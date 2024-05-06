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Брюгге
 
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Фиорентина
Прогнозы 48
Брюгге 45.8% (22)
X 41.7% (20)
Фиорентина 12.5% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Брюгге
Ничья
Фиорентина
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История личных встреч

Брюгге
Фиорентина

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 7 0.41
Родригеш Тьяго 7 (2) 0.41
Ванакен Ханс 6 (1) 0.35
Яремчук Роман 4 0.24
Скораш Михал 2 0.12
Кюйпер Максим 2 (1) 0.12
Ветлесен Уго 2 0.12
Ютгла Ферран 2 0.12
Мехеле Брэндон 1 0.06
Баланта Эдер 1 0.06
Бушанан Тажон 1 0.06
Спилеерс Йорне 1 0.06
Нуса Антонио 1 0.06
Рафаэль Онедика 1 0.06
Ритс Матс 1 0.06
Боята Дедрик 1 0.06
Нильсен Каспер 1 0.06
Синкернагель Филип 0 0
Верман Ромео 0 0
Саббе Кириани 0 0
Мейер Бьорн 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 4 (2) 0.31
Раньери Лука 3 0.23
Нзола М'Бала 3 (1) 0.23
Барак Антонин 3 0.23
Бельтран Лукас 3 0.23
Соттиль Риккардо 2 0.15
Мартинес Лукас II 2 0.15
Иконе Жонатан 2 0.15
Бираги Кристиано 1 0.08
Мандрагора Роландо 1 0.08
Белотти Андреа 1 0.08
Лопес Максим 1 0.08
Бонавентура Джакомо 0 0
Фараони Марко 0 0
Миленкович Никола 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Инфантино Джино 0 0
Кайоде Майкл 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мехеле Брэндон 5 0
Родригеш Тьяго 5 0
Рафаэль Онедика 3 1
Сков-Ольсен Андреас 4 0
Кюйпер Максим 4 0
Миньоле Симон 3 0
Ванакен Ханс 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Одои Денис 2 0
Скораш Михал 2 0
Ютгла Ферран 2 0
Ритс Матс 1 0
Боята Дедрик 1 0
Нильсен Каспер 1 0
Синкернагель Филип 1 0
Яккерс Нордин 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Верман Ромео 1 0
Спилеерс Йорне 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Итальяно Виченцо 4 0
Мандрагора Роландо 4 0
Бираги Кристиано 3 0
Миленкович Никола 3 0
Гонсалес Николас 3 0
Мартинес Лукас II 2 0
Бонавентура Джакомо 1 0
Соттиль Риккардо 1 0
Белотти Андреа 1 0
Мело Артур 1 0
Куаме Кристиан 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Раньери Лука 1 0
Паризи Фабьяно 1 0
Кайоде Майкл 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
3
Брюгге
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Фиорентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

18
18
Брюгге
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Фиорентина
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

21
21

Голы по времени матча

Забито

20
8
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
3
15%
3
38%
1-15
1
5%
1
13%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
3
15%
1
13%
46-60
3
15%
2
25%
61-75
6
30%
1
13%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
60%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

21
18
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
4
19%
3
17%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
5
24%
2
11%
46-60
4
19%
3
17%
61-75
3
14%
5
28%
76-90
0
0%
2
11%
91-120

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Забито

41
26
17 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
7
17%
6
23%
1-15
3
7%
2
8%
16-30
7
17%
2
8%
31-45
8
20%
3
12%
46-60
7
17%
5
19%
61-75
9
22%
6
23%
76-90
0
0%
2
8%
91-120

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
14%
2
15%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
4
29%
2
15%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
4
29%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Антверпен - Брюгге 1:2 Фиорентина - Брюгге 3:2 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - Антверпен 3:0 Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1
Фиорентина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Верона - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Брюгге 3:2 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Аталанта - Фиорентина 4:1
Салернитана - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Виктория Пльзень 2:0 Фиорентина - Дженоа 1:1 Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2

Результаты матчей

Брюгге
Фиорентина

Точный счет

3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
5
3 раза 18%
0
1 раз 6%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
6
1
4
4
2.5
2
5
1
7
3.5
1
6
1
7
4.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
2
6
3
1.5
2
4
3
6
2.5
1
5
2
7
3.5
1
5
2
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
11
2
12
5
1.5
8
5
7
10
2.5
3
10
3
14
3.5
2
11
3
14
4.5
1
12
1/4 финала
0 Виктория Пльзень
2 Фиорентина
3 Брюгге
0 ПАОК
7 Астон Вилла
6 Лилль
6 Олимпиакос
5 Фенербахче
1/2 финала
3 Фиорентина
2 Брюгге
2 Астон Вилла
4 Олимпиакос
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 13 (1)
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё/Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Виктория Пльзень Хори Томаш 6
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Брюгге Мехеле Брэндон 5
Брюгге Родригеш Тьяго 5
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Брюгге - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2024, осталось 2 дня 10 часов 27 минут.



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    • Прогнозы 48
    Брюгге 45.8% (22)
    X 41.7% (20)
    Фиорентина 12.5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брюгге
    Ничья
    Фиорентина
    3.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брюгге - Фиорентина

    Исход игры
    Брюгге
    44.9% (22)
    Ничья
    42.9% (21)
    Фиорентина
    12.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.94% (23)
    Меньше
    53.06% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    83.67% (41)
    Нет
    16.33% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.7% (18)
    2:1 Брюгге
    26.5% (13)
    1:0 Брюгге
    12.2% (6)
    1:2 Фиорентина
    8.2% (4)
    2:2 Ничья
    6.1% (3)
    3:1 Брюгге
    4.1% (2)
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    Фиорентина
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