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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: .
Базель
0:0
Первый тайм: 28'
Стад Лозанна-Уши
0'

Ход матча

9'
 
Вашу Жереми
Dany Bornand

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Стад Лозанна-Уши
1.50
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5.50
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6.90
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Все Коэффициенты
1
Хитц
Mapвин
26
Баришич
Адриан-Леон
32
Jonas
Adjei
Adjetey
25
Ван
Бремен
Финн
30
Каде
Антон
31
Шмидт
Доминик
II
37
Авдуллаху
Леон
34
Джака
Таулант
20
Фрай
Фабиан
21
Сигуа
Габриэль
9
Барри
Тьерно
1
Dany
Bornand
23
Кадима
Райан
5
Хайрулаху
Лавдрим
4
Lucas
Pos
26
Диаките
Ибрахим
28
Махмуд
Элиес
14
Гарби
Исмаэль
24
Акичи
Огу
10
Mergim
Qarri
18
Liridon
Mulaj
11
Домашкан
Виталий
Базель
3-4-1-2
Стад Лозанна-Уши
5-4-1

История личных встреч

Базель
Стад Лозанна-Уши

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:2
С
1:1
С
0:3
К
1:2

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.67

Среднее время на гол

0
54

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
3

Среднее время на гол

135
30

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.5
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

180
45

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 9 0.25
Каде Антон 5 0.14
Фрай Фабиан 3 (1) 0.08
Сигуа Габриэль 3 0.08
Шмидт Доминик II 2 0.06
Йованович Джордже 2 0.06
Ван Бремен Финн 2 0.06
Дубасин Жонатан 2 0.06
Вейга Ренату 2 0.06
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.06
Ндой Дан 1 0.03
Джака Таулант 1 0.03
Авдуллаху Леон 1 0.03
Кололли Беньямин 1 0.03
Дрэгер Мохамед 1 0.03
Мэлоун Морис 1 0.03
Комас Арнау 1 0.03
Хунцикер Андрин 1 0.03
Romeo Beney 1 0.03
Лопес Серхио 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Какури Дион 0 0
Гауто Карлос Хуан 0 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдини Альбан 8 (2) 0.22
Гарби Исмаэль 6 0.17
Liridon Mulaj 5 0.14
Махмуд Элиес 3 0.08
Mergim Qarri 3 0.08
Данхо Флориан 2 0.06
Домашкан Виталий 2 (1) 0.06
Lucas Pos 2 0.06
Кадима Райан 1 0.03
Gabriel Kyeremateng 1 (1) 0.03
Mischa Eberhard 1 0.03
Giovani Bamba 1 0.03
Диаките Ибрахим 1 0.03
Sahmkou Camara 1 0.03
Гассама Ламин 0 0
Акичи Огу 0 0
Али Мохамед Абдалла 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Тьерно 6 1
Вейга Ренату 6 1
Фрай Фабиан 6 0
Каде Антон 6 0
Авдуллаху Леон 6 0
Джака Таулант 4 1
Шмидт Доминик II 5 0
Ван Бремен Финн 5 0
Дрэгер Мохамед 4 0
Рюэгг Кевин 4 0
Сигуа Габриэль 2 1
Romeo Beney 2 1
Огюстен Жан-Кевин 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Какури Дион 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Кололли Беньямин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Кайомбо Аксель 1 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махмуд Элиес 6 2
Акичи Огу 9 0
Mergim Qarri 7 0
Giovani Bamba 7 0
Sahmkou Camara 5 1
Данхо Флориан 3 2
Кадима Райан 6 0
Lucas Pos 6 0
Гарби Исмаэль 4 1
Али Мохамед Абдалла 5 0
Valon Hamdiju 5 0
Уэдраого Дилан 4 0
Гассама Ламин 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Байар Ромен 3 0
Обексер Линус 3 0
Айдини Альбан 3 0
Вашу Жереми 2 0
Liridon Mulaj 2 0
Mischa Eberhard 2 0
Хаджи Закари 0 1
Диаките Ибрахим 0 1
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Базель
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Стад Лозанна-Уши
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

9
11
Базель
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Стад Лозанна-Уши
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

27
25

Упущенные победы

13
13
Базель
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
29% (10)
31% (11)
Стад Лозанна-Уши
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
37% (13)
43% (15)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
29% (10)
46% (16)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

31
28

Упущенные победы

22
24

Голы по времени матча

Забито

22
19
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
23 Не забивали 24
2
9%
3
16%
1-15
2
9%
5
26%
16-30
5
23%
3
16%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
5
23%
4
21%
61-75
5
23%
4
21%
76-90

