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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
Янг Бойз
0:1
Второй тайм: 54'
Лугано
0'
4' Желтая карточка
Лаупер Сандро
0:1
12' Гол
Думбия Усман

Ход матча

4'
Лаупер Сандро
 
12'
0:1
Думбия Усман
(Гргич Анто)

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Лугано
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Все Коэффициенты
26
Фон
Балльмоос
Давид
17
Янко
Саиди
13
Али
Мохамед
4
Аменда
Орель
3
Хаджам
Жауэн
20
Ниассе
Шейх
30
Лаупер
Сандро
8
Лакоми
Лукаш
15
Элиа
Мешак
9
Иттен
Седрик
11
Колли
Эбрима
1
Саипи
Амир
20
Думбия
Усман
17
Май
Ларс-Лукас
5
Хайдари
Альбиан
25
Бислими
Уран
26
Маркеш
Мартим
29
Махмуд
Хадж
16
Гргич
Анто
11
Штеффен
Ренато
10
Боттани
Маттиа
9
Целар
Жан
Янг Бойз
4-3-3
Лугано
3-4-2-1

История личных встреч

Янг Бойз
Лугано

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
12%
28%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

84%
12%
4%
21 победа 3 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

37 матчей

59.5%
21.6%
18.9%
22 победы 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

40.5%
37.8%
21.7%
15 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

56.8%
24.3%
18.9%
21 победа 9 ничьих 7 побед

История матчей

С
3:3
С
1:1
С
4:1
К
3:2
С
2:0
С
1:1
С
1:4
С
3:0
С
3:1
С
1:0
С
0:5
С
3:1
К
2:1
С
3:0
С
1:3
С
0:2
С
2:2
С
3:0
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:4
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
0:2
С
0:0
С
1:2
С
1:3
С
7:0
С
1:1
С
0:1

Голы

Всего голов

43
36

Голов в среднем за матч

2.39
1.89

Среднее время на гол

37
47

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.05
0.83

Среднее время на гол

85
108

Всего голов

63
51

Голов в среднем за матч

1.7
1.38

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

52
65

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтейро Джоэл 12 0.34
Нсаме Жан-Пьер 9 (1) 0.26
Элиа Мешак 8 0.23
Иттен Седрик 8 (1) 0.23
Ганвула Сильвер 8 (1) 0.23
Угринич Филип 4 0.11
Колли Эбрима 3 0.09
Малес Дариан 3 0.09
Лакоми Лукаш 2 0.06
Бенито Лорис 2 0.06
Мугиша Джоэл 2 0.06
Ррудхани Донат 2 0.06
Гарсия Улиссес 1 0.03
Лаупер Сандро 1 0.03
Ридер Фабиан 1 0.03
Лустенбергер Фабиан 1 0.03
Хаджам Жауэн 1 0.03
Блюм Левин 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Янко Саиди 0 0
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Перссон Ноа 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 13 (2) 0.37
Бислими Уран 6 0.17
Вляди Шкельчим 6 (1) 0.17
Штеффен Ренато 5 0.14
Махмуд Хадж 5 0.14
Киминьяни Янис 4 0.11
Саббатини Хонатан 3 0.09
Хайдари Альбиан 3 0.09
Валенсуэла Мильтон 2 0.06
Думбия Усман 2 0.06
Эспиноса Джон 2 0.06
Крешник Хайризи 2 0.06
Гргич Анто 1 0.03
Боттани Маттиа 1 0.03
Мацек Роман 1 0.03
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.03
Пржибылко Каспер 1 0.03
Бабич Борис 1 0.03
Маркеш Мартим 1 0.03
Эль-Вафи Айман 1 0.03
Маю Хишам 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0
Дуррер Адриан 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 12 0
Аменда Орель 5 0
Янко Саиди 3 1
Блюм Левин 3 1
Ганвула Сильвер 4 0
Угринич Филип 4 0
Ниассе Шейх 4 0
Бенито Лорис 3 0
Монтейро Джоэл 3 0
Малес Дариан 3 0
Хаджам Жауэн 3 0
Лаупер Сандро 1 1
Лустенбергер Фабиан 2 0
Гарсия Улиссес 2 0
Лакоми Лукаш 2 0
Перссон Ноа 2 0
Иттен Седрик 1 0
Элиа Мешак 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Колли Эбрима 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Чайва Мигель 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гргич Анто 7 1
Хайдари Альбиан 8 0
Саббатини Хонатан 6 0
Валенсуэла Мильтон 6 0
Мацек Роман 5 0
Вляди Шкельчим 5 0
Бислими Уран 5 0
Крешник Хайризи 5 0
Эспиноса Джон 3 1
Махмуд Хадж 3 1
Штеффен Ренато 4 0
Маю Хишам 4 0
Эль-Вафи Айман 4 0
Маркеш Мартим 2 1
Май Ларс-Лукас 3 0
Саипи Амир 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Боттани Маттиа 2 0
Целар Жан 2 0
Chinwendu Nkama 0 1
Mattia Croci Torti 1 0
Думбия Усман 1 0
Аригони Аллан 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
25% (4)
0% (0)
Лугано
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

1
10
Янг Бойз
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Лугано
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

