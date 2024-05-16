  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Зрители: 30084
Янг Бойз
3:1
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
0:1
3' Гол
Милошевич Йован
34' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
37' Желтая карточка
Али Мохамед
50' Желтая карточка
Дзанотти Маттиа
1:1
51' Гол
Элиа Мешак
2:1
71' Гол
Иттен Седрик
78' Желтая карточка
Хаджам Жауэн
79' Желтая карточка
Блюм Левин
86' Желтая карточка
Элиа Мешак
89' Желтая карточка
Фон Балльмоос Давид
3:1
90' Гол
Иттен Седрик
90'+6
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
4
Аменда
Орель
3
Хаджам
Жауэн
39
Малес
Дариан
20
Ниассе
Шейх
30
Лаупер
Сандро
10
Имери
Кастриот
35
Ганвула
Сильвер
15
Элиа
Мешак
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
15
Abdoulay
Diaby3
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
37
Christian
Witzig
64
Стеванович
Михайло
90
Милошевич
Йован
10
Аколо
Чадрак
Янг Бойз
4-4-2
Санкт-Галлен
4-3-1-2

История личных встреч

Янг Бойз
Санкт-Галлен

42 матча

85.7%
14.3%
36 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
31%
30 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
23.8%
14.3%
26 побед 10 ничьих 0 побед

19 матчей

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 15 побед

61 матч

59%
26.2%
14.8%
36 побед 16 ничьих 9 побед

Первый тайм

49.2%
41%
9.8%
30 побед 25 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.6%
32.8%
24.6%
26 побед 20 ничьих 15 побед

История матчей

С
2:2
С
3:0
С
2:1
С
0:2
С
5:1
С
2:1
С
2:1
С
4:1
С
3:3
С
3:1
С
2:1
С
2:0
К
4:1
С
2:2
С
1:2
С
0:0
С
3:1
С
3:3
С
4:3
С
2:3
С
4:1
С
3:2
С
2:3
С
2:0
С
2:4
С
2:0
К
2:1
С
6:1
С
2:2
С
0:2
С
2:2
С
2:2
С
0:2
С
3:1
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:1
С
3:1
С
4:2
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
4:2
С
0:2
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:0
С
3:0
С
2:7

Голы

Всего голов

72
62

Голов в среднем за матч

2.48
1.94

Среднее время на гол

36
46

Всего голов

58
26

Голов в среднем за матч

1.81
0.9

Среднее время на гол

49
100

Всего голов

130
88

Голов в среднем за матч

2.13
1.44

Тотал матчей

2.5
58
Больше 95%
Меньше 5%
3
57
Больше 93%
Меньше 7%
4
42
Больше 69%
Меньше 31%
19
30
Больше 49%
Меньше 51%
31
17
Больше 28%
Меньше 72%
44
9
Больше 15%
Меньше 85%
52
3
Больше 5%
Меньше 95%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
60

Среднее время на гол

42
62

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтейро Джоэл 12 0.33
Иттен Седрик 10 (1) 0.28
Элиа Мешак 9 0.25
Нсаме Жан-Пьер 9 (1) 0.25
Ганвула Сильвер 8 (1) 0.22
Угринич Филип 4 0.11
Ррудхани Донат 4 (1) 0.11
Колли Эбрима 3 0.08
Малес Дариан 3 0.08
Лакоми Лукаш 2 0.06
Бенито Лорис 2 0.06
Мугиша Джоэл 2 0.06
Гарсия Улиссес 1 0.03
Лаупер Сандро 1 0.03
Ридер Фабиан 1 0.03
Лустенбергер Фабиан 1 0.03
Хаджам Жауэн 1 0.03
Блюм Левин 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Янко Саиди 0 0
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Перссон Ноа 0 0
Аменда Орель 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 12 0.33
Жеббель Виллем 8 (1) 0.22
Фалльци Альберт 5 0.14
Christian Witzig 4 (2) 0.11
Стеванович Михайло 4 0.11
Шуберт Фабиан 3 0.08
Милошевич Йован 3 0.08
Кинтилья Хорди 2 0.06
Дзанотти Маттиа 2 0.06
Тома Бастьен 2 0.06
Гёртлер Лукас 2 0.06
Шмидт Исаак 2 0.06
Фон Моос Юлиан 1 0.03
Руис Виктор III 1 0.03
Nikolaj Moeller 1 0.03
Красничи Альбин 1 0.03
Фазлии Бетим 1 0.03
Карлен Грегори 0 0
Окороджи Чима 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 13 0
Блюм Левин 4 1
Ниассе Шейх 5 0
Аменда Орель 5 0
Янко Саиди 3 1
Ганвула Сильвер 4 0
Угринич Филип 4 0
Хаджам Жауэн 4 0
Бенито Лорис 3 0
Монтейро Джоэл 3 0
Малес Дариан 3 0
Лаупер Сандро 1 1
Лустенбергер Фабиан 2 0
Гарсия Улиссес 2 0
Элиа Мешак 2 0
Лакоми Лукаш 2 0
Перссон Ноа 2 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Иттен Седрик 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Колли Эбрима 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Чайва Мигель 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 12 2
Гёртлер Лукас 7 1
Фалльци Альберт 8 0
Christian Witzig 8 0
Кинтилья Хорди 7 0
Шуберт Фабиан 6 0
Станич Йозо 6 0
Фон Моос Юлиан 5 0
Abdoulay Diaby3 5 0
Шмидт Исаак 4 0
Фазлии Бетим 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Ватковяк Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Nikolaj Moeller 2 0
Corsin Konietzke 2 0
Жеббель Виллем 1 0
Мамбимби Феликс 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Милошевич Йован 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
72% (13)
28% (5)
0% (0)
Санкт-Галлен
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

