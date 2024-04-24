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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Реал Сосьедад
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 62
Реал Сосьедад 1.6% (1)
X 19.4% (12)
Реал Мадрид 79% (49)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Реал Сосьедад
Реал Мадрид

История личных встреч

Реал Сосьедад
Реал Мадрид

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
128.6%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед

29 матчей

17.2%
13.8%
69%
5 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

10.3%
44.8%
44.9%
3 победы 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

20.7%
24.1%
55.2%
6 побед 7 ничьих 16 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
4:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
КК
3:4
ЛЛ
3:1
П
3:1
П
0:2
П
5:2
П
1:3
П
3:0
П
0:3
П
0:1
П
3:1
П
4:1
П
4:2
П
0:4
П
5:1
П
3:3
П
4:3
П
5:1
П
0:1
П
4:1
П
1:2
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

15
20

Голов в среднем за матч

1.07
1.33

Среднее время на гол

84
67

Всего голов

46
26

Голов в среднем за матч

3.07
1.86

Среднее время на гол

29
48

Всего голов

61
46

Голов в среднем за матч

2.1
1.59

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

42
56

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 9 (2) 0.28
Кубо Такефуса 7 0.22
Браис Мендес 4 0.13
Мерино Микель 4 0.13
Барренечеа Андер 4 0.13
Субименди Мартин 4 0.13
Умар Садик 3 0.09
Фернандес Карлос 2 (1) 0.06
Ле Норман Робен 2 0.06
Андре Силва 2 (1) 0.06
Бекер Шеральдо 1 0.03
Захарян Арсен 1 0.03
Пачеко Хон 1 0.03
Тирни Киран 0 0
Траоре Амари 0 0
Субельдия Игор 0 0
Муньос Айхен 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Галан Хави 0 0
Туррьентес Беньят 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 17 (1) 0.53
Винисиус Жуниор 13 (1) 0.41
Родриго 10 0.31
Хоселу Санмартин 8 0.25
Диас Браим 5 0.16
Карвахаль Даниэль 4 0.13
Тчуамени Орельен 3 0.09
Модрич Лука 2 0.06
Васкес Лукас 2 0.06
Кроос Тони 1 0.03
Вальверде Федерико 1 0.03
Рюдигер Антонио 1 0.03
Гюлер Арда 1 0.03
Гарсия Франсиско III 0 0
Алаба Давид 0 0
Себальос Дани 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субельдия Игор 10 1
Ле Норман Робен 11 0
Мерино Микель 9 0
Траоре Амари 6 0
Браис Мендес 6 0
Пачеко Хон 6 0
Субименди Мартин 5 0
Ремиро Алехандро 3 1
Умар Садик 4 0
Фернандес Карлос 3 0
Туррьентес Беньят 3 0
Ариц Элустондо 2 0
Оярсабаль Микель 2 0
Муньос Айхен 2 0
Оласагасти Хон 2 0
Андре Силва 1 0
Тирни Киран 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Захарян Арсен 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Арамбуру Джон 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камавинга Эдуардо 8 0
Рюдигер Антонио 7 0
Беллингем Джуд 5 1
Винисиус Жуниор 6 0
Тчуамени Орельен 6 0
Начо Фернандес 2 2
Менди Ферлан 5 0
Карвахаль Даниэль 3 1
Карло Анчелотти 4 0
Кроос Тони 3 0
Модрич Лука 2 0
Алаба Давид 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Лунин Андрей 2 0
Родриго 2 0
Хоселу Санмартин 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Себальос Дани 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Реал Мадрид
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
6% (1)
88% (14)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

6
7
Реал Сосьедад
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
Реал Мадрид
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)

Сухие победы

0
7

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

18
38
Реал Сосьедад
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (10)
50% (16)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
47% (15)
34% (11)
Реал Мадрид
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (8)
38% (12)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
16% (5)
47% (15)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

24
45

Голы по времени матча

Забито

22
31
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 11
21 Не забивали 16
3
14%
4
13%
1-15
4
18%
5
16%
16-30
3
14%
3
10%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
6
27%
9
29%
29%
61-75
3
14%
6
19%
76-90

Пропущено

18
12
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
6%
4
33%
1-15
2
11%
4
33%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
17%
2
17%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
9
50%
1
8%
76-90

Забито

23
38
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 17
3
13%
4
11%
1-15
0
0%
5
13%
16-30
9
39%
4
11%
31-45
1
4%
10
26%
46-60
3
13%
8
21%
61-75
7
30%
7
18%
76-90

Пропущено

17
11
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
24%
4
36%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
2
12%
1
9%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
3
18%
4
36%
76-90

Забито

45
69
22 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 44
14 Забивали первыми 22
7 Не забивали 1
6
13%
8
12%
1-15
4
9%
10
14%
16-30
12
27%
7
10%
31-45
4
9%
14
20%
46-60
9
20%
17
25%
61-75
10
22%
13
19%
76-90

