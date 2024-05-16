Тур: 36. Стадион: Ванкдорф. Зрители: 30084
3:1
Конец матча
0'
0:1
3' ГолМилошевич Йован
34' Желтая карточкаГёртлер Лукас
37' Желтая карточкаАли Мохамед
50' Желтая карточкаДзанотти Маттиа
1:1
51' ГолЭлиа Мешак
2:1
71' ГолИттен Седрик
78' Желтая карточкаХаджам Жауэн
79' Желтая карточкаБлюм Левин
86' Желтая карточкаЭлиа Мешак
89' Желтая карточкаФон Балльмоос Давид
3:1
90' ГолИттен Седрик
90'+6
Ход матча
3'
0:1
34'
37'
50'
51'
1:1
71'
2:1
78'
79'
85'
86'
90'
3:1
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 4
-
14 Угловые 6
-
4 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 11
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
394 Количество передач 253
-
62 Владение мячом, % 38
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
39
Малес
Дариан
20
Ниассе
Шейх
15
Элиа
Мешак
10
Аколо
Чадрак
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлПолузащитник
-
11 Колли ЭбримаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joel Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Янг Бойз
Санкт-Галлен
42 матча
85.7%
14.3%
36 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
31%
30 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
23.8%
14.3%
26 побед 10 ничьих 0 побед
19 матчей
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 15 побед
61 матч
59%
26.2%
14.8%
36 побед 16 ничьих 9 побед
Первый тайм
49.2%
41%
9.8%
30 побед 25 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.6%
32.8%
24.6%
26 побед 20 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
72
62
Голов в среднем за матч
2.48
1.94
Среднее время на гол
36
46
Всего голов
58
26
Голов в среднем за матч
1.81
0.9
Среднее время на гол
49
100
Всего голов
130
88
Голов в среднем за матч
2.13
1.44
Тотал матчей
2.5
58
Больше 95%
Меньше 5%
3
57
Больше 93%
Меньше 7%
4
42
Больше 69%
Меньше 31%
19
30
Больше 49%
Меньше 51%
31
17
Больше 28%
Меньше 72%
44
9
Больше 15%
Меньше 85%
52
3
Больше 5%
Меньше 95%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
60
Среднее время на гол
42
62
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Монтейро Джоэл
|12
|0.33
|Иттен Седрик
|10 (1)
|0.28
|Элиа Мешак
|9
|0.25
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|0.25
|Ганвула Сильвер
|8 (1)
|0.22
|Угринич Филип
|4
|0.11
|Ррудхани Донат
|4 (1)
|0.11
|Колли Эбрима
|3
|0.08
|Малес Дариан
|3
|0.08
|Лакоми Лукаш
|2
|0.06
|Бенито Лорис
|2
|0.06
|Мугиша Джоэл
|2
|0.06
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|Лаупер Сандро
|1
|0.03
|Ридер Фабиан
|1
|0.03
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.03
|Хаджам Жауэн
|1
|0.03
|Блюм Левин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Янко Саиди
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Аменда Орель
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|12
|0.33
|Жеббель Виллем
|8 (1)
|0.22
|Фалльци Альберт
|5
|0.14
|Christian Witzig
|4 (2)
|0.11
|Стеванович Михайло
|4
|0.11
|Шуберт Фабиан
|3
|0.08
|Милошевич Йован
|3
|0.08
|Кинтилья Хорди
|2
|0.06
|Дзанотти Маттиа
|2
|0.06
|Тома Бастьен
|2
|0.06
|Гёртлер Лукас
|2
|0.06
|Шмидт Исаак
|2
|0.06
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.03
|Руис Виктор III
|1
|0.03
|Nikolaj Moeller
|1
|0.03
|Красничи Альбин
|1
|0.03
|Фазлии Бетим
|1
|0.03
|Карлен Грегори
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|13
|0
|Блюм Левин
|4
|1
|Ниассе Шейх
|5
|0
|Аменда Орель
|5
|0
|Янко Саиди
|3
|1
|Ганвула Сильвер
|4
|0
|Угринич Филип
|4
|0
|Хаджам Жауэн
|4
|0
|Бенито Лорис
|3
|0
|Монтейро Джоэл
|3
|0
|Малес Дариан
|3
|0
|Лаупер Сандро
|1
|1
|Лустенбергер Фабиан
|2
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Элиа Мешак
|2
|0
|Лакоми Лукаш
|2
|0
|Перссон Ноа
|2
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|12
|2
|Гёртлер Лукас
|7
|1
|Фалльци Альберт
|8
|0
|Christian Witzig
|8
|0
|Кинтилья Хорди
|7
|0
|Шуберт Фабиан
|6
|0
|Станич Йозо
|6
|0
|Фон Моос Юлиан
|5
|0
|Abdoulay Diaby3
|5
|0
|Шмидт Исаак
|4
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Карлен Грегори
|2
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Ватковяк Лукас
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Nikolaj Moeller
|2
|0
|Corsin Konietzke
|2
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Милошевич Йован
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
72% (13)
28% (5)
0% (0)
Санкт-Галлен
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
1
10
Янг Бойз
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Санкт-Галлен
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
23
35
Янг Бойз
67.9%
32.1%
