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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Зрители: 4500
Лозанна
0:2
Конец матча
Люцерн
0'
0:1
14' Гол
Клиджэ Тибо
42' Желтая карточка
Клиджэ Тибо
43' Желтая карточка
Кукурузович Степан
59' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
0:2
81' Гол
Teddy Okou
84' Желтая карточка
Сене Кали
85' Желтая карточка
Хаас Николас
85' Вторая желтая карточка
Дюссенн Ноэ
90'+4

Ход матча

14'
0:1
Клиджэ Тибо
(Severin Ottiger)
27'
 
Lars Villiger
Грбич Адриан
42'
 
Клиджэ Тибо
43'
Кукурузович Степан
 
46'
 
Teddy Okou
Клиджэ Тибо
56'
Пафунди Симоне
Кукурузович Степан
 
56'
Калу Самуэль
Лабо Бригтон
 
56'
Сене Кали
Илие Рареш
 
59'
Дюссенн Ноэ
 
66'
 
Хаас Николас
Levin Winkler
66'
 
Майер Макс
Кадак Якуб
81'
0:2
Teddy Okou
(Дорн Пиус)
82'
Гриппо Симоне
Диабате Фуссейни
 
82'
Ivan Parra
Лусиф Хайтем
 
84'
Сене Кали
 
85'
 
Хаас Николас
85'
Дюссенн Ноэ
 

Статистика матча

  • 17 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 5
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 504 Количество передач 453
  • 53 Владение мячом, % 47
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
12
Салай
Габор
18
Поати
Морган
13
Лусиф
Хайтем
7
Кукурузович
Степан
80
Саншеш
Алвин
19
Илие
Рареш
96
Лабо
Бригтон
11
Диабате
Фуссейни
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
3
Лёфгрен
Йеспер
33
Leny
Meyer
29
Levin
Winkler
6
Яшари
Ардон
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
9
Грбич
Адриан
17
Клиджэ
Тибо
Лозанна
4-3-3
Люцерн
4-3-1-2

История личных встреч

Лозанна
Люцерн

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед

33 матча

36.4%
21.2%
42.4%
12 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

33.3%
45.5%
21.2%
11 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.3%
24.2%
45.5%
10 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

С
0:0
С
2:1
С
3:1
С
3:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
2:2
ТМК
0:5
С
0:1
С
2:1
С
3:1
С
2:3
С
0:3
С
4:4
С
2:3
С
1:3
С
3:4
С
1:0
КШ
2:0
С
0:1
С
2:0
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
2:0
С
0:1

Голы

Всего голов

23
25

Голов в среднем за матч

1.53
1.39

Среднее время на гол

58
64

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Среднее время на гол

60
79

Всего голов

50
42

Голов в среднем за матч

1.52
1.27

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

59
70

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 10 (6) 0.28
Дюссенн Ноэ 6 (2) 0.17
Лабо Бригтон 4 0.11
Саншеш Алвин 4 0.11
Ррудхани Донат 4 (1) 0.11
Илие Рареш 3 0.08
Калу Самуэль 3 0.08
Бальде Алиу 2 0.06
Бернед Антуан 1 0.03
Пафунди Симоне 1 0.03
Диабате Фуссейни 1 0.03
Дабанлы Беркай 1 0.03
Каблан Крис 1 0.03
Dominik Schwizer 1 0.03
Койл Трей 1 0.03
Кустодио Оливье 0 0
Поати Морган 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Роше Джейми 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 6 0.17
Яшари Ардон 5 0.14
Майер Макс 5 (3) 0.14
Дорн Пиус 4 0.11
Клиджэ Тибо 4 0.11
Грбич Адриан 4 (1) 0.11
Шадер Софьян 4 0.11
Кадак Якуб 4 (1) 0.11
Teddy Okou 3 0.08
Severin Ottiger 2 0.06
Симани Денис 1 0.03
Абубакар-Анкра Асума 1 0.03
Leny Meyer 1 0.03
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Ульрих Дарио 0 0
Спадануда Кевин 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 12 1
Кустодио Оливье 8 0
Каблан Крис 6 1
Сене Кали 6 1
Raoul Giger 7 0
Салай Габор 5 0
Роше Джейми 4 0
Anel Husic 4 0
Бернед Антуан 4 0
Лабо Бригтон 4 0
Саншеш Алвин 4 0
Илие Рареш 4 0
Дабанлы Беркай 2 0
Диабате Фуссейни 2 0
Калу Самуэль 2 0
Бальде Алиу 2 0
Пафунди Симоне 2 0
Кукурузович Степан 1 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Поати Морган 1 0
Летица Карло 1 0
Сузуки Тоити 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 7 2
Фрыдек Мартин 7 0
Дорн Пиус 7 0
Симани Денис 6 0
Яшари Ардон 6 0
Severin Ottiger 4 1
Хаас Николас 5 0
Кадак Якуб 5 0
Luca Jaquez 5 0
Клиджэ Тибо 4 0
Майер Макс 3 0
Ульрих Дарио 3 0
Бека Исмаил 3 0
Leny Meyer 3 0
Грбич Адриан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Lars Villiger 2 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Pascal Loretz 1 0
Mauricio Willimann 1 0
Levin Winkler 1 0

Результаты матчей

Лозанна
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Люцерн
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

