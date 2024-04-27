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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 18734 Главный судья: Фигероа Хорхе
Лас-Пальмас
0:2
Второй тайм: 88'
Жирона
0'
0:0
8' Не забитый пенальти
Рамирес Сандро
0:0
26' Не забитый пенальти
Довбик Артём
0:1
26' Гол
Давид Лопес
37' Желтая карточка
Довбик Артём
39' Желтая карточка
Эррера Янгель
39' Желтая карточка
Родригес Кирьян
45' Желтая карточка
Мармол Мика
0:2
57' Пенальти
Довбик Артём
69' Желтая карточка
Коуто Ян

Ход матча

8'
Рамирес Сандро
0:0
26'
0:0
Довбик Артём
26'
0:1
Давид Лопес
37'
 
Довбик Артём
39'
 
Эррера Янгель
39'
Родригес Кирьян
 
45'
Мармол Мика
 
57'
0:2
Довбик Артём
63'
Мунир Эль-Хаддади
Суарес Алехандро
 
63'
Кардона Серхи
Синкгравен Дэйли
 
63'
Кардона Марк
Рамирес Сандро
 
69'
 
Коуто Ян
70'
 
Цыганков Виктор
Коуто Ян
70'
 
Порту Кристиан
Довбик Артём
78'
Гонсалес Фабио
Перроне Максимо
 
80'
 
Торре Пабло
Савио
82'
Бенито Рамирес
Муньос Хави
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 246 Количество передач 202
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 117
Лас-Пальмас 3.4% (4)
X 13.7% (16)
Жирона 82.9% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лас-Пальмас
Ничья
Жирона
9.92
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3.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вальес
Альваро
4
Суарес
Алехандро
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
18
Синкгравен
Дэйли
2
Парк
Марвин
5
Муньос
Хави
8
Перроне
Максимо
20
Родригес
Кирьян
10
Молейро
Альберто
9
Рамирес
Сандро
13
Гассанига
Пауло
25
Гарсия
Эрик
5
Давид
Лопес
17
Блинд
Дэйли
3
Гутьеррес
Мигель
21
Эррера
Янгель
14
Гарсия
Алеш
20
Коуто
Ян
23
Мартин
Иван
16
Савио
III
9
Довбик
Артём
Лас-Пальмас
4-5-1
Жирона
4-2-3-1

История личных встреч

Лас-Пальмас
Жирона

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

23 матча

30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
С
1:3
С
0:0
С
1:2
С
1:1
С
0:0
С
1:0
П
1:2
П
6:0
С
2:0
С
1:2
С
2:1
С
0:2
С
5:2
С
5:0
С
3:2
С
4:2
С
1:1
С
1:1
С
0:1
С
0:2
С
2:2
С
2:2

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.64
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.83
1.45

