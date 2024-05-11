Тур: 35. Стадион: Ванкдорф.
Ход матча
12'
0:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
17
Янко
Саиди
13
Али
Мохамед
20
Ниассе
Шейх
15
Элиа
Мешак
11
Колли
Эбрима
20
Думбия
Усман
25
Бислими
Уран
29
Махмуд
Хадж
16
Гргич
Анто
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
-
11 Колли ЭбримаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
- Защитник
-
32 Мугиша ДжоэлПолузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
-
47 Деме МаликПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Joel Magnin
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Думбия УсманЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бислими УранЗащитник
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Маю ХишамНападающий
- Нападающий
-
13 Serif Berbic
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Янг Бойз
Лугано
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
12%
28%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
84%
12%
4%
21 победа 3 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
37 матчей
59.5%
21.6%
18.9%
22 победы 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
40.5%
37.8%
21.7%
15 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
56.8%
24.3%
18.9%
21 победа 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
36
Голов в среднем за матч
2.39
1.89
Среднее время на гол
37
47
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.05
0.83
Среднее время на гол
85
108
Всего голов
63
51
Голов в среднем за матч
1.7
1.38
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
52
65
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Монтейро Джоэл
|12
|0.34
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|0.26
|Элиа Мешак
|8
|0.23
|Иттен Седрик
|8 (1)
|0.23
|Ганвула Сильвер
|8 (1)
|0.23
|Угринич Филип
|4
|0.11
|Колли Эбрима
|3
|0.09
|Малес Дариан
|3
|0.09
|Лакоми Лукаш
|2
|0.06
|Бенито Лорис
|2
|0.06
|Мугиша Джоэл
|2
|0.06
|Ррудхани Донат
|2
|0.06
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|Лаупер Сандро
|1
|0.03
|Ридер Фабиан
|1
|0.03
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.03
|Хаджам Жауэн
|1
|0.03
|Блюм Левин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Янко Саиди
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|13 (2)
|0.37
|Бислими Уран
|6
|0.17
|Вляди Шкельчим
|6 (1)
|0.17
|Штеффен Ренато
|5
|0.14
|Махмуд Хадж
|5
|0.14
|Киминьяни Янис
|4
|0.11
|Саббатини Хонатан
|3
|0.09
|Хайдари Альбиан
|3
|0.09
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0.06
|Думбия Усман
|2
|0.06
|Эспиноса Джон
|2
|0.06
|Крешник Хайризи
|2
|0.06
|Гргич Анто
|1
|0.03
|Боттани Маттиа
|1
|0.03
|Мацек Роман
|1
|0.03
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.03
|Пржибылко Каспер
|1
|0.03
|Бабич Борис
|1
|0.03
|Маркеш Мартим
|1
|0.03
|Эль-Вафи Айман
|1
|0.03
|Маю Хишам
|0
|0
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|12
|0
|Аменда Орель
|5
|0
|Янко Саиди
|3
|1
|Блюм Левин
|3
|1
|Ганвула Сильвер
|4
|0
|Угринич Филип
|4
|0
|Ниассе Шейх
|4
|0
|Бенито Лорис
|3
|0
|Монтейро Джоэл
|3
|0
|Малес Дариан
|3
|0
|Хаджам Жауэн
|3
|0
|Лаупер Сандро
|1
|1
|Лустенбергер Фабиан
|2
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Лакоми Лукаш
|2
|0
|Перссон Ноа
|2
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гргич Анто
|7
|1
|Хайдари Альбиан
|8
|0
|Саббатини Хонатан
|6
|0
|Валенсуэла Мильтон
|6
|0
|Мацек Роман
|5
|0
|Вляди Шкельчим
|5
|0
|Бислими Уран
|5
|0
|Крешник Хайризи
|5
|0
|Эспиноса Джон
|3
|1
|Махмуд Хадж
|3
|1
|Штеффен Ренато
|4
|0
|Маю Хишам
|4
|0
|Эль-Вафи Айман
|4
|0
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Май Ларс-Лукас
|3
|0
|Саипи Амир
|3
|0
|Киминьяни Янис
|3
|0
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Целар Жан
|2
|0
|Chinwendu Nkama
|0
|1
|Mattia Croci Torti
|1
|0
|Думбия Усман
|1
|0
|Аригони Аллан
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
25% (4)
0% (0)
Лугано
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
1
10
Янг Бойз
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Лугано
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
23
23
Янг Бойз
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (14)
29% (10)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
38% (13)
15% (5)
Лугано
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
41% (14)
