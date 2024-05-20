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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: .
Винтертур
0:0
Первый тайм: 10'
Санкт-Галлен
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Санкт-Галлен
4.40
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4.30
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2.02
Все Коэффициенты
33
Келлер
Марвин
19
Adrian
Gantenbein
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
21
Loic
Luthi
4
Стильхарт
Базиль
77
Дзуффи
Лука
10
Ди
Джусто
Маттео
28
Бароан
Антуан
70
Лтайеф
Сайфалла
11
Туркес
Алдин
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
33
Шмидт
Исаак
8
Кинтилья
Хорди
16
Гёртлер
Лукас
37
Christian
Witzig
24
Тома
Бастьен
90
Милошевич
Йован
10
Аколо
Чадрак
Винтертур
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

История личных встреч

Винтертур
Санкт-Галлен

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

20 матчей

35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:2
С
4:2
С
2:1
С
2:3
С
1:0
С
1:0
С
2:0
ТМК
5:5
К
2:0
ТМК
4:1
ТМК
0:3
ТМК
2:3
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:1
ТМС
2:4
ТМС
0:4
ЧЛ
3:2
ТМС
3:0
ЧЛ
0:2
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

13
20

Голов в среднем за матч

1.3
2

Среднее время на гол

69
45

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

2.6
1.5

Среднее время на гол

34
60

Всего голов

39
35

Голов в среднем за матч

1.95
1.75

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

46
51

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туркес Алдин 9 (1) 0.25
Лтайеф Сайфалла 8 0.22
Буркарт Нишан 7 (1) 0.19
Ди Джусто Маттео 6 0.17
Randy Schneider 5 0.14
Samuel Ballet 5 0.14
Adrian Gantenbein 3 0.08
Фофана Бубакар II 3 0.08
Стильхарт Базиль 3 0.08
Дзуффи Лука 2 0.06
Шеттин Тобиас 2 0.06
Арнольд Ремо 2 0.06
Буэсс Роман 2 (1) 0.06
Loic Luthi 1 0.03
Samir Ramizi 0 0
Янкевиц Александр 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Сидлер Сильван 0 0
Granit Lekaj 0 0
Бароан Антуан 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 12 0.33
Жеббель Виллем 8 (1) 0.22
Фалльци Альберт 5 0.14
Christian Witzig 4 (2) 0.11
Стеванович Михайло 4 0.11
Шуберт Фабиан 3 0.08
Милошевич Йован 3 0.08
Кинтилья Хорди 2 0.06
Дзанотти Маттиа 2 0.06
Тома Бастьен 2 0.06
Гёртлер Лукас 2 0.06
Шмидт Исаак 2 0.06
Фон Моос Юлиан 1 0.03
Руис Виктор III 1 0.03
Nikolaj Moeller 1 0.03
Красничи Альбин 1 0.03
Фазлии Бетим 1 0.03
Карлен Грегори 0 0
Окороджи Чима 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лтайеф Сайфалла 8 0
Стильхарт Базиль 7 0
Randy Schneider 5 1
Сидлер Сильван 6 0
Буркарт Нишан 6 0
Samuel Ballet 6 0
Арнольд Ремо 5 0
Шеттин Тобиас 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Диаби Сулейман 4 0
Adrian Gantenbein 4 0
Granit Lekaj 2 1
Буэсс Роман 3 0
Туркес Алдин 3 0
Дзуффи Лука 2 0
Samir Ramizi 2 0
Thibault Corbaz 2 0
Фофана Бубакар II 2 0
Араз Муса 1 0
Шмид Янник 1 0
Бароан Антуан 1 0
Дуррер Адриан 1 0
Келлер Марвин 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 12 2
Гёртлер Лукас 7 1
Фалльци Альберт 8 0
Christian Witzig 8 0
Кинтилья Хорди 7 0
Шуберт Фабиан 6 0
Станич Йозо 6 0
Фон Моос Юлиан 5 0
Abdoulay Diaby3 5 0
Шмидт Исаак 4 0
Фазлии Бетим 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Ватковяк Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Nikolaj Moeller 2 0
Corsin Konietzke 2 0
Жеббель Виллем 1 0
Мамбимби Феликс 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Милошевич Йован 1 0

Результаты матчей

Винтертур
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Санкт-Галлен
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

12
10
Винтертур
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Санкт-Галлен
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

28
8

Упущенные победы

17
35
Винтертур
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (10)
42% (15)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
36% (13)
25% (9)
Санкт-Галлен
25.9%
74.1%
7 побед 20 поражений
Первый тайм
19% (7)
36% (13)
44% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
25% (9)
50% (18)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
11

Волевые победы

34
11

Упущенные победы

29
45

Голы по времени матча

Забито

29
17
8 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 24
1
3%
3
18%
1-15
4
14%
3
18%
16-30
3
10%
2
12%
31-45
1
3%
2
12%
46-60
10
34%
1
6%
61-75
10
34%
6
35%
76-90

Пропущено

27
25
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
4
15%
3
12%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
3
11%
4
16%
31-45
2
7%
5
20%
46-60
7
26%
6
24%
61-75
6
22%
5
20%
76-90

