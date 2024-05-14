Тур: 36. Стадион: Санкт-Якоб Парк. Зрители: 17319
2:0
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаГарби Исмаэль
45' Желтая карточкаДжака Таулант
45' Желтая карточкаВашу Жереми
49' Желтая карточкаШмидт Доминик
58' Желтая карточкаLucas Pos
1:0
63' ГолАйети Альбиан
2:0
90' ГолДрэгер Мохамед
90'+8
Ход матча
43'
45'
45'
49'
58'
63'
1:0
88'
90'
2:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 1
-
9 Угловые 4
-
7 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
508 Количество передач 432
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
30
Каде
Антон
20
Фрай
Фабиан
23
Кадима
Райан
28
Махмуд
Элиес
24
Акичи
Огу
10
Mergim
Qarri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Каде АнтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Какури ДионПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Махмуд ЭлиесЗащитник
- Полузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
История личных встреч
Базель
Стад Лозанна-Уши
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
1.67
Среднее время на гол
0
54
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
3
Среднее время на гол
135
30
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.5
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
180
45
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|9
|0.25
|Каде Антон
|5
|0.14
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.08
|Сигуа Габриэль
|3
|0.08
|Шмидт Доминик II
|2
|0.06
|Ван Бремен Финн
|2
|0.06
|Йованович Джордже
|2
|0.06
|Дубасин Жонатан
|2
|0.06
|Вейга Ренату
|2
|0.06
|Дрэгер Мохамед
|2
|0.06
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.06
|Ндой Дан
|1
|0.03
|Джака Таулант
|1
|0.03
|Авдуллаху Леон
|1
|0.03
|Кололли Беньямин
|1
|0.03
|Айети Альбиан
|1
|0.03
|Мэлоун Морис
|1
|0.03
|Комас Арнау
|1
|0.03
|Хунцикер Андрин
|1
|0.03
|Romeo Beney
|1
|0.03
|Лопес Серхио
|0
|0
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
|Гауто Карлос Хуан
|0
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдини Альбан
|8 (2)
|0.22
|Гарби Исмаэль
|6
|0.17
|Liridon Mulaj
|5
|0.14
|Махмуд Элиес
|3
|0.08
|Mergim Qarri
|3
|0.08
|Данхо Флориан
|2
|0.06
|Домашкан Виталий
|2 (1)
|0.06
|Lucas Pos
|2
|0.06
|Кадима Райан
|1
|0.03
|Gabriel Kyeremateng
|1 (1)
|0.03
|Mischa Eberhard
|1
|0.03
|Giovani Bamba
|1
|0.03
|Диаките Ибрахим
|1
|0.03
|Sahmkou Camara
|1
|0.03
|Гассама Ламин
|0
|0
|Акичи Огу
|0
|0
|Али Мохамед Абдалла
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барри Тьерно
|6
|1
|Вейга Ренату
|6
|1
|Джака Таулант
|5
|1
|Фрай Фабиан
|6
|0
|Шмидт Доминик II
|6
|0
|Каде Антон
|6
|0
|Авдуллаху Леон
|6
|0
|Ван Бремен Финн
|5
|0
|Дрэгер Мохамед
|4
|0
|Рюэгг Кевин
|4
|0
|Сигуа Габриэль
|2
|1
|Romeo Beney
|2
|1
|Огюстен Жан-Кевин
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Какури Дион
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Сальви Мирко
|1
|0
|Кололли Беньямин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Дубасин Жонатан
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
|Кайомбо Аксель
|1
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Махмуд Элиес
|6
|2
|Акичи Огу
|9
|0
|Lucas Pos
|7
|0
|Mergim Qarri
|7
|0
|Giovani Bamba
|7
|0
|Гарби Исмаэль
|5
|1
|Sahmkou Camara
|5
|1
|Данхо Флориан
|3
|2
|Кадима Райан
|6
|0
|Али Мохамед Абдалла
|5
|0
|Valon Hamdiju
|5
|0
|Уэдраого Дилан
|4
|0
|Гассама Ламин
|3
|0
|Вашу Жереми
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Байар Ромен
|3
|0
|Обексер Линус
|3
|0
|Айдини Альбан
|3
|0
|Liridon Mulaj
|2
|0
|Mischa Eberhard
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Диаките Ибрахим
|0
|1
|Хайрулаху Лавдрим
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Базель
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Стад Лозанна-Уши
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
9
11
Базель
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Стад Лозанна-Уши
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
27
25
Упущенные победы
13
13
Базель
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (11)
39% (14)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
28% (10)
31% (11)
Стад Лозанна-Уши
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
