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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Зрители: 10671
Цюрих
2:1
Конец матча
Серветт
0'
12' Желтая карточка
Конде Шейк
0:1
13' Гол
Дулин Давид
31' Желтая карточка
Данте Амаду
53' Желтая карточка
Маньен Тео
1:1
54' Гол
Маркезано Антонио
58' Желтая карточка
Кутеса Дерек
2:1
70' Гол
Красничи Бледиан
90'+5

Ход матча

12'
Конде Шейк
 
13'
0:1
Дулин Давид
(Барон Энтони)
31'
Данте Амаду
 
46'
Joseph Saboko
Райхмут Нильс
 
46'
Сантини Иван
Конде Шейк
 
53'
 
Маньен Тео
54'
Маркезано Антонио
(Консейсау Родригу)
1:1
58'
 
Кутеса Дерек
70'
Красничи Бледиан
(Маркезано Антонио)
2:1
78'
Камбери Линдрит
Консейсау Родригу
 
81'
 
Болла Бендегуз
Антунес Алексис
81'
 
Нисимура Такума
Гийемено Джереми
81'
 
Мазику Брэдли
Барон Энтони
82'
Cheveyo Tsawa
Маркезано Антонио
 
86'
Дапрела Фабио
Око-Флекс Армостронг
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 11
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 482 Количество передач 327
  • 58 Владение мячом, % 42
25
Бреше
Янник
27
Консейсау
Родригу
24
Катич
Никола
31
Крюезиу
Мирлинд
44
Данте
Амаду
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
7
Красничи
Бледиан
10
Маркезано
Антонио
22
Око-Флекс
Армостронг
37
Райхмут
Нильс
32
Фрик
Джереми
20
Маньен
Тео
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
6
Барон
Энтони
28
Дулин
Давид
9
Стеванович
Мирослав
10
Антунес
Алексис
8
Конья
Тимоте
17
Кутеса
Дерек
21
Гийемено
Джереми
Цюрих
4-1-2-1-2
Серветт
4-1-4-1

История личных встреч

Цюрих
Серветт

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
57.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед

31 матч

35.5%
19.4%
45.1%
11 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

35.5%
41.9%
22.6%
11 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

25.8%
25.8%
48.4%
8 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

С
0:1
С
0:2
С
2:2
С
4:0
С
1:1
С
4:1
С
3:2
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
2:2
С
1:2
С
3:1
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
4:1
С
0:5
С
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:4
ЧЛ
3:0
С
4:0
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
0:1
С
2:3

Голы

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.4
1.31

Среднее время на гол

64
68

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.56
1.4

Среднее время на гол

57
64

Всего голов

46
42

Голов в среднем за матч

1.48
1.35

Тотал матчей

2.5
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
26

Среднее время на гол

60
66

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркезано Антонио 11 (1) 0.31
Окита Жонатан 10 (2) 0.28
Красничи Бледиан 6 0.17
Катич Никола 4 0.11
Мэтью Ифиний 3 0.08
Камбери Линдрит 3 0.08
Африйе Дэниел 2 0.06
Ронер Фабиан 2 0.06
Око-Флекс Армостронг 2 0.06
Данте Амаду 2 0.06
Конде Шейк 1 0.03
Боранияшевич Никола 1 0.03
Консейсау Родригу 1 0.03
Герреро Адрия 0 0
Хорншу Марк 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.28
Кривелли Энцо 8 (3) 0.22
Гийемено Джереми 6 0.17
Кутеса Дерек 4 0.11
Стеванович Мирослав 4 0.11
Конья Тимоте 4 0.11
Болла Бендегуз 4 (1) 0.11
Антунес Алексис 4 0.11
Нисимура Такума 3 (2) 0.08
Дулин Давид 2 0.06
Руй Стив 2 0.06
Мазику Брэдли 1 0.03
Ондуа Гаэль 1 0.03
Севрен Йоан 1 0.03
Роделен Ронни 1 0.03
Флюке Патрик 1 0.03
Барон Энтони 0 0
Цунэмото Кэйго 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конде Шейк 7 2
Камбери Линдрит 8 0
Окита Жонатан 7 0
Катич Никола 5 1
Африйе Дэниел 6 0
Боранияшевич Никола 5 0
Ронер Фабиан 5 0
Крюезиу Мирлинд 4 0
Герреро Адрия 3 0
Красничи Бледиан 3 0
Консейсау Родригу 3 0
Данте Амаду 3 0
Дапрела Фабио 2 0
Бреше Янник 2 0
Мэтью Ифиний 2 0
Бо Энриксен 2 0
Сантини Иван 1 0
Маркезано Антонио 1 0
Райхмут Нильс 1 0
Calixte Ligue 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 4 1
Севрен Йоан 4 1
Бедья Крис 5 0
Мазику Брэдли 5 0
Дулин Давид 4 0
Кутеса Дерек 4 0
Цунэмото Кэйго 4 0
Кривелли Энцо 2 1
Бронн Дилан 2 1
Барон Энтони 2 1
Конья Тимоте 3 0
Гийемено Джереми 3 0
Антунес Алексис 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Руй Стив 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Маньен Тео 2 0
Диба Самба 2 0
Малл Джоэл 1 0
Нисимура Такума 1 0
Вуйоз Николя 1 0