9
14
Лозанна
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
Люцерн
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

23
7

Упущенные победы

13
22
Лозанна
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (8)
39% (14)
39% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
44% (16)
14% (5)
Люцерн
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
28% (10)
44% (16)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
33% (12)
42% (15)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

26
7

Упущенные победы

22
36

Голы по времени матча

Забито

25
21
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
23 Не забивали 20
1
4%
2
10%
1-15
6
24%
3
14%
16-30
4
16%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
7
28%
4
19%
61-75
7
28%
5
24%
76-90

Пропущено

20
30
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
7
35%
3
10%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
3
15%
2
7%
31-45
2
10%
8
27%
46-60
1
5%
10
33%
61-75
6
30%
5
17%
76-90

Забито

21
23
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
3
14%
3
13%
1-15
3
14%
5
22%
16-30
6
29%
1
4%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
1
5%
5
22%
61-75
6
29%
6
26%
76-90

Пропущено

31
19
10 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
5
16%
5
26%
1-15
1
3%
1
5%
16-30
4
13%
2
11%
31-45
8
26%
2
11%
46-60
6
19%
4
21%
61-75
7
23%
5
26%
76-90

Забито

46
44
23 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 16
9 Не забивали 6
4
9%
5
11%
1-15
9
20%
8
18%
16-30
10
22%
5
11%
31-45
2
4%
6
14%
46-60
8
17%
9
20%
61-75
13
28%
11
25%
76-90

Пропущено

51
49
21 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 34
17 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 27
12
24%
8
16%
1-15
2
4%
3
6%
16-30
7
14%
4
8%
31-45
10
20%
10
20%
46-60
7
14%
14
29%
61-75
13
25%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лозанна - Базель 0:0 Ивердон - Лозанна 3:1 Лугано - Лозанна 2:0 Лозанна - Цюрих 1:0
Люцерн - Лозанна 0:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Серветт - Лозанна 3:1 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1
Люцерн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Янг Бойз - Люцерн 4:2
Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1

Результаты матчей

Лозанна
Люцерн

Точный счет

1:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
2 раза 11%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:1
5 раз 28%
2:2
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
12 раз 67%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 14%
3:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
1:1
7 раз 19%
0:1
5 раз 14%
1:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 42%
0
9 раз 25%
2
7 раз 19%
3
5 раз 14%
1
18 раз 50%
2
9 раз 25%
0
6 раз 17%
3
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
4
7
11
1.5
8
10
5
13
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
16
2
5
13
1.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
9
0.5
Больше Меньше
30
6
12
24
1.5
12
24
5
31
2.5
3
33

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 35 20 8 7 69 - 33 68
2.
Лугано
 35 19 5 11 62 - 45 62
3.
Серветт
 36 17 10 9 57 - 42 61
4.
Санкт-Галлен
 35 15 9 11 55 - 45 54
5.
Цюрих
 36 14 12 10 49 - 39 54
6.
Винтертур
 35 13 10 12 57 - 61 49

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 36 13 10 13 45 - 48 49
2.
Базель
 36 12 9 15 44 - 52 45
3.
Ивердон
 36 12 7 17 47 - 70 43
4.
Лозанна
 36 10 11 15 44 - 53 41
5.
Грасcхоппер
 36 10 7 19 41 - 48 37
6.
Стад Лозанна-Уши
 36 6 8 22 38 - 72 26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 13 2 2 44 - 12 41
2.
Санкт-Галлен
 18 11 4 3 39 - 23 37
3.
Серветт
 18 11 4 3 34 - 19 37
4.
Винтертур
 18 9 4 5 29 - 27 31
5.
Цюрих
 18 8 7 3 24 - 17 31
6.
Лугано
 17 9 3 5 27 - 18 30

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 18 11 4 3 34 - 26 37
2.
Люцерн
 18 9 5 4 24 - 18 32
3.
Грасcхоппер
 18 8 3 7 28 - 20 27
4.
Лозанна
 18 7 6 5 25 - 20 27
5.
Базель
 18 7 5 6 24 - 21 26
6.
Стад Лозанна-Уши
 18 3 6 9 19 - 36 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 18 10 2 6 35 - 27 32
2.
Янг Бойз
 18 7 6 5 25 - 21 27
3.
Серветт
 18 6 6 6 23 - 23 24
4.
Цюрих
 18 6 5 7 25 - 22 23
5.
Винтертур
 17 4 6 7 28 - 34 18
6.
Санкт-Галлен
 17 4 5 8 16 - 22 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 18 5 4 9 20 - 31 19
2.
Люцерн
 18 4 5 9 21 - 30 17
3.
Лозанна
 18 3 5 10 19 - 33 14
4.
Стад Лозанна-Уши
 18 3 2 13 19 - 36 11
5.
Грасcхоппер
 18 2 4 12 13 - 28 10
6.
Ивердон
 18 1 3 14 13 - 44 6

Топ бомбардиров
Ивердон Оморуйи Кевин 13 (2)
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (3)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 11
Ивердон Тижани Мохамед 3 9
Лозанна Дюссенн Ноэ 1 12
Янг Бойз Али Мохамед 12
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Кукурузович Степан получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Thibault Klidje получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Грбич Адриан уходит с поля. Lars Villiger выходит вместо него
    • 14'
      Зеверин Оттигер сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Thibault Klidje бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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