Тур: 37. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
0:0
Первый тайм: 10'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
21
Loic
Luthi
77
Дзуффи
Лука
11
Туркес
Алдин
33
Шмидт
Исаак
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
-
21 Loic LuthiЗащитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Винтертур
Санкт-Галлен
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
20 матчей
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
20
Голов в среднем за матч
1.3
2
Среднее время на гол
69
45
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
2.6
1.5
Среднее время на гол
34
60
Всего голов
39
35
Голов в среднем за матч
1.95
1.75
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
46
51
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туркес Алдин
|9 (1)
|0.25
|Лтайеф Сайфалла
|8
|0.22
|Буркарт Нишан
|7 (1)
|0.19
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.17
|Randy Schneider
|5
|0.14
|Samuel Ballet
|5
|0.14
|Adrian Gantenbein
|3
|0.08
|Фофана Бубакар II
|3
|0.08
|Стильхарт Базиль
|3
|0.08
|Дзуффи Лука
|2
|0.06
|Шеттин Тобиас
|2
|0.06
|Арнольд Ремо
|2
|0.06
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.06
|Loic Luthi
|1
|0.03
|Samir Ramizi
|0
|0
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Сидлер Сильван
|0
|0
|Granit Lekaj
|0
|0
|Бароан Антуан
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|12
|0.33
|Жеббель Виллем
|8 (1)
|0.22
|Фалльци Альберт
|5
|0.14
|Christian Witzig
|4 (2)
|0.11
|Стеванович Михайло
|4
|0.11
|Шуберт Фабиан
|3
|0.08
|Милошевич Йован
|3
|0.08
|Кинтилья Хорди
|2
|0.06
|Дзанотти Маттиа
|2
|0.06
|Тома Бастьен
|2
|0.06
|Гёртлер Лукас
|2
|0.06
|Шмидт Исаак
|2
|0.06
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.03
|Руис Виктор III
|1
|0.03
|Nikolaj Moeller
|1
|0.03
|Красничи Альбин
|1
|0.03
|Фазлии Бетим
|1
|0.03
|Карлен Грегори
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лтайеф Сайфалла
|8
|0
|Стильхарт Базиль
|7
|0
|Randy Schneider
|5
|1
|Сидлер Сильван
|6
|0
|Буркарт Нишан
|6
|0
|Samuel Ballet
|6
|0
|Арнольд Ремо
|5
|0
|Шеттин Тобиас
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Диаби Сулейман
|4
|0
|Adrian Gantenbein
|4
|0
|Granit Lekaj
|2
|1
|Буэсс Роман
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Дзуффи Лука
|2
|0
|Samir Ramizi
|2
|0
|Thibault Corbaz
|2
|0
|Фофана Бубакар II
|2
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Бароан Антуан
|1
|0
|Дуррер Адриан
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|12
|2
|Гёртлер Лукас
|7
|1
|Фалльци Альберт
|8
|0
|Christian Witzig
|8
|0
|Кинтилья Хорди
|7
|0
|Шуберт Фабиан
|6
|0
|Станич Йозо
|6
|0
|Фон Моос Юлиан
|5
|0
|Abdoulay Diaby3
|5
|0
|Шмидт Исаак
|4
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Карлен Грегори
|2
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Ватковяк Лукас
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Nikolaj Moeller
|2
|0
|Corsin Konietzke
|2
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Милошевич Йован
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Санкт-Галлен
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
12
10
Винтертур
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Санкт-Галлен
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
28
8
Упущенные победы
17
35
Винтертур
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (10)
42% (15)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
36% (13)
25% (9)
Санкт-Галлен
25.9%
74.1%
7 побед 20 поражений
Первый тайм
19% (7)
36% (13)
44% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
25% (9)
50% (18)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
11
Волевые победы
34
11
Упущенные победы
29
45
Голы по времени матча
Забито
29
17
8 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
19 Не забивали 24
1
3%
3
18%
1-15
4
14%
3
18%
16-30
3
10%
2
12%
31-45
1
3%
2
12%
46-60
10
34%
1
6%
61-75
10
34%
6
35%
76-90
Пропущено
27
25
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
4
15%
3
12%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
3
11%
4
16%
31-45
2
7%
5
20%
46-60
7
26%
6
24%
61-75
6
22%
5
20%
76-90
Забито
30
39
13 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 12
