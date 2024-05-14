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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Зрители: 4551
Грасcхоппер
2:0
Конец матча
Ивердон
0'
36' Желтая карточка
Лунгой Кристофер
1:0
40' Гол
Francis Momoh
2:0
89' Гол
Нденге Тсии-Виллиам
90' Желтая карточка
Тижани Мохамед
90' Вторая желтая карточка
Тижани Мохамед
90'+5

Ход матча

36'
 
Лунгой Кристофер
40'
Francis Momoh
(Мабил Авер)
1:0
46'
 
Родригес Мауро
Лунгой Кристофер
64'
 
William Le Pogam
Дель Фабро Дарио
70'
 
Махиус Аймен
Олесен Матиас
82'
Феррейра Филипе
Francis Momoh
 
83'
Бабунски Дориан
Абубакар-Анкра Асума
 
85'
 
Evans Maurin
Каменович Димитрие
89'
Нденге Тсии-Виллиам
(Бабунски Дориан)
2:0
90'
Абраши Амир
Нденге Тсии-Виллиам
 
90'
 
Тижани Мохамед
90'
 
Тижани Мохамед

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 10
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 415 Количество передач 292
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
26
Паскочи
Максим
5
Лавс
Джошуа
14
Матам
Тео
Ндика
4
Кристерс
Тоберс
7
Нденге
Тсии-Виллиам
21
Мабил
Авер
8
Giotto
Morandi
22
Francis
Momoh
27
Абубакар-Анкра
Асума
40
Бернардони
Поль
25
Маркеш
Криштиан
4
Дель
Фабро
Дарио
2
Тижани
Мохамед
9
Аке
Марли
3
Каменович
Димитрие
28
Lizeiro
5
Сеспедес
Борис
13
Олесен
Матиас
11
Оморуйи
Кевин
88
Лунгой
Кристофер
Грасcхоппер
4-2-3-1
Ивердон
5-3-2

История личных встреч

Грасcхоппер
Ивердон

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

С
3:2
С
1:1
С
0:3
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 8 0.22
Giotto Morandi 5 (2) 0.14
Francis Momoh 5 0.14
Мабил Авер 4 0.11
Шюрпф Паскаль 4 0.11
Бабунски Дориан 4 (1) 0.11
Феррейра Филипе 3 0.08
Брэдли Финк 2 0.06
Корбяну Теодор 1 (1) 0.03
Абубакар-Анкра Асума 1 0.03
Дадашов Ренат 1 0.03
Секо Аюму 1 0.03
Матам Тео Ндика 1 0.03
Абраши Амир 0 0
Абелс Дирк 0 0
Ходжа Флориан 0 0
Мейер Тим 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оморуйи Кевин 13 0.36
Махиус Аймен 7 (1) 0.19
Ташар Варол 6 0.17
Сеспедес Борис 5 (2) 0.14
Lizeiro 3 0.08
Evans Maurin 3 0.08
Сотье Антони 2 0.06
Лунгой Кристофер 2 0.06
William Le Pogam 1 0.03
Каменович Димитрие 1 0.03
Азеведо Рикардо 1 0.03
Тижани Мохамед 1 0.03
Аке Марли 1 0.03
Клепач Михаель 1 0.03
Лусиф Хайтем 0 0
Родригес Мауро 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Олесен Матиас 0 0
Brian Beyer 0 0
Корнесс Доминик 0 0
Johan Kury 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 9 0
Кристерс Тоберс 8 0
Абелс Дирк 6 1
Лавс Джошуа 4 2
Giotto Morandi 5 0
Секо Аюму 4 0
Francis Momoh 4 0
Мейер Тим 4 0
Брэдли Финк 2 1
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Паскочи Максим 3 0
Ходжа Флориан 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Liam Bollati 2 0
Абубакар-Анкра Асума 0 1
Шюрпф Паскаль 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Майер Батиста 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Камери Дийон 1 0
Хаммель Джастин 1 0
Damian Nigg 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 9 3
Лунгой Кристофер 8 1
Дель Фабро Дарио 5 1
Ташар Варол 6 0
Махиус Аймен 4 1
Сеспедес Борис 5 0
Гуннарссон Никлас 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Сотье Антони 4 0
Lizeiro 4 0
Аке Марли 4 0
Каменович Димитрие 2 1
William Le Pogam 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Родригес Мауро 3 0
Оморуйи Кевин 3 0
Бернардони Поль 2 0
Азеведо Рикардо 2 0
Маркеш Криштиан 2 0
Алессандро Мангиаррати 1 0
Мартин Кевин 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Vladan Vidakovic 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Ивердон
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

4
12
Грасcхоппер
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Ивердон
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
28% (5)
72% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

26
10

Упущенные победы

7
34
Грасcхоппер
69%
31%
20 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (15)
36% (13)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
44% (16)
22% (8)
Ивердон
13.8%
86.2%
4 победы 25 поражений
Первый тайм
11% (4)
31% (11)
58% (21)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
36% (13)
44% (16)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

