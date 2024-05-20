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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Зрители: 15633
Цюрих
2:1
Конец матча
Лугано
0'
1:0
12' Гол
Камбери Линдрит
2:0
55' Гол
Окита Жонатан
62' Желтая карточка
Крюезиу Мирлинд
2:1
88' Гол
Киминьяни Янис
90'+5

Ход матча

12'
Камбери Линдрит
(Окита Жонатан)
1:0
55'
Окита Жонатан
2:0
59'
Labinot Bajrami
Африйе Дэниел
 
60'
 
Киминьяни Янис
Махмуд Хадж
61'
 
Маю Хишам
Эспиноса Джон
62'
Крюезиу Мирлинд
 
67'
 
Саббатини Хонатан
Май Ларс-Лукас
67'
 
Алиседа Игнасио
Боттани Маттиа
81'
Дапрела Фабио
Маркезано Антонио
 
81'
Боранияшевич Никола
Данте Амаду
 
81'
Cheveyo Tsawa
Мэтью Ифиний
 
84'
 
Вляди Шкельчим
Бислими Уран
88'
2:1
Киминьяни Янис
(Целар Жан)
90'
Хорншу Марк
Красничи Бледиан
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 23
  • 7 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 12
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 260 Количество передач 330
  • 43 Владение мячом, % 57
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
31
Крюезиу
Мирлинд
44
Данте
Амаду
7
Красничи
Бледиан
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
10
Маркезано
Антонио
18
Африйе
Дэниел
11
Окита
Жонатан
1
Саипи
Амир
6
Эспиноса
Джон
17
Май
Ларс-Лукас
5
Хайдари
Альбиан
23
Валенсуэла
Мильтон
25
Бислими
Уран
16
Гргич
Анто
29
Махмуд
Хадж
11
Штеффен
Ренато
9
Целар
Жан
10
Боттани
Маттиа
Цюрих
4-3-1-2
Лугано
4-3-3

История личных встреч

Цюрих
Лугано

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

65%
35%
0 побед 13 ничьих 9 побед

36 матчей

38.9%
22.2%
38.9%
14 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

27.8%
44.4%
27.8%
10 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.8%
47.2%
25%
10 побед 17 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:0
С
0:3
С
3:0
С
2:3
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
0:2
С
3:0
С
0:1
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
0:4
С
3:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
0:0
К
0:1
С
0:4
С
0:0
С
5:3
С
0:0
ТМС
0:1
ТМС
2:2
ТМС
1:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.69
0.8

Среднее время на гол

53
112

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

0.9
1.25

Среднее время на гол

100
72

Всего голов

45
36

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркезано Антонио 11 (1) 0.3
Окита Жонатан 11 (2) 0.3
Красничи Бледиан 6 0.16
Катич Никола 4 0.11
Камбери Линдрит 4 0.11
Мэтью Ифиний 3 0.08
Африйе Дэниел 2 0.05
Ронер Фабиан 2 0.05
Око-Флекс Армостронг 2 0.05
Данте Амаду 2 0.05
Конде Шейк 1 0.03
Боранияшевич Никола 1 0.03
Консейсау Родригу 1 0.03
Герреро Адрия 0 0
Хорншу Марк 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 14 (2) 0.38
Бислими Уран 7 0.19
Штеффен Ренато 6 0.16
Вляди Шкельчим 6 (1) 0.16
Киминьяни Янис 5 0.14
Махмуд Хадж 5 0.14
Саббатини Хонатан 4 0.11
Хайдари Альбиан 3 0.08
Валенсуэла Мильтон 2 0.05
Эспиноса Джон 2 0.05
Думбия Усман 2 0.05
Крешник Хайризи 2 0.05
Гргич Анто 1 0.03
Боттани Маттиа 1 0.03
Мацек Роман 1 0.03
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.03
Пржибылко Каспер 1 0.03
Бабич Борис 1 0.03
Маркеш Мартим 1 0.03
Эль-Вафи Айман 1 0.03
Маю Хишам 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0
Дуррер Адриан 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конде Шейк 7 2
Камбери Линдрит 8 0
Окита Жонатан 7 0
Катич Никола 5 1
Африйе Дэниел 6 0
Боранияшевич Никола 5 0
Ронер Фабиан 5 0
Крюезиу Мирлинд 5 0
Герреро Адрия 3 0
Красничи Бледиан 3 0
Консейсау Родригу 3 0
Данте Амаду 3 0
Дапрела Фабио 2 0
Бреше Янник 2 0
Мэтью Ифиний 2 0
Бо Энриксен 2 0
Сантини Иван 1 0
Маркезано Антонио 1 0
Райхмут Нильс 1 0
Calixte Ligue 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гргич Анто 7 1
Хайдари Альбиан 8 0
Саббатини Хонатан 7 0
Валенсуэла Мильтон 6 0
Бислими Уран 6 0
Мацек Роман 5 0
Вляди Шкельчим 5 0
Крешник Хайризи 5 0
Эспиноса Джон 3 1
Махмуд Хадж 3 1
Штеффен Ренато 4 0
Маю Хишам 4 0
Киминьяни Янис 4 0
Эль-Вафи Айман 4 0
Маркеш Мартим 2 1
Май Ларс-Лукас 3 0
Саипи Амир 3 0
Боттани Маттиа 2 0
Целар Жан 2 0
Chinwendu Nkama 0 1
Mattia Croci Torti 1 0
Думбия Усман 1 0
Аригони Аллан 1 0

Результаты матчей

Цюрих
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Лугано
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

