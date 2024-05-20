Тур: 37. Стадион: Стад де Женев.
0'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
32
Фрик
Джереми
20
Маньен
Тео
25
Бронн
Дилан
4
Руй
Стив
28
Дулин
Давид
17
Янко
Саиди
13
Али
Мохамед
19
Перссон
Ноа
32
Мугиша
Джоэл
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
20 Маньен ТеоЗащитник
-
25 Бронн ДиланЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Колли ЭбримаНападающий
-
Главный тренер: Joel Magnin
История личных встреч
Серветт
Янг Бойз
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
29 матчей
34.5%
24.1%
41.4%
10 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
17.2%
41.4%
41.4%
5 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
24.1%
48.3%
27.6%
7 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
20
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
38
13
Голов в среднем за матч
2.38
1
Среднее время на гол
37
90
Всего голов
51
33
Голов в среднем за матч
1.76
1.14
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
51
79
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|10 (2)
|0.27
|Кривелли Энцо
|8 (3)
|0.22
|Гийемено Джереми
|6
|0.16
|Кутеса Дерек
|4
|0.11
|Стеванович Мирослав
|4
|0.11
|Конья Тимоте
|4
|0.11
|Болла Бендегуз
|4 (1)
|0.11
|Антунес Алексис
|4
|0.11
|Нисимура Такума
|3 (2)
|0.08
|Дулин Давид
|2
|0.05
|Руй Стив
|2
|0.05
|Мазику Брэдли
|1
|0.03
|Ондуа Гаэль
|1
|0.03
|Севрен Йоан
|1
|0.03
|Роделен Ронни
|1
|0.03
|Флюке Патрик
|1
|0.03
|Барон Энтони
|0
|0
|Цунэмото Кэйго
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Монтейро Джоэл
|12
|0.32
|Иттен Седрик
|10 (1)
|0.27
|Элиа Мешак
|9
|0.24
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|0.24
|Ганвула Сильвер
|8 (1)
|0.22
|Угринич Филип
|4
|0.11
|Колли Эбрима
|3
|0.08
|Малес Дариан
|3
|0.08
|Лакоми Лукаш
|2
|0.05
|Бенито Лорис
|2
|0.05
|Мугиша Джоэл
|2
|0.05
|Ррудхани Донат
|2
|0.05
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|Лаупер Сандро
|1
|0.03
|Ридер Фабиан
|1
|0.03
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.03
|Хаджам Жауэн
|1
|0.03
|Блюм Левин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Янко Саиди
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Аменда Орель
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ондуа Гаэль
|4
|1
|Севрен Йоан
|4
|1
|Бедья Крис
|5
|0
|Мазику Брэдли
|5
|0
|Дулин Давид
|4
|0
|Кутеса Дерек
|4
|0
|Цунэмото Кэйго
|4
|0
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Бронн Дилан
|2
|1
|Барон Энтони
|2
|1
|Конья Тимоте
|3
|0
|Гийемено Джереми
|3
|0
|Антунес Алексис
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|Руй Стив
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Маньен Тео
|2
|0
|Диба Самба
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Нисимура Такума
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|13
|0
|Блюм Левин
|4
|1
|Ниассе Шейх
|5
|0
|Аменда Орель
|5
|0
|Янко Саиди
|3
|1
|Ганвула Сильвер
|4
|0
|Угринич Филип
|4
|0
|Хаджам Жауэн
|4
|0
|Бенито Лорис
|3
|0
|Монтейро Джоэл
|3
|0
|Малес Дариан
|3
|0
|Лаупер Сандро
|1
|1
|Лустенбергер Фабиан
|2
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Элиа Мешак
|2
|0
|Лакоми Лукаш
|2
|0
|Перссон Ноа
|2
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Янг Бойз
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
28% (5)
72% (13)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
9
11
Серветт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Янг Бойз
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
18
46
Серветт
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (10)
28% (10)
44% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (18)
31% (11)
19% (7)
Янг Бойз
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
33% (12)
28% (10)
39% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
39% (14)
47% (17)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
20
5
Упущенные победы
27
57
Голы по времени матча
Забито
35
25
13 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
20 Не забивали 22
8
23%
5
20%
1-15
2
6%
2
8%
16-30
3
9%
5
20%
31-45
5
14%
3
12%
46-60
3
9%
4
16%
61-75
14
40%
6
24%
76-90
Пропущено
18
21
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