19 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (14)
28% (10)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (17)
39% (14)
14% (5)
Санкт-Галлен
25.9%
74.1%
7 побед 20 поражений
Первый тайм
19% (7)
36% (13)
44% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
25% (9)
50% (18)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
6
11
Волевые победы
20
11
Упущенные победы
24
45
Голы по времени матча
Забито
46
17
21 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
8
17%
3
18%
1-15
5
11%
3
18%
16-30
8
17%
2
12%
31-45
10
22%
2
12%
46-60
7
15%
1
6%
61-75
8
17%
6
35%
76-90
Пропущено
14
25
10 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
5
36%
3
12%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
3
21%
4
16%
31-45
1
7%
5
20%
46-60
1
7%
6
24%
61-75
2
14%
5
20%
76-90
Забито
25
39
12 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 12
22 Не забивали 18
5
20%
7
18%
1-15
2
8%
7
18%
16-30
5
20%
7
18%
31-45
3
12%
4
10%
46-60
4
16%
8
21%
61-75
6
24%
6
15%
76-90
Пропущено
21
23
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
5
24%
4
17%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
6
29%
9
39%
76-90
Забито
71
56
33 В 1-м тайме 29
38 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 20
7 Не забивали 6
13
18%
10
18%
1-15
7
10%
10
18%
16-30
13
18%
9
16%
31-45
13
18%
6
11%
46-60
11
15%
9
16%
61-75
14
20%
12
21%
76-90
Пропущено
35
48
20 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 29
10
29%
7
15%
1-15
4
11%
4
8%
16-30
6
17%
6
13%
31-45
2
6%
9
19%
46-60
5
14%
8
17%
61-75
8
23%
14
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Янг Бойз - Лугано 0:1 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Люцерн 4:2
Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Базель 5:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Виби 7:1 Янг Бойз - Серветт 0:1 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1
Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0
Результаты матчей
Янг Бойз
Санкт-Галлен
Точный счет
1:0
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
5
3 раза 17%
4
2 раза 11%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
4
3 раза 17%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
7 раз 39%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
2:1
5 раз 14%
0:1
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 31%
0
7 раз 19%
3
6 раз 17%
2
5 раз 14%
4
3 раза 8%
5
3 раза 8%
6
1 раз 3%
1
14 раз 39%
0
8 раз 22%
2
7 раз 19%
4
3 раза 8%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
171
117
126
108
513
612
414
414
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
117
711
216
315
216
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
297
Больше Меньше
288
1818
1422
1323
729
729
531
432
234
135
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|21
|8
|7
|72 - 34
|71
|2.
|36
|20
|5
|11
|66 - 47
|65
|3.
|36
|17
|10
|9
|57 - 42
|61
|4.
|36
|15
|9
|12
|56 - 48
|54
|5.
|36
|14
|12
|10
|49 - 39
|54
|6.
|36
|13
|10
|13
|59 - 65
|49
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|13
|10
|13
|45 - 48
|49
|2.
|36
|12
|9
|15
|44 - 52
|45
|3.
|36
|12
|7
|17
|47 - 70
|43
|4.
|36
|10
|11
|15
|44 - 53
|41
|5.
|36
|10
|7
|19
|41 - 48
|37
|6.
|36
|6
|8
|22
|38 - 72
|26
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|14
|2
|2
|47 - 13
|44
|2.
|18
|11
|4
|3
|39 - 23
|37
|3.
|18
|11
|4
|3
|34 - 19
|37
|4.
|18
|10
|3
|5
|31 - 20
|33
|5.
|18
|9
|4
|5
|29 - 27
|31
|6.
|18
|8
|7
|3
|24 - 17
|31
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|34 - 26
|37
|2.
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|3.
|18
|8
|3
|7
|28 - 20
|27
|4.
|18
|7
|6
|5
|25 - 20
|27
|5.
|18
|7
|5
|6
|24 - 21
|26
|6.
|18
|3
|6
|9
|19 - 36
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|2
|6
|35 - 27
|32
|2.
|18
|7
|6
|5
|25 - 21
|27
|3.
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|4.
|18
|6
|5
|7
|25 - 22
|23
|5.
|18
|4
|6
|8
|30 - 38
|18
|6.
|18
|4
|5
|9
|17 - 25
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|5
|4
|9
|20 - 31
|19
|2.
|18
|4
|5
|9
|21 - 30
|17
|3.
|18
|3
|5
|10
|19 - 33
|14
|4.
|18
|3
|2
|13
|19 - 36
|11
|5.
|18
|2
|4
|12
|13 - 28
|10
|6.
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
|Лугано
|Целар Жан
|14 (2)
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (4)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|11 (4)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 12
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|3 9
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|1 12
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|13
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7