7
11
Цюрих
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Лугано
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

20
27
Цюрих
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (14)
30% (11)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
Лугано
46.9%
53.1%
15 побед 17 поражений
Первый тайм
32% (12)
35% (13)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
43% (16)
32% (12)

Сухие победы

8
9

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

19
17

Упущенные победы

27
38

Голы по времени матча

Забито

27
36
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 12
23 Не забивали 19
5
19%
6
17%
1-15
3
11%
1
3%
16-30
4
15%
2
6%
31-45
7
26%
6
17%
46-60
3
11%
8
22%
61-75
5
19%
13
36%
76-90

Пропущено

17
29
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
12%
3
10%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
6
35%
3
10%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
1
6%
7
24%
61-75
6
35%
10
34%
76-90

Забито

24
30
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
25 Не забивали 23
4
17%
2
7%
1-15
4
17%
2
7%
16-30
4
17%
8
27%
31-45
4
17%
5
17%
46-60
3
13%
7
23%
61-75
5
21%
6
20%
76-90

Пропущено

23
21
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
2
9%
4
19%
1-15
5
22%
3
14%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
8
35%
4
19%
76-90

Забито

51
66
24 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 45
19 Забивали первыми 20
11 Не забивали 5
9
18%
8
12%
1-15
7
14%
3
5%
16-30
8
16%
10
15%
31-45
11
22%
11
17%
46-60
6
12%
15
23%
61-75
10
20%
19
29%
76-90

Пропущено

40
50
20 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 24
4
10%
7
14%
1-15
6
15%
7
14%
16-30
10
25%
7
14%
31-45
1
3%
6
12%
46-60
5
13%
9
18%
61-75
14
35%
14
28%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Цюрих - Серветт 2:1 Винтертур - Цюрих 1:3 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1
Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2 Лугано - Цюрих 2:0 Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2
Лугано
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Лугано - Винтертур 4:2 Янг Бойз - Лугано 0:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Сьон - Лугано 0:2
Лугано - Лозанна 2:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Лугано - Базель 2:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Лугано - Ивердон 2:0 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Люцерн - Лугано 0:1 Базель - Лугано 2:2 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:1 Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3

Результаты матчей

Цюрих
Лугано

Точный счет

2:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
3 раза 16%
2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
9 раз 47%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

2:2
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 16%
2:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:3
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 30%
2
10 раз 27%
1
9 раз 24%
3
6 раз 16%
4
1 раз 3%
1
13 раз 35%
2
10 раз 27%
0
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
14
4
9
10
1.5
10
8
3
16
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
18
1
8
10
1.5
9
10
4
14
2.5
6
13
1
17
3.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
11
0.5
Больше Меньше
32
5
17
20
1.5
19
18
7
30
2.5
9
28
1
36
3.5
4
33

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 37 22 8 7 73 - 34 74
2.
Лугано
 37 20 5 12 67 - 49 65
3.
Серветт
 37 17 10 10 57 - 43 61
4.
Санкт-Галлен
 37 16 9 12 59 - 49 57
5.
Цюрих
 37 15 12 10 51 - 40 57
6.
Винтертур
 37 13 10 14 60 - 68 49

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 37 13 10 14 46 - 51 49
2.
Базель
 37 13 9 15 45 - 52 48
3.
Ивердон
 37 13 7 17 50 - 71 46
4.
Лозанна
 37 11 11 15 48 - 53 44
5.
Грасcхоппер
 37 10 7 20 41 - 49 37
6.
Стад Лозанна-Уши
 37 6 8 23 38 - 76 26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 18 14 2 2 47 - 13 44
2.
Санкт-Галлен
 18 11 4 3 39 - 23 37
3.
Серветт
 19 11 4 4 34 - 20 37
4.
Цюрих
 19 9 7 3 26 - 18 34
5.
Лугано
 18 10 3 5 31 - 20 33
6.
Винтертур
 19 9 4 6 30 - 30 31

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ивердон
 19 12 4 3 37 - 27 40
2.
Люцерн
 18 9 5 4 24 - 18 32
3.
Лозанна
 18 7 6 5 25 - 20 27
4.
Грасcхоппер
 19 8 3 8 28 - 21 27
5.
Базель
 18 7 5 6 24 - 21 26
6.
Стад Лозанна-Уши
 19 3 6 10 19 - 40 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 19 10 2 7 36 - 29 32
2.
Янг Бойз
 19 8 6 5 26 - 21 30
3.
Серветт
 18 6 6 6 23 - 23 24
4.
Цюрих
 18 6 5 7 25 - 22 23
5.
Санкт-Галлен
 19 5 5 9 20 - 26 20
6.
Винтертур
 18 4 6 8 30 - 38 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 19 6 4 9 21 - 31 22
2.
Лозанна
 19 4 5 10 23 - 33 17
3.
Люцерн
 19 4 5 10 22 - 33 17
4.
Стад Лозанна-Уши
 18 3 2 13 19 - 36 11
5.
Грасcхоппер
 18 2 4 12 13 - 28 10
6.
Ивердон
 18 1 3 14 13 - 44 6

Топ бомбардиров
Ивердон Оморуйи Кевин 14 (4)
Лугано Целар Жан 14 (3)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 13 (4)
Лозанна Сене Кали 12 (3)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 12
Ивердон Тижани Мохамед 3 9
Лозанна Дюссенн Ноэ 1 12
Янг Бойз Али Мохамед 13
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 12'
      Окита Жонатан сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Камбери Линдрит бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Цюрих 2:1 Лугано онлайн

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