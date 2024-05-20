Тур: 37. Стадион: Schuetzenwiese Stadion. Зрители: 8400
1:3
Конец матча
0'
0:1
12' ГолАколо Чадрак
0:2
31' ГолДзанотти Маттиа
76' Желтая карточкаБароан Антуан
79' Желтая карточкаЛтайеф Сайфалла
80' Желтая карточкаРуис Виктор
1:2
84' ГолБуркарт Нишан
1:3
85' ГолChristian Witzig
90'+5
Ход матча
12'
0:1
31'
76'
79'
80'
84'
1:2
85'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 10
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
498 Количество передач 417
-
54 Владение мячом, % 46
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
21
Loic
Luthi
77
Дзуффи
Лука
11
Туркес
Алдин
33
Шмидт
Исаак
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
-
21 Loic LuthiЗащитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Винтертур
Санкт-Галлен
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
20 матчей
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
20
Голов в среднем за матч
1.3
2
Среднее время на гол
69
45
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
2.6
1.5
Среднее время на гол
34
60
Всего голов
39
35
Голов в среднем за матч
1.95
1.75
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
46
51
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туркес Алдин
|9 (1)
|0.24
|Лтайеф Сайфалла
|8
|0.22
|Буркарт Нишан
|8 (1)
|0.22
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.16
|Randy Schneider
|5
|0.14
|Samuel Ballet
|5
|0.14
|Adrian Gantenbein
|3
|0.08
|Фофана Бубакар II
|3
|0.08
|Стильхарт Базиль
|3
|0.08
|Дзуффи Лука
|2
|0.05
|Шеттин Тобиас
|2
|0.05
|Арнольд Ремо
|2
|0.05
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.05
|Loic Luthi
|1
|0.03
|Samir Ramizi
|0
|0
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Сидлер Сильван
|0
|0
|Granit Lekaj
|0
|0
|Бароан Антуан
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|13
|0.35
|Жеббель Виллем
|8 (1)
|0.22
|Christian Witzig
|5 (2)
|0.14
|Фалльци Альберт
|5
|0.14
|Стеванович Михайло
|4
|0.11
|Дзанотти Маттиа
|3
|0.08
|Шуберт Фабиан
|3
|0.08
|Милошевич Йован
|3
|0.08
|Кинтилья Хорди
|2
|0.05
|Тома Бастьен
|2
|0.05
|Гёртлер Лукас
|2
|0.05
|Шмидт Исаак
|2
|0.05
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.03
|Руис Виктор III
|1
|0.03
|Nikolaj Moeller
|1
|0.03
|Красничи Альбин
|1
|0.03
|Фазлии Бетим
|1
|0.03
|Карлен Грегори
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лтайеф Сайфалла
|9
|0
|Стильхарт Базиль
|7
|0
|Randy Schneider
|5
|1
|Сидлер Сильван
|6
|0
|Буркарт Нишан
|6
|0
|Samuel Ballet
|6
|0
|Арнольд Ремо
|5
|0
|Шеттин Тобиас
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Диаби Сулейман
|4
|0
|Adrian Gantenbein
|4
|0
|Granit Lekaj
|2
|1
|Буэсс Роман
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Дзуффи Лука
|2
|0
|Samir Ramizi
|2
|0
|Thibault Corbaz
|2
|0
|Бароан Антуан
|2
|0
|Фофана Бубакар II
|2
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Дуррер Адриан
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|12
|2
|Гёртлер Лукас
|7
|1
|Фалльци Альберт
|8
|0
|Christian Witzig
|8
|0
|Кинтилья Хорди
|7
|0
|Шуберт Фабиан
|6
|0
|Станич Йозо
|6
|0
|Фон Моос Юлиан
|5
|0
|Abdoulay Diaby3
|5
|0
|Шмидт Исаак
|4
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Карлен Грегори
|2
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Ватковяк Лукас
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Nikolaj Moeller
|2
|0
|Corsin Konietzke
|2
|0
|Руис Виктор III
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Милошевич Йован
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Санкт-Галлен
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
13
10
Винтертур
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Санкт-Галлен
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
28
8
Упущенные победы
17
35
Винтертур
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
38% (14)
24% (9)
Санкт-Галлен
28.6%
71.4%
8 побед 20 поражений
Первый тайм
22% (8)
35% (13)
43% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
27% (10)
49% (18)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
11
Волевые победы
34
12
Упущенные победы
30
45
Голы по времени матча
Забито
30
20
8 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
19 Не забивали 24
1
3%
4
20%
1-15
4
13%
3
15%
16-30
3
10%
3
15%
31-45
1
3%
2
10%
46-60
10
33%
1
5%
61-75
11
37%
7
35%
76-90
Пропущено
30
26
