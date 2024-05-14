Тур: 36. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
0:0
Первый тайм: 28'
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
30
Каде
Антон
20
Фрай
Фабиан
23
Кадима
Райан
28
Махмуд
Элиес
24
Акичи
Огу
10
Mergim
Qarri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Каде АнтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Какури ДионПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Махмуд ЭлиесЗащитник
- Полузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
История личных встреч
Базель
Стад Лозанна-Уши
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
1.67
Среднее время на гол
0
54
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
3
Среднее время на гол
135
30
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.5
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
180
45
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|9
|0.25
|Каде Антон
|5
|0.14
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.08
|Сигуа Габриэль
|3
|0.08
|Шмидт Доминик II
|2
|0.06
|Йованович Джордже
|2
|0.06
|Ван Бремен Финн
|2
|0.06
|Дубасин Жонатан
|2
|0.06
|Вейга Ренату
|2
|0.06
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.06
|Ндой Дан
|1
|0.03
|Джака Таулант
|1
|0.03
|Авдуллаху Леон
|1
|0.03
|Кололли Беньямин
|1
|0.03
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.03
|Мэлоун Морис
|1
|0.03
|Комас Арнау
|1
|0.03
|Хунцикер Андрин
|1
|0.03
|Romeo Beney
|1
|0.03
|Лопес Серхио
|0
|0
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
|Гауто Карлос Хуан
|0
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдини Альбан
|8 (2)
|0.22
|Гарби Исмаэль
|6
|0.17
|Liridon Mulaj
|5
|0.14
|Махмуд Элиес
|3
|0.08
|Mergim Qarri
|3
|0.08
|Данхо Флориан
|2
|0.06
|Домашкан Виталий
|2 (1)
|0.06
|Lucas Pos
|2
|0.06
|Кадима Райан
|1
|0.03
|Gabriel Kyeremateng
|1 (1)
|0.03
|Mischa Eberhard
|1
|0.03
|Giovani Bamba
|1
|0.03
|Диаките Ибрахим
|1
|0.03
|Sahmkou Camara
|1
|0.03
|Гассама Ламин
|0
|0
|Акичи Огу
|0
|0
|Али Мохамед Абдалла
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барри Тьерно
|6
|1
|Вейга Ренату
|6
|1
|Фрай Фабиан
|6
|0
|Каде Антон
|6
|0
|Авдуллаху Леон
|6
|0
|Джака Таулант
|4
|1
|Шмидт Доминик II
|5
|0
|Ван Бремен Финн
|5
|0
|Дрэгер Мохамед
|4
|0
|Рюэгг Кевин
|4
|0
|Сигуа Габриэль
|2
|1
|Romeo Beney
|2
|1
|Огюстен Жан-Кевин
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Какури Дион
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Сальви Мирко
|1
|0
|Кололли Беньямин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Дубасин Жонатан
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
|Кайомбо Аксель
|1
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Махмуд Элиес
|6
|2
|Акичи Огу
|9
|0
|Mergim Qarri
|7
|0
|Giovani Bamba
|7
|0
|Sahmkou Camara
|5
|1
|Данхо Флориан
|3
|2
|Кадима Райан
|6
|0
|Lucas Pos
|6
|0
|Гарби Исмаэль
|4
|1
|Али Мохамед Абдалла
|5
|0
|Valon Hamdiju
|5
|0
|Уэдраого Дилан
|4
|0
|Гассама Ламин
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Байар Ромен
|3
|0
|Обексер Линус
|3
|0
|Айдини Альбан
|3
|0
|Вашу Жереми
|2
|0
|Liridon Mulaj
|2
|0
|Mischa Eberhard
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Диаките Ибрахим
|0
|1
|Хайрулаху Лавдрим
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Базель
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Стад Лозанна-Уши
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
9
11
Базель
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Стад Лозанна-Уши
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
27
25
Упущенные победы
13
13
Базель
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
29% (10)
31% (11)
Стад Лозанна-Уши
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
37% (13)
43% (15)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
29% (10)
46% (16)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
31
28
Упущенные победы
22
24
Голы по времени матча