36% (13)
44% (16)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
28% (10)
47% (17)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
31
28
Упущенные победы
22
24
Голы по времени матча
Забито
24
19
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
23 Не забивали 25
2
8%
3
16%
1-15
2
8%
5
26%
16-30
5
21%
3
16%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
6
25%
4
21%
61-75
6
25%
4
21%
76-90
Пропущено
21
36
6 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 17
4
19%
5
14%
1-15
1
5%
3
8%
16-30
1
5%
7
19%
31-45
4
19%
4
11%
46-60
5
24%
6
17%
61-75
6
29%
11
31%
76-90
Забито
20
19
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 4
23 Не забивали 23
3
15%
0
0%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
5
25%
5
26%
61-75
4
20%
7
37%
76-90
Пропущено
31
36
15 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 18
5
16%
5
14%
1-15
4
13%
7
19%
16-30
6
19%
4
11%
31-45
4
13%
4
11%
46-60
6
19%
7
19%
61-75
6
19%
9
25%
76-90
Забито
44
38
20 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 11
10 Не забивали 12
5
11%
3
8%
1-15
7
16%
5
13%
16-30
8
18%
7
18%
31-45
3
7%
3
8%
46-60
11
25%
9
24%
61-75
10
23%
11
29%
76-90
Пропущено
52
72
21 В 1-м тайме 31
31 Во 2-м тайме 41
18 Пропускали первыми 25
27 Не пропускали 35
9
17%
10
14%
1-15
5
10%
10
14%
16-30
7
13%
11
15%
31-45
8
15%
8
11%
46-60
11
21%
13
18%
61-75
12
23%
20
28%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лозанна - Базель 0:0 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Базель - Серветт 2:1
Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2 Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2 Ивердон - Базель 0:2 Грасcхоппер - Базель 2:1 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Лугано 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1
Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1
Результаты матчей
Базель
Стад Лозанна-Уши
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:3
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
2:1
5 раз 14%
0:3
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
3:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 42%
0
9 раз 25%
2
9 раз 25%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
13 раз 36%
0
12 раз 33%
2
8 раз 22%
3
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Базель
Стад Лозанна-Уши
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
135
711
513
117
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
117
513
612
216
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
279
Больше Меньше
2412
1224
1125
333
333
135
135
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|20
|8
|7
|69 - 33
|68
|2.
|35
|19
|5
|11
|62 - 45
|62
|3.
|35
|17
|10
|8
|56 - 40
|61
|4.
|35
|15
|9
|11
|55 - 45
|54
|5.
|35
|13
|12
|10
|47 - 38
|51
|6.
|35
|13
|10
|12
|57 - 61
|49
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|12
|10
|13
|43 - 48
|46
|2.
|36
|12
|9
|15
|44 - 52
|45
|3.
|36
|12
|7
|17
|47 - 70
|43
|4.
|35
|10
|11
|14
|44 - 51
|41
|5.
|36
|10
|7
|19
|41 - 48
|37
|6.
|36
|6
|8
|22
|38 - 72
|26
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|44 - 12
|41
|2.
|18
|11
|4
|3
|39 - 23
|37
|3.
|18
|11
|4
|3
|34 - 19
|37
|4.
|18
|9
|4
|5
|29 - 27
|31
|5.
|17
|9
|3
|5
|27 - 18
|30
|6.
|17
|7
|7
|3
|22 - 16
|28
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|34 - 26
|37
|2.
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|3.
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|4.
|18
|8
|3
|7
|28 - 20
|27
|5.
|18
|7
|5
|6
|24 - 21
|26
|6.
|18
|3
|6
|9
|19 - 36
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|2
|6
|35 - 27
|32
|2.
|18
|7
|6
|5
|25 - 21
|27
|3.
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|4.
|18
|6
|5
|7
|25 - 22
|23
|5.
|17
|4
|6
|7
|28 - 34
|18
|6.
|17
|4
|5
|8
|16 - 22
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|5
|4
|9
|20 - 31
|19
|2.
|17
|3
|5
|9
|19 - 30
|14
|3.
|18
|3
|5
|10
|19 - 33
|14
|4.
|18
|3
|2
|13
|19 - 36
|11
|5.
|18
|2
|4
|12
|13 - 28
|10
|6.
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|13 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (3)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 11
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|3 9
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7