Тур: 36. Стадион: Летцигрунд. Зрители: 10671
0'
12' Желтая карточкаКонде Шейк
0:1
13' ГолДулин Давид
31' Желтая карточкаДанте Амаду
53' Желтая карточкаМаньен Тео
1:1
54' ГолМаркезано Антонио
58' Желтая карточкаКутеса Дерек
2:1
70' ГолКрасничи Бледиан
90'+5
Ход матча
12'
13'
0:1
31'
53'
54'
58'
70'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 11
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
482 Количество передач 327
-
58 Владение мячом, % 42
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
44
Данте
Амаду
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
32
Фрик
Джереми
20
Маньен
Тео
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хорншу МаркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мониц Рикардо
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
20 Маньен ТеоЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Бронн ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
История личных встреч
Цюрих
Серветт
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
57.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед
31 матч
35.5%
19.4%
45.1%
11 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
35.5%
41.9%
22.6%
11 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
25.8%
25.8%
48.4%
8 побед 8 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.4
1.31
Среднее время на гол
64
68
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.56
1.4
Среднее время на гол
57
64
Всего голов
46
42
Голов в среднем за матч
1.48
1.35
Тотал матчей
2.5
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
Среднее время на гол
60
66
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркезано Антонио
|11 (1)
|0.31
|Окита Жонатан
|10 (2)
|0.28
|Красничи Бледиан
|6
|0.17
|Катич Никола
|4
|0.11
|Мэтью Ифиний
|3
|0.08
|Камбери Линдрит
|3
|0.08
|Африйе Дэниел
|2
|0.06
|Ронер Фабиан
|2
|0.06
|Око-Флекс Армостронг
|2
|0.06
|Данте Амаду
|2
|0.06
|Конде Шейк
|1
|0.03
|Боранияшевич Никола
|1
|0.03
|Консейсау Родригу
|1
|0.03
|Герреро Адрия
|0
|0
|Хорншу Марк
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|10 (2)
|0.28
|Кривелли Энцо
|8 (3)
|0.22
|Гийемено Джереми
|6
|0.17
|Кутеса Дерек
|4
|0.11
|Стеванович Мирослав
|4
|0.11
|Конья Тимоте
|4
|0.11
|Болла Бендегуз
|4 (1)
|0.11
|Антунес Алексис
|4
|0.11
|Нисимура Такума
|3 (2)
|0.08
|Дулин Давид
|2
|0.06
|Руй Стив
|2
|0.06
|Мазику Брэдли
|1
|0.03
|Ондуа Гаэль
|1
|0.03
|Севрен Йоан
|1
|0.03
|Роделен Ронни
|1
|0.03
|Флюке Патрик
|1
|0.03
|Барон Энтони
|0
|0
|Цунэмото Кэйго
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конде Шейк
|7
|2
|Камбери Линдрит
|8
|0
|Окита Жонатан
|7
|0
|Катич Никола
|5
|1
|Африйе Дэниел
|6
|0
|Боранияшевич Никола
|5
|0
|Ронер Фабиан
|5
|0
|Крюезиу Мирлинд
|4
|0
|Герреро Адрия
|3
|0
|Красничи Бледиан
|3
|0
|Консейсау Родригу
|3
|0
|Данте Амаду
|3
|0
|Дапрела Фабио
|2
|0
|Бреше Янник
|2
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Райхмут Нильс
|1
|0
|Calixte Ligue
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ондуа Гаэль
|4
|1
|Севрен Йоан
|4
|1
|Бедья Крис
|5
|0
|Мазику Брэдли
|5
|0
|Дулин Давид
|4
|0
|Кутеса Дерек
|4
|0
|Цунэмото Кэйго
|4
|0
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Бронн Дилан
|2
|1
|Барон Энтони
|2
|1
|Конья Тимоте
|3
|0
|Гийемено Джереми
|3
|0
|Антунес Алексис
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|Руй Стив
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Маньен Тео
|2
|0
|Диба Самба
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Нисимура Такума
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Серветт
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
14
Цюрих
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Серветт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
20
34
Цюрих
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (13)
31% (11)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)
Серветт
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
44% (16)
28% (10)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
31% (11)