32% (11)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
19
17
Упущенные победы
24
33
Голы по времени матча
Забито
43
34
21 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
8
19%
5
15%
1-15
5
12%
1
3%
16-30
8
19%
2
6%
31-45
9
21%
6
18%
46-60
6
14%
8
24%
61-75
7
16%
12
35%
76-90
Пропущено
12
27
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
3
25%
2
7%
1-15
2
17%
4
15%
16-30
3
25%
3
11%
31-45
1
8%
1
4%
46-60
1
8%
7
26%
61-75
2
17%
10
37%
76-90
Забито
25
26
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
5
20%
2
8%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
5
20%
7
27%
31-45
3
12%
4
15%
46-60
4
16%
6
23%
61-75
6
24%
5
19%
76-90
Пропущено
21
19
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
5
24%
4
21%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
1
5%
4
21%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
6
29%
3
16%
76-90
Забито
68
60
33 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 41
20 Забивали первыми 19
6 Не забивали 5
13
19%
7
12%
1-15
7
10%
3
5%
16-30
13
19%
9
15%
31-45
12
18%
10
17%
46-60
10
15%
14
23%
61-75
13
19%
17
28%
76-90
Пропущено
33
46
18 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
8
24%
6
13%
1-15
4
12%
6
13%
16-30
6
18%
7
15%
31-45
2
6%
5
11%
46-60
5
15%
9
20%
61-75
8
24%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Цюрих - Янг Бойз 0:2 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2
Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Базель 5:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Виби 7:1 Янг Бойз - Серветт 0:1 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0
Лугано
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Сьон - Лугано 0:2 Лугано - Лозанна 2:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1
Винтертур - Лугано 2:2 Лугано - Базель 2:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Лугано - Ивердон 2:0 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Люцерн - Лугано 0:1 Базель - Лугано 2:2 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:1 Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0
Результаты матчей
Янг Бойз
Лугано
Точный счет
1:0
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
5
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:3
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 32%
0
6 раз 18%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
6
1 раз 3%
1
11 раз 32%
2
10 раз 29%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
134
106
98
97
215
610
116
412
116
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
161
711
98
315
611
117
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
286
Больше Меньше
295
1717
1816
1222
826
727
331
430
232
133
133
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|35
|20
|8
|7
|69 - 33
|68
|2.
|1:0
|35
|19
|5
|11
|62 - 45
|62
|3.
|34
|17
|9
|8
|55 - 39
|60
|4.
|34
|15
|8
|11
|54 - 44
|53
|5.
|34
|13
|10
|11
|56 - 58
|49
|6.
|34
|12
|12
|10
|44 - 37
|48
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|12
|10
|13
|43 - 48
|46
|2.
|0:0
|35
|12
|8
|15
|46 - 65
|44
|3.
|35
|11
|9
|15
|42 - 52
|42
|4.
|35
|10
|11
|14
|44 - 51
|41
|5.
|35
|9
|7
|19
|39 - 48
|34
|6.
|0:0
|35
|5
|9
|21
|35 - 69
|24
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|17
|13
|2
|2
|44 - 12
|41
|2.
|18
|11
|4
|3
|34 - 19
|37
|3.
|17
|11
|3
|3
|38 - 22
|36
|4.
|17
|9
|4
|4
|28 - 24
|31
|5.
|1:0
|17
|9
|3
|5
|27 - 18
|30
|6.
|17
|7
|7
|3
|22 - 16
|28
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|11
|4
|3
|34 - 26
|37
|2.
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|3.
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|4.
|17
|7
|3
|7
|26 - 20
|24
|5.
|17
|6
|5
|6
|22 - 21
|23
|6.
|0:0
|18
|2
|7
|9
|16 - 35
|13
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|18
|10
|2
|6
|35 - 27
|32
|2.
|0:1
|18
|7
|6
|5
|25 - 21
|27
|3.
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|4.
|17
|5
|5
|7
|22 - 21
|20
|5.
|17
|4
|6
|7
|28 - 34
|18
|6.
|17
|4
|5
|8
|16 - 22
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|5
|4
|9
|20 - 31
|19
|2.
|17
|3
|5
|9
|19 - 30
|14
|3.
|18
|3
|5
|10
|19 - 33
|14
|4.
|0:0
|17
|3
|2
|12
|19 - 34
|11
|5.
|18
|2
|4
|12
|13 - 28
|10
|6.
|0:0
|17
|1
|4
|12
|12 - 39
|7
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (3)
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|12 (2)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|2 8
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7