Тур: 35. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
0'
1:0
16' ГолАрнольд Ремо
1:1
21' ГолОко-Флекс Армостронг
22' Желтая карточкаБароан Антуан
24' Желтая карточкаМаркезано Антонио
1:2
25' ГолКатич Никола
26' Желтая карточкаСтильхарт Базиль
30' Желтая карточкаЛтайеф Сайфалла
41' Желтая карточкаОкита Жонатан
1:3
73' ГолДанте Амаду
90' Желтая карточкаАрнольд Ремо
Ход матча
16'
1:0
21'
22'
25'
1:2
26'
30'
41'
73'
1:3
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
44
Данте
Амаду
16
Хорншу
Марк
12
Мэтью
Ифиний
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
-
21 Loic Luthi
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
-
16 Хорншу МаркПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мониц Рикардо
История личных встреч
Винтертур
Цюрих
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед
23 матча
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
17.4%
56.5%
26.1%
4 победы 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
19
Голов в среднем за матч
1.22
1.36
Среднее время на гол
73
66
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.56
Среднее время на гол
60
57
Всего голов
32
33
Голов в среднем за матч
1.39
1.43
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
64
62
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лтайеф Сайфалла
|8
|0.23
|Туркес Алдин
|8 (1)
|0.23
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.17
|Буркарт Нишан
|6 (1)
|0.17
|Randy Schneider
|5
|0.14
|Samuel Ballet
|5
|0.14
|Adrian Gantenbein
|3
|0.09
|Стильхарт Базиль
|3
|0.09
|Фофана Бубакар II
|3
|0.09
|Дзуффи Лука
|2
|0.06
|Шеттин Тобиас
|2
|0.06
|Арнольд Ремо
|2
|0.06
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.06
|Loic Luthi
|1
|0.03
|Samir Ramizi
|0
|0
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Сидлер Сильван
|0
|0
|Granit Lekaj
|0
|0
|Бароан Антуан
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркезано Антонио
|10 (1)
|0.29
|Окита Жонатан
|10 (2)
|0.29
|Красничи Бледиан
|5
|0.14
|Катич Никола
|4
|0.11
|Мэтью Ифиний
|3
|0.09
|Камбери Линдрит
|3
|0.09
|Африйе Дэниел
|2
|0.06
|Ронер Фабиан
|2
|0.06
|Око-Флекс Армостронг
|2
|0.06
|Данте Амаду
|2
|0.06
|Конде Шейк
|1
|0.03
|Боранияшевич Никола
|1
|0.03
|Консейсау Родригу
|1
|0.03
|Герреро Адрия
|0
|0
|Хорншу Марк
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лтайеф Сайфалла
|8
|0
|Стильхарт Базиль
|7
|0
|Randy Schneider
|5
|1
|Сидлер Сильван
|6
|0
|Буркарт Нишан
|6
|0
|Samuel Ballet
|6
|0
|Шеттин Тобиас
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Диаби Сулейман
|4
|0
|Арнольд Ремо
|4
|0
|Granit Lekaj
|2
|1
|Буэсс Роман
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Adrian Gantenbein
|3
|0
|Дзуффи Лука
|2
|0
|Samir Ramizi
|2
|0
|Thibault Corbaz
|2
|0
|Фофана Бубакар II
|2
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Бароан Антуан
|1
|0
|Дуррер Адриан
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конде Шейк
|6
|2
|Камбери Линдрит
|8
|0
|Окита Жонатан
|7
|0
|Катич Никола
|5
|1
|Африйе Дэниел
|6
|0
|Боранияшевич Никола
|5
|0
|Ронер Фабиан
|5
|0
|Крюезиу Мирлинд
|4
|0
|Герреро Адрия
|3
|0
|Красничи Бледиан
|3
|0
|Консейсау Родригу
|3
|0
|Бреше Янник
|2
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
|Райхмут Нильс
|1
|0
|Calixte Ligue
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Цюрих
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
11
9
Винтертур
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Цюрих
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
24
5
Упущенные победы
17
23
Винтертур
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
Цюрих
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (10)
32% (11)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
30
6
Упущенные победы
28
32
Голы по времени матча
Забито
28
21
7 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 23
1
4%
4
19%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
3
11%
