Тур: 35. Стадион: Свисспорарена.
1:1
Конец матча
0'
0:1
59' ГолСеко Аюму
62' Желтая карточкаАбелс Дирк
65' Желтая карточкаСеко Аюму
80' Желтая карточкаДорн Пиус
1:1
89' ГолГрбич Адриан
90'+6
Ход матча
59'
0:1
62'
65'
67'
80'
89'
1:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 12
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
451 Количество передач 292
-
60 Владение мячом, % 40
33
Leny
Meyer
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
15
Секо
Аюму
21
Мабил
Авер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Leny MeyerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
22 Ульрих ДариоЗащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
-
99 Адеми КемальНападающий
-
-
11 Teddy Okou
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Диана СтивенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
57 Elvir Zukaj
-
54 Liam Bollati
-
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
История личных встреч
Люцерн
Грасcхоппер
36 матчей
72.2%
27.8%
26 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
16 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
27.8%
26 побед 10 ничьих 0 побед
26 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 14 ничьих 20 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 13 ничьих 13 побед
62 матча
41.9%
32.3%
25.8%
26 побед 20 ничьих 16 побед
Первый тайм
25.8%
41.9%
32.3%
16 побед 26 ничьих 20 побед
Второй тайм
41.9%
37.1%
21%
26 побед 23 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
41
Голов в среднем за матч
1.57
1.21
Среднее время на гол
57
74
Всего голов
43
32
Голов в среднем за матч
1.26
1.14
Среднее время на гол
71
78
Всего голов
87
73
Голов в среднем за матч
1.4
1.18
Тотал матчей
2.5
58
Больше 94%
Меньше 6%
4
46
Больше 74%
Меньше 26%
16
26
Больше 42%
Меньше 58%
36
16
Больше 26%
Меньше 74%
46
10
Больше 16%
Меньше 84%
52
3
Больше 5%
Меньше 95%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
Среднее время на гол
64
76
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|6
|0.17
|Яшари Ардон
|5
|0.14
|Майер Макс
|5 (3)
|0.14
|Дорн Пиус
|4
|0.11
|Грбич Адриан
|4 (1)
|0.11
|Шадер Софьян
|4
|0.11
|Кадак Якуб
|4 (1)
|0.11
|Клиджэ Тибо
|3
|0.09
|Teddy Okou
|2
|0.06
|Severin Ottiger
|2
|0.06
|Абубакар-Анкра Асума
|2
|0.06
|Симани Денис
|1
|0.03
|Leny Meyer
|1
|0.03
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Ульрих Дарио
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|7
|0.2
|Giotto Morandi
|5 (2)
|0.14
|Мабил Авер
|4
|0.11
|Francis Momoh
|4
|0.11
|Шюрпф Паскаль
|4
|0.11
|Бабунски Дориан
|4 (1)
|0.11
|Феррейра Филипе
|3
|0.09
|Брэдли Финк
|2
|0.06
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.03
|Дадашов Ренат
|1
|0.03
|Секо Аюму
|1
|0.03
|Матам Тео Ндика
|1
|0.03
|Абраши Амир
|0
|0
|Абелс Дирк
|0
|0
|Ходжа Флориан
|0
|0
|Мейер Тим
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|7
|2
|Фрыдек Мартин
|7
|0
|Дорн Пиус
|7
|0
|Симани Денис
|6
|0
|Яшари Ардон
|6
|0
|Severin Ottiger
|4
|1
|Кадак Якуб
|5
|0
|Luca Jaquez
|5
|0
|Хаас Николас
|4
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Ульрих Дарио
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Клиджэ Тибо
|3
|0
|Leny Meyer
|3
|0
|Грбич Адриан
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Lars Villiger
|2
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
|Levin Winkler
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|9
|0
|Кристерс Тоберс
|8
|0
|Абелс Дирк
|6
|1
|Лавс Джошуа
|4
|2
|Giotto Morandi
|5
|0
|Секо Аюму
|4
|0
|Francis Momoh
|4
|0
|Мейер Тим
|4
|0
|Брэдли Финк
|2
|1
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Паскочи Максим
|3
|0
|Ходжа Флориан
|3
|0
|Мабил Авер
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Liam Bollati
|2
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|0
|1
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Бабунски Дориан
|1
|0
|Майер Батиста
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Камери Дийон
|1
|0
|Хаммель Джастин
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Грасcхоппер
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
6
8
Люцерн
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Грасcхоппер
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