Забито
22
19
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
23 Не забивали 24
2
9%
3
16%
1-15
2
9%
5
26%
16-30
5
23%
3
16%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
5
23%
4
21%
61-75
5
23%
4
21%
76-90
Пропущено
21
34
6 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
4
19%
5
15%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
1
5%
7
21%
31-45
4
19%
4
12%
46-60
5
24%
5
15%
61-75
6
29%
10
29%
29%
76-90
Забито
20
19
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 4
22 Не забивали 22
3
15%
0
0%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
5
25%
5
26%
61-75
4
20%
7
37%
76-90
Пропущено
31
36
15 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 18
5
16%
5
14%
1-15
4
13%
7
19%
16-30
6
19%
4
11%
31-45
4
13%
4
11%
46-60
6
19%
7
19%
61-75
6
19%
9
25%
76-90
Забито
42
38
20 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 11
10 Не забивали 11
5
12%
3
8%
1-15
7
17%
5
13%
16-30
8
19%
7
18%
31-45
3
7%
3
8%
46-60
10
24%
9
24%
61-75
9
21%
11
29%
76-90
Пропущено
52
70
21 В 1-м тайме 31
31 Во 2-м тайме 39
18 Пропускали первыми 24
27 Не пропускали 34
9
17%
10
14%
1-15
5
10%
10
14%
16-30
7
13%
11
16%
31-45
8
15%
8
11%
46-60
11
21%
12
17%
61-75
12
23%
19
27%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лозанна - Базель 0:0 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Базель - Серветт 2:1
Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2 Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1
Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1
Результаты матчей
Базель
Стад Лозанна-Уши
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:3
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
2:1
5 раз 14%
0:3
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 43%
0
9 раз 26%
2
8 раз 23%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
13 раз 37%
0
11 раз 31%
2
8 раз 23%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Базель
Стад Лозанна-Уши
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
135
611
513
116
117
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
116
513
611
216
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
269
Больше Меньше
2411
1124
1124
332
332
134
134
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|20
|8
|7
|69 - 33
|68
|2.
|35
|19
|5
|11
|62 - 45
|62
|3.
|35
|17
|10
|8
|56 - 40
|61
|4.
|35
|15
|9
|11
|55 - 45
|54
|5.
|35
|13
|12
|10
|47 - 38
|51
|6.
|35
|13
|10
|12
|57 - 61
|49
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|12
|10
|13
|43 - 48
|46
|2.
|0:0
|36
|12
|8
|16
|47 - 68
|44
|3.
|0:0
|36
|11
|10
|15
|42 - 52
|43
|4.
|35
|10
|11
|14
|44 - 51
|41
|5.
|0:0
|36
|9
|8
|19
|39 - 48
|35
|6.
|0:0
|36
|6
|9
|21
|38 - 70
|27
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|44 - 12
|41
|2.
|18
|11
|4
|3
|39 - 23
|37
|3.
|18
|11
|4
|3
|34 - 19
|37
|4.
|18
|9
|4
|5
|29 - 27
|31
|5.
|17
|9
|3
|5
|27 - 18
|30
|6.
|17
|7
|7
|3
|22 - 16
|28
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|11
|4
|3
|34 - 26
|37
|2.
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|3.
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|4.
|0:0
|18
|7
|4
|7
|26 - 20
|25
|5.
|0:0
|18
|6
|6
|6
|22 - 21
|24
|6.
|0:0
|18
|3
|6
|9
|19 - 36
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|2
|6
|35 - 27
|32
|2.
|18
|7
|6
|5
|25 - 21
|27
|3.
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|4.
|18
|6
|5
|7
|25 - 22
|23
|5.
|17
|4
|6
|7
|28 - 34
|18
|6.
|17
|4
|5
|8
|16 - 22
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|5
|4
|9
|20 - 31
|19
|2.
|17
|3
|5
|9
|19 - 30
|14
|3.
|18
|3
|5
|10
|19 - 33
|14
|4.
|0:0
|18
|3
|3
|12
|19 - 34
|12
|5.
|0:0
|18
|2
|4
|12
|13 - 28
|10
|6.
|0:0
|18
|1
|4
|13
|13 - 42
|7
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|13 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (3)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 11
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|2 8
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7