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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
Стад Лозанна-Уши
0:0
Второй тайм: 55'
Ивердон
0'
31' Желтая карточка
Lucas Pos
42' Желтая карточка
Сотье Антони

Ход матча

31'
Lucas Pos
 
42'
 
Сотье Антони

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Стад Лозанна-Уши
Ничья
Ивердон
4.10
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3.45
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2.50
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Все Коэффициенты
1
Dany
Bornand
23
Кадима
Райан
5
Хайрулаху
Лавдрим
4
Lucas
Pos
27
Гассама
Ламин
77
Michael
Heule
17
Айдини
Альбан
8
Байар
Ромен
10
Mergim
Qarri
18
Liridon
Mulaj
11
Домашкан
Виталий
40
Бернардони
Поль
25
Маркеш
Криштиан
4
Дель
Фабро
Дарио
3
Каменович
Димитрие
32
Сотье
Антони
28
Lizeiro
13
Олесен
Матиас
5
Сеспедес
Борис
6
William
Le
Pogam
11
Оморуйи
Кевин
81
Махиус
Аймен
Стад Лозанна-Уши
5-4-1
Ивердон
3-5-2

История личных встреч

Стад Лозанна-Уши
Ивердон

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

18 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

22.2%
72.2%
5.6%
4 победы 13 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

С
3:0
С
2:1
С
1:1
ЧЛ
4:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
5:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:3
ЛП
1:1
ЛП
0:0
ЛП
1:1
ЛП
2:1
0:1
ЁЛК
0:3
ЁЛК
0:3

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.22
1.11

Среднее время на гол

73
81

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.33
0.89

Среднее время на гол

67
101

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.28
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдини Альбан 8 (2) 0.23
Гарби Исмаэль 6 0.17
Махмуд Элиес 3 0.09
Mergim Qarri 3 0.09
Liridon Mulaj 3 0.09
Данхо Флориан 2 0.06
Lucas Pos 2 0.06
Домашкан Виталий 2 (1) 0.06
Gabriel Kyeremateng 1 (1) 0.03
Mischa Eberhard 1 0.03
Giovani Bamba 1 0.03
Диаките Ибрахим 1 0.03
Sahmkou Camara 1 0.03
Гассама Ламин 0 0
Акичи Огу 0 0
Кадима Райан 0 0
Али Мохамед Абдалла 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оморуйи Кевин 12 0.34
Махиус Аймен 7 (1) 0.2
Ташар Варол 6 0.17
Сеспедес Борис 5 (2) 0.14
Lizeiro 3 0.09
Evans Maurin 3 0.09
Сотье Антони 2 0.06
Лунгой Кристофер 2 0.06
William Le Pogam 1 0.03
Каменович Димитрие 1 0.03
Азеведо Рикардо 1 0.03
Тижани Мохамед 1 0.03
Аке Марли 1 0.03
Клепач Михаель 1 0.03
Лусиф Хайтем 0 0
Родригес Мауро 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Олесен Матиас 0 0
Brian Beyer 0 0
Корнесс Доминик 0 0
Johan Kury 0 0

Карточки

Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махмуд Элиес 6 2
Акичи Огу 9 0
Mergim Qarri 7 0
Giovani Bamba 7 0
Sahmkou Camara 5 1
Данхо Флориан 3 2
Кадима Райан 6 0
Lucas Pos 6 0
Гарби Исмаэль 4 1
Али Мохамед Абдалла 5 0
Valon Hamdiju 5 0
Уэдраого Дилан 4 0
Байар Ромен 3 0
Обексер Линус 3 0
Айдини Альбан 3 0
Гассама Ламин 2 0
Вашу Жереми 2 0
Домашкан Виталий 2 0
Liridon Mulaj 2 0
Mischa Eberhard 2 0
Хаджи Закари 0 1
Диаките Ибрахим 0 1
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 8 2
Лунгой Кристофер 7 1
Дель Фабро Дарио 5 1
Ташар Варол 6 0
Махиус Аймен 4 1
Сеспедес Борис 5 0
Гуннарссон Никлас 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Сотье Антони 4 0
Lizeiro 4 0
Аке Марли 4 0
Каменович Димитрие 2 1
William Le Pogam 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Родригес Мауро 3 0
Оморуйи Кевин 3 0
Азеведо Рикардо 2 0
Маркеш Криштиан 2 0
Алессандро Мангиаррати 1 0
Бернардони Поль 1 0
Мартин Кевин 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Vladan Vidakovic 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Ивердон
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

12
11
Стад Лозанна-Уши
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Ивердон
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (4)
75% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

28
10

Упущенные победы

11
34
Стад Лозанна-Уши
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (7)
41% (14)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
29% (10)
26% (9)
Ивердон
14.8%
85.2%
4 победы 23 поражения
Первый тайм
12% (4)
29% (10)
59% (20)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
38% (13)
41% (14)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

