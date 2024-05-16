Тур: 36. Стадион: Корнаредо.
Ход матча
27'
43'
49'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
25
Бислими
Уран
16
Гргич
Анто
18
Маю
Хишам
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
77
Дзуффи
Лука
11
Туркес
Алдин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Маю ХишамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
13 Serif Berbic
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Loic Luthi
-
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
История личных встреч
Лугано
Винтертур
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед
30 матчей
53.3%
13.3%
33.4%
16 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
43.3%
23.4%
10 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
25
Голов в среднем за матч
1.64
1.56
Среднее время на гол
54
57
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.38
1.07
Среднее время на гол
65
84
Всего голов
45
40
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
Среднее время на гол
60
67
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|13 (2)
|0.36
|Бислими Уран
|6
|0.17
|Вляди Шкельчим
|6 (1)
|0.17
|Штеффен Ренато
|5
|0.14
|Махмуд Хадж
|5
|0.14
|Саббатини Хонатан
|4
|0.11
|Киминьяни Янис
|4
|0.11
|Хайдари Альбиан
|3
|0.08
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0.06
|Эспиноса Джон
|2
|0.06
|Думбия Усман
|2
|0.06
|Крешник Хайризи
|2
|0.06
|Гргич Анто
|1
|0.03
|Боттани Маттиа
|1
|0.03
|Мацек Роман
|1
|0.03
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.03
|Пржибылко Каспер
|1
|0.03
|Бабич Борис
|1
|0.03
|Маркеш Мартим
|1
|0.03
|Эль-Вафи Айман
|1
|0.03
|Маю Хишам
|0
|0
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туркес Алдин
|9 (1)
|0.25
|Лтайеф Сайфалла
|8
|0.22
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.17
|Буркарт Нишан
|6 (1)
|0.17
|Randy Schneider
|5
|0.14
|Samuel Ballet
|5
|0.14
|Adrian Gantenbein
|3
|0.08
|Фофана Бубакар II
|3
|0.08
|Стильхарт Базиль
|3
|0.08
|Дзуффи Лука
|2
|0.06
|Шеттин Тобиас
|2
|0.06
|Арнольд Ремо
|2
|0.06
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.06
|Loic Luthi
|1
|0.03
|Samir Ramizi
|0
|0
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Сидлер Сильван
|0
|0
|Granit Lekaj
|0
|0
|Бароан Антуан
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гргич Анто
|7
|1
|Хайдари Альбиан
|8
|0
|Саббатини Хонатан
|7
|0
|Валенсуэла Мильтон
|6
|0
|Бислими Уран
|6
|0
|Мацек Роман
|5
|0
|Вляди Шкельчим
|5
|0
|Крешник Хайризи
|5
|0
|Эспиноса Джон
|3
|1
|Махмуд Хадж
|3
|1
|Штеффен Ренато
|4
|0
|Маю Хишам
|4
|0
|Киминьяни Янис
|4
|0
|Эль-Вафи Айман
|4
|0
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Май Ларс-Лукас
|3
|0
|Саипи Амир
|3
|0
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Целар Жан
|2
|0
|Chinwendu Nkama
|0
|1
|Mattia Croci Torti
|1
|0
|Думбия Усман
|1
|0
|Аригони Аллан
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лтайеф Сайфалла
|8
|0
|Стильхарт Базиль
|7
|0
|Randy Schneider
|5
|1
|Сидлер Сильван
|6
|0
|Буркарт Нишан
|6
|0
|Samuel Ballet
|6
|0
|Арнольд Ремо
|5
|0
|Шеттин Тобиас
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Диаби Сулейман
|4
|0
|Adrian Gantenbein
|4
|0
|Granit Lekaj
|2
|1
|Буэсс Роман
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Дзуффи Лука
|2
|0
|Samir Ramizi
|2
|0
|Thibault Corbaz
|2
|0
|Фофана Бубакар II
|2
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Бароан Антуан
|1
|0
|Дуррер Адриан
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Винтертур
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
18
Лугано
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Винтертур
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
17
15
Упущенные победы
29
23
Лугано
50%
50%
15 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (11)
34% (12)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
43% (15)
26% (9)
Винтертур
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
9
3
Волевые победы
21
18
Упущенные победы
36
41
Голы по времени матча
Забито
26
28
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 19
2
8%
6
21%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
7
27%
5
18%
31-45
4
15%
4
14%
46-60
6
23%
2
7%
61-75
5
19%
10
36%
76-90
Пропущено
19
34
10 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
4
21%
8
24%
1-15
2
11%
3
9%
16-30
4
21%
5
15%
31-45
4
21%
6
18%
46-60
2
11%
1
3%
61-75
3
16%
11
32%
76-90
Забито
35
29
9 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
