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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Зрители: 31500
Янг Бойз
0:1
Конец матча
Лугано
0'
4' Желтая карточка
Лаупер Сандро
0:1
12' Гол
Думбия Усман
58' Желтая карточка
Бислими Уран
64' Желтая карточка
Ниассе Шейх
76' Желтая карточка
Киминьяни Янис
83' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
90'+7

Ход матча

4'
Лаупер Сандро
 
12'
0:1
Думбия Усман
(Гргич Анто)
58'
 
Бислими Уран
63'
 
Киминьяни Янис
Боттани Маттиа
63'
 
Вляди Шкельчим
Целар Жан
63'
Имери Кастриот
Лакоми Лукаш
 
63'
Мугиша Джоэл
Колли Эбрима
 
64'
Ниассе Шейх
 
67'
 
Саббатини Хонатан
Махмуд Хадж
70'
Угринич Филип
Ниассе Шейх
 
70'
Anel Husic
Аменда Орель
 
74'
 
Мацек Роман
Бислими Уран
74'
 
Валенсуэла Мильтон
Маркеш Мартим
76'
 
Киминьяни Янис
83'
 
Саббатини Хонатан
84'
Блюм Левин
Хаджам Жауэн
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 443 Количество передач 340
  • 57 Владение мячом, % 43
26
Фон
Балльмоос
Давид
17
Янко
Саиди
13
Али
Мохамед
4
Аменда
Орель
3
Хаджам
Жауэн
20
Ниассе
Шейх
30
Лаупер
Сандро
8
Лакоми
Лукаш
15
Элиа
Мешак
9
Иттен
Седрик
11
Колли
Эбрима
1
Саипи
Амир
20
Думбия
Усман
17
Май
Ларс-Лукас
5
Хайдари
Альбиан
25
Бислими
Уран
26
Маркеш
Мартим
29
Махмуд
Хадж
16
Гргич
Анто
11
Штеффен
Ренато
10
Боттани
Маттиа
9
Целар
Жан
Янг Бойз
4-3-3
Лугано
3-4-2-1

История личных встреч

Янг Бойз
Лугано

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
12%
28%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

84%
12%
4%
21 победа 3 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

37 матчей

59.5%
21.6%
18.9%
22 победы 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

40.5%
37.8%
21.7%
15 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

56.8%
24.3%
18.9%
21 победа 9 ничьих 7 побед

История матчей

С
3:3
С
1:1
С
4:1
К
3:2
С
2:0
С
1:1
С
1:4
С
3:0
С
3:1
С
1:0
С
0:5
С
3:1
К
2:1
С
3:0
С
1:3
С
0:2
С
2:2
С
3:0
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:4
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
0:2
С
0:0
С
1:2
С
1:3
С
7:0
С
1:1
С
0:1

