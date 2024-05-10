  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
Люцерн
1:1
Конец матча
Грасcхоппер
0'
0:1
59' Гол
Секо Аюму
62' Желтая карточка
Абелс Дирк
65' Желтая карточка
Секо Аюму
80' Желтая карточка
Дорн Пиус
1:1
89' Гол
Грбич Адриан
90'+6

Ход матча

59'
0:1
Секо Аюму
62'
 
Абелс Дирк
65'
 
Секо Аюму
67'
Хаас Николас
Levin Winkler
 
67'
Майер Макс
Кадак Якуб
 
68'
 
Нденге Тсии-Виллиам
Абраши Амир
68'
 
Francis Momoh
Абубакар-Анкра Асума
70'
Адеми Кемаль
Lars Villiger
 
74'
 
Бабунски Дориан
Феррейра Филипе
80'
Дорн Пиус
 
81'
 
Шюрпф Паскаль
Мабил Авер
81'
 
Liam Bollati
Абелс Дирк
84'
Ульрих Дарио
Severin Ottiger
 
89'
Грбич Адриан
(Дорн Пиус)
1:1

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 12
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 451 Количество передач 292
  • 60 Владение мячом, % 40
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
3
Лёфгрен
Йеспер
33
Leny
Meyer
6
Яшари
Ардон
29
Levin
Winkler
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
27
Lars
Villiger
9
Грбич
Адриан
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
26
Паскочи
Максим
5
Лавс
Джошуа
14
Матам
Тео
Ндика
15
Секо
Аюму
6
Абраши
Амир
21
Мабил
Авер
8
Giotto
Morandi
77
Феррейра
Филипе
27
Абубакар-Анкра
Асума
Люцерн
4-1-2-1-2
Грасcхоппер
4-2-3-1

История личных встреч

Люцерн
Грасcхоппер

36 матчей

72.2%
27.8%
26 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
16 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
27.8%
26 побед 10 ничьих 0 побед

26 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 14 ничьих 20 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 13 ничьих 13 побед

62 матча

41.9%
32.3%
25.8%
26 побед 20 ничьих 16 побед

Первый тайм

25.8%
41.9%
32.3%
16 побед 26 ничьих 20 побед

Второй тайм

41.9%
37.1%
21%
26 побед 23 ничьи 13 побед

История матчей

С
0:1
С
2:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
ТМК
0:0
С
1:3
С
1:1
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:1
ТМК
0:2
ТМС
1:1
К
0:1
С
1:3
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
2:2
С
4:1
С
1:1
С
3:2
С
4:3
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
3:3
С
2:0
С
1:0
С
3:2
С
1:1
С
4:1
С
1:3
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:0
ТМС
3:2
С
2:0
С
0:2
С
2:2
С
1:0
К
3:0
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
3:2
С
0:3
С
0:1
С
4:2
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
0:0
С
2:0
С
1:1

Голы

Всего голов

44
41

Голов в среднем за матч

1.57
1.21

Среднее время на гол

57
74

Всего голов

43
32

Голов в среднем за матч

1.26
1.14

Среднее время на гол

71
78

Всего голов

87
73

Голов в среднем за матч

1.4
1.18

Тотал матчей

2.5
58
Больше 94%
Меньше 6%
4
46
Больше 74%
Меньше 26%
16
26
Больше 42%
Меньше 58%
36
16
Больше 26%
Меньше 74%
46
10
Больше 16%
Меньше 84%
52
3
Больше 5%
Меньше 95%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
61

Среднее время на гол

64
76

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 6 0.17
Яшари Ардон 5 0.14
Майер Макс 5 (3) 0.14
Дорн Пиус 4 0.11
Грбич Адриан 4 (1) 0.11
Шадер Софьян 4 0.11
Кадак Якуб 4 (1) 0.11
Клиджэ Тибо 3 0.09
Teddy Okou 2 0.06
Severin Ottiger 2 0.06
Абубакар-Анкра Асума 2 0.06
Симани Денис 1 0.03
Leny Meyer 1 0.03
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Ульрих Дарио 0 0
Спадануда Кевин 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 7 0.2
Giotto Morandi 5 (2) 0.14
Мабил Авер 4 0.11
Francis Momoh 4 0.11
Шюрпф Паскаль 4 0.11
Бабунски Дориан 4 (1) 0.11
Феррейра Филипе 3 0.09
Брэдли Финк 2 0.06
Корбяну Теодор 1 (1) 0.03
Дадашов Ренат 1 0.03
Секо Аюму 1 0.03
Матам Тео Ндика 1 0.03
Абраши Амир 0 0
Абелс Дирк 0 0
Ходжа Флориан 0 0
Мейер Тим 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 7 2
Фрыдек Мартин 7 0
Дорн Пиус 7 0
Симани Денис 6 0
Яшари Ардон 6 0
Severin Ottiger 4 1
Кадак Якуб 5 0
Luca Jaquez 5 0
Хаас Николас 4 0
Майер Макс 3 0
Ульрих Дарио 3 0
Бека Исмаил 3 0
Клиджэ Тибо 3 0
Leny Meyer 3 0
Грбич Адриан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Lars Villiger 2 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Pascal Loretz 1 0
Mauricio Willimann 1 0
Levin Winkler 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 9 0
Кристерс Тоберс 8 0
Абелс Дирк 6 1
Лавс Джошуа 4 2
Giotto Morandi 5 0
Секо Аюму 4 0
Francis Momoh 4 0
Мейер Тим 4 0
Брэдли Финк 2 1
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Паскочи Максим 3 0
Ходжа Флориан 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Liam Bollati 2 0
Абубакар-Анкра Асума 0 1
Шюрпф Паскаль 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Майер Батиста 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Камери Дийон 1 0
Хаммель Джастин 1 0
Damian Nigg 1 0

