Тур: 36. Стадион: Stade de la Tuiliere. Зрители: 4500
0'
0:1
14' ГолКлиджэ Тибо
42' Желтая карточкаКлиджэ Тибо
43' Желтая карточкаКукурузович Степан
59' Желтая карточкаДюссенн Ноэ
0:2
81' ГолTeddy Okou
84' Желтая карточкаСене Кали
85' Желтая карточкаХаас Николас
85' Вторая желтая карточкаДюссенн Ноэ
90'+4
Ход матча
14'
0:1
42'
56'
59'
66'
81'
0:2
84'
85'
85'
Статистика матча
-
17 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 5
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
504 Количество передач 453
-
53 Владение мячом, % 47
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
12
Салай
Габор
18
Поати
Морган
13
Лусиф
Хайтем
80
Саншеш
Алвин
19
Илие
Рареш
96
Лабо
Бригтон
33
Leny
Meyer
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
17
Клиджэ
Тибо
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
-
12 Салай ГаборЗащитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
13 Лусиф ХайтемПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
-
19 Илие РарешНападающий
-
96 Лабо БригтонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Калу СамуэльНападающий
-
-
87 Ivan Parra
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Leny MeyerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
22 Ульрих ДариоЗащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
-
-
11 Teddy Okou
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Лозанна
Люцерн
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед
33 матча
36.4%
21.2%
42.4%
12 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
33.3%
45.5%
21.2%
11 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.3%
24.2%
45.5%
10 побед 8 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
25
Голов в среднем за матч
1.53
1.39
Среднее время на гол
58
64
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Среднее время на гол
60
79
Всего голов
50
42
Голов в среднем за матч
1.52
1.27
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
59
70
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|10 (6)
|0.28
|Дюссенн Ноэ
|6 (2)
|0.17
|Лабо Бригтон
|4
|0.11
|Саншеш Алвин
|4
|0.11
|Ррудхани Донат
|4 (1)
|0.11
|Илие Рареш
|3
|0.08
|Калу Самуэль
|3
|0.08
|Бальде Алиу
|2
|0.06
|Бернед Антуан
|1
|0.03
|Пафунди Симоне
|1
|0.03
|Диабате Фуссейни
|1
|0.03
|Дабанлы Беркай
|1
|0.03
|Каблан Крис
|1
|0.03
|Dominik Schwizer
|1
|0.03
|Койл Трей
|1
|0.03
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Поати Морган
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|6
|0.17
|Яшари Ардон
|5
|0.14
|Майер Макс
|5 (3)
|0.14
|Дорн Пиус
|4
|0.11
|Клиджэ Тибо
|4
|0.11
|Грбич Адриан
|4 (1)
|0.11
|Шадер Софьян
|4
|0.11
|Кадак Якуб
|4 (1)
|0.11
|Teddy Okou
|3
|0.08
|Severin Ottiger
|2
|0.06
|Симани Денис
|1
|0.03
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.03
|Leny Meyer
|1
|0.03
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Ульрих Дарио
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|12
|1
|Кустодио Оливье
|8
|0
|Каблан Крис
|6
|1
|Сене Кали
|6
|1
|Raoul Giger
|7
|0
|Салай Габор
|5
|0
|Роше Джейми
|4
|0
|Anel Husic
|4
|0
|Бернед Антуан
|4
|0
|Лабо Бригтон
|4
|0
|Саншеш Алвин
|4
|0
|Илие Рареш
|4
|0
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|Диабате Фуссейни
|2
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Пафунди Симоне
|2
|0
|Кукурузович Степан
|1
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|7
|2
|Фрыдек Мартин
|7
|0
|Дорн Пиус
|7
|0
|Симани Денис
|6
|0
|Яшари Ардон
|6
|0
|Severin Ottiger
|4
|1
|Хаас Николас
|5
|0
|Кадак Якуб
|5
|0
|Luca Jaquez
|5
|0
|Клиджэ Тибо
|4
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Ульрих Дарио
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Leny Meyer
|3
|0
|Грбич Адриан
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Lars Villiger
|2
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
|Levin Winkler
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Люцерн
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
14
Лозанна
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
Люцерн
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
23
7
Упущенные победы
13
22
Лозанна
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (8)
39% (14)
39% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
44% (16)
14% (5)
Люцерн
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
28% (10)
44% (16)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