3
17%
5
24%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
4
22%
6
29%
76-90
Забито
23
46
15 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 10
19 Не забивали 21
7
30%
8
17%
1-15
5
22%
5
11%
16-30
3
13%
8
17%
31-45
1
4%
10
22%
46-60
4
17%
7
15%
61-75
3
13%
8
17%
76-90
Пропущено
23
14
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
2
9%
5
36%
1-15
4
17%
2
14%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
6
26%
1
7%
46-60
5
22%
1
7%
61-75
3
13%
2
14%
76-90
Забито
58
71
28 В 1-м тайме 33
30 Во 2-м тайме 38
22 Забивали первыми 20
3 Не забивали 7
15
26%
13
18%
1-15
7
12%
7
10%
16-30
6
10%
13
18%
31-45
6
10%
13
18%
46-60
7
12%
11
15%
61-75
17
29%
29%
14
20%
76-90
Пропущено
41
35
19 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 25
5
12%
10
29%
1-15
7
17%
4
11%
16-30
7
17%
6
17%
31-45
8
20%
2
6%
46-60
7
17%
5
14%
61-75
7
17%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Цюрих - Серветт 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1
Серветт - Грасcхоппер 1:0 Базель - Серветт 2:1 Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1
Янг Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз - Лугано 0:1 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Винтертур - Янг Бойз 1:2
Янг Бойз - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Базель 5:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Виби 7:1 Янг Бойз - Серветт 0:1 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1
Результаты матчей
Серветт
Янг Бойз
Точный счет
2:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
5
3 раза 17%
4
2 раза 11%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 61%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 17%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 42%
2
11 раз 31%
0
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
1
11 раз 31%
0
7 раз 19%
3
6 раз 17%
2
5 раз 14%
4
3 раза 8%
5
3 раза 8%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Серветт
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
153
126
117
414
108
216
612
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
144
513
711
216
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
324
Больше Меньше
297
1719
1818
630
1323
234
729
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|37
|21
|9
|7
|72 - 34
|72
|2.
|0:1
|37
|20
|5
|12
|66 - 48
|65
|3.
|0:0
|37
|17
|11
|9
|57 - 42
|62
|4.
|2:0
|37
|16
|9
|12
|58 - 48
|57
|5.
|1:0
|37
|15
|12
|10
|50 - 39
|57
|6.
|0:2
|37
|13
|10
|14
|59 - 67
|49
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|37
|13
|10
|14
|46 - 51
|49
|2.
|37
|13
|9
|15
|45 - 52
|48
|3.
|37
|13
|7
|17
|50 - 71
|46
|4.
|37
|11
|11
|15
|48 - 53
|44
|5.
|37
|10
|7
|20
|41 - 49
|37
|6.
|37
|6
|8
|23
|38 - 76
|26
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|14
|2
|2
|47 - 13
|44
|2.
|0:0
|19
|11
|5
|3
|34 - 19
|38
|3.
|2:0
|18
|11
|4
|3
|39 - 23
|37
|4.
|1:0
|19
|9
|7
|3
|25 - 17
|34
|5.
|0:1
|18
|10
|3
|5
|31 - 20
|33
|6.
|0:2
|19
|9
|4
|6
|29 - 29
|31
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|4
|3
|37 - 27
|40
|2.
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|3.
|18
|7
|6
|5
|25 - 20
|27
|4.
|19
|8
|3
|8
|28 - 21
|27
|5.
|18
|7
|5
|6
|24 - 21
|26
|6.
|19
|3
|6
|10
|19 - 40
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|19
|10
|2
|7
|35 - 28
|32
|2.
|0:0
|19
|7
|7
|5
|25 - 21
|28
|3.
|0:0
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|4.
|1:0
|18
|6
|5
|7
|25 - 22
|23
|5.
|2:0
|19
|5
|5
|9
|19 - 25
|20
|6.
|0:2
|18
|4
|6
|8
|30 - 38
|18
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|6
|4
|9
|21 - 31
|22
|2.
|19
|4
|5
|10
|23 - 33
|17
|3.
|19
|4
|5
|10
|22 - 33
|17
|4.
|18
|3
|2
|13
|19 - 36
|11
|5.
|18
|2
|4
|12
|13 - 28
|10
|6.
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|14 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|14 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|13 (4)
|Лозанна
|Сене Кали
|12 (3)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 12
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|3 9
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|1 12
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|13
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7