34
11

Упущенные победы

11
46

Голы по времени матча

Забито

28
14
14 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
24 Не забивали 24
1
4%
3
21%
1-15
7
25%
0
0%
16-30
6
21%
2
14%
31-45
4
14%
4
29%
46-60
4
14%
3
21%
61-75
6
21%
2
14%
76-90

Пропущено

20
43
11 В 1-м тайме 22
9 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 18
3
15%
3
7%
1-15
5
25%
12
28%
16-30
3
15%
7
16%
31-45
1
5%
4
9%
46-60
5
25%
5
12%
61-75
3
15%
12
28%
76-90

Забито

12
34
5 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
27 Не забивали 22
3
25%
10
29%
29%
1-15
2
17%
4
12%
16-30
0
0%
2
6%
31-45
2
17%
7
21%
46-60
4
33%
2
6%
61-75
1
8%
9
26%
76-90

Пропущено

29
26
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
4
14%
2
8%
1-15
5
17%
4
15%
16-30
6
21%
4
15%
31-45
3
10%
4
15%
46-60
6
21%
6
23%
61-75
5
17%
6
23%
76-90

Забито

40
48
19 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 14
15 Не забивали 10
4
10%
13
27%
1-15
9
23%
4
8%
16-30
6
15%
4
8%
31-45
6
15%
11
23%
46-60
8
20%
5
10%
61-75
7
18%
11
23%
76-90

Пропущено

49
69
26 В 1-м тайме 32
23 Во 2-м тайме 37
22 Пропускали первыми 21
31 Не пропускали 32
7
14%
5
7%
1-15
10
20%
16
23%
16-30
9
18%
11
16%
31-45
4
8%
8
12%
46-60
11
22%
11
16%
61-75
8
16%
18
26%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1
Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Грасcхоппер - Базель 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1
Ивердон
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1
Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Люцерн - Ивердон 1:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1

Результаты матчей

Грасcхоппер
Ивердон

Точный счет

0:1
6 раз 33%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
3
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
11 раз 61%
0
6 раз 33%
2
1 раз 6%

Точный счет

0:1
7 раз 19%
1:1
6 раз 17%
2:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
1:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
5:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 39%
1
12 раз 33%
2
5 раз 14%
3
3 раза 8%
5
2 раза 6%
1
13 раз 36%
0
10 раз 28%
2
6 раз 17%
3
6 раз 17%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
14
4
8
10
1.5
12
6
4
14
2.5
7
11
2
16
3.5
1
17
2
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
12
6
2
16
1.5
1
17
1
17
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
14
0.5
Больше Меньше
26
10
10
26
1.5
13
23
5
31
2.5
7
29
2
34
3.5
1
35
2
34
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 35 20 8 7 69 - 33 68
2.
Лугано
 35 19 5 11 62 - 45 62
3.
Серветт
 35 17 10 8 56 - 40 61
4.
Санкт-Галлен
 35 15 9 11 55 - 45 54
5.
Цюрих
 35 13 12 10 47 - 38 51
6.
Винтертур
 35 13 10 12 57 - 61 49

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 35 12 10 13 43 - 48 46
2.
Базель
 36 12 9 15 44 - 52 45
3.
Ивердон
 36 12 7 17 47 - 70 43
4.
Лозанна
 35 10 11 14 44 - 51 41
5.
Грасcхоппер
 36 10 7 19 41 - 48 37
6.
Стад Лозанна-Уши
 36 6 8 22 38 - 72 26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 13 2 2 44 - 12 41
2.
Санкт-Галлен
 18 11 4 3 39 - 23 37
3.
Серветт
 18 11 4 3 34 - 19 37
4.
Винтертур
 18 9 4 5 29 - 27 31
5.
Лугано
 17 9 3 5 27 - 18 30
6.
Цюрих
 17 7 7 3 22 - 16 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 18 11 4 3 34 - 26 37
2.
Люцерн
 18 9 5 4 24 - 18 32
3.
Лозанна
 17 7 6 4 25 - 18 27
4.
Грасcхоппер
 18 8 3 7 28 - 20 27
5.
Базель
 18 7 5 6 24 - 21 26
6.
Стад Лозанна-Уши
 18 3 6 9 19 - 36 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 18 10 2 6 35 - 27 32
2.
Янг Бойз
 18 7 6 5 25 - 21 27
3.
Серветт
 17 6 6 5 22 - 21 24
4.
Цюрих
 18 6 5 7 25 - 22 23
5.
Винтертур
 17 4 6 7 28 - 34 18
6.
Санкт-Галлен
 17 4 5 8 16 - 22 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 18 5 4 9 20 - 31 19
2.
Люцерн
 17 3 5 9 19 - 30 14
3.
Лозанна
 18 3 5 10 19 - 33 14
4.
Стад Лозанна-Уши
 18 3 2 13 19 - 36 11
5.
Грасcхоппер
 18 2 4 12 13 - 28 10
6.
Ивердон
 18 1 3 14 13 - 44 6

Топ бомбардиров
Ивердон Оморуйи Кевин 13 (2)
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (3)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 11
Ивердон Тижани Мохамед 3 9
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 11
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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