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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
Санкт-Галлен
1:1
Второй тайм: 53'
Серветт
0'
0:1
25' Гол
Конья Тимоте
1:1
31' Гол
Фалльци Альберт
35' Желтая карточка
Дзанотти Маттиа
52' Желтая карточка
Фалльци Альберт

Ход матча

21'
 
Гийемено Джереми
Кривелли Энцо
25'
0:1
Конья Тимоте
31'
Фалльци Альберт
(Кинтилья Хорди)
1:1
35'
Дзанотти Маттиа
 
52'
Фалльци Альберт
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Серветт
4.07
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Все Коэффициенты
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
20
Фалльци
Альберт
4
Станич
Йозо
33
Шмидт
Исаак
37
Christian
Witzig
8
Кинтилья
Хорди
16
Гёртлер
Лукас
64
Стеванович
Михайло
10
Аколо
Чадрак
9
Жеббель
Виллем
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
25
Бронн
Дилан
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
10
Антунес
Алексис
17
Кутеса
Дерек
27
Кривелли
Энцо
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Серветт
4-1-4-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Серветт

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70.6%
5.9%
23.5%
12 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

27 матчей

59.3%
22.2%
18.5%
16 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.7%
44.4%
14.9%
11 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:0
С
0:2
С
1:1
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
0:2
С
5:1
С
2:1
С
5:1
С
1:2
К
0:1
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
3:1
С
4:1
С
1:3
С
1:1
С
2:0
К
1:2
ЧЛ
1:4
ЧЛ
2:0

Голы

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

2
1.53

Среднее время на гол

45
58

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.27
0.67

Среднее время на гол

71
135

Всего голов

43
31

Голов в среднем за матч

1.59
1.15

Тотал матчей

2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

56
78

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 12 0.34
Жеббель Виллем 8 (1) 0.23
Фалльци Альберт 5 0.14
Christian Witzig 4 (2) 0.11
Стеванович Михайло 4 0.11
Шуберт Фабиан 3 0.09
Кинтилья Хорди 2 0.06
Дзанотти Маттиа 2 0.06
Тома Бастьен 2 0.06
Гёртлер Лукас 2 0.06
Милошевич Йован 2 0.06
Шмидт Исаак 2 0.06
Фон Моос Юлиан 1 0.03
Руис Виктор III 1 0.03
Nikolaj Moeller 1 0.03
Красничи Альбин 1 0.03
Фазлии Бетим 1 0.03
Карлен Грегори 0 0
Окороджи Чима 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.29
Кривелли Энцо 8 (3) 0.23
Гийемено Джереми 6 0.17
Кутеса Дерек 4 0.11
Стеванович Мирослав 4 0.11
Конья Тимоте 4 0.11
Болла Бендегуз 4 (1) 0.11
Антунес Алексис 4 0.11
Нисимура Такума 3 (2) 0.09
Руй Стив 2 0.06
Мазику Брэдли 1 0.03
Ондуа Гаэль 1 0.03
Севрен Йоан 1 0.03
Роделен Ронни 1 0.03
Дулин Давид 1 0.03
Флюке Патрик 1 0.03
Цунэмото Кэйго 0 0
Барон Энтони 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 11 2
Christian Witzig 8 0
Кинтилья Хорди 7 0
Фалльци Альберт 7 0
Гёртлер Лукас 5 1
Шуберт Фабиан 6 0
Станич Йозо 6 0
Фон Моос Юлиан 5 0
Abdoulay Diaby3 5 0
Шмидт Исаак 4 0
Фазлии Бетим 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Ватковяк Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Nikolaj Moeller 2 0
Corsin Konietzke 2 0
Жеббель Виллем 1 0
Мамбимби Феликс 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Милошевич Йован 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 4 1
Севрен Йоан 4 1
Бедья Крис 5 0
Мазику Брэдли 5 0
Дулин Давид 4 0
Цунэмото Кэйго 4 0
Кривелли Энцо 2 1
Бронн Дилан 2 1
Барон Энтони 2 1
Кутеса Дерек 3 0
Конья Тимоте 3 0
Гийемено Джереми 3 0
Антунес Алексис 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Руй Стив 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Диба Самба 2 0
Малл Джоэл 1 0
Нисимура Такума 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Маньен Тео 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Серветт
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

9
12
Санкт-Галлен
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Серветт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

14
34
Санкт-Галлен
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (16)
35% (12)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (17)
24% (8)
26% (9)
Серветт
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
44% (15)
26% (9)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
29% (10)
50% (17)

