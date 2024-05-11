Тур: 35. Стадион: Олимпик де ла Понтайс. Зрители: 2600
3:1
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаLucas Pos
42' Желтая карточкаСотье Антони
64' Желтая карточкаДомашкан Виталий
0:0
66' Не забитый пенальтиАйдини Альбан
1:0
66' ГолКадима Райан
1:1
69' ГолОморуйи Кевин
73' Желтая карточкаГассама Ламин
2:1
77' ГолLiridon Mulaj
78' Желтая карточкаБернардони Поль
3:1
87' ГолLiridon Mulaj
90'+5
Ход матча
31'
42'
64'
66'
0:0
66'
1:0
69'
73'
77'
78'
87'
3:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
379 Количество передач 404
-
48 Владение мячом, % 52
23
Кадима
Райан
10
Mergim
Qarri
32
Сотье
Антони
28
Lizeiro
81
Махиус
Аймен
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
-
22 Тсонгуи МаркЗащитник
- Защитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Сотье АнтониПолузащитник
-
28 LizeiroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
81 Махиус АйменНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
70 Evans Maurin
-
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
История личных встреч
Стад Лозанна-Уши
Ивердон
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
18 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
22.2%
72.2%
5.6%
4 победы 13 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.22
1.11
Среднее время на гол
73
81
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.33
0.89
Среднее время на гол
67
101
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.28
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
70
90
Бомбардиры внутри турнира
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдини Альбан
|8 (2)
|0.23
|Гарби Исмаэль
|6
|0.17
|Liridon Mulaj
|5
|0.14
|Махмуд Элиес
|3
|0.09
|Mergim Qarri
|3
|0.09
|Данхо Флориан
|2
|0.06
|Домашкан Виталий
|2 (1)
|0.06
|Lucas Pos
|2
|0.06
|Кадима Райан
|1
|0.03
|Gabriel Kyeremateng
|1 (1)
|0.03
|Mischa Eberhard
|1
|0.03
|Giovani Bamba
|1
|0.03
|Диаките Ибрахим
|1
|0.03
|Sahmkou Camara
|1
|0.03
|Гассама Ламин
|0
|0
|Акичи Огу
|0
|0
|Али Мохамед Абдалла
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оморуйи Кевин
|13
|0.37
|Махиус Аймен
|7 (1)
|0.2
|Ташар Варол
|6
|0.17
|Сеспедес Борис
|5 (2)
|0.14
|Lizeiro
|3
|0.09
|Evans Maurin
|3
|0.09
|Сотье Антони
|2
|0.06
|Лунгой Кристофер
|2
|0.06
|William Le Pogam
|1
|0.03
|Каменович Димитрие
|1
|0.03
|Азеведо Рикардо
|1
|0.03
|Тижани Мохамед
|1
|0.03
|Аке Марли
|1
|0.03
|Клепач Михаель
|1
|0.03
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Олесен Матиас
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Корнесс Доминик
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Карточки
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Махмуд Элиес
|6
|2
|Акичи Огу
|9
|0
|Mergim Qarri
|7
|0
|Giovani Bamba
|7
|0
|Sahmkou Camara
|5
|1
|Данхо Флориан
|3
|2
|Кадима Райан
|6
|0
|Lucas Pos
|6
|0
|Гарби Исмаэль
|4
|1
|Али Мохамед Абдалла
|5
|0
|Valon Hamdiju
|5
|0
|Уэдраого Дилан
|4
|0
|Гассама Ламин
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Байар Ромен
|3
|0
|Обексер Линус
|3
|0
|Айдини Альбан
|3
|0
|Вашу Жереми
|2
|0
|Liridon Mulaj
|2
|0
|Mischa Eberhard
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Диаките Ибрахим
|0
|1
|Хайрулаху Лавдрим
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тижани Мохамед
|8
|2
|Лунгой Кристофер
|7
|1
|Дель Фабро Дарио
|5
|1
|Ташар Варол
|6
|0
|Махиус Аймен
|4
|1
|Сеспедес Борис
|5
|0
|Гуннарссон Никлас
|3
|1
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Сотье Антони
|4
|0
|Lizeiro
|4
|0
|Аке Марли
|4
|0
|Каменович Димитрие
|2
|1
|William Le Pogam
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|Родригес Мауро
|3
|0
|Оморуйи Кевин
|3
|0
|Бернардони Поль
|2
|0
|Азеведо Рикардо
|2
|0
|Маркеш Криштиан
|2
|0
|Алессандро Мангиаррати
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Vladan Vidakovic
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Ивердон
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
12
12
Стад Лозанна-Уши
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Ивердон
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (5)
71% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
28
10
Упущенные победы
11
34
Стад Лозанна-Уши
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (7)