Среднее время на гол

49
61

Всего голов

40
28

Голов в среднем за матч

1.74
1.22

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

51
73

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 6 0.18
Мунир Эль-Хаддади 3 0.09
Кардона Марк 3 (1) 0.09
Муньос Хави 2 0.06
Молейро Альберто 2 0.06
Виера Хонатан 2 (2) 0.06
Пехиньо Франсиско 2 0.06
Херцог Хуанма 2 0.06
Рамирес Сандро 1 0.03
Кардона Серхи 1 0.03
Каба Сори 1 0.03
Бенито Рамирес 1 0.03
Эррера Кристиан 1 0.03
Суарес Алехандро 1 0.03
Араухо Хулиан 1 0.03
Коко Сауль 1 0.03
Парк Марвин 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 19 (5) 0.58
Савио III 8 0.24
Стуани Кристиан 8 0.24
Цыганков Виктор 6 0.18
Порту Кристиан 5 0.15
Мартин Иван 5 0.15
Эррера Янгель 4 0.12
Гарсия Алеш 3 0.09
Давид Лопес 3 0.09
Гарсия Эрик 3 0.09
Фернандес Валери 2 0.06
Коуто Ян 1 0.03
Гутьеррес Мигель 1 0.03
Блинд Дэйли 1 0.03
Мартинес Арнау 0 0
Торре Пабло 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Кирьян 8 0
Кардона Серхи 8 0
Коко Сауль 5 1
Мармол Мика 5 1
Муньос Хави 6 0
Суарес Алехандро 6 0
Перроне Максимо 6 0
Парк Марвин 5 0
Араухо Хулиан 4 0
Вальес Альваро 2 1
Кардона Марк 3 0
Луаодис Энзо 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Каба Сори 2 0
Синкгравен Дэйли 0 1
Аарон Эскандель 0 1
Виера Хонатан 1 0
Рамирес Сандро 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Молейро Альберто 1 0
Херцог Хуанма 1 0
Гарсия Пимьента 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Янгель 8 0
Коуто Ян 7 0
Гарсия Алеш 5 1
Стуани Кристиан 6 0
Савио III 5 0
Блинд Дэйли 5 0
Мартин Иван 5 0
Гутьеррес Мигель 4 0
Хуанпе Хуан 4 0
Мартинес Арнау 4 0
Мичел Мигель 2 1
Давид Лопес 3 0
Гассанига Пауло 2 0
Порту Кристиан 2 0
Довбик Артём 2 0
Гарсия Эрик 2 0
Хуан Карлос Мартин 1 0
Фернандес Валери 1 0
Кебе Ибрахима 1 0
Торре Пабло 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Жирона
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

6
5
Лас-Пальмас
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Жирона
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

12
42
Лас-Пальмас
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
25% (8)
31% (10)
Жирона
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
16% (5)
41% (13)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
25% (8)
47% (15)

Сухие победы

12
3

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

18
47

Голы по времени матча

Забито

18
25
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
3
17%
2
8%
1-15
1
6%
4
16%
16-30
1
6%
5
20%
31-45
4
22%
4
16%
46-60
3
17%
5
20%
61-75
6
33%
5
20%
76-90

Пропущено

14
23
3 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
1
7%
4
17%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
14%
6
26%
31-45
2
14%
6
26%
46-60
3
21%
2
9%
61-75
6
43%
3
13%
76-90

Забито

13
42
6 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 10
24 Не забивали 18
1
8%
6
14%
1-15
1
8%
5
12%
16-30
4
31%
9
21%
31-45
3
23%
6
14%
46-60
2
15%
4
10%
61-75
2
15%
12
29%
76-90

Пропущено

24
17
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
3
13%
4
24%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
5
21%
2
12%
31-45
3
13%
2
12%
46-60
6
25%
2
12%
61-75
5
21%
4
24%
76-90

Забито

31
67
11 В 1-м тайме 31
20 Во 2-м тайме 36
15 Забивали первыми 18
12 Не забивали 6
4
13%
8
12%
1-15
2
6%
9
13%
16-30
5
16%
14
21%
31-45
7
23%
10
15%
46-60
5
16%
9
13%
61-75
8
26%
17
25%
76-90

Пропущено

38
40
13 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 22
4
11%
8
20%
1-15
2
5%
5
13%
16-30
7
18%
8
20%
31-45
5
13%
8
20%
46-60
9
24%
4
10%
61-75
11
29%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1
Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2
Жирона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Жирона - Кадис 4:1 Атлетико М - Жирона 3:1 Жирона - Бетис 3:2 Хетафе - Жирона 1:0
Жирона - Осасуна 2:0 Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Жирона

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
5
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:0
6 раз 38%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
2:4
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%

