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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Зрители: 8400
Винтертур
1:3
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
0:1
12' Гол
Аколо Чадрак
0:2
31' Гол
Дзанотти Маттиа
76' Желтая карточка
Бароан Антуан
79' Желтая карточка
Лтайеф Сайфалла
80' Желтая карточка
Руис Виктор
1:2
84' Гол
Буркарт Нишан
1:3
85' Гол
Christian Witzig
90'+5

Ход матча

12'
0:1
Аколо Чадрак
(Christian Witzig)
31'
0:2
Дзанотти Маттиа
(Christian Witzig)
46'
Шеттин Тобиас
Арнольд Ремо
 
46'
Буркарт Нишан
Туркес Алдин
 
46'
Randy Schneider
Стильхарт Базиль
 
61'
 
Жеббель Виллем
Аколо Чадрак
61'
 
Руис Виктор
Тома Бастьен
74'
 
Стеванович Михайло
Милошевич Йован
75'
Фофана Бубакар
Adrian Gantenbein
 
76'
Бароан Антуан
 
79'
Лтайеф Сайфалла
 
80'
 
Руис Виктор
84'
Буркарт Нишан
1:2
85'
1:3
Christian Witzig
(Дзанотти Маттиа)
87'
Дуррер Адриан
Ди Джусто Маттео
 
89'
 
Patrick Sutter
Дзанотти Маттиа
90'
 
Янитцек Джастин
Шмидт Исаак

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 10
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 498 Количество передач 417
  • 54 Владение мячом, % 46
33
Келлер
Марвин
19
Adrian
Gantenbein
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
21
Loic
Luthi
4
Стильхарт
Базиль
77
Дзуффи
Лука
10
Ди
Джусто
Маттео
28
Бароан
Антуан
70
Лтайеф
Сайфалла
11
Туркес
Алдин
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
33
Шмидт
Исаак
8
Кинтилья
Хорди
16
Гёртлер
Лукас
37
Christian
Witzig
24
Тома
Бастьен
90
Милошевич
Йован
10
Аколо
Чадрак
Винтертур
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

История личных встреч

Винтертур
Санкт-Галлен

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

20 матчей

35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:2
С
4:2
С
2:1
С
2:3
С
1:0
С
1:0
С
2:0
ТМК
5:5
К
2:0
ТМК
4:1
ТМК
0:3
ТМК
2:3
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:1
ТМС
2:4
ТМС
0:4
ЧЛ
3:2
ТМС
3:0
ЧЛ
0:2
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

