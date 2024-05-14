Тур: 36. Стадион: Летцигрунд. Зрители: 4551
2:0
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаЛунгой Кристофер
1:0
40' ГолFrancis Momoh
2:0
89' ГолНденге Тсии-Виллиам
90' Желтая карточкаТижани Мохамед
90' Вторая желтая карточкаТижани Мохамед
90'+5
Ход матча
36'
40'
1:0
89'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 10
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
415 Количество передач 292
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.70 Обе забьют — да
-
21
Мабил
Авер
28
Lizeiro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Диана СтивенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
57 Elvir Zukaj
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 LizeiroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
81 Махиус АйменНападающий
-
-
70 Evans Maurin
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
История личных встреч
Грасcхоппер
Ивердон
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|8
|0.22
|Giotto Morandi
|5 (2)
|0.14
|Francis Momoh
|5
|0.14
|Мабил Авер
|4
|0.11
|Шюрпф Паскаль
|4
|0.11
|Бабунски Дориан
|4 (1)
|0.11
|Феррейра Филипе
|3
|0.08
|Брэдли Финк
|2
|0.06
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.03
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.03
|Дадашов Ренат
|1
|0.03
|Секо Аюму
|1
|0.03
|Матам Тео Ндика
|1
|0.03
|Абраши Амир
|0
|0
|Абелс Дирк
|0
|0
|Ходжа Флориан
|0
|0
|Мейер Тим
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оморуйи Кевин
|13
|0.36
|Махиус Аймен
|7 (1)
|0.19
|Ташар Варол
|6
|0.17
|Сеспедес Борис
|5 (2)
|0.14
|Lizeiro
|3
|0.08
|Evans Maurin
|3
|0.08
|Сотье Антони
|2
|0.06
|Лунгой Кристофер
|2
|0.06
|William Le Pogam
|1
|0.03
|Каменович Димитрие
|1
|0.03
|Азеведо Рикардо
|1
|0.03
|Тижани Мохамед
|1
|0.03
|Аке Марли
|1
|0.03
|Клепач Михаель
|1
|0.03
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Олесен Матиас
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Корнесс Доминик
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|9
|0
|Кристерс Тоберс
|8
|0
|Абелс Дирк
|6
|1
|Лавс Джошуа
|4
|2
|Giotto Morandi
|5
|0
|Секо Аюму
|4
|0
|Francis Momoh
|4
|0
|Мейер Тим
|4
|0
|Брэдли Финк
|2
|1
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Паскочи Максим
|3
|0
|Ходжа Флориан
|3
|0
|Мабил Авер
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Liam Bollati
|2
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|0
|1
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Бабунски Дориан
|1
|0
|Майер Батиста
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Камери Дийон
|1
|0
|Хаммель Джастин
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тижани Мохамед
|9
|3
|Лунгой Кристофер
|8
|1
|Дель Фабро Дарио
|5
|1
|Ташар Варол
|6
|0
|Махиус Аймен
|4
|1
|Сеспедес Борис
|5
|0
|Гуннарссон Никлас
|3
|1
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Сотье Антони
|4
|0
|Lizeiro
|4
|0
|Аке Марли
|4
|0
|Каменович Димитрие
|2
|1
|William Le Pogam
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|Родригес Мауро
|3
|0
|Оморуйи Кевин
|3
|0
|Бернардони Поль
|2
|0
|Азеведо Рикардо
|2
|0
|Маркеш Криштиан
|2
|0
|Алессандро Мангиаррати
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Vladan Vidakovic
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Ивердон
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
4
12
Грасcхоппер
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Ивердон
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
28% (5)
72% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
26
10
Упущенные победы
7
34
Грасcхоппер
69%
31%
20 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (15)
36% (13)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
44% (16)
22% (8)
Ивердон
13.8%
86.2%
4 победы 25 поражений
Первый тайм
11% (4)
31% (11)
58% (21)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
36% (13)
44% (16)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
34
11
Упущенные победы
11
46