19 Не забивали 18
6
20%
7
18%
1-15
2
7%
7
18%
16-30
5
17%
7
18%
31-45
4
13%
4
10%
46-60
2
7%
8
21%
61-75
11
37%
6
15%
76-90
Пропущено
38
23
17 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
8
21%
4
17%
1-15
3
8%
2
9%
16-30
6
16%
2
9%
31-45
7
18%
4
17%
46-60
2
5%
2
9%
61-75
12
32%
9
39%
76-90
Забито
59
56
21 В 1-м тайме 29
38 Во 2-м тайме 27
21 Забивали первыми 20
2 Не забивали 6
7
12%
10
18%
1-15
6
10%
10
18%
16-30
8
14%
9
16%
31-45
5
8%
6
11%
46-60
12
20%
9
16%
61-75
21
36%
12
21%
76-90
Пропущено
65
48
29 В 1-м тайме 17
36 Во 2-м тайме 31
13 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 29
12
18%
7
15%
1-15
8
12%
4
8%
16-30
9
14%
6
13%
31-45
9
14%
9
19%
46-60
9
14%
8
17%
61-75
18
28%
14
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лугано - Винтертур 4:2 Винтертур - Цюрих 1:3 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1
Винтертур - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Цюрих - Винтертур 0:0 Винтертур - Серветт 1:0 Базель - Винтертур 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Винтертур - Ивердон 2:1 Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3
Санкт-Галлен
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1
Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0
Результаты матчей
Винтертур
Санкт-Галлен
Точный счет
2:1
5 раз 28%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
4
3 раза 17%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
5:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
7 раз 39%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
7 раз 39%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
7 раз 19%
1:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
2:1
5 раз 14%
0:1
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
15 раз 42%
1
15 раз 42%
3
3 раза 8%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
14 раз 39%
0
8 раз 22%
2
7 раз 19%
4
3 раза 8%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
171
108
126
216
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
117
99
216
216
216
117
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
342
Больше Меньше
288
1917
1422
432
729
135
531
135
234
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|37
|21
|9
|7
|72 - 34
|72
|2.
|0:0
|37
|20
|6
|11
|66 - 47
|66
|3.
|0:0
|37
|17
|11
|9
|57 - 42
|62
|4.
|0:0
|37
|15
|10
|12
|56 - 48
|55
|5.
|0:0
|37
|14
|13
|10
|49 - 39
|55
|6.
|0:0
|37
|13
|11
|13
|59 - 65
|50
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|37
|13
|10
|14
|46 - 51
|49
|2.
|37
|13
|9
|15
|45 - 52
|48
|3.
|37
|13
|7
|17
|50 - 71
|46
|4.
|37
|11
|11
|15
|48 - 53
|44
|5.
|37
|10
|7
|20
|41 - 49
|37
|6.
|37
|6
|8
|23
|38 - 76
|26
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|14
|2
|2
|47 - 13
|44
|2.
|0:0
|19
|11
|5
|3
|34 - 19
|38
|3.
|0:0
|18
|11
|4
|3
|39 - 23
|37
|4.
|0:0
|18
|10
|3
|5
|31 - 20
|33
|5.
|0:0
|19
|9
|5
|5
|29 - 27
|32
|6.
|0:0
|19
|8
|8
|3
|24 - 17
|32
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|4
|3
|37 - 27
|40
|2.
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|3.
|18
|7
|6
|5
|25 - 20
|27
|4.
|19
|8
|3
|8
|28 - 21
|27
|5.
|18
|7
|5
|6
|24 - 21
|26
|6.
|19
|3
|6
|10
|19 - 40
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|19
|10
|3
|6
|35 - 27
|33
|2.
|0:0
|19
|7
|7
|5
|25 - 21
|28
|3.
|0:0
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|4.
|0:0
|18
|6
|5
|7
|25 - 22
|23
|5.
|0:0
|18
|4
|6
|8
|30 - 38
|18
|6.
|0:0
|19
|4
|6
|9
|17 - 25
|18
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|6
|4
|9
|21 - 31
|22
|2.
|19
|4
|5
|10
|23 - 33
|17
|3.
|19
|4
|5
|10
|22 - 33
|17
|4.
|18
|3
|2
|13
|19 - 36
|11
|5.
|18
|2
|4
|12
|13 - 28
|10
|6.
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|14 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|14 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (4)
|Лозанна
|Сене Кали
|12 (3)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 12
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|3 9
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|1 12
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|13
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7