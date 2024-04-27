Еще одна замена в составе хозяев произошла. Вместо Хави Муньоса доигрывать поединок будет Бенито Рамирес.

Мог выскакивать на ворота соперника Торре после заброса от Цыганкова, но судья остановил атаку, зафиксировав офсайд.

С левого фланга прострелил в центр штрафной Мунир на Кардону, но тот в окружении двоих защитников не смог попасть по мячу.

Отобрал мяч на чужой половине поля Молейро, сместился в центр и пробил с дальней дистанции в ближний угол, но гостей выручила на этот раз перекладина.

Забросил Торре с центра поля на левый фланг, куда забегал Гутьеррес, но оторваться от защитника не удалось ему.

С левого фланга низом покатил Кардона в штрафную на Бенито, но тот пробил с разворота точно в защитника.

Мунир сместился на скорости в штрафную с левого фланга и пробил в дальний угол, но мяч полетел рядом со штангой.

Выскакивал на ворота соперника Кардона после заброса от Мунира, но пробил слабо, позволив голкиперу среагировать и спасти свою команду.

Прорывался по флангу на скорости Савио и отдал пас в центр на Мартина, но тому пробить не дал в подкате Коко.

Дальний заброс исполнял Лопес на левый фланг, куда забегал Савио, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

Отобрал мяч на фланге Кардона и забросил тут же вперед на Мунира, но в оборону вернулся Блинд и вынес сферу в аут.

Замена в составе "Лас-Пальмаса" произошла. Вместо Максимо Перроне свое игровое время получил Фабио Гонсалес.

Ушел от соперника Парк на скорости по флангу и навесил на дальнюю штангу, но здесь пробить не смог в борьбе с защитником Мунир.

Отдавал пас Гутьеррес с фланга в штрафную на Торре, который упал в борьбе против Парка, но судья не стал назначать пенальти.

Догнал мяч на фланге Коуто и прострелил в центр штрафной, но после серии рикошетов сфера полетела в руки голкиперу.

А вот и тройная замена в составе хозяев произошла. Вместо Суареса, Рамиреса и Синкгравена на поле появились Марк Кардона, Серхи Кардона и Мунир.

Грамотно подставился Кардона на чужой половине поля и вынудил Лопеса нарушить правила. что не осталось без внимания арбитра.

Теперь уже сам Кардона наступил на ногу Коуто на фланге. Судья был рядом и назначил штрафной удар.

В силовой борьбе с защитником получил по лицу Коуто. Потребуется медицинская помощь футболисту.

Катают мяч в центре поля хозяева, пытаются они выманить соперника, который отошел всей командой в оборону.

Слишком активно оспаривал решение арбитра Коуто, но в итоге лишь сам напоролся на желтую карточу.

Двойная замена в составе "Жироны" произошла. Вместо Коуто и Довбика игру продолжать будут Цыганков и Порту.

С левого фланга Кардона отдавал пас в штрафную на Мунира, но тот не смог пробить в борьбе против Лопеса.

Сместился с правого фланга в центр Парк и с дальней дистанции пробил по воротам, но мяч полетел точно в руки Гассаниге.

Убегал по флангу Коуто и навесил на дальнюю штангу, но здесь Довбика опередил Мармол и вынес сферу на угловой.

С угла поля навесил Гарсия на ближнюю штангу, но здесь головой вынес сферу в центр поля Коко.

Дальний заброс исполнял Перроне на ход Рамиресу, но вышел за пределы штрафной Гассанига и отвел угрозу.

После поперечного паса от Рамиреса пробил из пределов штрафной Молейро, но мяч полетел точно в руки Гассаниге.

Ушел от соперника по флангу Савио и навесил в центр штрафной, но мяч головой вынес обратно на фланг Коко.

Отдавал пас по флангу Лопес на ход Гарсии, но того опередил Синкгравен и вынес сферу головой в аут.

Блинд на фланге перекинул через бедро Парка, можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

Ворвался в штрафную соперника Коуто, обыграл одного соперника, несколько раз упав на газон, но в итоге получил по ногам от Мармола. Еще один пенальти назначил арбитр.

Все же после просмотров нескольких повторов судья оставил свое решение без изменений. Будут бить пенальти гости.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-2! Артём Довбик! На этот раз уверенно пробил в нижний правый от себя угол Довбик, а Вальес не смог дотянуться до мяча в падении.

Навесил с левого фланга Молейро в штрафную на Родригеса, но тому добраться до мяча помешал Лопес.

Диагональ исполнял Синкгравен на дальнюю штангу, куда Парк забегал, но головой добраться до мяча не смог.

Зацепился за мяч перед чужой штрафной Коуто и сбросил головой вперед на Довбика, но на выходе Вальес перехватил снаряд.

Отдавал пас с центра поля Перроне на правый фланг, куда забегал Парк, но выпустил он сферу в аут.

По флангу отдавал пас Эррера на ход Коуто, но тот в силовой борьбе с Синкгравеном выпустил сферу в аут.

Продавил соперника по флангу Парк и прострелил вдоль ворот. Мяч рикошетом от ноги защитника полетел за боковую линию.

Первый тайм

— Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!

45' Перед чужой штрафной Довбик получил по ногам от Мармола, в итоге получил желтую карточку нарушитель.

45' С левого фланга Парк забросил в штрафную на ход Рамиресу, но тот оказался в положении "вне игры".