33% (12)
42% (15)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
26
7
Упущенные победы
22
36
Голы по времени матча
Забито
25
21
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
23 Не забивали 20
1
4%
2
10%
1-15
6
24%
3
14%
16-30
4
16%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
7
28%
4
19%
61-75
7
28%
5
24%
76-90
Пропущено
20
30
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
7
35%
3
10%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
3
15%
2
7%
31-45
2
10%
8
27%
46-60
1
5%
10
33%
61-75
6
30%
5
17%
76-90
Забито
21
23
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
3
14%
3
13%
1-15
3
14%
5
22%
16-30
6
29%
1
4%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
1
5%
5
22%
61-75
6
29%
6
26%
76-90
Пропущено
31
19
10 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
5
16%
5
26%
1-15
1
3%
1
5%
16-30
4
13%
2
11%
31-45
8
26%
2
11%
46-60
6
19%
4
21%
61-75
7
23%
5
26%
76-90
Забито
46
44
23 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 16
9 Не забивали 6
4
9%
5
11%
1-15
9
20%
8
18%
16-30
10
22%
5
11%
31-45
2
4%
6
14%
46-60
8
17%
9
20%
61-75
13
28%
11
25%
76-90
Пропущено
51
49
21 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 34
17 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 27
12
24%
8
16%
1-15
2
4%
3
6%
16-30
7
14%
4
8%
31-45
10
20%
10
20%
46-60
7
14%
14
29%
61-75
13
25%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лозанна - Базель 0:0 Ивердон - Лозанна 3:1 Лугано - Лозанна 2:0 Лозанна - Цюрих 1:0
Люцерн - Лозанна 0:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Серветт - Лозанна 3:1 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1
Люцерн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Янг Бойз - Люцерн 4:2
Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1
Результаты матчей
Лозанна
Люцерн
Точный счет
1:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
2 раза 11%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Точный счет
2:1
5 раз 28%
2:2
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
12 раз 67%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 14%
3:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
1:1
7 раз 19%
0:1
5 раз 14%
1:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 42%
0
9 раз 25%
2
7 раз 19%
3
5 раз 14%
1
18 раз 50%
2
9 раз 25%
0
6 раз 17%
3
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
144
711
810
513
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
162
513
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
279
Больше Меньше
306
1224
1224
531
333
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|20
|8
|7
|69 - 33
|68
|2.
|35
|19
|5
|11
|62 - 45
|62
|3.
|36
|17
|10
|9
|57 - 42
|61
|4.
|35
|15
|9
|11
|55 - 45
|54
|5.
|36
|14
|12
|10
|49 - 39
|54
|6.
|35
|13
|10
|12
|57 - 61
|49
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|13
|10
|13
|45 - 48
|49
|2.
|36
|12
|9
|15
|44 - 52
|45
|3.
|36
|12
|7
|17
|47 - 70
|43
|4.
|36
|10
|11
|15
|44 - 53
|41
|5.
|36
|10
|7
|19
|41 - 48
|37
|6.
|36
|6
|8
|22
|38 - 72
|26
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|44 - 12
|41
|2.
|18
|11
|4
|3
|39 - 23
|37
|3.
|18
|11
|4
|3
|34 - 19
|37
|4.
|18
|9
|4
|5
|29 - 27
|31
|5.
|18
|8
|7
|3
|24 - 17
|31
|6.
|17
|9
|3
|5
|27 - 18
|30
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|34 - 26
|37
|2.
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|3.
|18
|8
|3
|7
|28 - 20
|27
|4.
|18
|7
|6
|5
|25 - 20
|27
|5.
|18
|7
|5
|6
|24 - 21
|26
|6.
|18
|3
|6
|9
|19 - 36
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|2
|6
|35 - 27
|32
|2.
|18
|7
|6
|5
|25 - 21
|27
|3.
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|4.
|18
|6
|5
|7
|25 - 22
|23
|5.
|17
|4
|6
|7
|28 - 34
|18
|6.
|17
|4
|5
|8
|16 - 22
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|5
|4
|9
|20 - 31
|19
|2.
|18
|4
|5
|9
|21 - 30
|17
|3.
|18
|3
|5
|10
|19 - 33
|14
|4.
|18
|3
|2
|13
|19 - 36
|11
|5.
|18
|2
|4
|12
|13 - 28
|10
|6.
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|13 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (3)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|11 (4)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 11
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|3 9
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|1 12
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7