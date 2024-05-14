  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Зрители: 17319
Базель
2:0
Конец матча
Стад Лозанна-Уши
0'
43' Желтая карточка
Гарби Исмаэль
45' Желтая карточка
Джака Таулант
45' Желтая карточка
Вашу Жереми
49' Желтая карточка
Шмидт Доминик
58' Желтая карточка
Lucas Pos
1:0
63' Гол
Айети Альбиан
2:0
90' Гол
Дрэгер Мохамед
90'+8

Ход матча

9'
 
Вашу Жереми
Dany Bornand
40'
Вуйоз Николя
Баришич Адриан-Леон
 
43'
 
Гарби Исмаэль
45'
Джака Таулант
 
45'
 
Вашу Жереми
46'
Кололли Беньямин
Сигуа Габриэль
 
49'
Шмидт Доминик
 
58'
 
Lucas Pos
58'
Айети Альбиан
Джака Таулант
 
63'
Айети Альбиан
(Ван Бремен Финн)
1:0
64'
 
Michael Heule
Liridon Mulaj
64'
 
Айдини Альбан
Домашкан Виталий
74'
Дрэгер Мохамед
Шмидт Доминик
 
74'
Какури Дион
Авдуллаху Леон
 
88'
 
Аби Шарль
Диаките Ибрахим
88'
 
Байар Ромен
Акичи Огу
90'
Дрэгер Мохамед
(Барри Тьерно)
2:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 4
  • 7 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 508 Количество передач 432
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
1
Хитц
Mapвин
26
Баришич
Адриан-Леон
32
Jonas
Adjei
Adjetey
25
Ван
Бремен
Финн
30
Каде
Антон
31
Шмидт
Доминик
II
37
Авдуллаху
Леон
34
Джака
Таулант
20
Фрай
Фабиан
21
Сигуа
Габриэль
9
Барри
Тьерно
1
Dany
Bornand
23
Кадима
Райан
5
Хайрулаху
Лавдрим
4
Lucas
Pos
26
Диаките
Ибрахим
28
Махмуд
Элиес
14
Гарби
Исмаэль
24
Акичи
Огу
10
Mergim
Qarri
18
Liridon
Mulaj
11
Домашкан
Виталий
Базель
3-4-1-2
Стад Лозанна-Уши
5-4-1

История личных встреч

Базель
Стад Лозанна-Уши

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:2
С
1:1
С
0:3
К
1:2

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.67

Среднее время на гол

0
54

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
3

Среднее время на гол

135
30

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.5
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

180
45

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 9 0.25
Каде Антон 5 0.14
Фрай Фабиан 3 (1) 0.08
Сигуа Габриэль 3 0.08
Шмидт Доминик II 2 0.06
Ван Бремен Финн 2 0.06
Йованович Джордже 2 0.06
Дубасин Жонатан 2 0.06
Вейга Ренату 2 0.06
Дрэгер Мохамед 2 0.06
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.06
Ндой Дан 1 0.03
Джака Таулант 1 0.03
Авдуллаху Леон 1 0.03
Кололли Беньямин 1 0.03
Айети Альбиан 1 0.03
Мэлоун Морис 1 0.03
Комас Арнау 1 0.03
Хунцикер Андрин 1 0.03
Romeo Beney 1 0.03
Лопес Серхио 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Какури Дион 0 0
Гауто Карлос Хуан 0 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдини Альбан 8 (2) 0.22
Гарби Исмаэль 6 0.17
Liridon Mulaj 5 0.14
Махмуд Элиес 3 0.08
Mergim Qarri 3 0.08
Данхо Флориан 2 0.06
Домашкан Виталий 2 (1) 0.06
Lucas Pos 2 0.06
Кадима Райан 1 0.03
Gabriel Kyeremateng 1 (1) 0.03
Mischa Eberhard 1 0.03
Giovani Bamba 1 0.03
Диаките Ибрахим 1 0.03
Sahmkou Camara 1 0.03
Гассама Ламин 0 0
Акичи Огу 0 0
Али Мохамед Абдалла 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Тьерно 6 1
Вейга Ренату 6 1
Джака Таулант 5 1
Фрай Фабиан 6 0
Шмидт Доминик II 6 0
Каде Антон 6 0
Авдуллаху Леон 6 0
Ван Бремен Финн 5 0
Дрэгер Мохамед 4 0
Рюэгг Кевин 4 0
Сигуа Габриэль 2 1
Romeo Beney 2 1
Огюстен Жан-Кевин 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Какури Дион 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Кололли Беньямин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Кайомбо Аксель 1 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махмуд Элиес 6 2
Акичи Огу 9 0
Lucas Pos 7 0
Mergim Qarri 7 0
Giovani Bamba 7 0
Гарби Исмаэль 5 1
Sahmkou Camara 5 1
Данхо Флориан 3 2
Кадима Райан 6 0
Али Мохамед Абдалла 5 0
Valon Hamdiju 5 0
Уэдраого Дилан 4 0
Гассама Ламин 3 0
Вашу Жереми 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Байар Ромен 3 0
Обексер Линус 3 0
Айдини Альбан 3 0
Liridon Mulaj 2 0
Mischa Eberhard 2 0
Хаджи Закари 0 1
Диаките Ибрахим 0 1
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Базель
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Стад Лозанна-Уши
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

