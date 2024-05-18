Тур: 37. Стадион: Le Stade Municipal Yverdon.
0'
42' Желтая карточкаОморуйи Кевин
1:0
45' ГолАке Марли
2:0
46' ГолРодригес Мауро
3:0
54' ГолОморуйи Кевин
3:1
55' ГолАдеми Кемаль
59' Желтая карточкаКаменович Димитрие
66' Желтая карточкаАке Марли
72' Желтая карточкаМаркеш Криштиан
90'+5
Ход матча
42'
45'
1:0
46'
2:0
54'
3:0
55'
3:1
66'
72'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 5
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
222 Количество передач 268
-
45 Владение мячом, % 55
32
Сотье
Антони
28
Lizeiro
22
Ульрих
Дарио
32
Хаас
Николас
20
Дорн
Пиус
99
Адеми
Кемаль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 LizeiroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
81 Махиус АйменНападающий
-
-
-
70 Evans Maurin
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ульрих ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
71 Sascha Meyer
-
-
33 Leny Meyer
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Ивердон
Люцерн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
135
Бомбардиры внутри турнира
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оморуйи Кевин
|14
|0.38
|Махиус Аймен
|7 (1)
|0.19
|Ташар Варол
|6
|0.16
|Сеспедес Борис
|5 (2)
|0.14
|Lizeiro
|3
|0.08
|Evans Maurin
|3
|0.08
|Сотье Антони
|2
|0.05
|Лунгой Кристофер
|2
|0.05
|Аке Марли
|2
|0.05
|William Le Pogam
|1
|0.03
|Родригес Мауро
|1
|0.03
|Каменович Димитрие
|1
|0.03
|Азеведо Рикардо
|1
|0.03
|Тижани Мохамед
|1
|0.03
|Клепач Михаель
|1
|0.03
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Олесен Матиас
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Корнесс Доминик
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|6
|0.16
|Яшари Ардон
|5
|0.14
|Майер Макс
|5 (3)
|0.14
|Дорн Пиус
|4
|0.11
|Клиджэ Тибо
|4
|0.11
|Грбич Адриан
|4 (1)
|0.11
|Шадер Софьян
|4
|0.11
|Кадак Якуб
|4 (1)
|0.11
|Teddy Okou
|3
|0.08
|Severin Ottiger
|2
|0.05
|Адеми Кемаль
|1
|0.03
|Симани Денис
|1
|0.03
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.03
|Leny Meyer
|1
|0.03
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Ульрих Дарио
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Карточки
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тижани Мохамед
|9
|3
|Лунгой Кристофер
|8
|1
|Дель Фабро Дарио
|5
|1
|Ташар Варол
|6
|0
|Махиус Аймен
|4
|1
|Сеспедес Борис
|5
|0
|Аке Марли
|5
|0
|Гуннарссон Никлас
|3
|1
|Каменович Димитрие
|3
|1
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Сотье Антони
|4
|0
|Lizeiro
|4
|0
|Оморуйи Кевин
|4
|0
|William Le Pogam
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|Родригес Мауро
|3
|0
|Маркеш Криштиан
|3
|0
|Бернардони Поль
|2
|0
|Азеведо Рикардо
|2
|0
|Алессандро Мангиаррати
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Vladan Vidakovic
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|7
|2
|Фрыдек Мартин
|7
|0
|Дорн Пиус
|7
|0
|Симани Денис
|6
|0
|Яшари Ардон
|6
|0
|Severin Ottiger
|4
|1
|Хаас Николас
|5
|0
|Кадак Якуб
|5
|0
|Luca Jaquez
|5
|0
|Клиджэ Тибо
|4
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Ульрих Дарио
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Leny Meyer
|3
|0
|Грбич Адриан
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Lars Villiger
|2
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
|Levin Winkler
|1
|0
Результаты матчей
Ивердон
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Люцерн
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
5
15
Ивердон
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
72% (13)
28% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Люцерн
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
39
7
Упущенные победы
5
22
Ивердон
86.7%
13.3%
26 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (22)
30% (11)
11% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (17)
35% (13)
19% (7)
Люцерн
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
27% (10)
43% (16)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
32% (12)
43% (16)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
51
7
Упущенные победы
10
37
Голы по времени матча
Забито
37
22
17 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
22 Не забивали 20
10
27%
2
9%
1-15
4
11%
3
14%
16-30
3
8%
4
18%
31-45
9
24%
4
18%
46-60
2
5%
4
18%
61-75
9
24%
5
23%
76-90
Пропущено
27
33
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
2
7%
3
9%
1-15
4
15%
2
6%
16-30
4
15%
3
9%
31-45
5
19%
10
30%
46-60
6
22%
10
30%
61-75
6
22%
5
15%
76-90
Забито
14
23
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
25 Не забивали 23
3
21%
3
13%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
2
14%
1
4%
31-45
4
29%
3
13%
46-60
3
21%
5
22%
61-75
2
14%
6
26%
76-90
Пропущено
43
19
22 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 14
3
7%
5
26%
1-15
12
28%
1
5%
16-30
7
16%
2
11%
31-45
4
9%
2
11%
46-60
5
12%
4
21%
61-75
12
28%
5
26%
76-90
Забито
51
45
22 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 16
10 Не забивали 6
13
25%
5
11%
1-15
4
8%
8
18%
16-30
5
10%
5
11%
31-45
13
25%
7
16%
46-60
5
10%
9
20%
61-75
11
22%
11
24%
76-90
Пропущено
70
52
32 В 1-м тайме 16
38 Во 2-м тайме 36
21 Пропускали первыми 19
33 Не пропускали 28
5
7%
8
15%
1-15
16
23%
3
6%
16-30
11
16%
5
10%
31-45
9
13%
12
23%
46-60
11
16%
14
27%
61-75
18
26%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ивердон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0
Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Люцерн - Ивердон 1:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1
Люцерн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лозанна - Люцерн 0:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1
Янг Бойз - Люцерн 4:2 Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5
Результаты матчей
Ивердон
Люцерн
Точный счет
3:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
3
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
1
2 раза 11%
4
1 раз 5%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 61%
0
6 раз 33%
2
1 раз 6%
1
13 раз 68%
2
3 раза 16%
0
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Точный счет
2:1
6 раз 16%
3:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
5:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
1:1
7 раз 19%
0:1
5 раз 14%
1:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 35%
0
10 раз 27%
3
7 раз 19%
2
6 раз 16%
4
1 раз 3%
1
19 раз 51%
2
9 раз 24%
0
6 раз 16%
3
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Ивердон
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
144
136
810
811
216
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
172
117
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2710
Больше Меньше
316
1423
1225
829
334
136
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|21
|8
|7
|72 - 34
|71
|2.
|36
|20
|5
|11
|66 - 47
|65
|3.
|36
|17
|10
|9
|57 - 42
|61
|4.
|36
|15
|9
|12
|56 - 48
|54
|5.
|36
|14
|12
|10
|49 - 39
|54
|6.
|36
|13
|10
|13
|59 - 65
|49
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|37
|13
|10
|14
|46 - 51
|49
|2.
|37
|13
|9
|15
|45 - 52
|48
|3.
|37
|13
|7
|17
|50 - 71
|46
|4.
|37
|11
|11
|15
|48 - 53
|44
|5.
|37
|10
|7
|20
|41 - 49
|37
|6.
|37
|6
|8
|23
|38 - 76
|26
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|14
|2
|2
|47 - 13
|44
|2.
|18
|11
|4
|3
|39 - 23
|37
|3.
|18
|11
|4
|3
|34 - 19
|37
|4.
|18
|10
|3
|5
|31 - 20
|33
|5.
|18
|9
|4
|5
|29 - 27
|31
|6.
|18
|8
|7
|3
|24 - 17
|31
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|4
|3
|37 - 27
|40
|2.
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|3.
|18
|7
|6
|5
|25 - 20
|27
|4.
|19
|8
|3
|8
|28 - 21
|27
|5.
|18
|7
|5
|6
|24 - 21
|26
|6.
|19
|3
|6
|10
|19 - 40
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|2
|6
|35 - 27
|32
|2.
|18
|7
|6
|5
|25 - 21
|27
|3.
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|4.
|18
|6
|5
|7
|25 - 22
|23
|5.
|18
|4
|6
|8
|30 - 38
|18
|6.
|18
|4
|5
|9
|17 - 25
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|6
|4
|9
|21 - 31
|22
|2.
|19
|4
|5
|10
|23 - 33
|17
|3.
|19
|4
|5
|10
|22 - 33
|17
|4.
|18
|3
|2
|13
|19 - 36
|11
|5.
|18
|2
|4
|12
|13 - 28
|10
|6.
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|14 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|14 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (4)
|Лозанна
|Сене Кали
|12 (3)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 12
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|3 9
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|1 12
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|13
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7