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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: .
Лугано
2:1
Второй тайм: 62'
Винтертур

Ход матча

27'
0:1
Туркес Алдин
(Фофана Бубакар II)
43'
Саббатини Хонатан
(Эспиноса Джон)
1:1
46'
 
Ди Джусто Маттео
Randy Schneider
49'
Бислими Уран
2:1
58'
Махмуд Хадж
Гргич Анто
 
58'
Алиседа Игнасио
Маю Хишам
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Винтертур
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Все Коэффициенты
1
Саипи
Амир
6
Эспиноса
Джон
17
Май
Ларс-Лукас
22
Эль-Вафи
Айман
23
Валенсуэла
Мильтон
25
Бислими
Уран
16
Гргич
Анто
14
Саббатини
Хонатан
18
Маю
Хишам
19
Вляди
Шкельчим
11
Штеффен
Ренато
30
Кустер
Маркус
24
Сидлер
Сильван
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
18
Диаби
Сулейман
6
Randy
Schneider
77
Дзуффи
Лука
4
Стильхарт
Базиль
29
Фофана
Бубакар
II
11
Туркес
Алдин
28
Бароан
Антуан
Лугано
4-3-3
Винтертур
4-4-2

История личных встреч

Лугано
Винтертур

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед

30 матчей

53.3%
13.3%
33.4%
16 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
43.3%
23.4%
10 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:2
С
2:1
С
2:3
С
2:1
С
1:0
С
3:1
К
1:0
С
1:4
ТМК
0:0
К
0:2
ЧЛ
0:1
ЧЛ
3:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
3:2
ЧЛ
0:3
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:3
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:2
ЧЛ
4:1
ЧЛ
2:1

Голы

Всего голов

23
25

Голов в среднем за матч

1.64
1.56

Среднее время на гол

54
57

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.38
1.07

Среднее время на гол

65
84

Всего голов

45
40

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
25

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 13 (2) 0.36
Бислими Уран 6 0.17
Вляди Шкельчим 6 (1) 0.17
Штеффен Ренато 5 0.14
Махмуд Хадж 5 0.14
Саббатини Хонатан 4 0.11
Киминьяни Янис 4 0.11
Хайдари Альбиан 3 0.08
Валенсуэла Мильтон 2 0.06
Эспиноса Джон 2 0.06
Думбия Усман 2 0.06
Крешник Хайризи 2 0.06
Гргич Анто 1 0.03
Боттани Маттиа 1 0.03
Мацек Роман 1 0.03
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.03
Пржибылко Каспер 1 0.03
Бабич Борис 1 0.03
Маркеш Мартим 1 0.03
Эль-Вафи Айман 1 0.03
Маю Хишам 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0
Дуррер Адриан 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туркес Алдин 9 (1) 0.25
Лтайеф Сайфалла 8 0.22
Ди Джусто Маттео 6 0.17
Буркарт Нишан 6 (1) 0.17
Randy Schneider 5 0.14
Samuel Ballet 5 0.14
Adrian Gantenbein 3 0.08
Фофана Бубакар II 3 0.08
Стильхарт Базиль 3 0.08
Дзуффи Лука 2 0.06
Шеттин Тобиас 2 0.06
Арнольд Ремо 2 0.06
Буэсс Роман 2 (1) 0.06
Loic Luthi 1 0.03
Samir Ramizi 0 0
Янкевиц Александр 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Сидлер Сильван 0 0
Granit Lekaj 0 0
Бароан Антуан 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гргич Анто 7 1
Хайдари Альбиан 8 0
Саббатини Хонатан 7 0
Валенсуэла Мильтон 6 0
Бислими Уран 6 0
Мацек Роман 5 0
Вляди Шкельчим 5 0
Крешник Хайризи 5 0
Эспиноса Джон 3 1
Махмуд Хадж 3 1
Штеффен Ренато 4 0
Маю Хишам 4 0
Киминьяни Янис 4 0
Эль-Вафи Айман 4 0
Маркеш Мартим 2 1
Май Ларс-Лукас 3 0
Саипи Амир 3 0
Боттани Маттиа 2 0
Целар Жан 2 0
Chinwendu Nkama 0 1
Mattia Croci Torti 1 0
Думбия Усман 1 0
Аригони Аллан 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лтайеф Сайфалла 8 0
Стильхарт Базиль 7 0
Randy Schneider 5 1
Сидлер Сильван 6 0
Буркарт Нишан 6 0
Samuel Ballet 6 0
Арнольд Ремо 5 0
Шеттин Тобиас 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Диаби Сулейман 4 0
Adrian Gantenbein 4 0
Granit Lekaj 2 1
Буэсс Роман 3 0
Туркес Алдин 3 0
Дзуффи Лука 2 0
Samir Ramizi 2 0
Thibault Corbaz 2 0
Фофана Бубакар II 2 0
Араз Муса 1 0
Шмид Янник 1 0
Бароан Антуан 1 0
Дуррер Адриан 1 0
Келлер Марвин 1 0

Результаты матчей

Лугано
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Винтертур
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
18
Лугано
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Винтертур
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

6
0

Волевые победы

17
15

Упущенные победы

29
23
Лугано
50%
50%
15 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (11)
34% (12)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
43% (15)
26% (9)
Винтертур
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

9
3

Волевые победы

21
18

Упущенные победы

36
41

Голы по времени матча

Забито

26
28
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 19
2
8%
6
21%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
7
27%
5
18%
31-45
4
15%
4
14%
46-60
6
23%
2
7%
61-75
5
19%
10
36%
76-90