1
10
Янг Бойз
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Санкт-Галлен
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

23
35
Янг Бойз
67.9%
32.1%
19 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (14)
28% (10)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (17)
39% (14)
14% (5)
Санкт-Галлен
25.9%
74.1%
7 побед 20 поражений
Первый тайм
19% (7)
36% (13)
44% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
25% (9)
50% (18)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

20
11

Упущенные победы

24
45

Голы по времени матча

Забито

46
17
21 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
8
17%
3
18%
1-15
5
11%
3
18%
16-30
8
17%
2
12%
31-45
10
22%
2
12%
46-60
7
15%
1
6%
61-75
8
17%
6
35%
76-90

Пропущено

14
25
10 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
5
36%
3
12%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
3
21%
4
16%
31-45
1
7%
5
20%
46-60
1
7%
6
24%
61-75
2
14%
5
20%
76-90

Забито

25
39
12 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 12
22 Не забивали 18
5
20%
7
18%
1-15
2
8%
7
18%
16-30
5
20%
7
18%
31-45
3
12%
4
10%
46-60
4
16%
8
21%
61-75
6
24%
6
15%
76-90

Пропущено

21
23
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
5
24%
4
17%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
6
29%
9
39%
76-90

Забито

71
56
33 В 1-м тайме 29
38 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 20
7 Не забивали 6
13
18%
10
18%
1-15
7
10%
10
18%
16-30
13
18%
9
16%
31-45
13
18%
6
11%
46-60
11
15%
9
16%
61-75
14
20%
12
21%
76-90

Пропущено

35
48
20 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 29
10
29%
7
15%
1-15
4
11%
4
8%
16-30
6
17%
6
13%
31-45
2
6%
9
19%
46-60
5
14%
8
17%
61-75
8
23%
14
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Янг Бойз - Лугано 0:1 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Люцерн 4:2
Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Базель 5:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Виби 7:1 Янг Бойз - Серветт 0:1 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1
Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0

Результаты матчей

Янг Бойз
Санкт-Галлен

Точный счет

1:0
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
5
3 раза 17%
4
2 раза 11%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
4
3 раза 17%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
7 раз 39%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
2:1
5 раз 14%
0:1
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 31%
0
7 раз 19%
3
6 раз 17%
2
5 раз 14%
4
3 раза 8%
5
3 раза 8%
6
1 раз 3%
1
14 раз 39%
0
8 раз 22%
2
7 раз 19%
4
3 раза 8%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
17
1
11
7
1.5
12
6
10
8
2.5
5
13
6
12
3.5
4
14
4
14
4.5
1
17
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
11
7
7
11
1.5
2
16
3
15
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
7
0.5
Больше Меньше
28
8
18
18
1.5
14
22
13
23
2.5
7
29
7
29
3.5
5
31
4
32
4.5
2
34
1
35
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 36 21 8 7 72 - 34 71
2.
Лугано
 36 20 5 11 66 - 47 65
3.
Серветт
 36 17 10 9 57 - 42 61
4.
Санкт-Галлен
 36 15 9 12 56 - 48 54
5.
Цюрих
 36 14 12 10 49 - 39 54
6.
Винтертур
 36 13 10 13 59 - 65 49

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 36 13 10 13 45 - 48 49
2.
Базель
 36 12 9 15 44 - 52 45
3.
Ивердон
 36 12 7 17 47 - 70 43
4.
Лозанна
 36 10 11 15 44 - 53 41
5.
Грасcхоппер
 36 10 7 19 41 - 48 37
6.
Стад Лозанна-Уши
 36 6 8 22 38 - 72 26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 18 14 2 2 47 - 13 44
2.
Санкт-Галлен
 18 11 4 3 39 - 23 37
3.
Серветт
 18 11 4 3 34 - 19 37
4.
Лугано
 18 10 3 5 31 - 20 33
5.
Винтертур
 18 9 4 5 29 - 27 31
6.
Цюрих
 18 8 7 3 24 - 17 31

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 18 11 4 3 34 - 26 37
2.
Люцерн
 18 9 5 4 24 - 18 32
3.
Грасcхоппер
 18 8 3 7 28 - 20 27
4.
Лозанна
 18 7 6 5 25 - 20 27
5.
Базель
 18 7 5 6 24 - 21 26
6.
Стад Лозанна-Уши
 18 3 6 9 19 - 36 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 18 10 2 6 35 - 27 32
2.
Янг Бойз
 18 7 6 5 25 - 21 27
3.
Серветт
 18 6 6 6 23 - 23 24
4.
Цюрих
 18 6 5 7 25 - 22 23
5.
Винтертур
 18 4 6 8 30 - 38 18
6.
Санкт-Галлен
 18 4 5 9 17 - 25 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 18 5 4 9 20 - 31 19
2.
Люцерн
 18 4 5 9 21 - 30 17
3.
Лозанна
 18 3 5 10 19 - 33 14
4.
Стад Лозанна-Уши
 18 3 2 13 19 - 36 11
5.
Грасcхоппер
 18 2 4 12 13 - 28 10
6.
Ивердон
 18 1 3 14 13 - 44 6

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 14 (2)
Ивердон Оморуйи Кевин 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (4)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 12
Ивердон Тижани Мохамед 3 9
Лозанна Дюссенн Ноэ 1 12
Янг Бойз Али Мохамед 13
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Али Мохамед получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен онлайн

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