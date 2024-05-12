Тур: 35. Стадион: АФГ Арена.
1:1
Конец матча
0'
0:1
25' ГолКонья Тимоте
1:1
31' ГолФалльци Альберт
35' Желтая карточкаДзанотти Маттиа
52' Желтая карточкаФалльци Альберт
87' Желтая карточкаГёртлер Лукас
90'+5
Ход матча
25'
0:1
31'
35'
52'
87'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 17
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
483 Количество передач 304
-
59 Владение мячом, % 41
33
Шмидт
Исаак
10
Аколо
Чадрак
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
25
Бронн
Дилан
17
Кутеса
Дерек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
-
25 Бронн ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Маньен ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
История личных встреч
Санкт-Галлен
Серветт
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70.6%
5.9%
23.5%
12 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
27 матчей
59.3%
22.2%
18.5%
16 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.7%
44.4%
14.9%
11 побед 12 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
2
1.53
Среднее время на гол
45
58
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.27
0.67
Среднее время на гол
71
135
Всего голов
43
31
Голов в среднем за матч
1.59
1.15
Тотал матчей
2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
56
78
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|12
|0.34
|Жеббель Виллем
|8 (1)
|0.23
|Фалльци Альберт
|5
|0.14
|Christian Witzig
|4 (2)
|0.11
|Стеванович Михайло
|4
|0.11
|Шуберт Фабиан
|3
|0.09
|Кинтилья Хорди
|2
|0.06
|Дзанотти Маттиа
|2
|0.06
|Тома Бастьен
|2
|0.06
|Гёртлер Лукас
|2
|0.06
|Милошевич Йован
|2
|0.06
|Шмидт Исаак
|2
|0.06
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.03
|Руис Виктор III
|1
|0.03
|Nikolaj Moeller
|1
|0.03
|Красничи Альбин
|1
|0.03
|Фазлии Бетим
|1
|0.03
|Карлен Грегори
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|10 (2)
|0.29
|Кривелли Энцо
|8 (3)
|0.23
|Гийемено Джереми
|6
|0.17
|Кутеса Дерек
|4
|0.11
|Стеванович Мирослав
|4
|0.11
|Конья Тимоте
|4
|0.11
|Болла Бендегуз
|4 (1)
|0.11
|Антунес Алексис
|4
|0.11
|Нисимура Такума
|3 (2)
|0.09
|Руй Стив
|2
|0.06
|Мазику Брэдли
|1
|0.03
|Ондуа Гаэль
|1
|0.03
|Севрен Йоан
|1
|0.03
|Роделен Ронни
|1
|0.03
|Дулин Давид
|1
|0.03
|Флюке Патрик
|1
|0.03
|Цунэмото Кэйго
|0
|0
|Барон Энтони
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|11
|2
|Фалльци Альберт
|8
|0
|Christian Witzig
|8
|0
|Гёртлер Лукас
|6
|1
|Кинтилья Хорди
|7
|0
|Шуберт Фабиан
|6
|0
|Станич Йозо
|6
|0
|Фон Моос Юлиан
|5
|0
|Abdoulay Diaby3
|5
|0
|Шмидт Исаак
|4
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Карлен Грегори
|2
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Ватковяк Лукас
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Nikolaj Moeller
|2
|0
|Corsin Konietzke
|2
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Милошевич Йован
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ондуа Гаэль
|4
|1
|Севрен Йоан
|4
|1
|Бедья Крис
|5
|0
|Мазику Брэдли
|5
|0
|Дулин Давид
|4
|0
|Цунэмото Кэйго
|4
|0
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Бронн Дилан
|2
|1
|Барон Энтони
|2
|1
|Кутеса Дерек
|3
|0
|Конья Тимоте
|3
|0
|Гийемено Джереми
|3
|0
|Антунес Алексис
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|Руй Стив
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Диба Самба
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Нисимура Такума
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
|Маньен Тео
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Серветт
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
10
13
Санкт-Галлен
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Серветт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
14
34
Санкт-Галлен
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (16)
37% (13)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (17)
26% (9)
26% (9)
Серветт
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