Результаты матчей

Люцерн
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Грасcхоппер
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

6
8
Люцерн
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Грасcхоппер
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

26
9

Упущенные победы

9
25
Люцерн
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (10)
46% (16)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
34% (12)
23% (8)
Грасcхоппер
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
23% (8)
37% (13)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

33
9

Упущенные победы

15
33

Голы по времени матча

Забито

23
12
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
21 Не забивали 26
3
13%
3
25%
1-15
5
22%
2
17%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
3
13%
2
17%
46-60
5
22%
4
33%
61-75
6
26%
1
8%
76-90

Пропущено

19
29
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
5
26%
4
14%
1-15
1
5%
5
17%
16-30
2
11%
6
21%
31-45
2
11%
3
10%
46-60
4
21%
6
21%
61-75
5
26%
5
17%
76-90

Забито

19
26
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 24
1
5%
1
4%
1-15
3
16%
7
27%
16-30
4
21%
5
19%
31-45
3
16%
4
15%
46-60
4
21%
4
15%
61-75
4
21%
5
19%
76-90

Пропущено

30
20
7 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
3
10%
3
15%
1-15
2
7%
5
25%
16-30
2
7%
3
15%
31-45
8
27%
1
5%
46-60
10
33%
5
25%
61-75
5
17%
3
15%
76-90

Забито

42
38
17 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 12
6 Не забивали 15
4
10%
4
11%
1-15
8
19%
9
24%
16-30
5
12%
5
13%
31-45
6
14%
6
16%
46-60
9
21%
8
21%
61-75
10
24%
6
16%
76-90

Пропущено

49
49
15 В 1-м тайме 26
34 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 22
27 Не пропускали 31
8
16%
7
14%
1-15
3
6%
10
20%
16-30
4
8%
9
18%
31-45
10
20%
4
8%
46-60
14
29%
11
22%
61-75
10
20%
8
16%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Люцерн - Лозанна 0:0
Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2
Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Грасcхоппер - Базель 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5

Результаты матчей

Люцерн
Грасcхоппер

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
6 раз 35%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
12 раз 71%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 20%
2:1
7 раз 20%
0:1
5 раз 14%
1:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
7 раз 20%
1:1
6 раз 17%
2:1
5 раз 14%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 51%
2
8 раз 23%
0
6 раз 17%
3
3 раза 9%
0
14 раз 40%
1
12 раз 34%
2
4 раза 11%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
11
6
8
10
1.5
7
10
2
16
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
10
8
3
14
1.5
2
16
1
16
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
6
0.5
Больше Меньше
21
14
11
24
1.5
9
26
3
32
2.5
5
30

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 34 20 8 6 69 - 32 68
2.
Серветт
 34 17 9 8 55 - 39 60
3.
Лугано
 34 18 5 11 61 - 45 59
4.
Санкт-Галлен
 34 15 8 11 54 - 44 53
5.
Винтертур
 34 13 10 11 56 - 58 49
6.
Цюрих
 34 12 12 10 44 - 37 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 35 12 10 13 43 - 48 46
2.
Ивердон
 34 12 7 15 46 - 65 43
3.
Базель
 35 11 9 15 42 - 52 42
4.
Лозанна
 35 10 11 14 44 - 51 41
5.
Грасcхоппер
 35 9 7 19 39 - 48 34
6.
Стад Лозанна-Уши
 34 5 8 21 35 - 69 23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 13 2 1 44 - 11 41
2.
Серветт
 18 11 4 3 34 - 19 37
3.
Санкт-Галлен
 17 11 3 3 38 - 22 36
4.
Винтертур
 17 9 4 4 28 - 24 31
5.
Лугано
 17 9 3 5 27 - 18 30
6.
Цюрих
 17 7 7 3 22 - 16 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 18 11 4 3 34 - 26 37
2.
Люцерн
 18 9 5 4 24 - 18 32
3.
Лозанна
 17 7 6 4 25 - 18 27
4.
Грасcхоппер
 17 7 3 7 26 - 20 24
5.
Базель
 17 6 5 6 22 - 21 23
6.
Стад Лозанна-Уши
 17 2 6 9 16 - 35 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Янг Бойз
 18 7 6 5 25 - 21 27
3.
Серветт
 16 6 5 5 21 - 20 23
4.
Цюрих
 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Винтертур
 17 4 6 7 28 - 34 18
6.
Санкт-Галлен
 17 4 5 8 16 - 22 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 18 5 4 9 20 - 31 19
2.
Люцерн
 17 3 5 9 19 - 30 14
3.
Лозанна
 18 3 5 10 19 - 33 14
4.
Стад Лозанна-Уши
 17 3 2 12 19 - 34 11
5.
Грасcхоппер
 18 2 4 12 13 - 28 10
6.
Ивердон
 16 1 3 12 12 - 39 6

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (3)
Ивердон Оморуйи Кевин 12 (2)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Ивердон Тижани Мохамед 2 8
Лозанна Дюссенн Ноэ 11
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Люцерн 1:1 Грасcхоппер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный