  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
Винтертур
1:3
Конец матча
Цюрих
0'
1:0
16' Гол
Арнольд Ремо
1:1
21' Гол
Око-Флекс Армостронг
22' Желтая карточка
Бароан Антуан
24' Желтая карточка
Маркезано Антонио
1:2
25' Гол
Катич Никола
26' Желтая карточка
Стильхарт Базиль
30' Желтая карточка
Лтайеф Сайфалла
41' Желтая карточка
Окита Жонатан
1:3
73' Гол
Данте Амаду
90' Желтая карточка
Арнольд Ремо
90' Желтая карточка
Данте Амаду
90' Желтая карточка
Adrian Gantenbein
90' Желтая карточка
Дапрела Фабио
90'+6
33
Келлер
Марвин
19
Adrian
Gantenbein
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
24
Сидлер
Сильван
22
Дуррер
Адриан
4
Стильхарт
Базиль
29
Фофана
Бубакар
II
6
Randy
Schneider
70
Лтайеф
Сайфалла
28
Бароан
Антуан
25
Бреше
Янник
27
Консейсау
Родригу
24
Катич
Никола
31
Крюезиу
Мирлинд
44
Данте
Амаду
16
Хорншу
Марк
12
Мэтью
Ифиний
7
Красничи
Бледиан
10
Маркезано
Антонио
22
Око-Флекс
Армостронг
11
Окита
Жонатан
Винтертур
4-2-3-1
Цюрих
4-1-2-1-2

История личных встреч

Винтертур
Цюрих

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

23 матча

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

17.4%
56.5%
26.1%
4 победы 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:0
К
0:2
С
2:1
С
3:2
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
ТМС
3:0
ТМК
2:2
ТМК
1:5
ТМК
1:1
ТМК
2:0
ЧЛ
0:3
ЧЛ
2:2
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:0
ТМК
1:2
ТМС
3:3
ММ(
3:1
ТМС
1:1
ТМС
3:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

11
19

Голов в среднем за матч

1.22
1.36

Среднее время на гол

73
66

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.56

Среднее время на гол

60
57

Всего голов

32
33

Голов в среднем за матч

1.39
1.43

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

64
62

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лтайеф Сайфалла 8 0.23
Туркес Алдин 8 (1) 0.23
Ди Джусто Маттео 6 0.17
Буркарт Нишан 6 (1) 0.17
Randy Schneider 5 0.14
Samuel Ballet 5 0.14
Adrian Gantenbein 3 0.09
Стильхарт Базиль 3 0.09
Фофана Бубакар II 3 0.09
Дзуффи Лука 2 0.06
Шеттин Тобиас 2 0.06
Арнольд Ремо 2 0.06
Буэсс Роман 2 (1) 0.06
Loic Luthi 1 0.03
Samir Ramizi 0 0
Янкевиц Александр 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Сидлер Сильван 0 0
Granit Lekaj 0 0
Бароан Антуан 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркезано Антонио 10 (1) 0.29
Окита Жонатан 10 (2) 0.29
Красничи Бледиан 5 0.14
Катич Никола 4 0.11
Мэтью Ифиний 3 0.09
Камбери Линдрит 3 0.09
Африйе Дэниел 2 0.06
Ронер Фабиан 2 0.06
Око-Флекс Армостронг 2 0.06
Данте Амаду 2 0.06
Конде Шейк 1 0.03
Боранияшевич Никола 1 0.03
Консейсау Родригу 1 0.03
Герреро Адрия 0 0
Хорншу Марк 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лтайеф Сайфалла 8 0
Стильхарт Базиль 7 0
Randy Schneider 5 1
Сидлер Сильван 6 0
Буркарт Нишан 6 0
Samuel Ballet 6 0
Арнольд Ремо 5 0
Шеттин Тобиас 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Диаби Сулейман 4 0
Adrian Gantenbein 4 0
Granit Lekaj 2 1
Буэсс Роман 3 0
Туркес Алдин 3 0
Дзуффи Лука 2 0
Samir Ramizi 2 0
Thibault Corbaz 2 0
Фофана Бубакар II 2 0
Араз Муса 1 0
Шмид Янник 1 0
Бароан Антуан 1 0
Дуррер Адриан 1 0
Келлер Марвин 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конде Шейк 6 2
Камбери Линдрит 8 0
Окита Жонатан 7 0
Катич Никола 5 1
Африйе Дэниел 6 0
Боранияшевич Никола 5 0
Ронер Фабиан 5 0
Крюезиу Мирлинд 4 0
Герреро Адрия 3 0
Красничи Бледиан 3 0
Консейсау Родригу 3 0
Дапрела Фабио 2 0
Бреше Янник 2 0
Мэтью Ифиний 2 0
Бо Энриксен 2 0
Данте Амаду 2 0
Сантини Иван 1 0
Маркезано Антонио 1 0
Райхмут Нильс 1 0
Calixte Ligue 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0

Результаты матчей

Винтертур
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Цюрих
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

12
9
Винтертур
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Цюрих
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

24
5

Упущенные победы

17
23
Винтертур
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
37% (13)
26% (9)
Цюрих
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (11)
31% (11)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

30
7

Упущенные победы

29
32

Голы по времени матча

Забито

29
24
8 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
18 Не забивали 23
1
3%
4
17%
1-15
4
14%
4
17%
16-30
3
10%
4
17%
31-45
1
3%
4
17%
46-60
10
34%
3
13%
61-75
10
34%
5
21%
76-90

Пропущено

27
23
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
4
15%
2
9%
1-15
5
19%
5
22%
16-30
3
11%
4
17%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
7
26%
4
17%
61-75
6
22%
8
35%
76-90

Забито

28
23
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
19 Не забивали 23
6
21%
4
17%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
5
18%
4
17%
31-45
4
14%
5
22%
46-60
2
7%
2
9%
61-75
10
36%
5
22%
76-90

Пропущено

34
15
16 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
8
24%
1
7%
1-15
3
9%
1
7%
16-30
5
15%
6
40%
31-45
6
18%
1
7%
46-60
1
3%
1
7%
61-75
11
32%
5
33%
76-90

Забито

57
47
20 В 1-м тайме 23
37 Во 2-м тайме 24
20 Забивали первыми 18
2 Не забивали 11
7
12%
8
17%
1-15
5
9%
7
15%
16-30
8
14%
8
17%
31-45
5
9%
9
19%
46-60
12
21%
5
11%
61-75
20
35%
10
21%
76-90

Пропущено

61
38
28 В 1-м тайме 19
33 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 22
12
20%
3
8%
1-15
8
13%
6
16%
16-30
8
13%
10
26%
31-45
8
13%
1
3%
46-60
8
13%
5
13%
61-75
17
28%
13
34%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1
Винтертур - Лугано 2:2 Цюрих - Винтертур 0:0 Винтертур - Серветт 1:0 Базель - Винтертур 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Винтертур - Ивердон 2:1 Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2
Цюрих
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Цюрих - Янг Бойз 0:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1
Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2 Лугано - Цюрих 2:0 Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2

Результаты матчей

Винтертур
Цюрих

Точный счет

2:1
5 раз 28%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
5:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
7 раз 20%
1:1
4 раза 11%
2:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 43%
2
14 раз 40%
3
3 раза 9%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
11 раз 31%
1
9 раз 26%
2
8 раз 23%
3
6 раз 17%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
12
5
10
8
1.5
7
10
2
16
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
12
6
8
9
1.5
8
10
2
15
2.5
4
14
1
16
3.5
1
17
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
33
2
0.5
Больше Меньше
24
11
18
17
1.5
15
20
4
31
2.5
7
28
1
34
3.5
1
34
1
34
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 35 20 8 7 69 - 33 68
2.
Лугано
 35 19 5 11 62 - 45 62
3.
Серветт
 1:1 35 17 10 8 56 - 40 61
4.
Санкт-Галлен
 1:1 35 15 9 11 55 - 45 54
5.
Цюрих
 35 13 12 10 47 - 38 51
6.
Винтертур
 35 13 10 12 57 - 61 49

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 35 12 10 13 43 - 48 46
2.
Ивердон
 35 12 7 16 47 - 68 43
3.
Базель
 35 11 9 15 42 - 52 42
4.
Лозанна
 35 10 11 14 44 - 51 41
5.
Грасcхоппер
 35 9 7 19 39 - 48 34
6.
Стад Лозанна-Уши
 35 6 8 21 38 - 70 26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 13 2 2 44 - 12 41
2.
Санкт-Галлен
 1:1 18 11 4 3 39 - 23 37
3.
Серветт
 1:1 18 11 4 3 34 - 19 37
4.
Винтертур
 18 9 4 5 29 - 27 31
5.
Лугано
 17 9 3 5 27 - 18 30
6.
Цюрих
 17 7 7 3 22 - 16 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 18 11 4 3 34 - 26 37
2.
Люцерн
 18 9 5 4 24 - 18 32
3.
Лозанна
 17 7 6 4 25 - 18 27
4.
Грасcхоппер
 17 7 3 7 26 - 20 24
5.
Базель
 17 6 5 6 22 - 21 23
6.
Стад Лозанна-Уши
 18 3 6 9 19 - 36 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 18 10 2 6 35 - 27 32
2.
Янг Бойз
 18 7 6 5 25 - 21 27
3.
Серветт
 1:1 17 6 6 5 22 - 21 24
4.
Цюрих
 18 6 5 7 25 - 22 23
5.
Винтертур
 17 4 6 7 28 - 34 18
6.
Санкт-Галлен
 1:1 17 4 5 8 16 - 22 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 18 5 4 9 20 - 31 19
2.
Люцерн
 17 3 5 9 19 - 30 14
3.
Лозанна
 18 3 5 10 19 - 33 14
4.
Стад Лозанна-Уши
 17 3 2 12 19 - 34 11
5.
Грасcхоппер
 18 2 4 12 13 - 28 10
6.
Ивердон
 17 1 3 13 13 - 42 6

Топ бомбардиров
Ивердон Оморуйи Кевин 13 (2)
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (3)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 11
Янг Бойз Али Мохамед 12
Ивердон Тижани Мохамед 2 8
Лозанна Дюссенн Ноэ 11
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 46'
      Фофана Бубакар II уходит с поля. Ди Джусто Маттео выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Окита Жонатан получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Лтайеф Сайфалла получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Стильхарт Базиль получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Хорншу Марк сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Катич Никола бьет в цель!
    Где смотреть матч Винтертур 1:3 Цюрих онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный