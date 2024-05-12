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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
Санкт-Галлен
1:1
Конец матча
Серветт
0'
0:1
25' Гол
Конья Тимоте
1:1
31' Гол
Фалльци Альберт
35' Желтая карточка
Дзанотти Маттиа
52' Желтая карточка
Фалльци Альберт
87' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
90'+5

Ход матча

21'
 
Гийемено Джереми
Кривелли Энцо
25'
0:1
Конья Тимоте
31'
Фалльци Альберт
(Кинтилья Хорди)
1:1
35'
Дзанотти Маттиа
 
46'
 
Маньен Тео
Цунэмото Кэйго
52'
Фалльци Альберт
 
62'
Милошевич Йован
Christian Witzig
 
72'
Руис Виктор
Стеванович Михайло
 
72'
Тома Бастьен
Аколо Чадрак
 
77'
 
Болла Бендегуз
Кутеса Дерек
77'
 
Нисимура Такума
Антунес Алексис
85'
Окороджи Чима
Шмидт Исаак
 
85'
Шуберт Фабиан
Жеббель Виллем
 
87'
Гёртлер Лукас
 
90'
 
Барон Энтони
Конья Тимоте

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 17
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 483 Количество передач 304
  • 59 Владение мячом, % 41
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
20
Фалльци
Альберт
4
Станич
Йозо
33
Шмидт
Исаак
37
Christian
Witzig
8
Кинтилья
Хорди
16
Гёртлер
Лукас
64
Стеванович
Михайло
10
Аколо
Чадрак
9
Жеббель
Виллем
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
25
Бронн
Дилан
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
10
Антунес
Алексис
17
Кутеса
Дерек
27
Кривелли
Энцо
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Серветт
4-1-4-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Серветт

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70.6%
5.9%
23.5%
12 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

27 матчей

59.3%
22.2%
18.5%
16 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.7%
44.4%
14.9%
11 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:0
С
0:2
С
1:1
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
0:2
С
5:1
С
2:1
С
5:1
С
1:2
К
0:1
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
3:1
С
4:1
С
1:3
С
1:1
С
2:0
К
1:2
ЧЛ
1:4
ЧЛ
2:0

Голы

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

2
1.53

Среднее время на гол

45
58

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.27
0.67

Среднее время на гол

71
135

Всего голов

43
31

Голов в среднем за матч

1.59
1.15

Тотал матчей

2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

56
78

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 12 0.34
Жеббель Виллем 8 (1) 0.23
Фалльци Альберт 5 0.14
Christian Witzig 4 (2) 0.11
Стеванович Михайло 4 0.11
Шуберт Фабиан 3 0.09
Кинтилья Хорди 2 0.06
Дзанотти Маттиа 2 0.06
Тома Бастьен 2 0.06
Гёртлер Лукас 2 0.06
Милошевич Йован 2 0.06
Шмидт Исаак 2 0.06
Фон Моос Юлиан 1 0.03
Руис Виктор III 1 0.03
Nikolaj Moeller 1 0.03
Красничи Альбин 1 0.03
Фазлии Бетим 1 0.03
Карлен Грегори 0 0
Окороджи Чима 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.29
Кривелли Энцо 8 (3) 0.23
Гийемено Джереми 6 0.17
Кутеса Дерек 4 0.11
Стеванович Мирослав 4 0.11
Конья Тимоте 4 0.11
Болла Бендегуз 4 (1) 0.11
Антунес Алексис 4 0.11
Нисимура Такума 3 (2) 0.09
Руй Стив 2 0.06
Мазику Брэдли 1 0.03
Ондуа Гаэль 1 0.03
Севрен Йоан 1 0.03
Роделен Ронни 1 0.03
Дулин Давид 1 0.03
Флюке Патрик 1 0.03
Цунэмото Кэйго 0 0
Барон Энтони 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 11 2
Фалльци Альберт 8 0
Christian Witzig 8 0
Гёртлер Лукас 6 1
Кинтилья Хорди 7 0
Шуберт Фабиан 6 0
Станич Йозо 6 0
Фон Моос Юлиан 5 0
Abdoulay Diaby3 5 0
Шмидт Исаак 4 0
Фазлии Бетим 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Ватковяк Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Nikolaj Moeller 2 0
Corsin Konietzke 2 0
Жеббель Виллем 1 0
Мамбимби Феликс 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Милошевич Йован 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 4 1
Севрен Йоан 4 1
Бедья Крис 5 0
Мазику Брэдли 5 0
Дулин Давид 4 0
Цунэмото Кэйго 4 0
Кривелли Энцо 2 1
Бронн Дилан 2 1
Барон Энтони 2 1
Кутеса Дерек 3 0
Конья Тимоте 3 0
Гийемено Джереми 3 0
Антунес Алексис 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Руй Стив 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Диба Самба 2 0
Малл Джоэл 1 0
Нисимура Такума 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Маньен Тео 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Серветт
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

10
13
Санкт-Галлен
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Серветт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

14
34
Санкт-Галлен
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (16)
37% (13)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (17)
26% (9)
26% (9)
Серветт
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
43% (15)
29% (10)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
31% (11)
49% (17)

Сухие победы

11
7

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

24
47

Голы по времени матча

Забито

39
22
21 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 12
17 Не забивали 19
7
18%
6
27%
1-15
7
18%
5
23%
16-30
7
18%
3
14%
31-45
4
10%
1
5%
46-60
8
21%
4
18%
61-75
6
15%
3
14%
76-90

Пропущено

23
21
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
4
17%
2
10%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
2
9%
3
14%
31-45
4
17%
5
24%
46-60
2
9%
4
19%
61-75
9
39%
3
14%
76-90

Забито

16
35
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 9
24 Не забивали 19
2
13%
8
23%
1-15
3
19%
2
6%
16-30
2
13%
3
9%
31-45
2
13%
5
14%
46-60
1
6%
3
9%
61-75
6
38%
14
40%
76-90

Пропущено

22
18
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
3
14%
3
17%
1-15
2
9%
3
17%
16-30
4
18%
4
22%
31-45
4
18%
2
11%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
4
18%
4
22%
76-90

Забито

55
57
28 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 21
6 Не забивали 3
9
16%
14
25%
1-15
10
18%
7
12%
16-30
9
16%
6
11%
31-45
6
11%
6
11%
46-60
9
16%
7
12%
61-75
12
22%
17
30%
30%
76-90

Пропущено

45
39
17 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 27
7
16%
5
13%
1-15
4
9%
7
18%
16-30
6
13%
7
18%
31-45
8
18%
7
18%
46-60
7
16%
6
15%
61-75
13
29%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2
Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0
Серветт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Базель - Серветт 2:1
Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Серветт

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
4
3 раза 17%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
10 раз 59%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
2:1
5 раз 14%
0:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 37%
0
8 раз 23%
2
7 раз 20%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
1
14 раз 40%
2
11 раз 31%
0
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
16
2
12
6
1.5
12
6
5
13
2.5
4
14
4
14
3.5
2
16
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
15
2
2
15
1.5
5
12
2
15
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
8
0.5
Больше Меньше
31
4
14
21
1.5
17
18
7
28
2.5
6
29
5
30
3.5
2
33
2
33
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 35 20 8 7 69 - 33 68
2.
Лугано
 35 19 5 11 62 - 45 62
3.
Серветт
 35 17 10 8 56 - 40 61
4.
Санкт-Галлен
 35 15 9 11 55 - 45 54
5.
Цюрих
 35 13 12 10 47 - 38 51
6.
Винтертур
 35 13 10 12 57 - 61 49

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 35 12 10 13 43 - 48 46
2.
Ивердон
 35 12 7 16 47 - 68 43
3.
Базель
 35 11 9 15 42 - 52 42
4.
Лозанна
 35 10 11 14 44 - 51 41
5.
Грасcхоппер
 35 9 7 19 39 - 48 34
6.
Стад Лозанна-Уши
 35 6 8 21 38 - 70 26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 13 2 2 44 - 12 41
2.
Санкт-Галлен
 18 11 4 3 39 - 23 37
3.
Серветт
 18 11 4 3 34 - 19 37
4.
Винтертур
 18 9 4 5 29 - 27 31
5.
Лугано
 17 9 3 5 27 - 18 30
6.
Цюрих
 17 7 7 3 22 - 16 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 18 11 4 3 34 - 26 37
2.
Люцерн
 18 9 5 4 24 - 18 32
3.
Лозанна
 17 7 6 4 25 - 18 27
4.
Грасcхоппер
 17 7 3 7 26 - 20 24
5.
Базель
 17 6 5 6 22 - 21 23
6.
Стад Лозанна-Уши
 18 3 6 9 19 - 36 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 18 10 2 6 35 - 27 32
2.
Янг Бойз
 18 7 6 5 25 - 21 27
3.
Серветт
 17 6 6 5 22 - 21 24
4.
Цюрих
 18 6 5 7 25 - 22 23
5.
Винтертур
 17 4 6 7 28 - 34 18
6.
Санкт-Галлен
 17 4 5 8 16 - 22 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 18 5 4 9 20 - 31 19
2.
Люцерн
 17 3 5 9 19 - 30 14
3.
Лозанна
 18 3 5 10 19 - 33 14
4.
Стад Лозанна-Уши
 17 3 2 12 19 - 34 11
5.
Грасcхоппер
 18 2 4 12 13 - 28 10
6.
Ивердон
 17 1 3 13 13 - 42 6

Топ бомбардиров
Ивердон Оморуйи Кевин 13 (2)
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (3)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 11
Янг Бойз Али Мохамед 12
Ивердон Тижани Мохамед 2 8
Лозанна Дюссенн Ноэ 11
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Дзанотти Маттиа получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Кинтилья Хорди сделал результативную передачу.
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