Пропущено

35
23
16 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 16
5
14%
8
35%
1-15
6
17%
4
17%
16-30
5
14%
1
4%
31-45
5
14%
3
13%
46-60
2
6%
2
9%
61-75
12
34%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0
Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3
Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Реал Мадрид

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
4:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 31%
4
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
0:1
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
7 раз 22%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 31%
2
10 раз 31%
3
5 раз 16%
4
5 раз 16%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
15
1
6
9
1.5
12
4
3
12
2.5
7
9
2
13
3.5
5
11
1
14
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
6
11
1.5
9
7
3
14
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
31
1
12
20
1.5
21
11
6
26
2.5
11
21
2
30
3.5
6
26
1
31
4.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 32 25 6 1 70 - 22 81
2.
Барселона
 Заявка 32 21 7 4 64 - 37 70
3.
Жирона
 Заявка 32 21 5 6 67 - 40 68
4.
Атлетико М
 Заявка 32 19 4 9 59 - 38 61
5.
Атлетик Б
 Заявка 32 16 10 6 52 - 30 58
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 32 13 12 7 46 - 34 51
7.
Бетис
 Заявка 32 12 12 8 40 - 38 48
8.
Валенсия
 Заявка 32 13 8 11 35 - 34 47
9.
Вильярреал
 Заявка 32 11 9 12 51 - 55 42
10.
Хетафе
 Заявка 32 9 13 10 38 - 44 40
11.
Осасуна
 Заявка 32 11 6 15 37 - 46 39
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 32 10 7 15 30 - 39 37
13.
Севилья
 Заявка 32 9 10 13 41 - 45 37
14.
Алавес
 Заявка 32 9 8 15 28 - 38 35
15.
Райо Вальекано
 Заявка 32 7 13 12 27 - 39 34
16.
Сельта
 Заявка 32 7 10 15 37 - 47 31
17.
Мальорка
 Заявка 32 6 13 13 26 - 38 31
18.
Кадис
 Заявка 32 4 13 15 22 - 45 25
19.
Гранада
 Заявка 32 3 9 20 33 - 61 18
20.
Альмерия
 Заявка 32 1 11 20 31 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 14 2 0 40 - 9 44
2.
Атлетико М
 Заявка 16 14 1 1 37 - 17 43
3.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 42 - 17 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
5.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 16 8 5 3 19 - 10 29
8.
Хетафе
 Заявка 16 8 5 3 19 - 15 29
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 6 3 23 - 17 24
10.
Алавес
 Заявка 16 7 3 6 17 - 17 24
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 15 22
12.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
13.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
14.
Севилья
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
15.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
16.
Кадис
 Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
17.
Сельта
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
18.
Райо Вальекано
 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
19.
Гранада
 Заявка 16 3 6 7 20 - 26 15
20.
Альмерия
 Заявка 16 0 8 8 15 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 30 - 13 37
2.
Барселона
 Заявка 16 9 6 1 30 - 18 33
3.
Жирона
 Заявка 16 8 3 5 25 - 23 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Вильярреал
 Заявка 16 6 5 5 25 - 29 23
6.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
7.
Атлетико М
 Заявка 16 5 3 8 22 - 21 18
8.
Осасуна
 Заявка 16 5 3 8 20 - 24 18
9.
Валенсия
 Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
10.
Бетис
 Заявка 16 4 6 6 17 - 24 18
11.
Севилья
 Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 4 3 9 13 - 24 15
14.
Сельта
 Заявка 16 3 5 8 23 - 29 14
15.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
16.
Хетафе
 Заявка 16 1 8 7 19 - 29 11
17.
Мальорка
 Заявка 16 1 6 9 12 - 25 9
18.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
19.
Кадис
 Заявка 16 0 6 10 8 - 27 6
20.
Гранада
 Заявка 16 0 3 13 13 - 35 3
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 18 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 17 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Вильярреал Сорлот Александр 15 (5)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Альмерия Рамазани Ларжи 2 9
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 апреля 2024, осталось 2 дня 10 часов 55 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 62
    Реал Сосьедад 1.6% (1)
    X 19.4% (12)
    Реал Мадрид 79% (49)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Реал Мадрид
    2.72
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    3.40
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    3.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Реал Мадрид

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    1.6% (1)
    Ничья
    18.8% (12)
    Реал Мадрид
    79.7% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.7% (38)
    Меньше
    28.3% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    84.91% (45)
    Нет
    15.09% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    43.8% (28)
    1:1 Ничья
    10.9% (7)
    0:2 Реал Мадрид
    6.3% (4)
    1:3 Реал Мадрид
    4.7% (3)
    2:2 Ничья
    4.7% (3)
    0:1 Реал Мадрид
    4.7% (3)
    2:3 Реал Мадрид
    3.1% (2)
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