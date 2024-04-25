  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Лас-Пальмас
 
Позже
Жирона
Прогнозы 7
Лас-Пальмас 14.3% (1)
X 14.3% (1)
Жирона 71.4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лас-Пальмас
Ничья
Жирона
4.35
4.00
Реклама, fon.bet
4.00
Реклама, betboom.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Лас-Пальмас
Жирона

История личных встреч

Лас-Пальмас
Жирона

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

23 матча

30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
С
1:3
С
0:0
С
1:2
С
1:1
С
0:0
С
1:0
П
1:2
П
6:0
С
2:0
С
1:2
С
2:1
С
0:2
С
5:2
С
5:0
С
3:2
С
4:2
С
1:1
С
1:1
С
0:1
С
0:2
С
2:2
С
2:2

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.64
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.83
1.45

Среднее время на гол

49
61

Всего голов

40
28

Голов в среднем за матч

1.74
1.22

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

51
73

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 6 0.19
Мунир Эль-Хаддади 3 0.09
Кардона Марк 3 (1) 0.09
Муньос Хави 2 0.06
Молейро Альберто 2 0.06
Виера Хонатан 2 (2) 0.06
Пехиньо Франсиско 2 0.06
Херцог Хуанма 2 0.06
Рамирес Сандро 1 0.03
Кардона Серхи 1 0.03
Каба Сори 1 0.03
Бенито Рамирес 1 0.03
Эррера Кристиан 1 0.03
Суарес Алехандро 1 0.03
Араухо Хулиан 1 0.03
Коко Сауль 1 0.03
Парк Марвин 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 18 (4) 0.56
Савио III 8 0.25
Стуани Кристиан 8 0.25
Цыганков Виктор 6 0.19
Порту Кристиан 5 0.16
Мартин Иван 5 0.16
Эррера Янгель 4 0.13
Гарсия Алеш 3 0.09
Гарсия Эрик 3 0.09
Давид Лопес 2 0.06
Фернандес Валери 2 0.06
Коуто Ян 1 0.03
Гутьеррес Мигель 1 0.03
Блинд Дэйли 1 0.03
Мартинес Арнау 0 0
Торре Пабло 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Серхи 8 0
Родригес Кирьян 7 0
Коко Сауль 5 1
Муньос Хави 6 0
Суарес Алехандро 6 0
Перроне Максимо 6 0
Мармол Мика 4 1
Парк Марвин 5 0
Араухо Хулиан 4 0
Вальес Альваро 2 1
Кардона Марк 3 0
Луаодис Энзо 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Каба Сори 2 0
Синкгравен Дэйли 0 1
Аарон Эскандель 0 1
Виера Хонатан 1 0
Рамирес Сандро 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Молейро Альберто 1 0
Херцог Хуанма 1 0
Гарсия Пимьента 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Янгель 7 0
Гарсия Алеш 5 1
Стуани Кристиан 6 0
Коуто Ян 6 0
Савио III 5 0
Блинд Дэйли 5 0
Мартин Иван 5 0
Гутьеррес Мигель 4 0
Хуанпе Хуан 4 0
Мартинес Арнау 4 0
Мичел Мигель 2 1
Давид Лопес 3 0
Гассанига Пауло 2 0
Порту Кристиан 2 0
Гарсия Эрик 2 0
Хуан Карлос Мартин 1 0
Довбик Артём 1 0
Фернандес Валери 1 0
Кебе Ибрахима 1 0
Торре Пабло 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Жирона
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

6
5
Лас-Пальмас
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Жирона
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

12
42
Лас-Пальмас
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
25% (8)
31% (10)
Жирона
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
16% (5)
41% (13)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
25% (8)
47% (15)

Сухие победы

12
3

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

18
47

Голы по времени матча

Забито

18
25
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
3
17%
2
8%
1-15
1
6%
4
16%
16-30
1
6%
5
20%
31-45
4
22%
4
16%
46-60
3
17%
5
20%
61-75
6
33%
5
20%
76-90

Пропущено

14
23
3 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
1
7%
4
17%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
14%
6
26%
31-45
2
14%
6
26%
46-60
3
21%
2
9%
61-75
6
43%
3
13%
76-90

Забито

13
42
6 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 10
24 Не забивали 18
1
8%
6
14%
1-15
1
8%
5
12%
16-30
4
31%
9
21%
31-45
3
23%
6
14%
46-60
2
15%
4
10%
61-75
2
15%
12
29%
76-90

Пропущено

24
17
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
3
13%
4
24%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
5
21%
2
12%
31-45
3
13%
2
12%
46-60
6
25%
2
12%
61-75
5
21%
4
24%
76-90

Забито

31
67
11 В 1-м тайме 31
20 Во 2-м тайме 36
15 Забивали первыми 18
12 Не забивали 6
4
13%
8
12%
1-15
2
6%
9
13%
16-30
5
16%
14
21%
31-45
7
23%
10
15%
46-60
5
16%
9
13%
61-75
8
26%
17
25%
76-90