Забито

30
39
13 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 12
19 Не забивали 18
6
20%
7
18%
1-15
2
7%
7
18%
16-30
5
17%
7
18%
31-45
4
13%
4
10%
46-60
2
7%
8
21%
61-75
11
37%
6
15%
76-90

Пропущено

38
23
17 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
8
21%
4
17%
1-15
3
8%
2
9%
16-30
6
16%
2
9%
31-45
7
18%
4
17%
46-60
2
5%
2
9%
61-75
12
32%
9
39%
76-90

Забито

59
56
21 В 1-м тайме 29
38 Во 2-м тайме 27
21 Забивали первыми 20
2 Не забивали 6
7
12%
10
18%
1-15
6
10%
10
18%
16-30
8
14%
9
16%
31-45
5
8%
6
11%
46-60
12
20%
9
16%
61-75
21
36%
12
21%
76-90

Пропущено

65
48
29 В 1-м тайме 17
36 Во 2-м тайме 31
13 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 29
12
18%
7
15%
1-15
8
12%
4
8%
16-30
9
14%
6
13%
31-45
9
14%
9
19%
46-60
9
14%
8
17%
61-75
18
28%
14
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лугано - Винтертур 4:2 Винтертур - Цюрих 1:3 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1
Винтертур - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Цюрих - Винтертур 0:0 Винтертур - Серветт 1:0 Базель - Винтертур 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Винтертур - Ивердон 2:1 Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3
Санкт-Галлен
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1
Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0

Результаты матчей

Винтертур
Санкт-Галлен

Точный счет

2:1
5 раз 28%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
4
3 раза 17%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
5:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
7 раз 39%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
7 раз 39%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
7 раз 19%
1:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
2:1
5 раз 14%
0:1
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
15 раз 42%
1
15 раз 42%
3
3 раза 8%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
14 раз 39%
0
8 раз 22%
2
7 раз 19%
4
3 раза 8%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
17
1
10
8
1.5
12
6
2
16
2.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
11
7
9
9
1.5
2
16
2
16
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17
1
17
4.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
34
2
0.5
Больше Меньше
28
8
19
17
1.5
14
22
4
32
2.5
7
29
1
35
3.5
5
31
1
35
4.5
2
34

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:0 37 21 9 7 72 - 34 72
2.
Лугано
 0:0 37 20 6 11 66 - 47 66
3.
Серветт
 0:0 37 17 11 9 57 - 42 62
4.
Санкт-Галлен
 0:0 37 15 10 12 56 - 48 55
5.
Цюрих
 0:0 37 14 13 10 49 - 39 55
6.
Винтертур
 0:0 37 13 11 13 59 - 65 50

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 37 13 10 14 46 - 51 49
2.
Базель
 37 13 9 15 45 - 52 48
3.
Ивердон
 37 13 7 17 50 - 71 46
4.
Лозанна
 37 11 11 15 48 - 53 44
5.
Грасcхоппер
 37 10 7 20 41 - 49 37
6.
Стад Лозанна-Уши
 37 6 8 23 38 - 76 26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:0 18 14 2 2 47 - 13 44
2.
Серветт
 0:0 19 11 5 3 34 - 19 38
3.
Санкт-Галлен
 0:0 18 11 4 3 39 - 23 37
4.
Лугано
 0:0 18 10 3 5 31 - 20 33
5.
Винтертур
 0:0 19 9 5 5 29 - 27 32
6.
Цюрих
 0:0 19 8 8 3 24 - 17 32

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 19 12 4 3 37 - 27 40
2.
Люцерн
 18 9 5 4 24 - 18 32
3.
Лозанна
 18 7 6 5 25 - 20 27
4.
Грасcхоппер
 19 8 3 8 28 - 21 27
5.
Базель
 18 7 5 6 24 - 21 26
6.
Стад Лозанна-Уши
 19 3 6 10 19 - 40 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 0:0 19 10 3 6 35 - 27 33
2.
Янг Бойз
 0:0 19 7 7 5 25 - 21 28
3.
Серветт
 0:0 18 6 6 6 23 - 23 24
4.
Цюрих
 0:0 18 6 5 7 25 - 22 23
5.
Винтертур
 0:0 18 4 6 8 30 - 38 18
6.
Санкт-Галлен
 0:0 19 4 6 9 17 - 25 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 19 6 4 9 21 - 31 22
2.
Лозанна
 19 4 5 10 23 - 33 17
3.
Люцерн
 19 4 5 10 22 - 33 17
4.
Стад Лозанна-Уши
 18 3 2 13 19 - 36 11
5.
Грасcхоппер
 18 2 4 12 13 - 28 10
6.
Ивердон
 18 1 3 14 13 - 44 6

Топ бомбардиров
Ивердон Оморуйи Кевин 14 (4)
Лугано Целар Жан 14 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (4)
Лозанна Сене Кали 12 (3)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 12
Ивердон Тижани Мохамед 3 9
Лозанна Дюссенн Ноэ 1 12
Янг Бойз Али Мохамед 13
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Санкт-Галлен
4.40
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4.30
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2.02
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Винтертур
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