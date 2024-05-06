Стадион: Ян Брейдель.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Брюгге
Фиорентина
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|7
|0.41
|Родригеш Тьяго
|7 (2)
|0.41
|Ванакен Ханс
|6 (1)
|0.35
|Яремчук Роман
|4
|0.24
|Скораш Михал
|2
|0.12
|Кюйпер Максим
|2 (1)
|0.12
|Ветлесен Уго
|2
|0.12
|Ютгла Ферран
|2
|0.12
|Мехеле Брэндон
|1
|0.06
|Баланта Эдер
|1
|0.06
|Бушанан Тажон
|1
|0.06
|Спилеерс Йорне
|1
|0.06
|Нуса Антонио
|1
|0.06
|Рафаэль Онедика
|1
|0.06
|Ритс Матс
|1
|0.06
|Боята Дедрик
|1
|0.06
|Нильсен Каспер
|1
|0.06
|Синкернагель Филип
|0
|0
|Верман Ромео
|0
|0
|Саббе Кириани
|0
|0
|Мейер Бьорн
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Николас
|4 (2)
|0.31
|Раньери Лука
|3
|0.23
|Нзола М'Бала
|3 (1)
|0.23
|Барак Антонин
|3
|0.23
|Бельтран Лукас
|3
|0.23
|Соттиль Риккардо
|2
|0.15
|Мартинес Лукас II
|2
|0.15
|Иконе Жонатан
|2
|0.15
|Бираги Кристиано
|1
|0.08
|Мандрагора Роландо
|1
|0.08
|Белотти Андреа
|1
|0.08
|Лопес Максим
|1
|0.08
|Бонавентура Джакомо
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Миленкович Никола
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
|Инфантино Джино
|0
|0
|Кайоде Майкл
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мехеле Брэндон
|5
|0
|Родригеш Тьяго
|5
|0
|Рафаэль Онедика
|3
|1
|Сков-Ольсен Андреас
|4
|0
|Кюйпер Максим
|4
|0
|Миньоле Симон
|3
|0
|Ванакен Ханс
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Одои Денис
|2
|0
|Скораш Михал
|2
|0
|Ютгла Ферран
|2
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Синкернагель Филип
|1
|0
|Яккерс Нордин
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
|Спилеерс Йорне
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Итальяно Виченцо
|4
|0
|Мандрагора Роландо
|4
|0
|Бираги Кристиано
|3
|0
|Миленкович Никола
|3
|0
|Гонсалес Николас
|3
|0
|Мартинес Лукас II
|2
|0
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|Соттиль Риккардо
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Куаме Кристиан
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Раньери Лука
|1
|0
|Паризи Фабьяно
|1
|0
|Кайоде Майкл
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
3
Брюгге
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Фиорентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
18
18
Брюгге
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Фиорентина
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
21
21
Голы по времени матча
Забито
20
8
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
3
15%
3
38%
1-15
1
5%
1
13%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
3
15%
1
13%
46-60
3
15%
2
25%
61-75
6
30%
1
13%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
60%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
21
18
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
4
19%
3
17%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
5
24%
2
11%
46-60
4
19%
3
17%
61-75
3
14%
5
28%
76-90
0
0%
2
11%
91-120
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Забито
41
26
17 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
7
17%
6
23%
1-15
3
7%
2
8%
16-30
7
17%
2
8%
31-45
8
20%
3
12%
46-60
7
17%
5
19%
61-75
9
22%
6
23%
76-90
0
0%
2
8%
91-120
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
14%
2
15%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
4
29%
2
15%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
4
29%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Антверпен - Брюгге 1:2 Фиорентина - Брюгге 3:2 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - Антверпен 3:0 Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1
Фиорентина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Верона - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Брюгге 3:2 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Аталанта - Фиорентина 4:1
Салернитана - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Виктория Пльзень 2:0 Фиорентина - Дженоа 1:1 Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2
Результаты матчей
Брюгге
Фиорентина
Точный счет
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
5
3 раза 18%
0
1 раз 6%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
44
25
17
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
42
63
24
36
15
27
15
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
112
125
85
710
310
314
211
314
112
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|13 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё/Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Виктория Пльзень
|Хори Томаш
|6
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Брюгге
|Мехеле Брэндон
|5
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|5
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брюгге - Фиорентина
Исход игры
Брюгге
44.9% (22)
Ничья
42.9% (21)
Фиорентина
12.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
46.94% (23)
Меньше
53.06% (26)
Обе команды забьют
Да
83.67% (41)
Нет
16.33% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.7% (18)
2:1 Брюгге
26.5% (13)
1:0 Брюгге
12.2% (6)
1:2 Фиорентина
8.2% (4)
2:2 Ничья
6.1% (3)
3:1 Брюгге
4.1% (2)
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