Точный счет

1:0
7 раз 22%
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
3:0
3 раза 9%
2:4
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 41%
1
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
1
8 раз 25%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
4
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
2
5
11
1.5
11
5
1
15
2.5
9
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
12
4
4
12
1.5
7
9
1
15
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
13
0.5
Больше Меньше
26
6
9
23
1.5
18
14
2
30
2.5
12
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 33 26 6 1 71 - 22 84
2.
Жирона
 2:0 Заявка 33 22 5 6 69 - 40 71
3.
Барселона
 Заявка 32 21 7 4 64 - 37 70
4.
Атлетико М
 Заявка 32 19 4 9 59 - 38 61
5.
Атлетик Б
 Заявка 32 16 10 6 52 - 30 58
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 33 13 12 8 46 - 35 51
7.
Бетис
 Заявка 32 12 12 8 40 - 38 48
8.
Валенсия
 Заявка 32 13 8 11 35 - 34 47
9.
Вильярреал
 Заявка 32 11 9 12 51 - 55 42
10.
Хетафе
 Заявка 32 9 13 10 38 - 44 40
11.
Осасуна
 Заявка 32 11 6 15 37 - 46 39
12.
Севилья
 Заявка 32 9 10 13 41 - 45 37
13.
Лас-Пальмас
 0:2 Заявка 33 10 7 16 30 - 41 37
14.
Алавес
 Заявка 32 9 8 15 28 - 38 35
15.
Райо Вальекано
 Заявка 32 7 13 12 27 - 39 34
16.
Сельта
 Заявка 32 7 10 15 37 - 47 31
17.
Мальорка
 Заявка 32 6 13 13 26 - 38 31
18.
Кадис
 Заявка 32 4 13 15 22 - 45 25
19.
Гранада
 Заявка 32 3 9 20 33 - 61 18
20.
Альмерия
 Заявка 32 1 11 20 31 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 14 2 0 40 - 9 44
2.
Атлетико М
 Заявка 16 14 1 1 37 - 17 43
3.
Жирона
 2:0 Заявка 16 13 2 1 42 - 17 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
5.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 16 8 5 3 19 - 10 29
8.
Хетафе
 Заявка 16 8 5 3 19 - 15 29
9.
Алавес
 Заявка 16 7 3 6 17 - 17 24
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 6 6 4 23 - 18 24
11.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Лас-Пальмас
 0:2 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
13.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
14.
Севилья
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
15.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
16.
Кадис
 Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
17.
Сельта
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
18.
Райо Вальекано
 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
19.
Гранада
 Заявка 16 3 6 7 20 - 26 15
20.
Альмерия
 Заявка 16 0 8 8 15 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 31 - 13 40
2.
Барселона
 Заявка 16 9 6 1 30 - 18 33
3.
Жирона
 2:0 Заявка 17 9 3 5 27 - 23 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Вильярреал
 Заявка 16 6 5 5 25 - 29 23
6.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
7.
Атлетико М
 Заявка 16 5 3 8 22 - 21 18
8.
Осасуна
 Заявка 16 5 3 8 20 - 24 18
9.
Валенсия
 Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
10.
Бетис
 Заявка 16 4 6 6 17 - 24 18
11.
Севилья
 Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
13.
Лас-Пальмас
 0:2 Заявка 16 4 3 9 13 - 24 15
14.
Сельта
 Заявка 16 3 5 8 23 - 29 14
15.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
16.
Хетафе
 Заявка 16 1 8 7 19 - 29 11
17.
Мальорка
 Заявка 16 1 6 9 12 - 25 9
18.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
19.
Кадис
 Заявка 16 0 6 10 8 - 27 6
20.
Гранада
 Заявка 16 0 3 13 13 - 35 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 19 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 17 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Вильярреал Сорлот Александр 15 (5)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Альмерия Рамазани Ларжи 2 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 89'
    Мунир сместился на скорости в штрафную с левого фланга и пробил в дальний угол, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 88'
    С левого фланга низом покатил Кардона в штрафную на Бенито, но тот пробил с разворота точно в защитника.