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
5
17%
3
12%
1-15
5
17%
2
8%
16-30
4
13%
4
15%
31-45
2
7%
5
19%
46-60
7
23%
6
23%
61-75
7
23%
6
23%
76-90
Забито
30
39
13 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 12
20 Не забивали 19
6
20%
7
18%
1-15
2
7%
7
18%
16-30
5
17%
7
18%
31-45
4
13%
4
10%
46-60
2
7%
8
21%
61-75
11
37%
6
15%
76-90
Пропущено
38
23
17 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
8
21%
4
17%
1-15
3
8%
2
9%
16-30
6
16%
2
9%
31-45
7
18%
4
17%
46-60
2
5%
2
9%
61-75
12
32%
9
39%
76-90
Забито
60
59
21 В 1-м тайме 31
39 Во 2-м тайме 28
21 Забивали первыми 21
2 Не забивали 6
7
12%
11
19%
1-15
6
10%
10
17%
16-30
8
13%
10
17%
31-45
5
8%
6
10%
46-60
12
20%
9
15%
61-75
22
37%
13
22%
76-90
Пропущено
68
49
31 В 1-м тайме 17
37 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 30
13
19%
7
14%
1-15
8
12%
4
8%
16-30
10
15%
6
12%
31-45
9
13%
9
18%
46-60
9
13%
8
16%
61-75
19
28%
15
31%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лугано - Винтертур 4:2 Винтертур - Цюрих 1:3 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1
Винтертур - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Цюрих - Винтертур 0:0 Винтертур - Серветт 1:0 Базель - Винтертур 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Винтертур - Ивердон 2:1 Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3
Санкт-Галлен
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1
Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0
Результаты матчей
Винтертур
Санкт-Галлен
Точный счет
2:1
5 раз 26%
1:3
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 42%
1
8 раз 42%
3
2 раза 11%
0
1 раз 5%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
4
3 раза 17%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
5:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
7 раз 39%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Точный счет
2:1
7 раз 19%
1:1
4 раза 11%
1:3
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
5:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
2:1
5 раз 14%
0:1
3 раза 8%
4:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 43%
2
15 раз 41%
3
3 раза 8%
0
2 раза 5%
5
1 раз 3%
1
14 раз 38%
0
8 раз 22%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
5
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
171
109
126
217
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
127
99
316
216
316
117
118
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
352
Больше Меньше
298
1918
1522
433
829
136
532
136
235
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|37
|22
|8
|7
|73 - 34
|74
|2.
|37
|20
|5
|12
|67 - 49
|65
|3.
|37
|17
|10
|10
|57 - 43
|61
|4.
|37
|16
|9
|12
|59 - 49
|57
|5.
|37
|15
|12
|10
|51 - 40
|57
|6.
|37
|13
|10
|14
|60 - 68
|49
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|37
|13
|10
|14
|46 - 51
|49
|2.
|37
|13
|9
|15
|45 - 52
|48
|3.
|37
|13
|7
|17
|50 - 71
|46
|4.
|37
|11
|11
|15
|48 - 53
|44
|5.
|37
|10
|7
|20
|41 - 49
|37
|6.
|37
|6
|8
|23
|38 - 76
|26
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|14
|2
|2
|47 - 13
|44
|2.
|18
|11
|4
|3
|39 - 23
|37
|3.
|19
|11
|4
|4
|34 - 20
|37
|4.
|19
|9
|7
|3
|26 - 18
|34
|5.
|18
|10
|3
|5
|31 - 20
|33
|6.
|19
|9
|4
|6
|30 - 30
|31
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|4
|3
|37 - 27
|40
|2.
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|3.
|18
|7
|6
|5
|25 - 20
|27
|4.
|19
|8
|3
|8
|28 - 21
|27
|5.
|18
|7
|5
|6
|24 - 21
|26
|6.
|19
|3
|6
|10
|19 - 40
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|10
|2
|7
|36 - 29
|32
|2.
|19
|8
|6
|5
|26 - 21
|30
|3.
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|4.
|18
|6
|5
|7
|25 - 22
|23
|5.
|19
|5
|5
|9
|20 - 26
|20
|6.
|18
|4
|6
|8
|30 - 38
|18
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|6
|4
|9
|21 - 31
|22
|2.
|19
|4
|5
|10
|23 - 33
|17
|3.
|19
|4
|5
|10
|22 - 33
|17
|4.
|18
|3
|2
|13
|19 - 36
|11
|5.
|18
|2
|4
|12
|13 - 28
|10
|6.
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|14 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|14 (3)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|13 (4)
|Лозанна
|Сене Кали
|12 (3)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 12
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|3 9
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|1 12
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|13
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7