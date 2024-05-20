Тур: 37. Стадион: Летцигрунд. Зрители: 15633
0'
1:0
12' ГолКамбери Линдрит
2:0
55' ГолОкита Жонатан
62' Желтая карточкаКрюезиу Мирлинд
2:1
88' ГолКиминьяни Янис
90'+5
Ход матча
12'
1:0
55'
2:0
62'
88'
2:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 23
-
7 Удары в створ 7
-
3 Угловые 12
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
260 Количество передач 330
-
43 Владение мячом, % 57
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
44
Данте
Амаду
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
25
Бислими
Уран
16
Гргич
Анто
29
Махмуд
Хадж
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хорншу МаркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мониц Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Маю ХишамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Serif Berbic
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Цюрих
Лугано
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
65%
35%
0 побед 13 ничьих 9 побед
36 матчей
38.9%
22.2%
38.9%
14 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
27.8%
44.4%
27.8%
10 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.8%
47.2%
25%
10 побед 17 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.69
0.8
Среднее время на гол
53
112
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
0.9
1.25
Среднее время на гол
100
72
Всего голов
45
36
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркезано Антонио
|11 (1)
|0.3
|Окита Жонатан
|11 (2)
|0.3
|Красничи Бледиан
|6
|0.16
|Катич Никола
|4
|0.11
|Камбери Линдрит
|4
|0.11
|Мэтью Ифиний
|3
|0.08
|Африйе Дэниел
|2
|0.05
|Ронер Фабиан
|2
|0.05
|Око-Флекс Армостронг
|2
|0.05
|Данте Амаду
|2
|0.05
|Конде Шейк
|1
|0.03
|Боранияшевич Никола
|1
|0.03
|Консейсау Родригу
|1
|0.03
|Герреро Адрия
|0
|0
|Хорншу Марк
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|14 (2)
|0.38
|Бислими Уран
|7
|0.19
|Штеффен Ренато
|6
|0.16
|Вляди Шкельчим
|6 (1)
|0.16
|Киминьяни Янис
|5
|0.14
|Махмуд Хадж
|5
|0.14
|Саббатини Хонатан
|4
|0.11
|Хайдари Альбиан
|3
|0.08
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0.05
|Эспиноса Джон
|2
|0.05
|Думбия Усман
|2
|0.05
|Крешник Хайризи
|2
|0.05
|Гргич Анто
|1
|0.03
|Боттани Маттиа
|1
|0.03
|Мацек Роман
|1
|0.03
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.03
|Пржибылко Каспер
|1
|0.03
|Бабич Борис
|1
|0.03
|Маркеш Мартим
|1
|0.03
|Эль-Вафи Айман
|1
|0.03
|Маю Хишам
|0
|0
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конде Шейк
|7
|2
|Камбери Линдрит
|8
|0
|Окита Жонатан
|7
|0
|Катич Никола
|5
|1
|Африйе Дэниел
|6
|0
|Боранияшевич Никола
|5
|0
|Ронер Фабиан
|5
|0
|Крюезиу Мирлинд
|5
|0
|Герреро Адрия
|3
|0
|Красничи Бледиан
|3
|0
|Консейсау Родригу
|3
|0
|Данте Амаду
|3
|0
|Дапрела Фабио
|2
|0
|Бреше Янник
|2
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Райхмут Нильс
|1
|0
|Calixte Ligue
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гргич Анто
|7
|1
|Хайдари Альбиан
|8
|0
|Саббатини Хонатан
|7
|0
|Валенсуэла Мильтон
|6
|0
|Бислими Уран
|6
|0
|Мацек Роман
|5
|0
|Вляди Шкельчим
|5
|0
|Крешник Хайризи
|5
|0
|Эспиноса Джон
|3
|1
|Махмуд Хадж
|3
|1
|Штеффен Ренато
|4
|0
|Маю Хишам
|4
|0
|Киминьяни Янис
|4
|0
|Эль-Вафи Айман
|4
|0
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Май Ларс-Лукас
|3
|0
|Саипи Амир
|3
|0
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Целар Жан
|2
|0
|Chinwendu Nkama
|0
|1
|Mattia Croci Torti
|1
|0
|Думбия Усман
|1
|0
|Аригони Аллан
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Лугано
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
7
11
Цюрих
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Лугано
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
20
27
Цюрих
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (14)
30% (11)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
Лугано
46.9%
53.1%
15 побед 17 поражений
Первый тайм
32% (12)
35% (13)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
43% (16)
32% (12)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
19
17
Упущенные победы
27
38
Голы по времени матча
Забито
27
36
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 12
23 Не забивали 19
5
19%
6
17%
1-15
3
11%
1
3%
16-30
4
15%
2
6%
31-45
7
26%
6
17%
46-60
3
11%
8
22%
61-75
5
19%
13
36%
76-90
Пропущено
17
29
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
12%
3