  • 87'
    Забросил Торре с центра поля на левый фланг, куда забегал Гутьеррес, но оторваться от защитника не удалось ему.
  • Штанга
    86'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Молейро, сместился в центр и пробил с дальней дистанции в ближний угол, но гостей выручила на этот раз перекладина.
  • 85'
    С левого фланга прострелил в центр штрафной Мунир на Кардону, но тот в окружении двоих защитников не смог попасть по мячу.
  • Офсайд
    84'
    Мог выскакивать на ворота соперника Торре после заброса от Цыганкова, но судья остановил атаку, зафиксировав офсайд.
  • Замена
    83'
    Еще одна замена в составе хозяев произошла. Вместо Хави Муньоса доигрывать поединок будет Бенито Рамирес.
  • 82'
    Отдавал пас Гутьеррес с фланга в штрафную на Торре, который упал в борьбе против Парка, но судья не стал назначать пенальти.
  • Замена
    81'
    Очередная замена в нашем поединке произошла. Вместо Савио шанс проявить себя получил Пабло Торре.
  • 80'
    Ушел от соперника Парк на скорости по флангу и навесил на дальнюю штангу, но здесь пробить не смог в борьбе с защитником Мунир.
  • Замена
    79'
    Замена в составе "Лас-Пальмаса" произошла. Вместо Максимо Перроне свое игровое время получил Фабио Гонсалес.
  • 78'
    Отобрал мяч на фланге Кардона и забросил тут же вперед на Мунира, но в оборону вернулся Блинд и вынес сферу в аут.
  • 77'
    Дальний заброс исполнял Лопес на левый фланг, куда забегал Савио, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось. 
  • 76'
    Прорывался по флангу на скорости Савио и отдал пас в центр на Мартина, но тому пробить не дал в подкате Коко.
  • Опасный момент
    75'
    Выскакивал на ворота соперника Кардона после заброса от Мунира, но пробил слабо, позволив голкиперу среагировать и спасти  свою команду. 
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    • 74'
      Сместился с правого фланга в центр Парк и с дальней дистанции пробил по воротам, но мяч полетел точно в руки Гассаниге.
    • 73'
      С левого фланга Кардона отдавал пас в штрафную на Мунира, но тот не смог пробить в борьбе против Лопеса.
    • Замена
      72'
      Двойная замена в составе "Жироны" произошла. Вместо Коуто и Довбика игру продолжать будут Цыганков и Порту.
    • Желтая карточка
      71'
      Слишком активно оспаривал решение арбитра Коуто, но в итоге лишь сам напоролся на желтую карточу.
    • 70'
      Катают мяч в центре поля хозяева, пытаются они выманить соперника, который отошел всей командой в оборону.
    • 68'
      В силовой борьбе с защитником получил по лицу Коуто. Потребуется медицинская помощь футболисту.
    • 67'
      Теперь уже сам Кардона наступил на ногу Коуто на фланге. Судья был рядом и назначил штрафной удар.
    • 66'
      Грамотно подставился Кардона на чужой половине поля и вынудил Лопеса нарушить правила. что не осталось без внимания арбитра.
    • Замена
      65'
      А вот и тройная замена в составе хозяев произошла. Вместо Суареса, Рамиреса и Синкгравена на поле появились Марк Кардона, Серхи Кардона и Мунир.
    • 64'
      Догнал мяч на фланге Коуто и прострелил в центр штрафной, но после серии рикошетов сфера полетела в руки голкиперу.
    • 63'
      Продавил соперника по флангу Парк и прострелил вдоль ворот. Мяч рикошетом от ноги защитника полетел за боковую линию.
    • 62'
      По флангу отдавал пас Эррера на ход Коуто, но тот в силовой борьбе с Синкгравеном выпустил сферу в аут.
    • 61'
      Отдавал пас с центра поля Перроне на правый фланг, куда забегал Парк, но выпустил он сферу в аут.
    • 60'
      Зацепился за мяч перед чужой штрафной Коуто и сбросил головой вперед на Довбика, но на выходе Вальес перехватил снаряд.
    • 59'
      Диагональ исполнял Синкгравен на дальнюю штангу, куда Парк забегал, но головой добраться до мяча не смог.
    • 58'
      Навесил с левого фланга Молейро в штрафную на Родригеса, но тому добраться до мяча помешал Лопес.
