Тур: 33. Стадион: Реале Арена.
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Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
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Главный тренер: Анчелотти Карло
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История личных встреч
Реал Сосьедад
Реал Мадрид
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
128.6%
3 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед
29 матчей
17.2%
13.8%
69%
5 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
10.3%
44.8%
44.9%
3 победы 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
20.7%
24.1%
55.2%
6 побед 7 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
20
Голов в среднем за матч
1.07
1.33
Среднее время на гол
84
67
Всего голов
46
26
Голов в среднем за матч
3.07
1.86
Среднее время на гол
29
48
Всего голов
61
46
Голов в среднем за матч
2.1
1.59
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
42
56
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|9 (2)
|0.28
|Кубо Такефуса
|7
|0.22
|Браис Мендес
|4
|0.13
|Мерино Микель
|4
|0.13
|Барренечеа Андер
|4
|0.13
|Субименди Мартин
|4
|0.13
|Умар Садик
|3
|0.09
|Фернандес Карлос
|2 (1)
|0.06
|Ле Норман Робен
|2
|0.06
|Андре Силва
|2 (1)
|0.06
|Бекер Шеральдо
|1
|0.03
|Захарян Арсен
|1
|0.03
|Пачеко Хон
|1
|0.03
|Тирни Киран
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Туррьентес Беньят
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|17 (1)
|0.53
|Винисиус Жуниор
|13 (1)
|0.41
|Родриго
|10
|0.31
|Хоселу Санмартин
|8
|0.25
|Диас Браим
|5
|0.16
|Карвахаль Даниэль
|4
|0.13
|Тчуамени Орельен
|3
|0.09
|Модрич Лука
|2
|0.06
|Васкес Лукас
|2
|0.06
|Кроос Тони
|1
|0.03
|Вальверде Федерико
|1
|0.03
|Рюдигер Антонио
|1
|0.03
|Гюлер Арда
|1
|0.03
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субельдия Игор
|10
|1
|Ле Норман Робен
|11
|0
|Мерино Микель
|9
|0
|Траоре Амари
|6
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Пачеко Хон
|6
|0
|Субименди Мартин
|5
|0
|Ремиро Алехандро
|3
|1
|Умар Садик
|4
|0
|Фернандес Карлос
|3
|0
|Туррьентес Беньят
|3
|0
|Ариц Элустондо
|2
|0
|Оярсабаль Микель
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Оласагасти Хон
|2
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Захарян Арсен
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Арамбуру Джон
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камавинга Эдуардо
|8
|0
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Беллингем Джуд
|5
|1
|Винисиус Жуниор
|6
|0
|Тчуамени Орельен
|6
|0
|Начо Фернандес
|2
|2
|Менди Ферлан
|5
|0
|Карвахаль Даниэль
|3
|1
|Карло Анчелотти
|4
|0
|Кроос Тони
|3
|0
|Модрич Лука
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Лунин Андрей
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Реал Мадрид
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
6% (1)
88% (14)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
6
7
Реал Сосьедад
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
Реал Мадрид
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
Сухие победы
0
7
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
18
38
Реал Сосьедад
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (10)
50% (16)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
47% (15)
34% (11)
Реал Мадрид
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (8)
38% (12)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
16% (5)
47% (15)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
24
45
Голы по времени матча
Забито
22
31
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 11
21 Не забивали 16
3
14%
4
13%
1-15
4
18%
5
16%
16-30
3
14%
3
10%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
6
27%
9
29%
29%
61-75
3
14%
6
19%
76-90
Пропущено
18
12
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
6%
4
33%
1-15
2
11%
4
33%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
2
17%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
9
50%
1
8%
76-90
Забито
23
38
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 17
3
13%
4
11%
1-15
0
0%
5
13%
16-30
9
39%
4
11%
31-45
1
4%
10
26%
46-60
3
13%
8
21%
61-75
7
30%
7
18%
76-90
Пропущено
17
11
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
24%
4
36%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
2
12%
1
9%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
3
18%
4
36%
76-90
Забито
45
69
22 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 44
14 Забивали первыми 22
7 Не забивали 1
6
13%
8
12%
1-15
4
9%
10
14%
16-30
12
27%
7
10%
31-45
4
9%
14
20%
46-60
9
20%
17
25%
61-75
10
22%
13
19%
76-90
Пропущено
35
23
16 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 16
5
14%
8
35%
1-15
6
17%
4
17%
16-30
5
14%
1
4%
31-45
5
14%
3
13%
46-60
2
6%
2
9%
61-75
12
34%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0
Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3
Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Реал Мадрид
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
4:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 31%
4
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
0:1
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
0
7 раз 22%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 31%
2
10 раз 31%
3
5 раз 16%
4
5 раз 16%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
151
69
124
312
79
213
511
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
611
97
314
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
311
1220
2111
626
1121
230
626
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|25
|6
|1
|70 - 22
|81
|2.
|Заявка
|32
|21
|7
|4
|64 - 37
|70
|3.
|Заявка
|32
|21
|5
|6
|67 - 40
|68
|4.
|Заявка
|32
|19
|4
|9
|59 - 38
|61
|5.
|Заявка
|32
|16
|10
|6
|52 - 30
|58
|6.
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|46 - 34
|51
|7.
|Заявка
|32
|12
|12
|8
|40 - 38
|48
|8.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|35 - 34
|47
|9.
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|51 - 55
|42
|10.
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|38 - 44
|40
|11.
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|37 - 46
|39
|12.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|30 - 39
|37
|13.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|41 - 45
|37
|14.
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|28 - 38
|35
|15.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|27 - 39
|34
|16.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|37 - 47
|31
|17.
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|26 - 38
|31
|18.
|Заявка
|32
|4
|13
|15
|22 - 45
|25
|19.
|Заявка
|32
|3
|9
|20
|33 - 61
|18
|20.
|Заявка
|32
|1
|11
|20
|31 - 64
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|40 - 9
|44
|2.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|37 - 17
|43
|3.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|42 - 17
|41
|4.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 10
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 15
|29
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 17
|24
|10.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|17 - 17
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|16.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|14 - 18
|19
|17.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 23
|17
|19.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 26
|15
|20.
|Заявка
|16
|0
|8
|8
|15 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|30 - 13
|37
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 18
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 23
|27
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 29
|23
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 21
|18
|8.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 24
|18
|9.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 24
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 24
|15
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 29
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|16.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|19 - 29
|11
|17.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|12 - 25
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|19.
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|8 - 27
|6
|20.
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 35
|3
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- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|18 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|17 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|15 (5)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Альмерия
|Рамазани Ларжи
|2 9
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Реал Мадрид
Исход игры
Реал Сосьедад
1.6% (1)
Ничья
18.8% (12)
Реал Мадрид
79.7% (51)
Тотал 2.5
Больше
71.7% (38)
Меньше
28.3% (15)
Обе команды забьют
Да
84.91% (45)
Нет
15.09% (8)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
43.8% (28)
1:1 Ничья
10.9% (7)
0:2 Реал Мадрид
6.3% (4)
1:3 Реал Мадрид
4.7% (3)
2:2 Ничья
4.7% (3)
0:1 Реал Мадрид
4.7% (3)
2:3 Реал Мадрид
3.1% (2)
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