивердон Оморуйи Кевин 12 (2)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Ивердон Тижани Мохамед 2 8
Лозанна Дюссенн Ноэ 11
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Весь список
  • 62'
    Абелс Дирк получил желтую карточку от судьи
  • 59'
    Г О О О О Л - Секо Аюму бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Грасcхоппер
6.70
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3.85
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3.95
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