Пропущено

19
34
10 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
4
21%
8
24%
1-15
2
11%
3
9%
16-30
4
21%
5
15%
31-45
4
21%
6
18%
46-60
2
11%
1
3%
61-75
3
16%
11
32%
76-90

Забито

35
29
9 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
6
17%
1
3%
1-15
1
3%
4
14%
16-30
2
6%
3
10%
31-45
6
17%
1
3%
46-60
8
23%
10
34%
61-75
12
34%
10
34%
76-90

Пропущено

27
27
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
2
7%
4
15%
1-15
4
15%
5
19%
16-30
3
11%
3
11%
31-45
1
4%
2
7%
46-60
7
26%
7
26%
61-75
10
37%
6
22%
76-90

Забито

61
57
20 В 1-м тайме 20
41 Во 2-м тайме 37
20 Забивали первыми 20
5 Не забивали 2
8
13%
7
12%
1-15
3
5%
5
9%
16-30
9
15%
8
14%
31-45
10
16%
5
9%
46-60
14
23%
12
21%
61-75
17
28%
20
35%
76-90

Пропущено

46
61
19 В 1-м тайме 28
27 Во 2-м тайме 33
14 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 27
6
13%
12
20%
1-15
6
13%
8
13%
16-30
7
15%
8
13%
31-45
5
11%
8
13%
46-60
9
20%
8
13%
61-75
13
28%
17
28%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Янг Бойз - Лугано 0:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Сьон - Лугано 0:2 Лугано - Лозанна 2:0
Грасcхоппер - Лугано 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Лугано - Базель 2:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Лугано - Ивердон 2:0 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Люцерн - Лугано 0:1 Базель - Лугано 2:2 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:1 Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1
Винтертур
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Винтертур - Цюрих 1:3 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:2
Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Цюрих - Винтертур 0:0 Винтертур - Серветт 1:0 Базель - Винтертур 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Винтертур - Ивердон 2:1 Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0

Результаты матчей

Лугано
Винтертур

Точный счет

2:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
8 раз 44%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 22%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
5:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 17%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:3
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 20%
1:1
4 раза 11%
2:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 34%
2
10 раз 29%
0
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
15 раз 43%
2
14 раз 40%
3
3 раза 9%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лугано
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
17
1
9
8
1.5
10
8
2
15
2.5
2
16
1
16
3.5
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
16
1
9
9
1.5
8
9
6
12
2.5
2
15
2
16
3.5
1
16
1
17
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
5
0.5
Больше Меньше
33
2
18
17
1.5
18
17
8
27
2.5
4
31
3
32
3.5
1
34
2
33
4.5
1
34
1
34
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 1:1 36 20 9 7 70 - 34 69
2.
Лугано
 2:1 36 20 5 11 64 - 46 65
3.
Серветт
 36 17 10 9 57 - 42 61
4.
Санкт-Галлен
 1:1 36 15 10 11 56 - 46 55
5.
Цюрих
 36 14 12 10 49 - 39 54
6.
Винтертур
 1:2 36 13 10 13 58 - 63 49

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 36 13 10 13 45 - 48 49
2.
Базель
 36 12 9 15 44 - 52 45
3.
Ивердон
 36 12 7 17 47 - 70 43
4.
Лозанна
 36 10 11 15 44 - 53 41
5.
Грасcхоппер
 36 10 7 19 41 - 48 37
6.
Стад Лозанна-Уши
 36 6 8 22 38 - 72 26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 1:1 18 13 3 2 45 - 13 42
2.
Санкт-Галлен
 1:1 18 11 4 3 39 - 23 37
3.
Серветт
 18 11 4 3 34 - 19 37
4.
Лугано
 2:1 18 10 3 5 29 - 19 33
5.
Винтертур
 1:2 18 9 4 5 29 - 27 31
6.
Цюрих
 18 8 7 3 24 - 17 31

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 18 11 4 3 34 - 26 37
2.
Люцерн
 18 9 5 4 24 - 18 32
3.
Грасcхоппер
 18 8 3 7 28 - 20 27
4.
Лозанна
 18 7 6 5 25 - 20 27
5.
Базель
 18 7 5 6 24 - 21 26
6.
Стад Лозанна-Уши
 18 3 6 9 19 - 36 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 2:1 18 10 2 6 35 - 27 32
2.
Янг Бойз
 1:1 18 7 6 5 25 - 21 27
3.
Серветт
 18 6 6 6 23 - 23 24
4.
Цюрих
 18 6 5 7 25 - 22 23
5.
Санкт-Галлен
 1:1 18 4 6 8 17 - 23 18
6.
Винтертур
 1:2 18 4 6 8 29 - 36 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 18 5 4 9 20 - 31 19
2.
Люцерн
 18 4 5 9 21 - 30 17
3.
Лозанна
 18 3 5 10 19 - 33 14
4.
Стад Лозанна-Уши
 18 3 2 13 19 - 36 11
5.
Грасcхоппер
 18 2 4 12 13 - 28 10
6.
Ивердон
 18 1 3 14 13 - 44 6

Топ бомбардиров
Ивердон Оморуйи Кевин 13 (2)
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (4)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 12
Ивердон Тижани Мохамед 3 9
Лозанна Дюссенн Ноэ 1 12
Янг Бойз Али Мохамед 13
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Эспиноса Джон сделал результативную передачу.
  • 43'
    Г О О О О Л - Саббатини Хонатан бьет в цель!
  • 27'
    Фофана Бубакар II сделал результативную передачу.
  • 27'
    Г О О О О Л - Туркес Алдин бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится ничьей.
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