  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
Винтертур
1:3
Второй тайм: 90+'
Цюрих
0'
1:0
16' Гол
Арнольд Ремо
1:1
21' Гол
Око-Флекс Армостронг
22' Желтая карточка
Бароан Антуан
24' Желтая карточка
Маркезано Антонио
1:2
25' Гол
Катич Никола
26' Желтая карточка
Стильхарт Базиль
30' Желтая карточка
Лтайеф Сайфалла
41' Желтая карточка
Окита Жонатан
1:3
73' Гол
Данте Амаду
90' Желтая карточка
Арнольд Ремо

Ход матча

16'
Арнольд Ремо
(Сидлер Сильван)
1:0
21'
1:1
Око-Флекс Армостронг
(Хорншу Марк)
22'
Бароан Антуан
 
24'
 
Маркезано Антонио
25'
1:2
Катич Никола
(Хорншу Марк)
26'
Стильхарт Базиль
 
30'
Лтайеф Сайфалла
 
41'
 
Окита Жонатан
46'
Ди Джусто Маттео
Фофана Бубакар
 
64'
 
Labinot Bajrami
Окита Жонатан
64'
 
Африйе Дэниел
Око-Флекс Армостронг
70'
Буркарт Нишан
Лтайеф Сайфалла
 
70'
Туркес Алдин
Бароан Антуан
 
70'
 
Cheveyo Tsawa
Хорншу Марк
73'
 
Дапрела Фабио
Маркезано Антонио
73'
1:3
Данте Амаду
(Африйе Дэниел)
78'
Loic Luthi
Дуррер Адриан
 
78'
Дзуффи Лука
Сидлер Сильван
 
90'
Арнольд Ремо
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Цюрих
3.35
4.40
Реклама, fon.bet
2.59
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
33
Келлер
Марвин
19
Adrian
Gantenbein
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
24
Сидлер
Сильван
22
Дуррер
Адриан
4
Стильхарт
Базиль
29
Фофана
Бубакар
II
6
Randy
Schneider
70
Лтайеф
Сайфалла
28
Бароан
Антуан
25
Бреше
Янник
27
Консейсау
Родригу
24
Катич
Никола
31
Крюезиу
Мирлинд
44
Данте
Амаду
16
Хорншу
Марк
12
Мэтью
Ифиний
7
Красничи
Бледиан
10
Маркезано
Антонио
22
Око-Флекс
Армостронг
11
Окита
Жонатан
Винтертур
4-2-3-1
Цюрих
4-1-2-1-2

История личных встреч

Винтертур
Цюрих

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

23 матча

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

17.4%
56.5%
26.1%
4 победы 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:0
К
0:2
С
2:1
С
3:2
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
ТМС
3:0
ТМК
2:2
ТМК
1:5
ТМК
1:1
ТМК
2:0
ЧЛ
0:3
ЧЛ
2:2
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:0
ТМК
1:2
ТМС
3:3
ММ(
3:1
ТМС
1:1
ТМС
3:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

11
19

Голов в среднем за матч

1.22
1.36

Среднее время на гол

73
66

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.56

Среднее время на гол

60
57

Всего голов

32
33

Голов в среднем за матч

1.39
1.43

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

64
62

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лтайеф Сайфалла 8 0.23
Туркес Алдин 8 (1) 0.23
Ди Джусто Маттео 6 0.17
Буркарт Нишан 6 (1) 0.17
Randy Schneider 5 0.14
Samuel Ballet 5 0.14
Adrian Gantenbein 3 0.09
Стильхарт Базиль 3 0.09
Фофана Бубакар II 3 0.09
Дзуффи Лука 2 0.06
Шеттин Тобиас 2 0.06
Арнольд Ремо 2 0.06
Буэсс Роман 2 (1) 0.06
Loic Luthi 1 0.03
Samir Ramizi 0 0
Янкевиц Александр 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Сидлер Сильван 0 0
Granit Lekaj 0 0
Бароан Антуан 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркезано Антонио 10 (1) 0.29
Окита Жонатан 10 (2) 0.29
Красничи Бледиан 5 0.14
Катич Никола 4 0.11
Мэтью Ифиний 3 0.09
Камбери Линдрит 3 0.09
Африйе Дэниел 2 0.06
Ронер Фабиан 2 0.06
Око-Флекс Армостронг 2 0.06
Данте Амаду 2 0.06
Конде Шейк 1 0.03
Боранияшевич Никола 1 0.03
Консейсау Родригу 1 0.03
Герреро Адрия 0 0
Хорншу Марк 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лтайеф Сайфалла 8 0
Стильхарт Базиль 7 0
Randy Schneider 5 1
Сидлер Сильван 6 0
Буркарт Нишан 6 0
Samuel Ballet 6 0
Шеттин Тобиас 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Диаби Сулейман 4 0
Арнольд Ремо 4 0
Granit Lekaj 2 1
Буэсс Роман 3 0
Туркес Алдин 3 0
Adrian Gantenbein 3 0
Дзуффи Лука 2 0
Samir Ramizi 2 0
Thibault Corbaz 2 0
Фофана Бубакар II 2 0
Араз Муса 1 0
Шмид Янник 1 0
Бароан Антуан 1 0
Дуррер Адриан 1 0
Келлер Марвин 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конде Шейк 6 2
Камбери Линдрит 8 0
Окита Жонатан 7 0
Катич Никола 5 1
Африйе Дэниел 6 0
Боранияшевич Никола 5 0
Ронер Фабиан 5 0
Крюезиу Мирлинд 4 0
Герреро Адрия 3 0
Красничи Бледиан 3 0
Консейсау Родригу 3 0
Бреше Янник 2 0
Мэтью Ифиний 2 0
Бо Энриксен 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Маркезано Антонио 1 0
Данте Амаду 1 0
Райхмут Нильс 1 0
Calixte Ligue 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0