Сухие победы

11
7

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

23
46

Голы по времени матча

Забито

38
21
20 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 11
17 Не забивали 19
7
18%
6
29%
1-15
7
18%
4
19%
16-30
6
16%
3
14%
31-45
4
11%
1
5%
46-60
8
21%
4
19%
61-75
6
16%
3
14%
76-90

Пропущено

22
20
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
4
18%
2
10%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
4
18%
5
25%
46-60
2
9%
4
20%
61-75
9
41%
3
15%
76-90

Забито

16
35
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 18
2
13%
8
23%
1-15
3
19%
2
6%
16-30
2
13%
3
9%
31-45
2
13%
5
14%
46-60
1
6%
3
9%
61-75
6
38%
14
40%
76-90

Пропущено

22
18
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
3
14%
3
17%
1-15
2
9%
3
17%
16-30
4
18%
4
22%
31-45
4
18%
2
11%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
4
18%
4
22%
76-90

Забито

54
56
27 В 1-м тайме 26
27 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 20
6 Не забивали 3
9
17%
14
25%
1-15
10
19%
6
11%
16-30
8
15%
6
11%
31-45
6
11%
6
11%
46-60
9
17%
7
13%
61-75
12
22%
17
30%
76-90

Пропущено

44
38
16 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 26
7
16%
5
13%
1-15
3
7%
7
18%
16-30
6
14%
6
16%
31-45
8
18%
7
18%
46-60
7
16%
6
16%
61-75
13
30%
30%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2
Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0
Серветт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Базель - Серветт 2:1
Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Серветт

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 56%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 35%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
1
13 раз 38%
2
11 раз 32%
0
4 раза 12%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
16
2
12
5
1.5
12
6
5
12
2.5
4
14
4
13
3.5
2
16
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
14
2
2
15
1.5
5
11
2
15
2.5
2
14
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
8
0.5
Больше Меньше
30
4
14
20
1.5
17
17
7
27
2.5
6
28
5
29
3.5
2
32
2
32
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 35 20 8 7 69 - 33 68
2.
Лугано
 35 19 5 11 62 - 45 62
3.
Серветт
 1:1 35 17 10 8 56 - 40 61
4.
Санкт-Галлен
 1:1 35 15 9 11 55 - 45 54
5.
Цюрих
 35 13 12 10 47 - 38 51
6.
Винтертур
 35 13 10 12 57 - 61 49

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 35 12 10 13 43 - 48 46
2.
Ивердон
 35 12 7 16 47 - 68 43
3.
Базель
 35 11 9 15 42 - 52 42
4.
Лозанна
 35 10 11 14 44 - 51 41
5.
Грасcхоппер
 35 9 7 19 39 - 48 34
6.
Стад Лозанна-Уши
 35 6 8 21 38 - 70 26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 13 2 2 44 - 12 41
2.
Санкт-Галлен
 1:1 18 11 4 3 39 - 23 37
3.
Серветт
 1:1 18 11 4 3 34 - 19 37
4.
Винтертур
 18 9 4 5 29 - 27 31
5.
Лугано
 17 9 3 5 27 - 18 30
6.
Цюрих
 17 7 7 3 22 - 16 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 18 11 4 3 34 - 26 37
2.
Люцерн
 18 9 5 4 24 - 18 32
3.
Лозанна
 17 7 6 4 25 - 18 27
4.
Грасcхоппер
 17 7 3 7 26 - 20 24
5.
Базель
 17 6 5 6 22 - 21 23
6.
Стад Лозанна-Уши
 18 3 6 9 19 - 36 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 18 10 2 6 35 - 27 32
2.
Янг Бойз
 18 7 6 5 25 - 21 27
3.
Серветт
 1:1 17 6 6 5 22 - 21 24
4.
Цюрих
 18 6 5 7 25 - 22 23
5.
Винтертур
 17 4 6 7 28 - 34 18
6.
Санкт-Галлен
 1:1 17 4 5 8 16 - 22 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 18 5 4 9 20 - 31 19
2.
Люцерн
 17 3 5 9 19 - 30 14
3.
Лозанна
 18 3 5 10 19 - 33 14
4.
Стад Лозанна-Уши
 17 3 2 12 19 - 34 11
5.
Грасcхоппер
 18 2 4 12 13 - 28 10
6.
Ивердон
 17 1 3 13 13 - 42 6

Топ бомбардиров
Ивердон Оморуйи Кевин 13 (2)
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (3)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 11
Янг Бойз Али Мохамед 12
Ивердон Тижани Мохамед 2 8
Лозанна Дюссенн Ноэ 11
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Фалльци Альберт получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 21'
    Кривелли Энцо уходит с поля. Гийемено Джереми выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится ничьей.
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Серветт
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