13
20

Голов в среднем за матч

1.3
2

Среднее время на гол

69
45

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

2.6
1.5

Среднее время на гол

34
60

Всего голов

39
35

Голов в среднем за матч

1.95
1.75

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

46
51

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туркес Алдин 9 (1) 0.24
Лтайеф Сайфалла 8 0.22
Буркарт Нишан 8 (1) 0.22
Ди Джусто Маттео 6 0.16
Randy Schneider 5 0.14
Samuel Ballet 5 0.14
Adrian Gantenbein 3 0.08
Фофана Бубакар II 3 0.08
Стильхарт Базиль 3 0.08
Дзуффи Лука 2 0.05
Шеттин Тобиас 2 0.05
Арнольд Ремо 2 0.05
Буэсс Роман 2 (1) 0.05
Loic Luthi 1 0.03
Samir Ramizi 0 0
Янкевиц Александр 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Сидлер Сильван 0 0
Granit Lekaj 0 0
Бароан Антуан 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 13 0.35
Жеббель Виллем 8 (1) 0.22
Christian Witzig 5 (2) 0.14
Фалльци Альберт 5 0.14
Стеванович Михайло 4 0.11
Дзанотти Маттиа 3 0.08
Шуберт Фабиан 3 0.08
Милошевич Йован 3 0.08
Кинтилья Хорди 2 0.05
Тома Бастьен 2 0.05
Гёртлер Лукас 2 0.05
Шмидт Исаак 2 0.05
Фон Моос Юлиан 1 0.03
Руис Виктор III 1 0.03
Nikolaj Moeller 1 0.03
Красничи Альбин 1 0.03
Фазлии Бетим 1 0.03
Карлен Грегори 0 0
Окороджи Чима 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лтайеф Сайфалла 9 0
Стильхарт Базиль 7 0
Randy Schneider 5 1
Сидлер Сильван 6 0
Буркарт Нишан 6 0
Samuel Ballet 6 0
Арнольд Ремо 5 0
Шеттин Тобиас 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Диаби Сулейман 4 0
Adrian Gantenbein 4 0
Granit Lekaj 2 1
Буэсс Роман 3 0
Туркес Алдин 3 0
Дзуффи Лука 2 0
Samir Ramizi 2 0
Thibault Corbaz 2 0
Бароан Антуан 2 0
Фофана Бубакар II 2 0
Араз Муса 1 0
Шмид Янник 1 0
Дуррер Адриан 1 0
Келлер Марвин 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 12 2
Гёртлер Лукас 7 1
Фалльци Альберт 8 0
Christian Witzig 8 0
Кинтилья Хорди 7 0
Шуберт Фабиан 6 0
Станич Йозо 6 0
Фон Моос Юлиан 5 0
Abdoulay Diaby3 5 0
Шмидт Исаак 4 0
Фазлии Бетим 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Ватковяк Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Nikolaj Moeller 2 0
Corsin Konietzke 2 0
Руис Виктор III 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Мамбимби Феликс 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Милошевич Йован 1 0

Результаты матчей

Винтертур
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Санкт-Галлен
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

13
10
Винтертур
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Санкт-Галлен
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

28
8

Упущенные победы

17
35
Винтертур
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
38% (14)
24% (9)
Санкт-Галлен
28.6%
71.4%
8 побед 20 поражений
Первый тайм
22% (8)
35% (13)
43% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
27% (10)
49% (18)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
11

Волевые победы

34
12

Упущенные победы

30
45

Голы по времени матча

Забито

30
20
8 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
19 Не забивали 24
1
3%
4
20%
1-15
4
13%
3
15%
16-30
3
10%
3
15%
31-45
1
3%
2
10%
46-60
10
33%
1
5%
61-75
11
37%
7
35%
76-90

Пропущено

30
26
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
5
17%
3
12%
1-15
5
17%
2
8%
16-30
4
13%
4
15%
31-45
2
7%
5
19%
46-60
7
23%
6
23%
61-75
7
23%
6
23%
76-90

Забито

30
39
13 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 12
20 Не забивали 19
6
20%
7
18%
1-15
2
7%
7
18%
16-30
5
17%
7
18%
31-45
4
13%
4
10%
46-60
2
7%
8
21%
61-75
11
37%
6
15%
76-90

Пропущено

38
23
17 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
8
21%
4
17%
1-15
3
8%
2
9%
16-30
6
16%
2
9%
31-45
7
18%
4
17%
46-60
2
5%
2
9%
61-75
12
32%
9
39%
76-90

Забито

60
59
21 В 1-м тайме 31
39 Во 2-м тайме 28
21 Забивали первыми 21
2 Не забивали 6
7
12%
11
19%
1-15
6
10%
10
17%
16-30
8
13%
10
17%
31-45
5
8%
6
10%
46-60
12
20%
9
15%
61-75
22
37%
13
22%
76-90

Пропущено

68
49
31 В 1-м тайме 17
37 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 30
13
19%
7
14%
1-15
8
12%
4
8%
16-30
10
15%
6
12%
31-45
9
13%
9
18%
46-60
9
13%
8
16%
61-75
19
28%
15
31%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лугано - Винтертур 4:2 Винтертур - Цюрих 1:3 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1
Винтертур - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Цюрих - Винтертур 0:0 Винтертур - Серветт 1:0 Базель - Винтертур 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Винтертур - Ивердон 2:1 Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3
Санкт-Галлен
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1
Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0