23
23
Янг Бойз
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (14)
29% (10)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
38% (13)
15% (5)
Лугано
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
41% (14)
32% (11)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

19
17

Упущенные победы

24
33

Голы по времени матча

Забито

43
34
21 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
8
19%
5
15%
1-15
5
12%
1
3%
16-30
8
19%
2
6%
31-45
9
21%
6
18%
46-60
6
14%
8
24%
61-75
7
16%
12
35%
76-90

Пропущено

12
27
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
3
25%
2
7%
1-15
2
17%
4
15%
16-30
3
25%
3
11%
31-45
1
8%
1
4%
46-60
1
8%
7
26%
61-75
2
17%
10
37%
76-90

Забито

25
26
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
5
20%
2
8%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
5
20%
7
27%
31-45
3
12%
4
15%
46-60
4
16%
6
23%
61-75
6
24%
5
19%
76-90

Пропущено

21
19
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
5
24%
4
21%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
1
5%
4
21%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
6
29%
3
16%
76-90

Забито

68
60
33 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 41
20 Забивали первыми 19
6 Не забивали 5
13
19%
7
12%
1-15
7
10%
3
5%
16-30
13
19%
9
15%
31-45
12
18%
10
17%
46-60
10
15%
14
23%
61-75
13
19%
17
28%
76-90

Пропущено

33
46
18 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
8
24%
6
13%
1-15
4
12%
6
13%
16-30
6
18%
7
15%
31-45
2
6%
5
11%
46-60
5
15%
9
20%
61-75
8
24%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Цюрих - Янг Бойз 0:2 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2
Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Базель 5:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Виби 7:1 Янг Бойз - Серветт 0:1 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0
Лугано
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Сьон - Лугано 0:2 Лугано - Лозанна 2:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1
Винтертур - Лугано 2:2 Лугано - Базель 2:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Лугано - Ивердон 2:0 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Люцерн - Лугано 0:1 Базель - Лугано 2:2 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:1 Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0

Результаты матчей

Янг Бойз
Лугано

Точный счет

1:0
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
5
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:3
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 32%
0
6 раз 18%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
6
1 раз 3%
1
11 раз 32%
2
10 раз 29%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
4
10
6
1.5
9
8
9
7
2.5
2
15
6
10
3.5
1
16
4
12
4.5
1
16
1
15
5.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
16
1
7
11
1.5
9
8
3
15
2.5
6
11
1
17
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
6
0.5
Больше Меньше
29
5
17
17
1.5
18
16
12
22
2.5
8
26
7
27
3.5
3
31
4
30
4.5
2
32
1
33
5.5
1
33

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:1 35 20 8 7 69 - 33 68
2.
Лугано
 1:0 35 19 5 11 62 - 45 62
3.
Серветт
 34 17 9 8 55 - 39 60
4.
Санкт-Галлен
 34 15 8 11 54 - 44 53
5.
Винтертур
 34 13 10 11 56 - 58 49
6.
Цюрих
 34 12 12 10 44 - 37 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 35 12 10 13 43 - 48 46
2.
Ивердон
 0:0 35 12 8 15 46 - 65 44
3.
Базель
 35 11 9 15 42 - 52 42
4.
Лозанна
 35 10 11 14 44 - 51 41
5.
Грасcхоппер
 35 9 7 19 39 - 48 34
6.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 35 5 9 21 35 - 69 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:1 17 13 2 2 44 - 12 41
2.
Серветт
 18 11 4 3 34 - 19 37
3.
Санкт-Галлен
 17 11 3 3 38 - 22 36
4.
Винтертур
 17 9 4 4 28 - 24 31
5.
Лугано
 1:0 17 9 3 5 27 - 18 30
6.
Цюрих
 17 7 7 3 22 - 16 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 0:0 18 11 4 3 34 - 26 37
2.
Люцерн
 18 9 5 4 24 - 18 32
3.
Лозанна
 17 7 6 4 25 - 18 27
4.
Грасcхоппер
 17 7 3 7 26 - 20 24
5.
Базель
 17 6 5 6 22 - 21 23
6.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 18 2 7 9 16 - 35 13

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1:0 18 10 2 6 35 - 27 32
2.
Янг Бойз
 0:1 18 7 6 5 25 - 21 27
3.
Серветт
 16 6 5 5 21 - 20 23
4.
Цюрих
 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Винтертур
 17 4 6 7 28 - 34 18
6.
Санкт-Галлен
 17 4 5 8 16 - 22 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 18 5 4 9 20 - 31 19
2.
Люцерн
 17 3 5 9 19 - 30 14
3.
Лозанна
 18 3 5 10 19 - 33 14
4.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 17 3 2 12 19 - 34 11
5.
Грасcхоппер
 18 2 4 12 13 - 28 10
6.
Ивердон
 0:0 17 1 4 12 12 - 39 7

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (3)
Ивердон Оморуйи Кевин 12 (2)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Ивердон Тижани Мохамед 2 8
Лозанна Дюссенн Ноэ 11
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 12'
    Гргич Анто сделал результативную передачу.
  • 12'
    Г О О О О Л - Думбия Усман бьет в цель!
  • 4'
    Лаупер Сандро получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Лугано
4.80
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3.95
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3.75
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Где смотреть матч Янг Бойз 0:1 Лугано онлайн

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