Результаты матчей

Цюрих
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Серветт
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
14
Цюрих
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Серветт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

20
34
Цюрих
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (13)
31% (11)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)
Серветт
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
44% (16)
28% (10)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
31% (11)
50% (18)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

27
48

Голы по времени матча

Забито

25
23
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 13
23 Не забивали 19
4
16%
7
30%
1-15
3
12%
5
22%
16-30
4
16%
3
13%
31-45
6
24%
1
4%
46-60
3
12%
4
17%
61-75
5
20%
3
13%
76-90

Пропущено

16
23
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 14
2
13%
2
9%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
6
38%
3
13%
31-45
1
6%
6
26%
46-60
1
6%
5
22%
61-75
5
31%
3
13%
76-90

Забито

24
35
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 9
24 Не забивали 20
4
17%
8
23%
1-15
4
17%
2
6%
16-30
4
17%
3
9%
31-45
4
17%
5
14%
46-60
3
13%
3
9%
61-75
5
21%
14
40%
76-90

Пропущено

23
18
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
2
9%
3
17%
1-15
5
22%
3
17%
16-30
4
17%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
8
35%
4
22%
76-90

Забито

49
58
23 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 30
18 Забивали первыми 22
11 Не забивали 3
8
16%
15
26%
1-15
7
14%
7
12%
16-30
8
16%
6
10%
31-45
10
20%
6
10%
46-60
6
12%
7
12%
61-75
10
20%
17
29%
29%
76-90

Пропущено

39
41
20 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 28
4
10%
5
12%
1-15
6
15%
7
17%
16-30
10
26%
7
17%
31-45
1
3%
8
20%
46-60
5
13%
7
17%
61-75
13
33%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Винтертур - Цюрих 1:3 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Цюрих 1:0
Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2 Лугано - Цюрих 2:0 Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4
Серветт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Грасcхоппер 1:0
Базель - Серветт 2:1 Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1

Результаты матчей

Цюрих
Серветт

Точный счет

1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
11 раз 61%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:2
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 31%
1
9 раз 25%
2
9 раз 25%
3
6 раз 17%
4
1 раз 3%
1
15 раз 42%
2
11 раз 31%
0
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
16
2
8
10
1.5
12
6
3
15
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
16
2
8
10
1.5
5
13
4
14
2.5
2
16
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
11
0.5
Больше Меньше
32
4
16
20
1.5
17
19
7
29
2.5
6
30
1
35
3.5
2
34

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 35 20 8 7 69 - 33 68
2.
Лугано
 35 19 5 11 62 - 45 62
3.
Серветт
 36 17 10 9 57 - 42 61
4.
Санкт-Галлен
 35 15 9 11 55 - 45 54
5.
Цюрих
 36 14 12 10 49 - 39 54
6.
Винтертур
 35 13 10 12 57 - 61 49

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 36 13 10 13 45 - 48 49
2.
Базель
 36 12 9 15 44 - 52 45
3.
Ивердон
 36 12 7 17 47 - 70 43
4.
Лозанна
 36 10 11 15 44 - 53 41
5.
Грасcхоппер
 36 10 7 19 41 - 48 37
6.
Стад Лозанна-Уши
 36 6 8 22 38 - 72 26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 13 2 2 44 - 12 41
2.
Санкт-Галлен
 18 11 4 3 39 - 23 37
3.
Серветт
 18 11 4 3 34 - 19 37
4.
Винтертур
 18 9 4 5 29 - 27 31
5.
Цюрих
 18 8 7 3 24 - 17 31
6.
Лугано
 17 9 3 5 27 - 18 30

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 18 11 4 3 34 - 26 37
2.
Люцерн
 18 9 5 4 24 - 18 32
3.
Грасcхоппер
 18 8 3 7 28 - 20 27
4.
Лозанна
 18 7 6 5 25 - 20 27
5.
Базель
 18 7 5 6 24 - 21 26
6.
Стад Лозанна-Уши
 18 3 6 9 19 - 36 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 18 10 2 6 35 - 27 32
2.
Янг Бойз
 18 7 6 5 25 - 21 27
3.
Серветт
 18 6 6 6 23 - 23 24
4.
Цюрих
 18 6 5 7 25 - 22 23
5.
Винтертур
 17 4 6 7 28 - 34 18
6.
Санкт-Галлен
 17 4 5 8 16 - 22 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 18 5 4 9 20 - 31 19
2.
Люцерн
 18 4 5 9 21 - 30 17
3.
Лозанна
 18 3 5 10 19 - 33 14
4.
Стад Лозанна-Уши
 18 3 2 13 19 - 36 11
5.
Грасcхоппер
 18 2 4 12 13 - 28 10
6.
Ивердон
 18 1 3 14 13 - 44 6

Топ бомбардиров
Ивердон Оморуйи Кевин 13 (2)
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (3)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 11
Ивердон Тижани Мохамед 3 9
Лозанна Дюссенн Ноэ 1 12
Янг Бойз Али Мохамед 12
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Данте Амаду получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Барон Энтони сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Дулин Давид бьет в цель!
    • 12'
      Конде Шейк получил желтую карточку от судьи
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