4
19%
31-45
1
4%
4
19%
46-60
10
36%
2
10%
61-75
10
36%
5
24%
76-90
Пропущено
24
22
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
17%
2
9%
1-15
3
13%
4
18%
16-30
3
13%
4
18%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
6
25%
4
18%
61-75
6
25%
8
36%
76-90
Забито
28
23
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
18 Не забивали 22
6
21%
4
17%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
5
18%
4
17%
31-45
4
14%
5
22%
46-60
2
7%
2
9%
61-75
10
36%
5
22%
76-90
Пропущено
34
15
16 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
8
24%
1
7%
1-15
3
9%
1
7%
16-30
5
15%
6
40%
31-45
6
18%
1
7%
46-60
1
3%
1
7%
61-75
11
32%
5
33%
76-90
Забито
56
44
19 В 1-м тайме 21
37 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 18
2 Не забивали 11
7
13%
8
18%
1-15
4
7%
5
11%
16-30
8
14%
8
18%
31-45
5
9%
9
20%
46-60
12
21%
4
9%
61-75
20
36%
10
23%
76-90
Пропущено
58
37
26 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 21
12
21%
3
8%
1-15
6
10%
5
14%
16-30
8
14%
10
27%
31-45
8
14%
1
3%
46-60
7
12%
5
14%
61-75
17
29%
29%
13
35%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1
Винтертур - Лугано 2:2 Цюрих - Винтертур 0:0 Винтертур - Серветт 1:0 Базель - Винтертур 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Винтертур - Ивердон 2:1 Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2
Цюрих
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Цюрих - Янг Бойз 0:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1
Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2 Лугано - Цюрих 2:0 Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2
Результаты матчей
Винтертур
Цюрих
Точный счет
2:1
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
5:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
7 раз 21%
1:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
14 раз 41%
1
14 раз 41%
3
3 раза 9%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
11 раз 32%
1
9 раз 26%
2
8 раз 24%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
125
107
710
215
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
116
89
710
215
314
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
322
Больше Меньше
2311
1816
1420
430
628
133
133
133
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|20
|8
|7
|69 - 33
|68
|2.
|35
|19
|5
|11
|62 - 45
|62
|3.
|34
|17
|9
|8
|55 - 39
|60
|4.
|34
|15
|8
|11
|54 - 44
|53
|5.
|3:1
|35
|13
|12
|10
|47 - 38
|51
|6.
|1:3
|35
|13
|10
|12
|57 - 61
|49
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|12
|10
|13
|43 - 48
|46
|2.
|35
|12
|7
|16
|47 - 68
|43
|3.
|35
|11
|9
|15
|42 - 52
|42
|4.
|35
|10
|11
|14
|44 - 51
|41
|5.
|35
|9
|7
|19
|39 - 48
|34
|6.
|35
|6
|8
|21
|38 - 70
|26
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|44 - 12
|41
|2.
|18
|11
|4
|3
|34 - 19
|37
|3.
|17
|11
|3
|3
|38 - 22
|36
|4.
|1:3
|18
|9
|4
|5
|29 - 27
|31
|5.
|17
|9
|3
|5
|27 - 18
|30
|6.
|3:1
|17
|7
|7
|3
|22 - 16
|28
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|34 - 26
|37
|2.
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|3.
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|4.
|17
|7
|3
|7
|26 - 20
|24
|5.
|17
|6
|5
|6
|22 - 21
|23
|6.
|18
|3
|6
|9
|19 - 36
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|2
|6
|35 - 27
|32
|2.
|18
|7
|6
|5
|25 - 21
|27
|3.
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|4.
|3:1
|18
|6
|5
|7
|25 - 22
|23
|5.
|1:3
|17
|4
|6
|7
|28 - 34
|18
|6.
|17
|4
|5
|8
|16 - 22
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|5
|4
|9
|20 - 31
|19
|2.
|17
|3
|5
|9
|19 - 30
|14
|3.
|18
|3
|5
|10
|19 - 33
|14
|4.
|17
|3
|2
|12
|19 - 34
|11
|5.
|18
|2
|4
|12
|13 - 28
|10
|6.
|17
|1
|3
|13
|13 - 42
|6
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|13 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (3)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|2 8
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7