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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Стад Лозанна-Уши
0:4
Конец матча
Лозанна
0'
0:1
26' Гол
Сене Кали
0:2
35' Гол
Сене Кали
0:3
42' Гол
Саншеш Алвин
0:4
79' Гол
Диабате Фуссейни
90' Желтая карточка
Салай Габор
90'+4

Ход матча

26'
0:1
Сене Кали
35'
0:2
Сене Кали
42'
0:3
Саншеш Алвин
(Поати Морган)
53'
 
Салай Габор
Нанизаямо Микаэль
57'
Домашкан Виталий
Michael Heule
 
61'
 
Лусиф Хайтем
Raoul Giger
61'
 
Илие Рареш
Калу Самуэль
66'
Liridon Mulaj
Гарби Исмаэль
 
66'
Nathan Garcia
Айдини Альбан
 
78'
Али Мохамед Абдалла
Гассама Ламин
 
78'
Giovani Bamba
Акичи Огу
 
79'
0:4
Диабате Фуссейни
82'
 
Ррудхани Донат
Диабате Фуссейни
82'
 
Гриппо Симоне
Поати Морган
90'
 
Салай Габор

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 10
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 283 Количество передач 214
  • 57 Владение мячом, % 43
74
Вашу
Жереми
23
Кадима
Райан
5
Хайрулаху
Лавдрим
19
Уэдраого
Дилан
27
Гассама
Ламин
77
Michael
Heule
28
Махмуд
Элиес
8
Байар
Ромен
24
Акичи
Огу
14
Гарби
Исмаэль
17
Айдини
Альбан
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
5
Дабанлы
Беркай
37
Нанизаямо
Микаэль
18
Поати
Морган
10
Кустодио
Оливье
11
Диабате
Фуссейни
24
Бернед
Антуан
80
Саншеш
Алвин
22
Калу
Самуэль
9
Сене
Кали
Стад Лозанна-Уши
5-4-1
Лозанна
4-1-4-1

История личных встреч

Стад Лозанна-Уши
Лозанна

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

13 матчей

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
2:2
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:4
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:0
ТМК
1:1
ТМК
4:0
ЧЛ
0:4
ЧЛ
0:0
ЧЛ
5:0
ЧЛ
3:0

Голы

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.29

Среднее время на гол

54
315

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.86
2

Среднее время на гол

48
45

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.77
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
83

Бомбардиры внутри турнира

Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдини Альбан 8 (2) 0.22
Гарби Исмаэль 6 0.16
Liridon Mulaj 5 0.14
Махмуд Элиес 3 0.08
Mergim Qarri 3 0.08
Данхо Флориан 2 0.05
Домашкан Виталий 2 (1) 0.05
Lucas Pos 2 0.05
Кадима Райан 1 0.03
Gabriel Kyeremateng 1 (1) 0.03
Mischa Eberhard 1 0.03
Giovani Bamba 1 0.03
Диаките Ибрахим 1 0.03
Sahmkou Camara 1 0.03
Гассама Ламин 0 0
Акичи Огу 0 0
Али Мохамед Абдалла 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 12 (6) 0.32
Дюссенн Ноэ 6 (2) 0.16
Саншеш Алвин 5 0.14
Лабо Бригтон 4 0.11
Ррудхани Донат 4 (1) 0.11
Илие Рареш 3 0.08
Калу Самуэль 3 0.08
Диабате Фуссейни 2 0.05
Бальде Алиу 2 0.05
Бернед Антуан 1 0.03
Пафунди Симоне 1 0.03
Дабанлы Беркай 1 0.03
Каблан Крис 1 0.03
Dominik Schwizer 1 0.03
Койл Трей 1 0.03
Поати Морган 0 0
Кустодио Оливье 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Роше Джейми 0 0

Карточки

Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махмуд Элиес 6 2
Акичи Огу 9 0
Lucas Pos 7 0
Mergim Qarri 7 0
Giovani Bamba 7 0
Гарби Исмаэль 5 1
Sahmkou Camara 5 1
Данхо Флориан 3 2
Кадима Райан 6 0
Али Мохамед Абдалла 5 0
Valon Hamdiju 5 0
Уэдраого Дилан 4 0
Гассама Ламин 3 0
Вашу Жереми 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Байар Ромен 3 0
Обексер Линус 3 0
Айдини Альбан 3 0
Liridon Mulaj 2 0
Mischa Eberhard 2 0
Хаджи Закари 0 1
Диаките Ибрахим 0 1
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 12 1
Кустодио Оливье 8 0
Каблан Крис 6 1
Сене Кали 6 1
Raoul Giger 7 0
Салай Габор 6 0
Роше Джейми 4 0
Anel Husic 4 0
Бернед Антуан 4 0
Лабо Бригтон 4 0
Саншеш Алвин 4 0
Илие Рареш 4 0
Дабанлы Беркай 2 0
Диабате Фуссейни 2 0
Калу Самуэль 2 0
Бальде Алиу 2 0
Пафунди Симоне 2 0
Кукурузович Степан 1 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Поати Морган 1 0
Летица Карло 1 0
Сузуки Тоити 1 0
Ррудхани Донат 1 0

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
5% (1)
42% (8)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Лозанна
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

12
16
Стад Лозанна-Уши
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
Лозанна
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

30
11

Упущенные победы

11
22
Стад Лозанна-Уши
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (7)
43% (16)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (17)
27% (10)
27% (10)
Лозанна
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
41% (15)
38% (14)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (6)
43% (16)
41% (15)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