Результаты матчей

Винтертур
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Цюрих
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

11
9
Винтертур
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Цюрих
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

24
5

Упущенные победы

17
23
Винтертур
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
Цюрих
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (10)
32% (11)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

30
6

Упущенные победы

28
32

Голы по времени матча

Забито

28
21
7 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 23
1
4%
4
19%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
3
11%
4
19%
31-45
1
4%
4
19%
46-60
10
36%
2
10%
61-75
10
36%
5
24%
76-90

Пропущено

24
22
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
17%
2
9%
1-15
3
13%
4
18%
16-30
3
13%
4
18%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
6
25%
4
18%
61-75
6
25%
8
36%
76-90

Забито

28
23
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
18 Не забивали 22
6
21%
4
17%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
5
18%
4
17%
31-45
4
14%
5
22%
46-60
2
7%
2
9%
61-75
10
36%
5
22%
76-90

Пропущено

34
15
16 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
8
24%
1
7%
1-15
3
9%
1
7%
16-30
5
15%
6
40%
31-45
6
18%
1
7%
46-60
1
3%
1
7%
61-75
11
32%
5
33%
76-90

Забито

56
44
19 В 1-м тайме 21
37 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 18
2 Не забивали 11
7
13%
8
18%
1-15
4
7%
5
11%
16-30
8
14%
8
18%
31-45
5
9%
9
20%
46-60
12
21%
4
9%
61-75
20
36%
10
23%
76-90

Пропущено

58
37
26 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 21
12
21%
3
8%
1-15
6
10%
5
14%
16-30
8
14%
10
27%
31-45
8
14%
1
3%
46-60
7
12%
5
14%
61-75
17
29%
29%
13
35%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1
Винтертур - Лугано 2:2 Цюрих - Винтертур 0:0 Винтертур - Серветт 1:0 Базель - Винтертур 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Винтертур - Ивердон 2:1 Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2
Цюрих
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Цюрих - Янг Бойз 0:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1
Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2 Лугано - Цюрих 2:0 Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2

Результаты матчей

Винтертур
Цюрих

Точный счет

2:1
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
5:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
7 раз 21%
1:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
14 раз 41%
1
14 раз 41%
3
3 раза 9%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
11 раз 32%
1
9 раз 26%
2
8 раз 24%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
12
5
10
7
1.5
7
10
2
15
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
11
6
8
9
1.5
7
10
2
15
2.5
3
14
1
16
3.5
1
16
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
2
0.5
Больше Меньше
23
11
18
16
1.5
14
20
4
30
2.5
6
28
1
33
3.5
1
33
1
33
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 35 20 8 7 69 - 33 68
2.
Лугано
 35 19 5 11 62 - 45 62
3.
Серветт
 34 17 9 8 55 - 39 60
4.
Санкт-Галлен
 34 15 8 11 54 - 44 53
5.
Цюрих
 3:1 35 13 12 10 47 - 38 51
6.
Винтертур
 1:3 35 13 10 12 57 - 61 49

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 35 12 10 13 43 - 48 46
2.
Ивердон
 35 12 7 16 47 - 68 43
3.
Базель
 35 11 9 15 42 - 52 42
4.
Лозанна
 35 10 11 14 44 - 51 41
5.
Грасcхоппер
 35 9 7 19 39 - 48 34
6.
Стад Лозанна-Уши
 35 6 8 21 38 - 70 26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 13 2 2 44 - 12 41
2.
Серветт
 18 11 4 3 34 - 19 37
3.
Санкт-Галлен
 17 11 3 3 38 - 22 36
4.
Винтертур
 1:3 18 9 4 5 29 - 27 31
5.
Лугано
 17 9 3 5 27 - 18 30
6.
Цюрих
 3:1 17 7 7 3 22 - 16 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 18 11 4 3 34 - 26 37
2.
Люцерн
 18 9 5 4 24 - 18 32
3.
Лозанна
 17 7 6 4 25 - 18 27
4.
Грасcхоппер
 17 7 3 7 26 - 20 24
5.
Базель
 17 6 5 6 22 - 21 23
6.
Стад Лозанна-Уши
 18 3 6 9 19 - 36 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 18 10 2 6 35 - 27 32
2.
Янг Бойз
 18 7 6 5 25 - 21 27
3.
Серветт
 16 6 5 5 21 - 20 23
4.
Цюрих
 3:1 18 6 5 7 25 - 22 23
5.
Винтертур
 1:3 17 4 6 7 28 - 34 18
6.
Санкт-Галлен
 17 4 5 8 16 - 22 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 18 5 4 9 20 - 31 19
2.
Люцерн
 17 3 5 9 19 - 30 14
3.
Лозанна
 18 3 5 10 19 - 33 14
4.
Стад Лозанна-Уши
 17 3 2 12 19 - 34 11
5.
Грасcхоппер
 18 2 4 12 13 - 28 10
6.
Ивердон
 17 1 3 13 13 - 42 6

Топ бомбардиров
Ивердон Оморуйи Кевин 13 (2)
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (3)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Ивердон Тижани Мохамед 2 8
Лозанна Дюссенн Ноэ 11
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Лучшие коэффициенты
    Винтертур
    Ничья
    Цюрих
    3.35
    4.40
    Реклама, fon.bet
    2.59
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Винтертур 1:3 Цюрих онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Винтертур
    Цюрих
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный