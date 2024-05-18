Тур: 37. Стадион: Олимпик де ла Понтайс.
0:4
Конец матча
0'
0:1
26' ГолСене Кали
0:2
35' ГолСене Кали
0:3
42' ГолСаншеш Алвин
0:4
79' ГолДиабате Фуссейни
90' Желтая карточкаСалай Габор
90'+4
Ход матча
26'
0:1
35'
0:2
42'
0:3
79'
0:4
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 10
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
283 Количество передач 214
-
57 Владение мячом, % 43
74
Вашу
Жереми
23
Кадима
Райан
28
Махмуд
Элиес
24
Акичи
Огу
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
22
Калу
Самуэль
- Основной состав
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Махмуд ЭлиесПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
10 Mergim Qarri
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
-
22 Калу СамуэльПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Салай ГаборЗащитник
- Полузащитник
-
13 Лусиф ХайтемПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Илие РарешНападающий
- Нападающий
-
96 Лабо БригтонНападающий
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Стад Лозанна-Уши
Лозанна
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
13 матчей
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.29
Среднее время на гол
54
315
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.86
2
Среднее время на гол
48
45
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.77
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
50
83
Бомбардиры внутри турнира
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдини Альбан
|8 (2)
|0.22
|Гарби Исмаэль
|6
|0.16
|Liridon Mulaj
|5
|0.14
|Махмуд Элиес
|3
|0.08
|Mergim Qarri
|3
|0.08
|Данхо Флориан
|2
|0.05
|Домашкан Виталий
|2 (1)
|0.05
|Lucas Pos
|2
|0.05
|Кадима Райан
|1
|0.03
|Gabriel Kyeremateng
|1 (1)
|0.03
|Mischa Eberhard
|1
|0.03
|Giovani Bamba
|1
|0.03
|Диаките Ибрахим
|1
|0.03
|Sahmkou Camara
|1
|0.03
|Гассама Ламин
|0
|0
|Акичи Огу
|0
|0
|Али Мохамед Абдалла
|0
|0
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|12 (6)
|0.32
|Дюссенн Ноэ
|6 (2)
|0.16
|Саншеш Алвин
|5
|0.14
|Лабо Бригтон
|4
|0.11
|Ррудхани Донат
|4 (1)
|0.11
|Илие Рареш
|3
|0.08
|Калу Самуэль
|3
|0.08
|Диабате Фуссейни
|2
|0.05
|Бальде Алиу
|2
|0.05
|Бернед Антуан
|1
|0.03
|Пафунди Симоне
|1
|0.03
|Дабанлы Беркай
|1
|0.03
|Каблан Крис
|1
|0.03
|Dominik Schwizer
|1
|0.03
|Койл Трей
|1
|0.03
|Поати Морган
|0
|0
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
Карточки
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Махмуд Элиес
|6
|2
|Акичи Огу
|9
|0
|Lucas Pos
|7
|0
|Mergim Qarri
|7
|0
|Giovani Bamba
|7
|0
|Гарби Исмаэль
|5
|1
|Sahmkou Camara
|5
|1
|Данхо Флориан
|3
|2
|Кадима Райан
|6
|0
|Али Мохамед Абдалла
|5
|0
|Valon Hamdiju
|5
|0
|Уэдраого Дилан
|4
|0
|Гассама Ламин
|3
|0
|Вашу Жереми
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Байар Ромен
|3
|0
|Обексер Линус
|3
|0
|Айдини Альбан
|3
|0
|Liridon Mulaj
|2
|0
|Mischa Eberhard
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Диаките Ибрахим
|0
|1
|Хайрулаху Лавдрим
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|12
|1
|Кустодио Оливье
|8
|0
|Каблан Крис
|6
|1
|Сене Кали
|6
|1
|Raoul Giger
|7
|0
|Салай Габор
|6
|0
|Роше Джейми
|4
|0
|Anel Husic
|4
|0
|Бернед Антуан
|4
|0
|Лабо Бригтон
|4
|0
|Саншеш Алвин
|4
|0
|Илие Рареш
|4
|0
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|Диабате Фуссейни
|2
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Пафунди Симоне
|2
|0
|Кукурузович Степан
|1
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
5% (1)
42% (8)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Лозанна
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
12
16
Стад Лозанна-Уши
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
Лозанна
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
30
11
Упущенные победы
11
22
Стад Лозанна-Уши
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (7)
43% (16)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (17)
27% (10)
27% (10)
Лозанна
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
41% (15)
38% (14)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (6)
43% (16)
41% (15)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
33
13
Упущенные победы
23
38
Голы по времени матча