    • Пенальти
      57'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-2! Артём Довбик! На этот раз уверенно пробил в нижний правый от себя угол Довбик, а Вальес не смог дотянуться до мяча в падении.
    • 56'
      Все же после просмотров нескольких повторов судья оставил свое решение без изменений. Будут бить пенальти гости.
    • Видеоповтор
      55'
      Очередная остановка в нашем поединке. Судья пошел самостоятельно пересматривать прошлый эпизод на повторе.
    • Пенальти!
      54'
      Ворвался в штрафную соперника Коуто, обыграл одного соперника, несколько раз упав на газон, но в итоге получил по ногам от Мармола. Еще один пенальти назначил арбитр.
    • 53'
      Блинд на фланге перекинул через бедро Парка, можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
    • 52'
      Отдавал пас по флангу Лопес на ход Гарсии, но того опередил Синкгравен и вынес сферу головой в аут.
    • 51'
      Ушел от соперника по флангу Савио и навесил в центр штрафной, но мяч головой вынес обратно на фланг Коко.
    • 50'
      После поперечного паса от Рамиреса пробил из пределов штрафной Молейро, но мяч полетел точно в руки Гассаниге.
    • 49'
      Дальний заброс исполнял Перроне на ход Рамиресу, но вышел за пределы штрафной Гассанига и отвел угрозу.
    • 48'
      С угла поля навесил Гарсия на ближнюю штангу, но здесь головой вынес сферу в центр поля Коко.
    • Угловой
      47'
      Убегал по флангу Коуто и навесил на дальнюю штангу, но здесь Довбика опередил Мармол и вынес сферу на угловой.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли отыграться игроки "Лас-Пальмаса"?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!
    • Желтая карточка
      45'
      Перед чужой штрафной Довбик получил по ногам от Мармола, в итоге получил желтую карточку нарушитель.
    • Офсайд
      45'
      С левого фланга Парк забросил в штрафную на ход Рамиресу, но тот оказался в положении "вне игры".
    • 45'
      Пробивал из пределов штрафной Довбик после навеса с фланга от Гутьерреса, но мяч полетел немного выше перекладины.
    • 44'
      Наступил на ногу сопернику в силовой борьбе в центре поля Молейро. Судья назначил штрафной удар в пользу гостей.
    • 43'
      Убегал на скорости по флангу Коуто и прострелил в центр штрафной, но здесь не смог пробить Довбик в борьбе с Коко.
    • Желтая карточка
      42'
      Слишком активно оспаривал решение арбитра Эррера, за что в итоге увидел перед собой желтую карточку.
    • 41'
      Мягко забросил в штрафную Перроне на ход Родригесу, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Блинд.
    • 40'
      Диагональ исполнял Перроне на левый фланг, куда забежал Молейро, но мяч еще в полете выскочил в аут.
    • 39'
      На фланге получил по ногам Савио в борьбе с защитником. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
    • 38'
      Прорывался по флангу вновь Парк и прострелил в штрафную, но до удара здесь не дошло дело у Рамиреса.
    • Желтая карточка
      37'
      Гутьеррес забросил в штрафную соперника на ход Довбику, но тот нарушил правила в борьбе против Коко, за что еще и желтую карточку получил.
    • 36'
      По флангу отдавал пас Парк на ход Рамиресу, но тот в силовой борьбе с защитником потерял мяч.
    • 34'
      С центра поля Парк забрасывал в штрафную на ход Рамиресу, но тому добраться до мяча не дали защитники.
    • 33'
      Теперь уже Гутьеррес искал в штрафной соперника Савио, но на выходе первым на мяче оказался Вальес.
    • 32'
      С фланга сместился Савио в центр и покатил поперек на Довбика, но этот пас перехватил в подкате Коко.
    • 31'
      Прорвался по центру Рамирес к штрафной соперника, обыгрался в стеночку с партнером, после чего пробил по воротам, но точно в руки Гассаниге.
    • 30'
      Ушел от соперника по правому флангу Коуто и прострелил в центр, но здесь в падении не дотянулся до мяча ногой Довбик.
