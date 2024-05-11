Тур: 35. Стадион: Олимпик де ла Понтайс.
0:0
Второй тайм: 55'
Ход матча
31'
42'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
23
Кадима
Райан
10
Mergim
Qarri
32
Сотье
Антони
28
Lizeiro
81
Махиус
Аймен
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
-
22 Тсонгуи МаркЗащитник
- Защитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Сотье АнтониПолузащитник
-
28 LizeiroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
81 Махиус АйменНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
70 Evans Maurin
-
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
История личных встреч
Стад Лозанна-Уши
Ивердон
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
18 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
22.2%
72.2%
5.6%
4 победы 13 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.22
1.11
Среднее время на гол
73
81
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.33
0.89
Среднее время на гол
67
101
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.28
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
70
90
Бомбардиры внутри турнира
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдини Альбан
|8 (2)
|0.23
|Гарби Исмаэль
|6
|0.17
|Махмуд Элиес
|3
|0.09
|Mergim Qarri
|3
|0.09
|Liridon Mulaj
|3
|0.09
|Данхо Флориан
|2
|0.06
|Lucas Pos
|2
|0.06
|Домашкан Виталий
|2 (1)
|0.06
|Gabriel Kyeremateng
|1 (1)
|0.03
|Mischa Eberhard
|1
|0.03
|Giovani Bamba
|1
|0.03
|Диаките Ибрахим
|1
|0.03
|Sahmkou Camara
|1
|0.03
|Гассама Ламин
|0
|0
|Акичи Огу
|0
|0
|Кадима Райан
|0
|0
|Али Мохамед Абдалла
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оморуйи Кевин
|12
|0.34
|Махиус Аймен
|7 (1)
|0.2
|Ташар Варол
|6
|0.17
|Сеспедес Борис
|5 (2)
|0.14
|Lizeiro
|3
|0.09
|Evans Maurin
|3
|0.09
|Сотье Антони
|2
|0.06
|Лунгой Кристофер
|2
|0.06
|William Le Pogam
|1
|0.03
|Каменович Димитрие
|1
|0.03
|Азеведо Рикардо
|1
|0.03
|Тижани Мохамед
|1
|0.03
|Аке Марли
|1
|0.03
|Клепач Михаель
|1
|0.03
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Олесен Матиас
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Корнесс Доминик
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Карточки
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Махмуд Элиес
|6
|2
|Акичи Огу
|9
|0
|Mergim Qarri
|7
|0
|Giovani Bamba
|7
|0
|Sahmkou Camara
|5
|1
|Данхо Флориан
|3
|2
|Кадима Райан
|6
|0
|Lucas Pos
|6
|0
|Гарби Исмаэль
|4
|1
|Али Мохамед Абдалла
|5
|0
|Valon Hamdiju
|5
|0
|Уэдраого Дилан
|4
|0
|Байар Ромен
|3
|0
|Обексер Линус
|3
|0
|Айдини Альбан
|3
|0
|Гассама Ламин
|2
|0
|Вашу Жереми
|2
|0
|Домашкан Виталий
|2
|0
|Liridon Mulaj
|2
|0
|Mischa Eberhard
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Диаките Ибрахим
|0
|1
|Хайрулаху Лавдрим
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тижани Мохамед
|8
|2
|Лунгой Кристофер
|7
|1
|Дель Фабро Дарио
|5
|1
|Ташар Варол
|6
|0
|Махиус Аймен
|4
|1
|Сеспедес Борис
|5
|0
|Гуннарссон Никлас
|3
|1
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Сотье Антони
|4
|0
|Lizeiro
|4
|0
|Аке Марли
|4
|0
|Каменович Димитрие
|2
|1
|William Le Pogam
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|Родригес Мауро
|3
|0
|Оморуйи Кевин
|3
|0
|Азеведо Рикардо
|2
|0
|Маркеш Криштиан
|2
|0
|Алессандро Мангиаррати
|1
|0
|Бернардони Поль
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Vladan Vidakovic
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Ивердон
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
12
11
Стад Лозанна-Уши
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Ивердон
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (4)
75% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
28
10
Упущенные победы
11
34
Стад Лозанна-Уши
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (7)
41% (14)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
29% (10)
26% (9)
Ивердон
14.8%
85.2%
4 победы 23 поражения
Первый тайм
12% (4)
29% (10)