Забито
19
25
4 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
24 Не забивали 22
0
0%
3
12%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
4
21%
8
32%
31-45
3
16%
2
8%
46-60
5
26%
1
4%
61-75
7
37%
7
28%
76-90
Пропущено
40
31
19 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 16
5
13%
5
16%
1-15
8
20%
1
3%
16-30
6
15%
4
13%
31-45
4
10%
8
26%
46-60
7
18%
6
19%
61-75
10
25%
7
23%
76-90
Забито
19
25
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
26 Не забивали 24
3
16%
1
4%
1-15
5
26%
6
24%
16-30
3
16%
4
16%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
21%
7
28%
61-75
4
21%
7
28%
76-90
Пропущено
36
20
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 12
5
14%
7
35%
1-15
3
8%
1
5%
16-30
7
19%
3
15%
31-45
4
11%
2
10%
46-60
6
17%
1
5%
61-75
11
31%
6
30%
76-90
Забито
38
50
15 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 17
13 Не забивали 9
3
8%
4
8%
1-15
5
13%
10
20%
16-30
7
18%
12
24%
31-45
3
8%
2
4%
46-60
9
24%
8
16%
61-75
11
29%
14
28%
76-90
Пропущено
76
51
34 В 1-м тайме 21
42 Во 2-м тайме 30
26 Пропускали первыми 17
36 Не пропускали 28
10
13%
12
24%
1-15
11
14%
2
4%
16-30
13
17%
7
14%
31-45
8
11%
10
20%
46-60
13
17%
7
14%
61-75
21
28%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0
Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3
Лозанна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лозанна - Люцерн 0:2 Лозанна - Базель 0:0 Ивердон - Лозанна 3:1 Лугано - Лозанна 2:0
Лозанна - Цюрих 1:0 Люцерн - Лозанна 0:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Серветт - Лозанна 3:1 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
Лозанна
Точный счет
1:1
5 раз 26%
0:3
3 раза 16%
1:3
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
2 раза 11%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
5 раз 26%
2:2
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:1
6 раз 16%
2:1
5 раз 14%
0:3
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
3:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 35%
1
13 раз 35%
2
8 раз 22%
3
3 раза 8%
1
15 раз 41%
0
9 раз 24%
2
7 раз 19%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Стад Лозанна-Уши
Лозанна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
135
514
711
118
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
154
612
613
216
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2413
Больше Меньше
289
1126
1324
334
631
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|21
|8
|7
|72 - 34
|71
|2.
|36
|20
|5
|11
|66 - 47
|65
|3.
|36
|17
|10
|9
|57 - 42
|61
|4.
|36
|15
|9
|12
|56 - 48
|54
|5.
|36
|14
|12
|10
|49 - 39
|54
|6.
|36
|13
|10
|13
|59 - 65
|49
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|37
|13
|10
|14
|46 - 51
|49
|2.
|37
|13
|9
|15
|45 - 52
|48
|3.
|37
|13
|7
|17
|50 - 71
|46
|4.
|37
|11
|11
|15
|48 - 53
|44
|5.
|37
|10
|7
|20
|41 - 49
|37
|6.
|37
|6
|8
|23
|38 - 76
|26
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|14
|2
|2
|47 - 13
|44
|2.
|18
|11
|4
|3
|39 - 23
|37
|3.
|18
|11
|4
|3
|34 - 19
|37
|4.
|18
|10
|3
|5
|31 - 20
|33
|5.
|18
|9
|4
|5
|29 - 27
|31
|6.
|18
|8
|7
|3
|24 - 17
|31
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|4
|3
|37 - 27
|40
|2.
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|3.
|18
|7
|6
|5
|25 - 20
|27
|4.
|19
|8
|3
|8
|28 - 21
|27
|5.
|18
|7
|5
|6
|24 - 21
|26
|6.
|19
|3
|6
|10
|19 - 40
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|2
|6
|35 - 27
|32
|2.
|18
|7
|6
|5
|25 - 21
|27
|3.
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|4.
|18
|6
|5
|7
|25 - 22
|23
|5.
|18
|4
|6
|8
|30 - 38
|18
|6.
|18
|4
|5
|9
|17 - 25
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|6
|4
|9
|21 - 31
|22
|2.
|19
|4
|5
|10
|23 - 33
|17
|3.
|19
|4
|5
|10
|22 - 33
|17
|4.
|18
|3
|2
|13
|19 - 36
|11
|5.
|18
|2
|4
|12
|13 - 28
|10
|6.
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|14 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|14 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (4)
|Лозанна
|Сене Кали
|12 (3)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 12
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|3 9
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|1 12
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|13
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7