6
17%
1
3%
1-15
1
3%
4
14%
16-30
2
6%
3
10%
31-45
6
17%
1
3%
46-60
8
23%
10
34%
61-75
12
34%
10
34%
76-90
Пропущено
27
27
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
2
7%
4
15%
1-15
4
15%
5
19%
16-30
3
11%
3
11%
31-45
1
4%
2
7%
46-60
7
26%
7
26%
61-75
10
37%
6
22%
76-90
Забито
61
57
20 В 1-м тайме 20
41 Во 2-м тайме 37
20 Забивали первыми 20
5 Не забивали 2
8
13%
7
12%
1-15
3
5%
5
9%
16-30
9
15%
8
14%
31-45
10
16%
5
9%
46-60
14
23%
12
21%
61-75
17
28%
20
35%
76-90
Пропущено
46
61
19 В 1-м тайме 28
27 Во 2-м тайме 33
14 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 27
6
13%
12
20%
1-15
6
13%
8
13%
16-30
7
15%
8
13%
31-45
5
11%
8
13%
46-60
9
20%
8
13%
61-75
13
28%
17
28%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Янг Бойз - Лугано 0:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Сьон - Лугано 0:2 Лугано - Лозанна 2:0
Грасcхоппер - Лугано 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Лугано - Базель 2:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Лугано - Ивердон 2:0 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Люцерн - Лугано 0:1 Базель - Лугано 2:2 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:1 Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1
Винтертур
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Винтертур - Цюрих 1:3 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:2
Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Цюрих - Винтертур 0:0 Винтертур - Серветт 1:0 Базель - Винтертур 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Винтертур - Ивердон 2:1 Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0
Результаты матчей
Лугано
Винтертур
Точный счет
2:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
8 раз 44%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 22%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
5:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 17%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:3
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 20%
1:1
4 раза 11%
2:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 34%
2
10 раз 29%
0
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
15 раз 43%
2
14 раз 40%
3
3 раза 9%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лугано
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
171
98
108
215
216
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
161
99
89
612
215
216
116
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
305
Больше Меньше
332
1817
1817
827
431
332
134
233
134
134
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|36
|20
|9
|7
|70 - 34
|69
|2.
|2:1
|36
|20
|5
|11
|64 - 46
|65
|3.
|36
|17
|10
|9
|57 - 42
|61
|4.
|1:1
|36
|15
|10
|11
|56 - 46
|55
|5.
|36
|14
|12
|10
|49 - 39
|54
|6.
|1:2
|36
|13
|10
|13
|58 - 63
|49
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|13
|10
|13
|45 - 48
|49
|2.
|36
|12
|9
|15
|44 - 52
|45
|3.
|36
|12
|7
|17
|47 - 70
|43
|4.
|36
|10
|11
|15
|44 - 53
|41
|5.
|36
|10
|7
|19
|41 - 48
|37
|6.
|36
|6
|8
|22
|38 - 72
|26
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|18
|13
|3
|2
|45 - 13
|42
|2.
|1:1
|18
|11
|4
|3
|39 - 23
|37
|3.
|18
|11
|4
|3
|34 - 19
|37
|4.
|2:1
|18
|10
|3
|5
|29 - 19
|33
|5.
|1:2
|18
|9
|4
|5
|29 - 27
|31
|6.
|18
|8
|7
|3
|24 - 17
|31
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|34 - 26
|37
|2.
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|3.
|18
|8
|3
|7
|28 - 20
|27
|4.
|18
|7
|6
|5
|25 - 20
|27
|5.
|18
|7
|5
|6
|24 - 21
|26
|6.
|18
|3
|6
|9
|19 - 36
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|18
|10
|2
|6
|35 - 27
|32
|2.
|1:1
|18
|7
|6
|5
|25 - 21
|27
|3.
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|4.
|18
|6
|5
|7
|25 - 22
|23
|5.
|1:1
|18
|4
|6
|8
|17 - 23
|18
|6.
|1:2
|18
|4
|6
|8
|29 - 36
|18
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|5
|4
|9
|20 - 31
|19
|2.
|18
|4
|5
|9
|21 - 30
|17
|3.
|18
|3
|5
|10
|19 - 33
|14
|4.
|18
|3
|2
|13
|19 - 36
|11
|5.
|18
|2
|4
|12
|13 - 28
|10
|6.
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|13 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (4)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|11 (4)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 12
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|3 9
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|1 12
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|13
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7