    • 29'
      Прорывался по флангу на скорости Савио и прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог пробить.
    • 28'
      В центре поля отобрал мяч Перроне и забросил в штрафную на Рамиреса, но тот проиграл борьбу за мяч Лопесу.
    • Описание гола
      27'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Давид Лопес! Неудачно исполнил пенальти Довбик, пробив чуть-ли не по центру. Отбил перед собой Вальес, но точно на Лопеса, который добивал уже в пустые ворота, не позволив голкиперу даже встать на ноги.
    • 26'
      Просматривали долго эпизод прошлый арбитры на повторах, но все же оставили свое решение без изменений.
    • Пенальти!
      25'
      После навеса с угла поля Гарсия оказался на газоне в штрафной соперника после контакта с Родригесом. Судья назначил пенальти.
    • Угловой
      24'
      Забросил Гутьеррес с фланга в штрафную соперника, но здесь головой вынес сферу за пределы поля Суарес.
    • 23'
      В центре поля получил по ногам Родригес в борьбе против Мартина. Судья был рядом и назначил штрафной удар.
    • 22'
      По флангу отдавал пас Гарсия на ход Коуто, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил сферу в аут.
    • 21'
      Накрутил соперника на фланге Савио и покатил поперек на Гарсию, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.
    • 20'
      Диагональ исполнял в штрафную Гарсия на ход Довбику, но вышел из ворот Вальес и забрал сферу в свои руки.
    • 19'
      С угла поля навесил Молейро на линию вратарской, но на выходе забрал мяч в свои руки Гассанига.
    • Угловой
      18'
      Оторвался от опеки защитника Парк и прострелил вдоль ворот, но от ноги Гутьерреса сфера отправилась на угловой.
    • 17'
      В центр поля получил по ногам Рамирес в борьбе против Гарсии. Штрафной удар исполнять будут игроки "Лас-Пальмас".
    • 16'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Довбик и сбросил головой на ход Коуто, но тому защитники не позволили подобрать сферу.
    • 15'
      Отдавал тонко Родригес в штрафную на ход Рамиресу, но того оттеснил грамотно от мяча корпусом Лопес.
    • 14'
      Оторвался от опеки соперника Муньос по флангу и навесил в центр штрафной, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 13'
      С угла поля Рамирес навесил на ближнюю штангу, но здесь Гутьеррес оказался первым на мяче и вынес его обратно на фланг.
    • Угловой
      12'
      С правого фланга Муньос прострелил в центр штрафной, но здесь Лопес вынес сферу на угловой в подкате.
    • 11'
      Повторы показали, что лицом отбил мяч Гассанига, что отправило голкипера в нокаут. Потребуется ему помощь медиков.
    • Не забитый пенальти
      10'
      Нет гола! На силу пробил в нижний левый угол Рамирес, но Гассанига угадал направление полета мяча и в падении отбил сферу в сторону. Браво голкипер! 
    • 9'
      Все же арбитр не стал менять свое решение после повторов. Будет возможность у хозяев открыть счет в матче.
    • Видеоповтор
      8'
      Пауза в матче. Самостоятельно пошел судья пересматривать прошлый эпизод на повторе. Возможно, пенальти будет отменен.
    • Пенальти!
      7'
      Ворвался на скорости Молейро в штрафную соперника, но здесь его в подкате уложил на газон Лопес. Пенальти тут же назначил арбитр в ворота гостей!
    • 6'
      Со штрафного Синкгравен навесил на дальнюю штангу, но здесь головой не добрался до мяча Муньос.
    • 5'
      По флангу отдавал пас Синкгравен на ход Молейро, но того на газон уложил руками Коуто. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • Угловой
      4'
      Убегал от соперника Парк по флангу и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника сфера полетела на угловой. 
    • 3'
      В центре поля Савио получил по ногам в борьбе против Парка. Штрафной удар исполнять будут игроки "Жироны".
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя желто-синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!