45' Пробивал из пределов штрафной Довбик после навеса с фланга от Гутьерреса, но мяч полетел немного выше перекладины.

44' Наступил на ногу сопернику в силовой борьбе в центре поля Молейро. Судья назначил штрафной удар в пользу гостей.

43' Убегал на скорости по флангу Коуто и прострелил в центр штрафной, но здесь не смог пробить Довбик в борьбе с Коко.

42' Слишком активно оспаривал решение арбитра Эррера, за что в итоге увидел перед собой желтую карточку.

41' Мягко забросил в штрафную Перроне на ход Родригесу, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Блинд.

40' Диагональ исполнял Перроне на левый фланг, куда забежал Молейро, но мяч еще в полете выскочил в аут.

39' На фланге получил по ногам Савио в борьбе с защитником. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

38' Прорывался по флангу вновь Парк и прострелил в штрафную, но до удара здесь не дошло дело у Рамиреса.

37' Гутьеррес забросил в штрафную соперника на ход Довбику, но тот нарушил правила в борьбе против Коко, за что еще и желтую карточку получил.

36' По флангу отдавал пас Парк на ход Рамиресу, но тот в силовой борьбе с защитником потерял мяч.

34' С центра поля Парк забрасывал в штрафную на ход Рамиресу, но тому добраться до мяча не дали защитники.

33' Теперь уже Гутьеррес искал в штрафной соперника Савио, но на выходе первым на мяче оказался Вальес.

32' С фланга сместился Савио в центр и покатил поперек на Довбика, но этот пас перехватил в подкате Коко.

31' Прорвался по центру Рамирес к штрафной соперника, обыгрался в стеночку с партнером, после чего пробил по воротам, но точно в руки Гассаниге.

30' Ушел от соперника по правому флангу Коуто и прострелил в центр, но здесь в падении не дотянулся до мяча ногой Довбик.

29' Прорывался по флангу на скорости Савио и прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог пробить.

28' В центре поля отобрал мяч Перроне и забросил в штрафную на Рамиреса, но тот проиграл борьбу за мяч Лопесу.

27' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Давид Лопес! Неудачно исполнил пенальти Довбик, пробив чуть-ли не по центру. Отбил перед собой Вальес, но точно на Лопеса, который добивал уже в пустые ворота, не позволив голкиперу даже встать на ноги.

26' Просматривали долго эпизод прошлый арбитры на повторах, но все же оставили свое решение без изменений.

25' После навеса с угла поля Гарсия оказался на газоне в штрафной соперника после контакта с Родригесом. Судья назначил пенальти.

24' Забросил Гутьеррес с фланга в штрафную соперника, но здесь головой вынес сферу за пределы поля Суарес.

23' В центре поля получил по ногам Родригес в борьбе против Мартина. Судья был рядом и назначил штрафной удар.

22' По флангу отдавал пас Гарсия на ход Коуто, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил сферу в аут.

21' Накрутил соперника на фланге Савио и покатил поперек на Гарсию, который пробил в касание, но не попал в створ ворот.

20' Диагональ исполнял в штрафную Гарсия на ход Довбику, но вышел из ворот Вальес и забрал сферу в свои руки.

19' С угла поля навесил Молейро на линию вратарской, но на выходе забрал мяч в свои руки Гассанига.

18' Оторвался от опеки защитника Парк и прострелил вдоль ворот, но от ноги Гутьерреса сфера отправилась на угловой.

17' В центр поля получил по ногам Рамирес в борьбе против Гарсии. Штрафной удар исполнять будут игроки "Лас-Пальмас".

16' Зацепился за мяч на чужой половине поля Довбик и сбросил головой на ход Коуто, но тому защитники не позволили подобрать сферу.

15' Отдавал тонко Родригес в штрафную на ход Рамиресу, но того оттеснил грамотно от мяча корпусом Лопес.

14' Оторвался от опеки соперника Муньос по флангу и навесил в центр штрафной, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

13' С угла поля Рамирес навесил на ближнюю штангу, но здесь Гутьеррес оказался первым на мяче и вынес его обратно на фланг.

12' С правого фланга Муньос прострелил в центр штрафной, но здесь Лопес вынес сферу на угловой в подкате.

11' Повторы показали, что лицом отбил мяч Гассанига, что отправило голкипера в нокаут. Потребуется ему помощь медиков.

10' Нет гола! На силу пробил в нижний левый угол Рамирес, но Гассанига угадал направление полета мяча и в падении отбил сферу в сторону. Браво голкипер!

9' Все же арбитр не стал менять свое решение после повторов. Будет возможность у хозяев открыть счет в матче.

8' Пауза в матче. Самостоятельно пошел судья пересматривать прошлый эпизод на повторе. Возможно, пенальти будет отменен.

7' Ворвался на скорости Молейро в штрафную соперника, но здесь его в подкате уложил на газон Лопес. Пенальти тут же назначил арбитр в ворота гостей!

6' Со штрафного Синкгравен навесил на дальнюю штангу, но здесь головой не добрался до мяча Муньос.

5' По флангу отдавал пас Синкгравен на ход Молейро, но того на газон уложил руками Коуто. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

4' Убегал от соперника Парк по флангу и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника сфера полетела на угловой.

3' В центре поля Савио получил по ногам в борьбе против Парка. Штрафной удар исполнять будут игроки "Жироны".

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя желто-синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.