Голы

Всего голов

43
36

Голов в среднем за матч

2.39
1.89

Среднее время на гол

37
47

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.05
0.83

Среднее время на гол

85
108

Всего голов

63
51

Голов в среднем за матч

1.7
1.38

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

52
65

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтейро Джоэл 12 0.34
Нсаме Жан-Пьер 9 (1) 0.26
Элиа Мешак 8 0.23
Иттен Седрик 8 (1) 0.23
Ганвула Сильвер 8 (1) 0.23
Угринич Филип 4 0.11
Колли Эбрима 3 0.09
Малес Дариан 3 0.09
Лакоми Лукаш 2 0.06
Бенито Лорис 2 0.06
Мугиша Джоэл 2 0.06
Ррудхани Донат 2 0.06
Гарсия Улиссес 1 0.03
Лаупер Сандро 1 0.03
Ридер Фабиан 1 0.03
Лустенбергер Фабиан 1 0.03
Хаджам Жауэн 1 0.03
Блюм Левин 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Янко Саиди 0 0
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Перссон Ноа 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 13 (2) 0.37
Бислими Уран 6 0.17
Вляди Шкельчим 6 (1) 0.17
Штеффен Ренато 5 0.14
Махмуд Хадж 5 0.14
Киминьяни Янис 4 0.11
Саббатини Хонатан 3 0.09
Хайдари Альбиан 3 0.09
Валенсуэла Мильтон 2 0.06
Думбия Усман 2 0.06
Эспиноса Джон 2 0.06
Крешник Хайризи 2 0.06
Гргич Анто 1 0.03
Боттани Маттиа 1 0.03
Мацек Роман 1 0.03
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.03
Пржибылко Каспер 1 0.03
Бабич Борис 1 0.03
Маркеш Мартим 1 0.03
Эль-Вафи Айман 1 0.03
Маю Хишам 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0
Дуррер Адриан 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 12 0
Ниассе Шейх 5 0
Аменда Орель 5 0
Янко Саиди 3 1
Блюм Левин 3 1
Ганвула Сильвер 4 0
Угринич Филип 4 0
Бенито Лорис 3 0
Монтейро Джоэл 3 0
Малес Дариан 3 0
Хаджам Жауэн 3 0
Лаупер Сандро 1 1
Лустенбергер Фабиан 2 0
Гарсия Улиссес 2 0
Лакоми Лукаш 2 0
Перссон Ноа 2 0
Иттен Седрик 1 0
Элиа Мешак 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Колли Эбрима 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Чайва Мигель 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гргич Анто 7 1
Хайдари Альбиан 8 0
Саббатини Хонатан 7 0
Валенсуэла Мильтон 6 0
Бислими Уран 6 0
Мацек Роман 5 0
Вляди Шкельчим 5 0
Крешник Хайризи 5 0
Эспиноса Джон 3 1
Махмуд Хадж 3 1
Штеффен Ренато 4 0
Маю Хишам 4 0
Киминьяни Янис 4 0
Эль-Вафи Айман 4 0
Маркеш Мартим 2 1
Май Ларс-Лукас 3 0
Саипи Амир 3 0
Боттани Маттиа 2 0
Целар Жан 2 0
Chinwendu Nkama 0 1
Mattia Croci Torti 1 0
Думбия Усман 1 0
Аригони Аллан 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
29% (5)
0% (0)
Лугано
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

1
10
Янг Бойз
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Лугано
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

23
23
Янг Бойз
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (14)
29% (10)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (16)
40% (14)
14% (5)
Лугано
50%
50%
15 побед 15 поражений
Первый тайм
34% (12)
34% (12)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
43% (15)
31% (11)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

19
17

Упущенные победы

24
33

Голы по времени матча

Забито

43
35
21 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 12
21 Не забивали 18
8
19%
6
17%
1-15
5
12%
1
3%
16-30
8
19%
2
6%
31-45
9
21%
6
17%
46-60
6
14%
8
23%
61-75
7
16%
12
34%
76-90

Пропущено

13
27
9 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
4
31%
2
7%
1-15
2
15%
4
15%
16-30
3
23%
3
11%
31-45
1
8%
1
4%
46-60
1
8%
7
26%
61-75
2
15%
10
37%
76-90

Забито

25
26
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
5
20%
2
8%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
5
20%
7
27%
31-45
3
12%
4
15%
46-60
4
16%
6
23%
61-75
6
24%
5
19%
76-90

Пропущено

21
19
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
5
24%
4
21%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
1
5%
4
21%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
6
29%
3
16%
76-90

Забито

68
61
33 В 1-м тайме 20
35 Во 2-м тайме 41
20 Забивали первыми 20
7 Не забивали 5
13
19%
8
13%
1-15
7
10%
3
5%
16-30
13
19%
9
15%
31-45
12
18%
10
16%
46-60
10
15%
14
23%
61-75
13
19%
17
28%
76-90