Пропущено

21
34
6 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
4
19%
5
15%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
1
5%
7
21%
31-45
4
19%
4
12%
46-60
5
24%
5
15%
61-75
6
29%
10
29%
29%
76-90

Забито

20
19
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 4
22 Не забивали 22
3
15%
0
0%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
5
25%
5
26%
61-75
4
20%
7
37%
76-90

Пропущено

31
36
15 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 18
5
16%
5
14%
1-15
4
13%
7
19%
16-30
6
19%
4
11%
31-45
4
13%
4
11%
46-60
6
19%
7
19%
61-75
6
19%
9
25%
76-90

Забито

42
38
20 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 11
10 Не забивали 11
5
12%
3
8%
1-15
7
17%
5
13%
16-30
8
19%
7
18%
31-45
3
7%
3
8%
46-60
10
24%
9
24%
61-75
9
21%
11
29%
76-90

Пропущено

52
70
21 В 1-м тайме 31
31 Во 2-м тайме 39
18 Пропускали первыми 24
27 Не пропускали 34
9
17%
10
14%
1-15
5
10%
10
14%
16-30
7
13%
11
16%
31-45
8
15%
8
11%
46-60
11
21%
12
17%
61-75
12
23%
19
27%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лозанна - Базель 0:0 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Базель - Серветт 2:1
Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2 Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1
Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1

Результаты матчей

Базель
Стад Лозанна-Уши

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:3
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
2:1
5 раз 14%
0:3
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 43%
0
9 раз 26%
2
8 раз 23%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
13 раз 37%
0
11 раз 31%
2
8 раз 23%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Базель
Стад Лозанна-Уши

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
5
6
11
1.5
5
13
1
16
2.5
1
17
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
11
6
5
13
1.5
6
11
2
16
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
9
0.5
Больше Меньше
24
11
11
24
1.5
11
24
3
32
2.5
3
32
1
34
3.5
1
34
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 35 20 8 7 69 - 33 68
2.
Лугано
 35 19 5 11 62 - 45 62
3.
Серветт
 35 17 10 8 56 - 40 61
4.
Санкт-Галлен
 35 15 9 11 55 - 45 54
5.
Цюрих
 35 13 12 10 47 - 38 51
6.
Винтертур
 35 13 10 12 57 - 61 49

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 35 12 10 13 43 - 48 46
2.
Ивердон
 0:0 36 12 8 16 47 - 68 44
3.
Базель
 0:0 36 11 10 15 42 - 52 43
4.
Лозанна
 35 10 11 14 44 - 51 41
5.
Грасcхоппер
 0:0 36 9 8 19 39 - 48 35
6.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 36 6 9 21 38 - 70 27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 13 2 2 44 - 12 41
2.
Санкт-Галлен
 18 11 4 3 39 - 23 37
3.
Серветт
 18 11 4 3 34 - 19 37
4.
Винтертур
 18 9 4 5 29 - 27 31
5.
Лугано
 17 9 3 5 27 - 18 30
6.
Цюрих
 17 7 7 3 22 - 16 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 0:0 18 11 4 3 34 - 26 37
2.
Люцерн
 18 9 5 4 24 - 18 32
3.
Лозанна
 17 7 6 4 25 - 18 27
4.
Грасcхоппер
 0:0 18 7 4 7 26 - 20 25
5.
Базель
 0:0 18 6 6 6 22 - 21 24
6.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 18 3 6 9 19 - 36 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 18 10 2 6 35 - 27 32
2.
Янг Бойз
 18 7 6 5 25 - 21 27
3.
Серветт
 17 6 6 5 22 - 21 24
4.
Цюрих
 18 6 5 7 25 - 22 23
5.
Винтертур
 17 4 6 7 28 - 34 18
6.
Санкт-Галлен
 17 4 5 8 16 - 22 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 0:0 18 5 4 9 20 - 31 19
2.
Люцерн
 17 3 5 9 19 - 30 14
3.
Лозанна
 18 3 5 10 19 - 33 14
4.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 18 3 3 12 19 - 34 12
5.
Грасcхоппер
 0:0 18 2 4 12 13 - 28 10
6.
Ивердон
 0:0 18 1 4 13 13 - 42 7

Топ бомбардиров
Ивердон Оморуйи Кевин 13 (2)
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (3)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 11
Янг Бойз Али Мохамед 12
Ивердон Тижани Мохамед 2 8
Лозанна Дюссенн Ноэ 11
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Стад Лозанна-Уши
1.50
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5.50
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6.90
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Базель
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