59% (20)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
38% (13)
41% (14)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
30
11
Упущенные победы
23
45
Голы по времени матча
Забито
16
13
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
22 Не забивали 23
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
3
19%
4
31%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
5
31%
2
15%
76-90
Пропущено
35
38
16 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 16
5
14%
3
8%
1-15
7
20%
12
32%
16-30
4
11%
6
16%
31-45
4
11%
4
11%
46-60
6
17%
4
11%
61-75
9
26%
9
24%
76-90
Забито
19
34
11 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 10
23 Не забивали 20
3
16%
10
29%
29%
1-15
5
26%
4
12%
16-30
3
16%
2
6%
31-45
0
0%
7
21%
46-60
4
21%
2
6%
61-75
4
21%
9
26%
76-90
Пропущено
34
26
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
5
15%
2
8%
1-15
3
9%
4
15%
16-30
7
21%
4
15%
31-45
4
12%
4
15%
46-60
5
15%
6
23%
61-75
10
29%
29%
6
23%
76-90
Забито
35
47
15 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 14
11 Не забивали 9
3
9%
13
28%
1-15
5
14%
4
9%
16-30
7
20%
4
9%
31-45
3
9%
11
23%
46-60
8
23%
4
9%
61-75
9
26%
11
23%
76-90
Пропущено
69
64
31 В 1-м тайме 31
38 Во 2-м тайме 33
24 Пропускали первыми 19
33 Не пропускали 30
10
14%
5
8%
1-15
10
14%
16
25%
16-30
11
16%
10
16%
31-45
8
12%
8
13%
46-60
11
16%
10
16%
61-75
19
28%
15
23%
76-90
Результаты последних матчей
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2
Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0
Ивердон
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2
Люцерн - Ивердон 1:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
Ивердон
Точный счет
1:1
5 раз 29%
0:3
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
10 раз 63%
0
5 раз 31%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
2:1
5 раз 15%
0:3
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 38%
0
11 раз 32%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
1
12 раз 35%
0
9 раз 26%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Стад Лозанна-Уши
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
144
413
126
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
115
611
115
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2311
Больше Меньше
259
1024
1321
232
727
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|35
|20
|8
|7
|69 - 33
|68
|2.
|1:0
|35
|19
|5
|11
|62 - 45
|62
|3.
|34
|17
|9
|8
|55 - 39
|60
|4.
|34
|15
|8
|11
|54 - 44
|53
|5.
|34
|13
|10
|11
|56 - 58
|49
|6.
|34
|12
|12
|10
|44 - 37
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|12
|10
|13
|43 - 48
|46
|2.
|0:0
|35
|12
|8
|15
|46 - 65
|44
|3.
|35
|11
|9
|15
|42 - 52
|42
|4.
|35
|10
|11
|14
|44 - 51
|41
|5.
|35
|9
|7
|19
|39 - 48
|34
|6.
|0:0
|35
|5
|9
|21
|35 - 69
|24
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|17
|13
|2
|2
|44 - 12
|41
|2.
|18
|11
|4
|3
|34 - 19
|37
|3.
|17
|11
|3
|3
|38 - 22
|36
|4.
|17
|9
|4
|4
|28 - 24
|31
|5.
|1:0
|17
|9
|3
|5
|27 - 18
|30
|6.
|17
|7
|7
|3
|22 - 16
|28
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|11
|4
|3
|34 - 26
|37
|2.
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|3.
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|4.
|17
|7
|3
|7
|26 - 20
|24
|5.
|17
|6
|5
|6
|22 - 21
|23
|6.
|0:0
|18
|2
|7
|9
|16 - 35
|13
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|18
|10
|2
|6
|35 - 27
|32
|2.
|0:1
|18
|7
|6
|5
|25 - 21
|27
|3.
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|4.
|17
|5
|5
|7
|22 - 21
|20
|5.
|17
|4
|6
|7
|28 - 34
|18
|6.
|17
|4
|5
|8
|16 - 22
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|5
|4
|9
|20 - 31
|19
|2.
|17
|3
|5
|9
|19 - 30
|14
|3.
|18
|3
|5
|10
|19 - 33
|14
|4.
|0:0
|17
|3
|2
|12
|19 - 34
|11
|5.
|18
|2
|4
|12
|13 - 28
|10
|6.
|0:0
|17
|1
|4
|12
|12 - 39
|7
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (3)
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|12 (2)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|2 8
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7