Пропущено

38
40
13 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 22
4
11%
8
20%
1-15
2
5%
5
13%
16-30
7
18%
8
20%
31-45
5
13%
8
20%
46-60
9
24%
4
10%
61-75
11
29%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1
Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2
Жирона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Жирона - Кадис 4:1 Атлетико М - Жирона 3:1 Жирона - Бетис 3:2 Хетафе - Жирона 1:0
Жирона - Осасуна 2:0 Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Жирона

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
5
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:0
6 раз 38%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
2:4
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%

Точный счет

1:0
7 раз 22%
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
3:0
3 раза 9%
2:4
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 41%
1
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
1
8 раз 25%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
4
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
2
5
11
1.5
11
5
1
15
2.5
9
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
12
4
4
12
1.5
7
9
1
15
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
13
0.5
Больше Меньше
26
6
9
23
1.5
18
14
2
30
2.5
12
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 32 25 6 1 70 - 22 81
2.
Барселона
 Заявка 32 21 7 4 64 - 37 70
3.
Жирона
 Заявка 32 21 5 6 67 - 40 68
4.
Атлетико М
 Заявка 32 19 4 9 59 - 38 61
5.
Атлетик Б
 Заявка 32 16 10 6 52 - 30 58
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 32 13 12 7 46 - 34 51
7.
Бетис
 Заявка 32 12 12 8 40 - 38 48
8.
Валенсия
 Заявка 32 13 8 11 35 - 34 47
9.
Вильярреал
 Заявка 32 11 9 12 51 - 55 42
10.
Хетафе
 Заявка 32 9 13 10 38 - 44 40
11.
Осасуна
 Заявка 32 11 6 15 37 - 46 39
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 32 10 7 15 30 - 39 37
13.
Севилья
 Заявка 32 9 10 13 41 - 45 37
14.
Алавес
 Заявка 32 9 8 15 28 - 38 35
15.
Райо Вальекано
 Заявка 32 7 13 12 27 - 39 34
16.
Сельта
 Заявка 32 7 10 15 37 - 47 31
17.
Мальорка
 Заявка 32 6 13 13 26 - 38 31
18.
Кадис
 Заявка 32 4 13 15 22 - 45 25
19.
Гранада
 Заявка 32 3 9 20 33 - 61 18
20.
Альмерия
 Заявка 32 1 11 20 31 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 14 2 0 40 - 9 44
2.
Атлетико М
 Заявка 16 14 1 1 37 - 17 43
3.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 42 - 17 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
5.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 16 8 5 3 19 - 10 29
8.
Хетафе
 Заявка 16 8 5 3 19 - 15 29
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 6 3 23 - 17 24
10.
Алавес
 Заявка 16 7 3 6 17 - 17 24
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 15 22
12.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
13.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
14.
Севилья
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
15.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
16.
Кадис
 Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
17.
Сельта
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
18.
Райо Вальекано
 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
19.
Гранада
 Заявка 16 3 6 7 20 - 26 15
20.
Альмерия
 Заявка 16 0 8 8 15 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 30 - 13 37
2.
Барселона
 Заявка 16 9 6 1 30 - 18 33
3.
Жирона
 Заявка 16 8 3 5 25 - 23 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Вильярреал
 Заявка 16 6 5 5 25 - 29 23
6.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
7.
Атлетико М
 Заявка 16 5 3 8 22 - 21 18
8.
Осасуна
 Заявка 16 5 3 8 20 - 24 18
9.
Валенсия
 Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
10.
Бетис
 Заявка 16 4 6 6 17 - 24 18
11.
Севилья
 Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 4 3 9 13 - 24 15
14.
Сельта
 Заявка 16 3 5 8 23 - 29 14
15.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
16.
Хетафе
 Заявка 16 1 8 7 19 - 29 11
17.
Мальорка
 Заявка 16 1 6 9 12 - 25 9
18.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
19.
Кадис
 Заявка 16 0 6 10 8 - 27 6
20.
Гранада
 Заявка 16 0 3 13 13 - 35 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 18 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 17 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Вильярреал Сорлот Александр 15 (5)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Альмерия Рамазани Ларжи 2 9
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лас-Пальмас - Жирона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 апреля 2024, осталось 1 день 14 часов 10 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 4 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 7
    Лас-Пальмас 14.3% (1)
    X 14.3% (1)
    Жирона 71.4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лас-Пальмас
    Ничья
    Жирона
    4.35
    4.00
    Реклама, fon.bet
    4.00
    Реклама, betboom.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лас-Пальмас - Жирона онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас - Жирона

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    12.5% (1)
    Ничья
    12.5% (1)
    Жирона
    75% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (2)
    Меньше
    66.67% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (3)
    Нет
    50% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Жирона
    25% (2)
    0:1 Жирона
    25% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лас-Пальмас
    Жирона
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный