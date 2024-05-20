  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Серветт
0:0
Перерыв
Янг Бойз
0'

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Янг Бойз
4.15
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Все Коэффициенты
32
Фрик
Джереми
20
Маньен
Тео
25
Бронн
Дилан
4
Руй
Стив
18
Мазику
Брэдли
28
Дулин
Давид
5
Ондуа
Гаэль
77
Болла
Бендегуз
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
7
Нисимура
Такума
1
Расьоппи
Антони
17
Янко
Саиди
13
Али
Мохамед
5
Anel
Husic
19
Перссон
Ноа
8
Лакоми
Лукаш
30
Лаупер
Сандро
32
Мугиша
Джоэл
10
Имери
Кастриот
15
Элиа
Мешак
9
Иттен
Седрик
Серветт
4-2-3-1
Янг Бойз
4-2-2-2

История личных встреч

Серветт
Янг Бойз

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

29 матчей

34.5%
24.1%
41.4%
10 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

17.2%
41.4%
41.4%
5 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

24.1%
48.3%
27.6%
7 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:1
С
1:1
С
0:1
С
6:1
С
2:1
С
0:0
С
3:0
С
3:1
С
1:0
ТМК
4:2
С
1:2
С
0:6
С
2:1
С
2:0
С
1:2
С
0:0
С
4:2
С
1:1
С
3:0
С
1:1
ТМС
2:1
С
0:1
С
0:2
С
6:2
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

13
20

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

38
13

Голов в среднем за матч

2.38
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

51
33

Голов в среднем за матч

1.76
1.14

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

51
79

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.27
Кривелли Энцо 8 (3) 0.22
Гийемено Джереми 6 0.16
Кутеса Дерек 4 0.11
Стеванович Мирослав 4 0.11
Конья Тимоте 4 0.11
Болла Бендегуз 4 (1) 0.11
Антунес Алексис 4 0.11
Нисимура Такума 3 (2) 0.08
Дулин Давид 2 0.05
Руй Стив 2 0.05
Мазику Брэдли 1 0.03
Ондуа Гаэль 1 0.03
Севрен Йоан 1 0.03
Роделен Ронни 1 0.03
Флюке Патрик 1 0.03
Барон Энтони 0 0
Цунэмото Кэйго 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтейро Джоэл 12 0.32
Иттен Седрик 10 (1) 0.27
Элиа Мешак 9 0.24
Нсаме Жан-Пьер 9 (1) 0.24
Ганвула Сильвер 8 (1) 0.22
Угринич Филип 4 0.11
Колли Эбрима 3 0.08
Малес Дариан 3 0.08
Лакоми Лукаш 2 0.05
Бенито Лорис 2 0.05
Мугиша Джоэл 2 0.05
Ррудхани Донат 2 0.05
Гарсия Улиссес 1 0.03
Лаупер Сандро 1 0.03
Ридер Фабиан 1 0.03
Лустенбергер Фабиан 1 0.03
Хаджам Жауэн 1 0.03
Блюм Левин 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Янко Саиди 0 0
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Перссон Ноа 0 0
Аменда Орель 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 4 1
Севрен Йоан 4 1
Бедья Крис 5 0
Мазику Брэдли 5 0
Дулин Давид 4 0
Кутеса Дерек 4 0
Цунэмото Кэйго 4 0
Кривелли Энцо 2 1
Бронн Дилан 2 1
Барон Энтони 2 1
Конья Тимоте 3 0
Гийемено Джереми 3 0
Антунес Алексис 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Руй Стив 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Маньен Тео 2 0
Диба Самба 2 0
Малл Джоэл 1 0
Нисимура Такума 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 13 0
Блюм Левин 4 1
Ниассе Шейх 5 0
Аменда Орель 5 0
Янко Саиди 3 1
Ганвула Сильвер 4 0
Угринич Филип 4 0
Хаджам Жауэн 4 0
Бенито Лорис 3 0
Монтейро Джоэл 3 0
Малес Дариан 3 0
Лаупер Сандро 1 1
Лустенбергер Фабиан 2 0
Гарсия Улиссес 2 0
Элиа Мешак 2 0
Лакоми Лукаш 2 0
Перссон Ноа 2 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Иттен Седрик 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Колли Эбрима 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Чайва Мигель 1 0

Результаты матчей

Серветт
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Янг Бойз
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
28% (5)
72% (13)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

9
11
Серветт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Янг Бойз
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

18
46
Серветт
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (10)
28% (10)
44% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (18)
31% (11)
19% (7)
Янг Бойз
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
33% (12)
28% (10)
39% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
39% (14)
47% (17)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

20
5

Упущенные победы

27
57

Голы по времени матча

Забито

35
25
13 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
20 Не забивали 22
8
23%
5
20%
1-15
2
6%
2
8%
16-30
3
9%
5
20%
31-45
5
14%
3
12%
46-60
3
9%
4
16%
61-75
14
40%
6
24%
76-90

Пропущено

18
21
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
3
17%
5
24%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
4
22%
6
29%
76-90

Забито

23
46
15 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 10
19 Не забивали 21
7
30%
8
17%
1-15
5
22%
5
11%
16-30
3
13%
8
17%
31-45
1
4%
10
22%
46-60
4
17%
7
15%
61-75
3
13%
8
17%
76-90

Пропущено

23
14
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
2
9%
5
36%
1-15
4
17%
2
14%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
6
26%
1
7%
46-60
5
22%
1
7%
61-75
3
13%
2
14%
76-90

Забито

58
71
28 В 1-м тайме 33
30 Во 2-м тайме 38
22 Забивали первыми 20
3 Не забивали 7
15
26%
13
18%
1-15
7
12%
7
10%
16-30
6
10%
13
18%
31-45
6
10%
13
18%
46-60
7
12%
11
15%
61-75
17
29%
29%
14
20%
76-90

Пропущено

41
35
19 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 25
5
12%
10
29%
1-15
7
17%
4
11%
16-30
7
17%
6
17%
31-45
8
20%
2
6%
46-60
7
17%
5
14%
61-75
7
17%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Цюрих - Серветт 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1
Серветт - Грасcхоппер 1:0 Базель - Серветт 2:1 Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1
Янг Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз - Лугано 0:1 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Винтертур - Янг Бойз 1:2
Янг Бойз - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Базель 5:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Виби 7:1 Янг Бойз - Серветт 0:1 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1

Результаты матчей

Серветт
Янг Бойз

Точный счет

2:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
5
3 раза 17%
4
2 раза 11%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 61%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 17%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 42%
2
11 раз 31%
0
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
1
11 раз 31%
0
7 раз 19%
3
6 раз 17%
2
5 раз 14%
4
3 раза 8%
5
3 раза 8%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Серветт
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
15
3
12
6
1.5
11
7
4
14
2.5
10
8
2
16
3.5
6
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
14
4
5
13
1.5
7
11
2
16
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
4
0.5
Больше Меньше
29
7
17
19
1.5
18
18
6
30
2.5
13
23
2
34
3.5
7
29

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:0 37 21 9 7 72 - 34 72
2.
Лугано
 0:1 37 20 5 12 66 - 48 65
3.
Серветт
 0:0 37 17 11 9 57 - 42 62
4.
Санкт-Галлен
 2:0 37 16 9 12 58 - 48 57
5.
Цюрих
 1:0 37 15 12 10 50 - 39 57
6.
Винтертур
 0:2 37 13 10 14 59 - 67 49

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 37 13 10 14 46 - 51 49
2.
Базель
 37 13 9 15 45 - 52 48
3.
Ивердон
 37 13 7 17 50 - 71 46
4.
Лозанна
 37 11 11 15 48 - 53 44
5.
Грасcхоппер
 37 10 7 20 41 - 49 37
6.
Стад Лозанна-Уши
 37 6 8 23 38 - 76 26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:0 18 14 2 2 47 - 13 44
2.
Серветт
 0:0 19 11 5 3 34 - 19 38
3.
Санкт-Галлен
 2:0 18 11 4 3 39 - 23 37
4.
Цюрих
 1:0 19 9 7 3 25 - 17 34
5.
Лугано
 0:1 18 10 3 5 31 - 20 33
6.
Винтертур
 0:2 19 9 4 6 29 - 29 31

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 19 12 4 3 37 - 27 40
2.
Люцерн
 18 9 5 4 24 - 18 32
3.
Лозанна
 18 7 6 5 25 - 20 27
4.
Грасcхоппер
 19 8 3 8 28 - 21 27
5.
Базель
 18 7 5 6 24 - 21 26
6.
Стад Лозанна-Уши
 19 3 6 10 19 - 40 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 0:1 19 10 2 7 35 - 28 32
2.
Янг Бойз
 0:0 19 7 7 5 25 - 21 28
3.
Серветт
 0:0 18 6 6 6 23 - 23 24
4.
Цюрих
 1:0 18 6 5 7 25 - 22 23
5.
Санкт-Галлен
 2:0 19 5 5 9 19 - 25 20
6.
Винтертур
 0:2 18 4 6 8 30 - 38 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 19 6 4 9 21 - 31 22
2.
Лозанна
 19 4 5 10 23 - 33 17
3.
Люцерн
 19 4 5 10 22 - 33 17
4.
Стад Лозанна-Уши
 18 3 2 13 19 - 36 11
5.
Грасcхоппер
 18 2 4 12 13 - 28 10
6.
Ивердон
 18 1 3 14 13 - 44 6

Топ бомбардиров
Ивердон Оморуйи Кевин 14 (4)
Лугано Целар Жан 14 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 13 (4)
Лозанна Сене Кали 12 (3)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
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Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 12
Ивердон Тижани Мохамед 3 9
Лозанна Дюссенн Ноэ 1 12
Янг Бойз Али Мохамед 13
Люцерн Белоко Стефан 2 7
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Серветт
Ничья
Янг Бойз
4.15
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3.95
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3.45
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