50% (18)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
27
48
Голы по времени матча
Забито
25
23
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 13
23 Не забивали 19
4
16%
7
30%
1-15
3
12%
5
22%
16-30
4
16%
3
13%
31-45
6
24%
1
4%
46-60
3
12%
4
17%
61-75
5
20%
3
13%
76-90
Пропущено
16
23
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 14
2
13%
2
9%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
6
38%
3
13%
31-45
1
6%
6
26%
46-60
1
6%
5
22%
61-75
5
31%
3
13%
76-90
Забито
24
35
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 9
24 Не забивали 20
4
17%
8
23%
1-15
4
17%
2
6%
16-30
4
17%
3
9%
31-45
4
17%
5
14%
46-60
3
13%
3
9%
61-75
5
21%
14
40%
76-90
Пропущено
23
18
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
2
9%
3
17%
1-15
5
22%
3
17%
16-30
4
17%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
8
35%
4
22%
76-90
Забито
49
58
23 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 30
18 Забивали первыми 22
11 Не забивали 3
8
16%
15
26%
1-15
7
14%
7
12%
16-30
8
16%
6
10%
31-45
10
20%
6
10%
46-60
6
12%
7
12%
61-75
10
20%
17
29%
29%
76-90
Пропущено
39
41
20 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 28
4
10%
5
12%
1-15
6
15%
7
17%
16-30
10
26%
7
17%
31-45
1
3%
8
20%
46-60
5
13%
7
17%
61-75
13
33%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Винтертур - Цюрих 1:3 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Цюрих 1:0
Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2 Лугано - Цюрих 2:0 Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4
Серветт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Грасcхоппер 1:0
Базель - Серветт 2:1 Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1
Результаты матчей
Цюрих
Серветт
Точный счет
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
11 раз 61%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Точный счет
2:2
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 31%
1
9 раз 25%
2
9 раз 25%
3
6 раз 17%
4
1 раз 3%
1
15 раз 42%
2
11 раз 31%
0
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
162
810
126
315
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
162
810
513
414
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2511
Больше Меньше
324
1620
1719
729
630
135
234
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|20
|8
|7
|69 - 33
|68
|2.
|35
|19
|5
|11
|62 - 45
|62
|3.
|36
|17
|10
|9
|57 - 42
|61
|4.
|35
|15
|9
|11
|55 - 45
|54
|5.
|36
|14
|12
|10
|49 - 39
|54
|6.
|35
|13
|10
|12
|57 - 61
|49
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|13
|10
|13
|45 - 48
|49
|2.
|36
|12
|9
|15
|44 - 52
|45
|3.
|36
|12
|7
|17
|47 - 70
|43
|4.
|36
|10
|11
|15
|44 - 53
|41
|5.
|36
|10
|7
|19
|41 - 48
|37
|6.
|36
|6
|8
|22
|38 - 72
|26
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|44 - 12
|41
|2.
|18
|11
|4
|3
|39 - 23
|37
|3.
|18
|11
|4
|3
|34 - 19
|37
|4.
|18
|9
|4
|5
|29 - 27
|31
|5.
|18
|8
|7
|3
|24 - 17
|31
|6.
|17
|9
|3
|5
|27 - 18
|30
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|34 - 26
|37
|2.
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|3.
|18
|8
|3
|7
|28 - 20
|27
|4.
|18
|7
|6
|5
|25 - 20
|27
|5.
|18
|7
|5
|6
|24 - 21
|26
|6.
|18
|3
|6
|9
|19 - 36
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|2
|6
|35 - 27
|32
|2.
|18
|7
|6
|5
|25 - 21
|27
|3.
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|4.
|18
|6
|5
|7
|25 - 22
|23
|5.
|17
|4
|6
|7
|28 - 34
|18
|6.
|17
|4
|5
|8
|16 - 22
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|5
|4
|9
|20 - 31
|19
|2.
|18
|4
|5
|9
|21 - 30
|17
|3.
|18
|3
|5
|10
|19 - 33
|14
|4.
|18
|3
|2
|13
|19 - 36
|11
|5.
|18
|2
|4
|12
|13 - 28
|10
|6.
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|13 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (3)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|11 (4)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 11
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|3 9
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|1 12
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7