26
9
Упущенные победы
9
25
Люцерн
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (10)
46% (16)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
34% (12)
23% (8)
Грасcхоппер
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
23% (8)
37% (13)
40% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
33
9
Упущенные победы
15
33
Голы по времени матча
Забито
23
12
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
21 Не забивали 26
3
13%
3
25%
1-15
5
22%
2
17%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
3
13%
2
17%
46-60
5
22%
4
33%
61-75
6
26%
1
8%
76-90
Пропущено
19
29
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
5
26%
4
14%
1-15
1
5%
5
17%
16-30
2
11%
6
21%
31-45
2
11%
3
10%
46-60
4
21%
6
21%
61-75
5
26%
5
17%
76-90
Забито
19
26
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 24
1
5%
1
4%
1-15
3
16%
7
27%
16-30
4
21%
5
19%
31-45
3
16%
4
15%
46-60
4
21%
4
15%
61-75
4
21%
5
19%
76-90
Пропущено
30
20
7 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
3
10%
3
15%
1-15
2
7%
5
25%
16-30
2
7%
3
15%
31-45
8
27%
1
5%
46-60
10
33%
5
25%
61-75
5
17%
3
15%
76-90
Забито
42
38
17 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 12
6 Не забивали 15
4
10%
4
11%
1-15
8
19%
9
24%
16-30
5
12%
5
13%
31-45
6
14%
6
16%
46-60
9
21%
8
21%
61-75
10
24%
6
16%
76-90
Пропущено
49
49
15 В 1-м тайме 26
34 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 22
27 Не пропускали 31
8
16%
7
14%
1-15
3
6%
10
20%
16-30
4
8%
9
18%
31-45
10
20%
4
8%
46-60
14
29%
11
22%
61-75
10
20%
8
16%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Люцерн - Лозанна 0:0
Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2
Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Грасcхоппер - Базель 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5
Результаты матчей
Люцерн
Грасcхоппер
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
6 раз 35%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
12 раз 71%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 20%
2:1
7 раз 20%
0:1
5 раз 14%
1:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
7 раз 20%
1:1
6 раз 17%
2:1
5 раз 14%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 51%
2
8 раз 23%
0
6 раз 17%
3
3 раза 9%
0
14 раз 40%
1
12 раз 34%
2
4 раза 11%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
116
810
710
216
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
108
314
216
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
296
Больше Меньше
2114
1124
926
332
530
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|20
|8
|6
|69 - 32
|68
|2.
|34
|17
|9
|8
|55 - 39
|60
|3.
|34
|18
|5
|11
|61 - 45
|59
|4.
|34
|15
|8
|11
|54 - 44
|53
|5.
|34
|13
|10
|11
|56 - 58
|49
|6.
|34
|12
|12
|10
|44 - 37
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|12
|10
|13
|43 - 48
|46
|2.
|34
|12
|7
|15
|46 - 65
|43
|3.
|35
|11
|9
|15
|42 - 52
|42
|4.
|35
|10
|11
|14
|44 - 51
|41
|5.
|35
|9
|7
|19
|39 - 48
|34
|6.
|34
|5
|8
|21
|35 - 69
|23
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|2
|1
|44 - 11
|41
|2.
|18
|11
|4
|3
|34 - 19
|37
|3.
|17
|11
|3
|3
|38 - 22
|36
|4.
|17
|9
|4
|4
|28 - 24
|31
|5.
|17
|9
|3
|5
|27 - 18
|30
|6.
|17
|7
|7
|3
|22 - 16
|28
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|34 - 26
|37
|2.
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|3.
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|4.
|17
|7
|3
|7
|26 - 20
|24
|5.
|17
|6
|5
|6
|22 - 21
|23
|6.
|17
|2
|6
|9
|16 - 35
|12
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|2
|6
|34 - 27
|29
|2.
|18
|7
|6
|5
|25 - 21
|27
|3.
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|4.
|17
|5
|5
|7
|22 - 21
|20
|5.
|17
|4
|6
|7
|28 - 34
|18
|6.
|17
|4
|5
|8
|16 - 22
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|5
|4
|9
|20 - 31
|19
|2.
|17
|3
|5
|9
|19 - 30
|14
|3.
|18
|3
|5
|10
|19 - 33
|14
|4.
|17
|3
|2
|12
|19 - 34
|11
|5.
|18
|2
|4
|12
|13 - 28
|10
|6.
|16
|1
|3
|12
|12 - 39
|6
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (3)
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|12 (2)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|2 8
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7