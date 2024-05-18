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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Ивердон
3:1
Конец матча
Люцерн
0'
42' Желтая карточка
Оморуйи Кевин
1:0
45' Гол
Аке Марли
2:0
46' Гол
Родригес Мауро
3:0
54' Гол
Оморуйи Кевин
3:1
55' Гол
Адеми Кемаль
59' Желтая карточка
Каменович Димитрие
66' Желтая карточка
Аке Марли
72' Желтая карточка
Маркеш Криштиан
90'+5

Ход матча

42'
Оморуйи Кевин
 
45'
Аке Марли
(Оморуйи Кевин)
1:0
46'
Родригес Мауро
(Оморуйи Кевин)
2:0
54'
Оморуйи Кевин
(Lizeiro)
3:0
55'
3:1
Адеми Кемаль
57'
 
Кадак Якуб
Lars Villiger
57'
 
Leny Meyer
Яшари Ардон
57'
 
Levin Winkler
Дорн Пиус
59'
Каменович Димитрие
 
66'
Аке Марли
 
71'
 
Severin Ottiger
Luca Jaquez
72'
Маркеш Криштиан
 
74'
Олесен Матиас
Родригес Мауро
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 222 Количество передач 268
  • 45 Владение мячом, % 55
40
Бернардони
Поль
23
Гуннарссон
Никлас
25
Маркеш
Криштиан
3
Каменович
Димитрие
32
Сотье
Антони
6
William
Le
Pogam
7
Родригес
Мауро
28
Lizeiro
5
Сеспедес
Борис
9
Аке
Марли
11
Оморуйи
Кевин
1
Pascal
Loretz
22
Ульрих
Дарио
4
Luca
Jaquez
3
Лёфгрен
Йеспер
13
Фрыдек
Мартин
6
Яшари
Ардон
32
Хаас
Николас
20
Дорн
Пиус
7
Майер
Макс
99
Адеми
Кемаль
27
Lars
Villiger
Ивердон
5-4-1
Люцерн
4-1-2-1-2

История личных встреч

Ивердон
Люцерн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:0
С
2:1
С
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оморуйи Кевин 14 0.38
Махиус Аймен 7 (1) 0.19
Ташар Варол 6 0.16
Сеспедес Борис 5 (2) 0.14
Lizeiro 3 0.08
Evans Maurin 3 0.08
Сотье Антони 2 0.05
Лунгой Кристофер 2 0.05
Аке Марли 2 0.05
William Le Pogam 1 0.03
Родригес Мауро 1 0.03
Каменович Димитрие 1 0.03
Азеведо Рикардо 1 0.03
Тижани Мохамед 1 0.03
Клепач Михаель 1 0.03
Лусиф Хайтем 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Олесен Матиас 0 0
Brian Beyer 0 0
Корнесс Доминик 0 0
Johan Kury 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 6 0.16
Яшари Ардон 5 0.14
Майер Макс 5 (3) 0.14
Дорн Пиус 4 0.11
Клиджэ Тибо 4 0.11
Грбич Адриан 4 (1) 0.11
Шадер Софьян 4 0.11
Кадак Якуб 4 (1) 0.11
Teddy Okou 3 0.08
Severin Ottiger 2 0.05
Адеми Кемаль 1 0.03
Симани Денис 1 0.03
Абубакар-Анкра Асума 1 0.03
Leny Meyer 1 0.03
Фрыдек Мартин 0 0
Ульрих Дарио 0 0
Спадануда Кевин 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 9 3
Лунгой Кристофер 8 1
Дель Фабро Дарио 5 1
Ташар Варол 6 0
Махиус Аймен 4 1
Сеспедес Борис 5 0
Аке Марли 5 0
Гуннарссон Никлас 3 1
Каменович Димитрие 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Сотье Антони 4 0
Lizeiro 4 0
Оморуйи Кевин 4 0
William Le Pogam 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Родригес Мауро 3 0
Маркеш Криштиан 3 0
Бернардони Поль 2 0
Азеведо Рикардо 2 0
Алессандро Мангиаррати 1 0
Мартин Кевин 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Vladan Vidakovic 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 7 2
Фрыдек Мартин 7 0
Дорн Пиус 7 0
Симани Денис 6 0
Яшари Ардон 6 0
Severin Ottiger 4 1
Хаас Николас 5 0
Кадак Якуб 5 0
Luca Jaquez 5 0
Клиджэ Тибо 4 0
Майер Макс 3 0
Ульрих Дарио 3 0
Бека Исмаил 3 0
Leny Meyer 3 0
Грбич Адриан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Lars Villiger 2 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Pascal Loretz 1 0
Mauricio Willimann 1 0
Levin Winkler 1 0

Результаты матчей

Ивердон
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Люцерн
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

5
15
Ивердон
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
72% (13)
28% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Люцерн
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

39
7

Упущенные победы

5
22
Ивердон
86.7%
13.3%
26 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (22)
30% (11)
11% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (17)
35% (13)
19% (7)
Люцерн
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
27% (10)
43% (16)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
32% (12)
43% (16)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

51
7

Упущенные победы

10
37

Голы по времени матча

Забито

37
22
17 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
22 Не забивали 20
10
27%
2
9%
1-15
4
11%
3
14%
16-30
3
8%
4
18%
31-45
9
24%
4
18%
46-60
2
5%
4
18%
61-75
9
24%
5
23%
76-90

Пропущено

27
33
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
2
7%
3
9%
1-15
4
15%
2
6%
16-30
4
15%
3
9%
31-45
5
19%
10
30%
46-60
6
22%
10
30%
61-75
6
22%
5
15%
76-90

Забито

14
23
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
25 Не забивали 23
3
21%
3
13%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
2
14%
1
4%
31-45
4
29%
3
13%
46-60
3
21%
5
22%
61-75
2
14%
6
26%
76-90

Пропущено

43
19
22 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 14
3
7%
5
26%
1-15
12
28%
1
5%
16-30
7
16%
2
11%
31-45
4
9%
2
11%
46-60
5
12%
4
21%
61-75
12
28%
5
26%
76-90

Забито

51
45
22 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 16
10 Не забивали 6
13
25%
5
11%
1-15
4
8%
8
18%
16-30
5
10%
5
11%
31-45
13
25%
7
16%
46-60
5
10%
9
20%
61-75
11
22%
11
24%
76-90

Пропущено

70
52
32 В 1-м тайме 16
38 Во 2-м тайме 36
21 Пропускали первыми 19
33 Не пропускали 28
5
7%
8
15%
1-15
16
23%
3
6%
16-30
11
16%
5
10%
31-45
9
13%
12
23%
46-60
11
16%
14
27%
61-75
18
26%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0
Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Люцерн - Ивердон 1:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1 Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1
Люцерн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лозанна - Люцерн 0:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1
Янг Бойз - Люцерн 4:2 Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5

Результаты матчей

Ивердон
Люцерн

Точный счет

3:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
1
2 раза 11%
4
1 раз 5%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 61%
0
6 раз 33%
2
1 раз 6%
1
13 раз 68%
2
3 раза 16%
0
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Точный счет

2:1
6 раз 16%
3:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
5:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
1:1
7 раз 19%
0:1
5 раз 14%
1:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 35%
0
10 раз 27%
3
7 раз 19%
2
6 раз 16%
4
1 раз 3%
1
19 раз 51%
2
9 раз 24%
0
6 раз 16%
3
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
14
4
13
6
1.5
8
10
8
11
2.5
2
16
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
17
2
1
17
1.5
4
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
10
0.5
Больше Меньше
31
6
14
23
1.5
12
25
8
29
2.5
3
34
1
36
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 36 21 8 7 72 - 34 71
2.
Лугано
 36 20 5 11 66 - 47 65
3.
Серветт
 36 17 10 9 57 - 42 61
4.
Санкт-Галлен
 36 15 9 12 56 - 48 54
5.
Цюрих
 36 14 12 10 49 - 39 54
6.
Винтертур
 36 13 10 13 59 - 65 49

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 37 13 10 14 46 - 51 49
2.
Базель
 37 13 9 15 45 - 52 48
3.
Ивердон
 37 13 7 17 50 - 71 46
4.
Лозанна
 37 11 11 15 48 - 53 44
5.
Грасcхоппер
 37 10 7 20 41 - 49 37
6.
Стад Лозанна-Уши
 37 6 8 23 38 - 76 26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 18 14 2 2 47 - 13 44
2.
Санкт-Галлен
 18 11 4 3 39 - 23 37
3.
Серветт
 18 11 4 3 34 - 19 37
4.
Лугано
 18 10 3 5 31 - 20 33
5.
Винтертур
 18 9 4 5 29 - 27 31
6.
Цюрих
 18 8 7 3 24 - 17 31

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 19 12 4 3 37 - 27 40
2.
Люцерн
 18 9 5 4 24 - 18 32
3.
Лозанна
 18 7 6 5 25 - 20 27
4.
Грасcхоппер
 19 8 3 8 28 - 21 27
5.
Базель
 18 7 5 6 24 - 21 26
6.
Стад Лозанна-Уши
 19 3 6 10 19 - 40 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 18 10 2 6 35 - 27 32
2.
Янг Бойз
 18 7 6 5 25 - 21 27
3.
Серветт
 18 6 6 6 23 - 23 24
4.
Цюрих
 18 6 5 7 25 - 22 23
5.
Винтертур
 18 4 6 8 30 - 38 18
6.
Санкт-Галлен
 18 4 5 9 17 - 25 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 19 6 4 9 21 - 31 22
2.
Лозанна
 19 4 5 10 23 - 33 17
3.
Люцерн
 19 4 5 10 22 - 33 17
4.
Стад Лозанна-Уши
 18 3 2 13 19 - 36 11
5.
Грасcхоппер
 18 2 4 12 13 - 28 10
6.
Ивердон
 18 1 3 14 13 - 44 6

Топ бомбардиров
Ивердон Оморуйи Кевин 14 (4)
Лугано Целар Жан 14 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (4)
Лозанна Сене Кали 12 (3)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 12
Ивердон Тижани Мохамед 3 9
Лозанна Дюссенн Ноэ 1 12
Янг Бойз Али Мохамед 13
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 47'
      Оморуйи Кевин сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Марли Аке бьет в цель!
    • 42'
      Оморуйи Кевин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ивердон 3:1 Люцерн онлайн

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