9
11
Базель
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Стад Лозанна-Уши
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

27
25

Упущенные победы

13
13
Базель
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (11)
39% (14)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
28% (10)
31% (11)
Стад Лозанна-Уши
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
36% (13)
44% (16)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
28% (10)
47% (17)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

31
28

Упущенные победы

22
24

Голы по времени матча

Забито

24
19
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
23 Не забивали 25
2
8%
3
16%
1-15
2
8%
5
26%
16-30
5
21%
3
16%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
6
25%
4
21%
61-75
6
25%
4
21%
76-90

Пропущено

21
36
6 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 17
4
19%
5
14%
1-15
1
5%
3
8%
16-30
1
5%
7
19%
31-45
4
19%
4
11%
46-60
5
24%
6
17%
61-75
6
29%
11
31%
76-90

Забито

20
19
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 4
23 Не забивали 23
3
15%
0
0%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
5
25%
5
26%
61-75
4
20%
7
37%
76-90

Пропущено

31
36
15 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 18
5
16%
5
14%
1-15
4
13%
7
19%
16-30
6
19%
4
11%
31-45
4
13%
4
11%
46-60
6
19%
7
19%
61-75
6
19%
9
25%
76-90

Забито

44
38
20 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 11
10 Не забивали 12
5
11%
3
8%
1-15
7
16%
5
13%
16-30
8
18%
7
18%
31-45
3
7%
3
8%
46-60
11
25%
9
24%
61-75
10
23%
11
29%
76-90

Пропущено

52
72
21 В 1-м тайме 31
31 Во 2-м тайме 41
18 Пропускали первыми 25
27 Не пропускали 35
9
17%
10
14%
1-15
5
10%
10
14%
16-30
7
13%
11
15%
31-45
8
15%
8
11%
46-60
11
21%
13
18%
61-75
12
23%
20
28%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лозанна - Базель 0:0 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Базель - Серветт 2:1
Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2 Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1
Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1

Результаты матчей

Базель
Стад Лозанна-Уши

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:3
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
2:1
5 раз 14%
0:3
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
3:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 42%
0
9 раз 25%
2
9 раз 25%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
13 раз 36%
0
12 раз 33%
2
8 раз 22%
3
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Базель
Стад Лозанна-Уши

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
5
7
11
1.5
5
13
1
17
2.5
1
17
1
17
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
11
7
5
13
1.5
6
12
2
16
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
9
0.5
Больше Меньше
24
12
12
24
1.5
11
25
3
33
2.5
3
33
1
35
3.5
1
35
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 35 20 8 7 69 - 33 68
2.
Лугано
 35 19 5 11 62 - 45 62
3.
Серветт
 35 17 10 8 56 - 40 61
4.
Санкт-Галлен
 35 15 9 11 55 - 45 54
5.
Цюрих
 35 13 12 10 47 - 38 51
6.
Винтертур
 35 13 10 12 57 - 61 49

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 35 12 10 13 43 - 48 46
2.
Базель
 36 12 9 15 44 - 52 45
3.
Ивердон
 36 12 7 17 47 - 70 43
4.
Лозанна
 35 10 11 14 44 - 51 41
5.
Грасcхоппер
 36 10 7 19 41 - 48 37
6.
Стад Лозанна-Уши
 36 6 8 22 38 - 72 26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 13 2 2 44 - 12 41
2.
Санкт-Галлен
 18 11 4 3 39 - 23 37
3.
Серветт
 18 11 4 3 34 - 19 37
4.
Винтертур
 18 9 4 5 29 - 27 31
5.
Лугано
 17 9 3 5 27 - 18 30
6.
Цюрих
 17 7 7 3 22 - 16 28

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 18 11 4 3 34 - 26 37
2.
Люцерн
 18 9 5 4 24 - 18 32
3.
Лозанна
 17 7 6 4 25 - 18 27
4.
Грасcхоппер
 18 8 3 7 28 - 20 27
5.
Базель
 18 7 5 6 24 - 21 26
6.
Стад Лозанна-Уши
 18 3 6 9 19 - 36 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 18 10 2 6 35 - 27 32
2.
Янг Бойз
 18 7 6 5 25 - 21 27
3.
Серветт
 17 6 6 5 22 - 21 24
4.
Цюрих
 18 6 5 7 25 - 22 23
5.
Винтертур
 17 4 6 7 28 - 34 18
6.
Санкт-Галлен
 17 4 5 8 16 - 22 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 18 5 4 9 20 - 31 19
2.
Люцерн
 17 3 5 9 19 - 30 14
3.
Лозанна
 18 3 5 10 19 - 33 14
4.
Стад Лозанна-Уши
 18 3 2 13 19 - 36 11
5.
Грасcхоппер
 18 2 4 12 13 - 28 10
6.
Ивердон
 18 1 3 14 13 - 44 6

Топ бомбардиров
Ивердон Оморуйи Кевин 13 (2)
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (3)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
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Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 11
Ивердон Тижани Мохамед 3 9
Янг Бойз Али Мохамед 12
Лозанна Дюссенн Ноэ 11
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Весь список
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