Результаты матчей

Винтертур
Санкт-Галлен

Точный счет

2:1
5 раз 26%
1:3
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 42%
1
8 раз 42%
3
2 раза 11%
0
1 раз 5%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
4
3 раза 17%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
5:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
7 раз 39%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Точный счет

2:1
7 раз 19%
1:1
4 раза 11%
1:3
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
5:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
2:1
5 раз 14%
0:1
3 раза 8%
4:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 43%
2
15 раз 41%
3
3 раза 8%
0
2 раза 5%
5
1 раз 3%
1
14 раз 38%
0
8 раз 22%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
5
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
17
1
10
9
1.5
12
6
2
17
2.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
12
7
9
9
1.5
3
16
2
16
2.5
3
16
1
17
3.5
1
18
1
17
4.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
35
2
0.5
Больше Меньше
29
8
19
18
1.5
15
22
4
33
2.5
8
29
1
36
3.5
5
32
1
36
4.5
2
35

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 37 22 8 7 73 - 34 74
2.
Лугано
 37 20 5 12 67 - 49 65
3.
Серветт
 37 17 10 10 57 - 43 61
4.
Санкт-Галлен
 37 16 9 12 59 - 49 57
5.
Цюрих
 37 15 12 10 51 - 40 57
6.
Винтертур
 37 13 10 14 60 - 68 49

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 37 13 10 14 46 - 51 49
2.
Базель
 37 13 9 15 45 - 52 48
3.
Ивердон
 37 13 7 17 50 - 71 46
4.
Лозанна
 37 11 11 15 48 - 53 44
5.
Грасcхоппер
 37 10 7 20 41 - 49 37
6.
Стад Лозанна-Уши
 37 6 8 23 38 - 76 26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 18 14 2 2 47 - 13 44
2.
Санкт-Галлен
 18 11 4 3 39 - 23 37
3.
Серветт
 19 11 4 4 34 - 20 37
4.
Цюрих
 19 9 7 3 26 - 18 34
5.
Лугано
 18 10 3 5 31 - 20 33
6.
Винтертур
 19 9 4 6 30 - 30 31

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 19 12 4 3 37 - 27 40
2.
Люцерн
 18 9 5 4 24 - 18 32
3.
Лозанна
 18 7 6 5 25 - 20 27
4.
Грасcхоппер
 19 8 3 8 28 - 21 27
5.
Базель
 18 7 5 6 24 - 21 26
6.
Стад Лозанна-Уши
 19 3 6 10 19 - 40 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 19 10 2 7 36 - 29 32
2.
Янг Бойз
 19 8 6 5 26 - 21 30
3.
Серветт
 18 6 6 6 23 - 23 24
4.
Цюрих
 18 6 5 7 25 - 22 23
5.
Санкт-Галлен
 19 5 5 9 20 - 26 20
6.
Винтертур
 18 4 6 8 30 - 38 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 19 6 4 9 21 - 31 22
2.
Лозанна
 19 4 5 10 23 - 33 17
3.
Люцерн
 19 4 5 10 22 - 33 17
4.
Стад Лозанна-Уши
 18 3 2 13 19 - 36 11
5.
Грасcхоппер
 18 2 4 12 13 - 28 10
6.
Ивердон
 18 1 3 14 13 - 44 6

Топ бомбардиров
Ивердон Оморуйи Кевин 14 (4)
Лугано Целар Жан 14 (3)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 13 (4)
Лозанна Сене Кали 12 (3)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 12
Ивердон Тижани Мохамед 3 9
Лозанна Дюссенн Ноэ 1 12
Янг Бойз Али Мохамед 13
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Весь список
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      Арнольд Ремо уходит с поля. Шеттин Тобиас выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Винтертур 1:3 Санкт-Галлен онлайн

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