33
13

Упущенные победы

23
38

Голы по времени матча

Забито

19
25
4 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
24 Не забивали 22
0
0%
3
12%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
4
21%
8
32%
31-45
3
16%
2
8%
46-60
5
26%
1
4%
61-75
7
37%
7
28%
76-90

Пропущено

40
31
19 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 16
5
13%
5
16%
1-15
8
20%
1
3%
16-30
6
15%
4
13%
31-45
4
10%
8
26%
46-60
7
18%
6
19%
61-75
10
25%
7
23%
76-90

Забито

19
25
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
26 Не забивали 24
3
16%
1
4%
1-15
5
26%
6
24%
16-30
3
16%
4
16%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
21%
7
28%
61-75
4
21%
7
28%
76-90

Пропущено

36
20
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 12
5
14%
7
35%
1-15
3
8%
1
5%
16-30
7
19%
3
15%
31-45
4
11%
2
10%
46-60
6
17%
1
5%
61-75
11
31%
6
30%
76-90

Забито

38
50
15 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 17
13 Не забивали 9
3
8%
4
8%
1-15
5
13%
10
20%
16-30
7
18%
12
24%
31-45
3
8%
2
4%
46-60
9
24%
8
16%
61-75
11
29%
14
28%
76-90

Пропущено

76
51
34 В 1-м тайме 21
42 Во 2-м тайме 30
26 Пропускали первыми 17
36 Не пропускали 28
10
13%
12
24%
1-15
11
14%
2
4%
16-30
13
17%
7
14%
31-45
8
11%
10
20%
46-60
13
17%
7
14%
61-75
21
28%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0
Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3
Лозанна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лозанна - Люцерн 0:2 Лозанна - Базель 0:0 Ивердон - Лозанна 3:1 Лугано - Лозанна 2:0
Лозанна - Цюрих 1:0 Люцерн - Лозанна 0:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Серветт - Лозанна 3:1 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Лозанна - Ивердон 3:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Лозанна 2:2 Люцерн - Лозанна 2:1 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
Лозанна

Точный счет

1:1
5 раз 26%
0:3
3 раза 16%
1:3
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
2 раза 11%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
5 раз 26%
2:2
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:1
6 раз 16%
2:1
5 раз 14%
0:3
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
3:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 35%
1
13 раз 35%
2
8 раз 22%
3
3 раза 8%
1
15 раз 41%
0
9 раз 24%
2
7 раз 19%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Стад Лозанна-Уши
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
13
5
5
14
1.5
7
11
1
18
2.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
15
4
6
12
1.5
6
13
2
16
2.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
13
0.5
Больше Меньше
28
9
11
26
1.5
13
24
3
34
2.5
6
31

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 36 21 8 7 72 - 34 71
2.
Лугано
 36 20 5 11 66 - 47 65
3.
Серветт
 36 17 10 9 57 - 42 61
4.
Санкт-Галлен
 36 15 9 12 56 - 48 54
5.
Цюрих
 36 14 12 10 49 - 39 54
6.
Винтертур
 36 13 10 13 59 - 65 49

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 37 13 10 14 46 - 51 49
2.
Базель
 37 13 9 15 45 - 52 48
3.
Ивердон
 37 13 7 17 50 - 71 46
4.
Лозанна
 37 11 11 15 48 - 53 44
5.
Грасcхоппер
 37 10 7 20 41 - 49 37
6.
Стад Лозанна-Уши
 37 6 8 23 38 - 76 26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 18 14 2 2 47 - 13 44
2.
Санкт-Галлен
 18 11 4 3 39 - 23 37
3.
Серветт
 18 11 4 3 34 - 19 37
4.
Лугано
 18 10 3 5 31 - 20 33
5.
Винтертур
 18 9 4 5 29 - 27 31
6.
Цюрих
 18 8 7 3 24 - 17 31

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 19 12 4 3 37 - 27 40
2.
Люцерн
 18 9 5 4 24 - 18 32
3.
Лозанна
 18 7 6 5 25 - 20 27
4.
Грасcхоппер
 19 8 3 8 28 - 21 27
5.
Базель
 18 7 5 6 24 - 21 26
6.
Стад Лозанна-Уши
 19 3 6 10 19 - 40 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 18 10 2 6 35 - 27 32
2.
Янг Бойз
 18 7 6 5 25 - 21 27
3.
Серветт
 18 6 6 6 23 - 23 24
4.
Цюрих
 18 6 5 7 25 - 22 23
5.
Винтертур
 18 4 6 8 30 - 38 18
6.
Санкт-Галлен
 18 4 5 9 17 - 25 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 19 6 4 9 21 - 31 22
2.
Лозанна
 19 4 5 10 23 - 33 17
3.
Люцерн
 19 4 5 10 22 - 33 17
4.
Стад Лозанна-Уши
 18 3 2 13 19 - 36 11
5.
Грасcхоппер
 18 2 4 12 13 - 28 10
6.
Ивердон
 18 1 3 14 13 - 44 6

Топ бомбардиров
Ивердон Оморуйи Кевин 14 (4)
Лугано Целар Жан 14 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (4)
Лозанна Сене Кали 12 (3)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 12
Ивердон Тижани Мохамед 3 9
Лозанна Дюссенн Ноэ 1 12
Янг Бойз Али Мохамед 13
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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