30
11

Упущенные победы

23
45

Голы по времени матча

Забито

16
13
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
22 Не забивали 23
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
3
19%
4
31%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
5
31%
2
15%
76-90

Пропущено

35
38
16 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 16
5
14%
3
8%
1-15
7
20%
12
32%
16-30
4
11%
6
16%
31-45
4
11%
4
11%
46-60
6
17%
4
11%
61-75
9
26%
9
24%
76-90

Забито

19
34
11 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 10
23 Не забивали 20
3
16%
10
29%
29%
1-15
5
26%
4
12%
16-30
3
16%
2
6%
31-45
0
0%
7
21%
46-60
4
21%
2
6%
61-75
4
21%
9
26%
76-90

Пропущено

34
26
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
5
15%
2
8%
1-15
3
9%
4
15%
16-30
7
21%
4
15%
31-45
4
12%
4
15%
46-60
5
15%
6
23%
61-75
10
29%
29%
6
23%
76-90

Забито

35
47
15 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 14
11 Не забивали 9
3
9%
13
28%
1-15
5
14%
4
9%
16-30
7
20%
4
9%
31-45
3
9%
11
23%
46-60
8
23%
4
9%
61-75
9
26%
11
23%
76-90

Пропущено

69
64
31 В 1-м тайме 31
38 Во 2-м тайме 33
24 Пропускали первыми 19
33 Не пропускали 30
10
14%
5
8%
1-15
10
14%
16
25%
16-30
11
16%
10
16%
31-45
8
12%
8
13%
46-60
11
16%
10
16%
61-75
19
28%
15
23%
76-90

Результаты последних матчей

Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2
Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0
Ивердон
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2
Люцерн - Ивердон 1:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
Ивердон

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:3
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
10 раз 63%
0
5 раз 31%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
2:1
5 раз 15%
0:3
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 38%
0
11 раз 32%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
1
12 раз 35%
0
9 раз 26%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Стад Лозанна-Уши
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
4
4
13
1.5
12
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
11
5
6
11
1.5
1
15
2
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
11
0.5
Больше Меньше
25
9
10
24
1.5
13
21
2
32
2.5
7
27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:1 35 20 8 7 69 - 33 68
2.
Лугано
 1:0 35 19 5 11 62 - 45 62
3.
Серветт
 34 17 9 8 55 - 39 60
4.
Санкт-Галлен
 34 15 8 11 54 - 44 53
5.
Винтертур
 34 13 10 11 56 - 58 49
6.
Цюрих
 34 12 12 10 44 - 37 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 35 12 10 13 43 - 48 46
2.
Ивердон
 0:0 35 12 8 15 46 - 65 44
3.
Базель
 35 11 9 15 42 - 52 42
4.
Лозанна
 35 10 11 14 44 - 51 41
5.
Грасcхоппер
 35 9 7 19 39 - 48 34
6.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 35 5 9 21 35 - 69 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:1 17 13 2 2 44 - 12 41
2.
Серветт
 18 11 4 3 34 - 19 37
3.
Санкт-Галлен
 17 11 3 3 38 - 22 36
4.
Винтертур
 17 9 4 4 28 - 24 31
5.
Лугано
 1:0 17 9 3 5 27 - 18 30
6.
Цюрих
 17 7 7 3 22 - 16 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 0:0 18 11 4 3 34 - 26 37
2.
Люцерн
 18 9 5 4 24 - 18 32
3.
Лозанна
 17 7 6 4 25 - 18 27
4.
Грасcхоппер
 17 7 3 7 26 - 20 24
5.
Базель
 17 6 5 6 22 - 21 23
6.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 18 2 7 9 16 - 35 13

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1:0 18 10 2 6 35 - 27 32
2.
Янг Бойз
 0:1 18 7 6 5 25 - 21 27
3.
Серветт
 16 6 5 5 21 - 20 23
4.
Цюрих
 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Винтертур
 17 4 6 7 28 - 34 18
6.
Санкт-Галлен
 17 4 5 8 16 - 22 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 18 5 4 9 20 - 31 19
2.
Люцерн
 17 3 5 9 19 - 30 14
3.
Лозанна
 18 3 5 10 19 - 33 14
4.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 17 3 2 12 19 - 34 11
5.
Грасcхоппер
 18 2 4 12 13 - 28 10
6.
Ивердон
 0:0 17 1 4 12 12 - 39 7

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (3)
Ивердон Оморуйи Кевин 12 (2)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Ивердон Тижани Мохамед 2 8
Лозанна Дюссенн Ноэ 11
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Сотье Антони получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Lucas Pos получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стад Лозанна-Уши
Ничья
Ивердон
4.10
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3.45
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2.50
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Ивердон
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