10%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
6
35%
3
10%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
1
6%
7
24%
61-75
6
35%
10
34%
76-90
Забито
24
30
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
25 Не забивали 23
4
17%
2
7%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
4
17%
8
27%
31-45
4
17%
5
17%
46-60
3
13%
7
23%
61-75
5
21%
6
20%
76-90
Пропущено
23
21
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
2
9%
4
19%
1-15
5
22%
3
14%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
8
35%
4
19%
76-90
Забито
51
66
24 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 45
19 Забивали первыми 20
11 Не забивали 5
9
18%
8
12%
1-15
7
14%
3
5%
16-30
8
16%
10
15%
31-45
11
22%
11
17%
46-60
6
12%
15
23%
61-75
10
20%
19
29%
76-90
Пропущено
40
50
20 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 24
4
10%
7
14%
1-15
6
15%
7
14%
16-30
10
25%
7
14%
31-45
1
3%
6
12%
46-60
5
13%
9
18%
61-75
14
35%
14
28%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Цюрих - Серветт 2:1 Винтертур - Цюрих 1:3 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1
Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2 Лугано - Цюрих 2:0 Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2
Лугано
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лугано - Винтертур 4:2 Янг Бойз - Лугано 0:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Сьон - Лугано 0:2
Лугано - Лозанна 2:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Лугано - Базель 2:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Лугано - Ивердон 2:0 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Люцерн - Лугано 0:1 Базель - Лугано 2:2 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:1 Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3
Результаты матчей
Цюрих
Лугано
Точный счет
2:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
3 раза 16%
2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
9 раз 47%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Точный счет
2:2
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 16%
2:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:3
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 30%
2
10 раз 27%
1
9 раз 24%
3
6 раз 16%
4
1 раз 3%
1
13 раз 35%
2
10 раз 27%
0
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
144
910
108
316
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
181
810
910
414
613
117
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2611
Больше Меньше
325
1720
1918
730
928
136
433
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|37
|22
|8
|7
|73 - 34
|74
|2.
|37
|20
|5
|12
|67 - 49
|65
|3.
|37
|17
|10
|10
|57 - 43
|61
|4.
|37
|16
|9
|12
|59 - 49
|57
|5.
|37
|15
|12
|10
|51 - 40
|57
|6.
|37
|13
|10
|14
|60 - 68
|49
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|37
|13
|10
|14
|46 - 51
|49
|2.
|37
|13
|9
|15
|45 - 52
|48
|3.
|37
|13
|7
|17
|50 - 71
|46
|4.
|37
|11
|11
|15
|48 - 53
|44
|5.
|37
|10
|7
|20
|41 - 49
|37
|6.
|37
|6
|8
|23
|38 - 76
|26
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|14
|2
|2
|47 - 13
|44
|2.
|18
|11
|4
|3
|39 - 23
|37
|3.
|19
|11
|4
|4
|34 - 20
|37
|4.
|19
|9
|7
|3
|26 - 18
|34
|5.
|18
|10
|3
|5
|31 - 20
|33
|6.
|19
|9
|4
|6
|30 - 30
|31
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|4
|3
|37 - 27
|40
|2.
|18
|9
|5
|4
|24 - 18
|32
|3.
|18
|7
|6
|5
|25 - 20
|27
|4.
|19
|8
|3
|8
|28 - 21
|27
|5.
|18
|7
|5
|6
|24 - 21
|26
|6.
|19
|3
|6
|10
|19 - 40
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|10
|2
|7
|36 - 29
|32
|2.
|19
|8
|6
|5
|26 - 21
|30
|3.
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|4.
|18
|6
|5
|7
|25 - 22
|23
|5.
|19
|5
|5
|9
|20 - 26
|20
|6.
|18
|4
|6
|8
|30 - 38
|18
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|6
|4
|9
|21 - 31
|22
|2.
|19
|4
|5
|10
|23 - 33
|17
|3.
|19
|4
|5
|10
|22 - 33
|17
|4.
|18
|3
|2
|13
|19 - 36
|11
|5.
|18
|2
|4
|12
|13 - 28
|10
|6.
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|14 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|14 (3)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|13 (4)
|Лозанна
|Сене Кали
|12 (3)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|12 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 12
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|3 9
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|1 12
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|13
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7