43% (15)
29% (10)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
31% (11)
49% (17)
Сухие победы
11
7
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
21
6
Упущенные победы
24
47
Голы по времени матча
Забито
39
22
21 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 12
17 Не забивали 19
7
18%
6
27%
1-15
7
18%
5
23%
16-30
7
18%
3
14%
31-45
4
10%
1
5%
46-60
8
21%
4
18%
61-75
6
15%
3
14%
76-90
Пропущено
23
21
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
4
17%
2
10%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
2
9%
3
14%
31-45
4
17%
5
24%
46-60
2
9%
4
19%
61-75
9
39%
3
14%
76-90
Забито
16
35
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 9
24 Не забивали 19
2
13%
8
23%
1-15
3
19%
2
6%
16-30
2
13%
3
9%
31-45
2
13%
5
14%
46-60
1
6%
3
9%
61-75
6
38%
14
40%
76-90
Пропущено
22
18
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
3
14%
3
17%
1-15
2
9%
3
17%
16-30
4
18%
4
22%
31-45
4
18%
2
11%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
4
18%
4
22%
76-90
Забито
55
57
28 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 21
6 Не забивали 3
9
16%
14
25%
1-15
10
18%
7
12%
16-30
9
16%
6
11%
31-45
6
11%
6
11%
46-60
9
16%
7
12%
61-75
12
22%
17
30%
30%
76-90
Пропущено
45
39
17 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 27
7
16%
5
13%
1-15
4
9%
7
18%
16-30
6
13%
7
18%
31-45
8
18%
7
18%
46-60
7
16%
6
15%
61-75
13
29%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2
Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0
Серветт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Базель - Серветт 2:1
Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Серветт
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
4
3 раза 17%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
10 раз 59%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
2:1
5 раз 14%
0:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 37%
0
8 раз 23%
2
7 раз 20%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
1
14 раз 40%
2
11 раз 31%
0
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
162
126
126
513
414
414
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
152
215
512
215
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
278
Больше Меньше
314
1421
1718
728
629
530
233
233
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|20
|8
|7
|69 - 33
|68
|2.
|35
|19
|5
|11
|62 - 45
|62
|3.
|35
|17
|10
|8
|56 - 40
|61
|4.
|35
|15
|9
|11
|55 - 45
|54
|5.
|35
|13
|12
|10
|47 - 38
|51
|6.
|35
|13
|10
|12
|57 - 61
|49
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|12
|10
|13
|43 - 48
|46
|2.
|35
|12
|7
|16
|47 - 68
|43
|3.
|35
|11
|9
|15
|42 - 52
|42
|4.
|35
|10
|11
|14
|44 - 51
|41
|5.
|35
|9
|7
|19
|39 - 48
|34
|6.
|35
|6
|8
|21
|38 - 70
|26
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|44 - 12
|41
|2.
|18
|11
|4
|3
|39 - 23
|37
|3.
|18
|11
|4
|3
|34 - 19
|37
|4.
|18
|9
|4
|5
|29 - 27
|31
|5.
|17
|9
|3
|5
|27 - 18
|30
|6.
|17
|7
|7
|3
|22 - 16
|28
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|34 - 26
|37
|2.
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|3.
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|4.
|17
|7
|3
|7
|26 - 20
|24
|5.
|17
|6
|5
|6
|22 - 21
|23
|6.
|18
|3
|6
|9
|19 - 36
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|2
|6
|35 - 27
|32
|2.
|18
|7
|6
|5
|25 - 21
|27
|3.
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|4.
|18
|6
|5
|7
|25 - 22
|23
|5.
|17
|4
|6
|7
|28 - 34
|18
|6.
|17
|4
|5
|8
|16 - 22
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|5
|4
|9
|20 - 31
|19
|2.
|17
|3
|5
|9
|19 - 30
|14
|3.
|18
|3
|5
|10
|19 - 33
|14
|4.
|17
|3
|2
|12
|19 - 34
|11
|5.
|18
|2
|4
|12
|13 - 28
|10
|6.
|17
|1
|3
|13
|13 - 42
|6
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|13 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (3)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 11
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|2 8
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7