Голы по времени матча
Забито
28
14
14 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
24 Не забивали 24
1
4%
3
21%
1-15
7
25%
0
0%
16-30
6
21%
2
14%
31-45
4
14%
4
29%
46-60
4
14%
3
21%
61-75
6
21%
2
14%
76-90
Пропущено
20
43
11 В 1-м тайме 22
9 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 18
3
15%
3
7%
1-15
5
25%
12
28%
16-30
3
15%
7
16%
31-45
1
5%
4
9%
46-60
5
25%
5
12%
61-75
3
15%
12
28%
76-90
Забито
12
34
5 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
27 Не забивали 22
3
25%
10
29%
29%
1-15
2
17%
4
12%
16-30
0
0%
2
6%
31-45
2
17%
7
21%
46-60
4
33%
2
6%
61-75
1
8%
9
26%
76-90
Пропущено
29
26
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
4
14%
2
8%
1-15
5
17%
4
15%
16-30
6
21%
4
15%
31-45
3
10%
4
15%
46-60
6
21%
6
23%
61-75
5
17%
6
23%
76-90
Забито
40
48
19 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 14
15 Не забивали 10
4
10%
13
27%
1-15
9
23%
4
8%
16-30
6
15%
4
8%
31-45
6
15%
11
23%
46-60
8
20%
5
10%
61-75
7
18%
11
23%
76-90
Пропущено
49
69
26 В 1-м тайме 32
23 Во 2-м тайме 37
22 Пропускали первыми 21
31 Не пропускали 32
7
14%
5
7%
1-15
10
20%
16
23%
16-30
9
18%
11
16%
31-45
4
8%
8
12%
46-60
11
22%
11
16%
61-75
8
16%
18
26%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1
Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Грасcхоппер - Базель 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1
Ивердон
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1
Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Люцерн - Ивердон 1:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1
Результаты матчей
Грасcхоппер
Ивердон
Точный счет
0:1
6 раз 33%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
3
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
11 раз 61%
0
6 раз 33%
2
1 раз 6%
Точный счет
0:1
7 раз 19%
1:1
6 раз 17%
2:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
1:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
5:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 39%
1
12 раз 33%
2
5 раз 14%
3
3 раза 8%
5
2 раза 6%
1
13 раз 36%
0
10 раз 28%
2
6 раз 17%
3
6 раз 17%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
144
810
126
414
711
216
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
126
216
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2214
Больше Меньше
2610
1026
1323
531
729
234
135
234
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|20
|8
|7
|69 - 33
|68
|2.
|35
|19
|5
|11
|62 - 45
|62
|3.
|35
|17
|10
|8
|56 - 40
|61
|4.
|35
|15
|9
|11
|55 - 45
|54
|5.
|35
|13
|12
|10
|47 - 38
|51
|6.
|35
|13
|10
|12
|57 - 61
|49
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|12
|10
|13
|43 - 48
|46
|2.
|36
|12
|9
|15
|44 - 52
|45
|3.
|36
|12
|7
|17
|47 - 70
|43
|4.
|35
|10
|11
|14
|44 - 51
|41
|5.
|36
|10
|7
|19
|41 - 48
|37
|6.
|36
|6
|8
|22
|38 - 72
|26
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|44 - 12
|41
|2.
|18
|11
|4
|3
|39 - 23
|37
|3.
|18
|11
|4
|3
|34 - 19
|37
|4.
|18
|9
|4
|5
|29 - 27
|31
|5.
|17
|9
|3
|5
|27 - 18
|30
|6.
|17
|7
|7
|3
|22 - 16
|28
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|34 - 26
|37
|2.
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|3.
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|4.
|18
|8
|3
|7
|28 - 20
|27
|5.
|18
|7
|5
|6
|24 - 21
|26
|6.
|18
|3
|6
|9
|19 - 36
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|2
|6
|35 - 27
|32
|2.
|18
|7
|6
|5
|25 - 21
|27
|3.
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|4.
|18
|6
|5
|7
|25 - 22
|23
|5.
|17
|4
|6
|7
|28 - 34
|18
|6.
|17
|4
|5
|8
|16 - 22
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|5
|4
|9
|20 - 31
|19
|2.
|17
|3
|5
|9
|19 - 30
|14
|3.
|18
|3
|5
|10
|19 - 33
|14
|4.
|18
|3
|2
|13
|19 - 36
|11
|5.
|18
|2
|4
|12
|13 - 28
|10
|6.
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|13 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (3)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 11
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|3 9
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7