43% (15)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (16)
29% (10)
26% (9)
Ивердон
14.3%
85.7%
4 победы 24 поражения
Первый тайм
11% (4)
31% (11)
57% (20)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
37% (13)
43% (15)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
31
11
Упущенные победы
23
46
Голы по времени матча
Забито
19
14
4 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
22 Не забивали 23
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
3
16%
4
29%
46-60
5
26%
3
21%
61-75
7
37%
2
14%
76-90
Пропущено
36
41
16 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 17
5
14%
3
7%
1-15
7
19%
12
29%
29%
16-30
4
11%
6
15%
31-45
4
11%
4
10%
46-60
7
19%
5
12%
61-75
9
25%
11
27%
76-90
Забито
19
34
11 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 10
24 Не забивали 21
3
16%
10
29%
29%
1-15
5
26%
4
12%
16-30
3
16%
2
6%
31-45
0
0%
7
21%
46-60
4
21%
2
6%
61-75
4
21%
9
26%
76-90
Пропущено
34
26
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
5
15%
2
8%
1-15
3
9%
4
15%
16-30
7
21%
4
15%
31-45
4
12%
4
15%
46-60
5
15%
6
23%
61-75
10
29%
29%
6
23%
76-90
Забито
38
48
15 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 14
11 Не забивали 9
3
8%
13
27%
1-15
5
13%
4
8%
16-30
7
18%
4
8%
31-45
3
8%
11
23%
46-60
9
24%
5
10%
61-75
11
29%
11
23%
76-90
Пропущено
70
67
31 В 1-м тайме 31
39 Во 2-м тайме 36
24 Пропускали первыми 20
34 Не пропускали 31
10
14%
5
7%
1-15
10
14%
16
24%
16-30
11
16%
10
15%
31-45
8
11%
8
12%
46-60
12
17%
11
16%
61-75
19
27%
17
25%
76-90
Результаты последних матчей
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2
Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0
Ивердон
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2
Люцерн - Ивердон 1:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
Ивердон
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:3
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
3
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
11 раз 65%
0
5 раз 29%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
2:1
5 раз 14%
0:3
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
1:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
5:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 37%
0
11 раз 31%
2
8 раз 23%
3
3 раза 9%
1
13 раз 37%
0
9 раз 26%
2
6 раз 17%
3
6 раз 17%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Стад Лозанна-Уши
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
144
513
126
117
711
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
125
611
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2411
Больше Меньше
269
1124
1322
332
728
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|20
|8
|7
|69 - 33
|68
|2.
|35
|19
|5
|11
|62 - 45
|62
|3.
|34
|17
|9
|8
|55 - 39
|60
|4.
|34
|15
|8
|11
|54 - 44
|53
|5.
|34
|13
|10
|11
|56 - 58
|49
|6.
|34
|12
|12
|10
|44 - 37
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|12
|10
|13
|43 - 48
|46
|2.
|35
|12
|7
|16
|47 - 68
|43
|3.
|35
|11
|9
|15
|42 - 52
|42
|4.
|35
|10
|11
|14
|44 - 51
|41
|5.
|35
|9
|7
|19
|39 - 48
|34
|6.
|35
|6
|8
|21
|38 - 70
|26
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|44 - 12
|41
|2.
|18
|11
|4
|3
|34 - 19
|37
|3.
|17
|11
|3
|3
|38 - 22
|36
|4.
|17
|9
|4
|4
|28 - 24
|31
|5.
|17
|9
|3
|5
|27 - 18
|30
|6.
|17
|7
|7
|3
|22 - 16
|28
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|34 - 26
|37
|2.
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|3.
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|4.
|17
|7
|3
|7
|26 - 20
|24
|5.
|17
|6
|5
|6
|22 - 21
|23
|6.
|18
|3
|6
|9
|19 - 36
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|2
|6
|35 - 27
|32
|2.
|18
|7
|6
|5
|25 - 21
|27
|3.
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|4.
|17
|5
|5
|7
|22 - 21
|20
|5.
|17
|4
|6
|7
|28 - 34
|18
|6.
|17
|4
|5
|8
|16 - 22
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|5
|4
|9
|20 - 31
|19
|2.
|17
|3
|5
|9
|19 - 30
|14
|3.
|18
|3
|5
|10
|19 - 33
|14
|4.
|17
|3
|2
|12
|19 - 34
|11
|5.
|18
|2
|4
|12
|13 - 28
|10
|6.
|17
|1
|3
|13
|13 - 42
|6
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|13 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (3)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|2 8
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7