Пропущено

34
46
19 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 22
9
26%
6
13%
1-15
4
12%
6
13%
16-30
6
18%
7
15%
31-45
2
6%
5
11%
46-60
5
15%
9
20%
61-75
8
24%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Цюрих - Янг Бойз 0:2 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2
Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Базель 5:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Виби 7:1 Янг Бойз - Серветт 0:1 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0
Лугано
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Сьон - Лугано 0:2 Лугано - Лозанна 2:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1
Винтертур - Лугано 2:2 Лугано - Базель 2:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Лугано - Ивердон 2:0 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Люцерн - Лугано 0:1 Базель - Лугано 2:2 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:1 Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0

Результаты матчей

Янг Бойз
Лугано

Точный счет

1:0
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
3 раза 18%
4
2 раза 12%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 17%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:3
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 31%
0
7 раз 20%
2
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
6
1 раз 3%
1
12 раз 34%
2
10 раз 29%
0
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
4
10
7
1.5
9
8
9
8
2.5
2
15
6
11
3.5
1
16
4
13
4.5
1
16
1
16
5.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
17
1
7
11
1.5
9
9
3
15
2.5
6
12
1
17
3.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
7
0.5
Больше Меньше
30
5
17
18
1.5
18
17
12
23
2.5
8
27
7
28
3.5
3
32
4
31
4.5
2
33
1
34
5.5
1
34

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 35 20 8 7 69 - 33 68
2.
Лугано
 35 19 5 11 62 - 45 62
3.
Серветт
 34 17 9 8 55 - 39 60
4.
Санкт-Галлен
 34 15 8 11 54 - 44 53
5.
Винтертур
 34 13 10 11 56 - 58 49
6.
Цюрих
 34 12 12 10 44 - 37 48

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 35 12 10 13 43 - 48 46
2.
Ивердон
 35 12 7 16 47 - 68 43
3.
Базель
 35 11 9 15 42 - 52 42
4.
Лозанна
 35 10 11 14 44 - 51 41
5.
Грасcхоппер
 35 9 7 19 39 - 48 34
6.
Стад Лозанна-Уши
 35 6 8 21 38 - 70 26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 13 2 2 44 - 12 41
2.
Серветт
 18 11 4 3 34 - 19 37
3.
Санкт-Галлен
 17 11 3 3 38 - 22 36
4.
Винтертур
 17 9 4 4 28 - 24 31
5.
Лугано
 17 9 3 5 27 - 18 30
6.
Цюрих
 17 7 7 3 22 - 16 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 18 11 4 3 34 - 26 37
2.
Люцерн
 18 9 5 4 24 - 18 32
3.
Лозанна
 17 7 6 4 25 - 18 27
4.
Грасcхоппер
 17 7 3 7 26 - 20 24
5.
Базель
 17 6 5 6 22 - 21 23
6.
Стад Лозанна-Уши
 18 3 6 9 19 - 36 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 18 10 2 6 35 - 27 32
2.
Янг Бойз
 18 7 6 5 25 - 21 27
3.
Серветт
 16 6 5 5 21 - 20 23
4.
Цюрих
 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Винтертур
 17 4 6 7 28 - 34 18
6.
Санкт-Галлен
 17 4 5 8 16 - 22 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 18 5 4 9 20 - 31 19
2.
Люцерн
 17 3 5 9 19 - 30 14
3.
Лозанна
 18 3 5 10 19 - 33 14
4.
Стад Лозанна-Уши
 17 3 2 12 19 - 34 11
5.
Грасcхоппер
 18 2 4 12 13 - 28 10
6.
Ивердон
 17 1 3 13 13 - 42 6

Топ бомбардиров
Ивердон Оморуйи Кевин 13 (2)
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (3)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Ивердон Тижани Мохамед 2 8
Лозанна Дюссенн Ноэ 11
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 12'
      Гргич Анто сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Думбия Усман бьет в цель!
    • 4'
      Лаупер Сандро получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Янг Бойз 0:1 Лугано онлайн

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