Тур: 33. Стадион: Гран Канария.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лас-Пальмас
Жирона
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
23 матча
30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.64
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.83
1.45
Среднее время на гол
49
61
Всего голов
40
28
Голов в среднем за матч
1.74
1.22
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
51
73
Бомбардиры внутри турнира
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Кирьян
|6
|0.19
|Мунир Эль-Хаддади
|3
|0.09
|Кардона Марк
|3 (1)
|0.09
|Муньос Хави
|2
|0.06
|Молейро Альберто
|2
|0.06
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.06
|Пехиньо Франсиско
|2
|0.06
|Херцог Хуанма
|2
|0.06
|Рамирес Сандро
|1
|0.03
|Кардона Серхи
|1
|0.03
|Каба Сори
|1
|0.03
|Бенито Рамирес
|1
|0.03
|Эррера Кристиан
|1
|0.03
|Суарес Алехандро
|1
|0.03
|Араухо Хулиан
|1
|0.03
|Коко Сауль
|1
|0.03
|Парк Марвин
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|18 (4)
|0.56
|Савио III
|8
|0.25
|Стуани Кристиан
|8
|0.25
|Цыганков Виктор
|6
|0.19
|Порту Кристиан
|5
|0.16
|Мартин Иван
|5
|0.16
|Эррера Янгель
|4
|0.13
|Гарсия Алеш
|3
|0.09
|Гарсия Эрик
|3
|0.09
|Давид Лопес
|2
|0.06
|Фернандес Валери
|2
|0.06
|Коуто Ян
|1
|0.03
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.03
|Блинд Дэйли
|1
|0.03
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Торре Пабло
|0
|0
Карточки
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Серхи
|8
|0
|Родригес Кирьян
|7
|0
|Коко Сауль
|5
|1
|Муньос Хави
|6
|0
|Суарес Алехандро
|6
|0
|Перроне Максимо
|6
|0
|Мармол Мика
|4
|1
|Парк Марвин
|5
|0
|Араухо Хулиан
|4
|0
|Вальес Альваро
|2
|1
|Кардона Марк
|3
|0
|Луаодис Энзо
|3
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Синкгравен Дэйли
|0
|1
|Аарон Эскандель
|0
|1
|Виера Хонатан
|1
|0
|Рамирес Сандро
|1
|0
|Эррера Кристиан
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Молейро Альберто
|1
|0
|Херцог Хуанма
|1
|0
|Гарсия Пимьента
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Янгель
|7
|0
|Гарсия Алеш
|5
|1
|Стуани Кристиан
|6
|0
|Коуто Ян
|6
|0
|Савио III
|5
|0
|Блинд Дэйли
|5
|0
|Мартин Иван
|5
|0
|Гутьеррес Мигель
|4
|0
|Хуанпе Хуан
|4
|0
|Мартинес Арнау
|4
|0
|Мичел Мигель
|2
|1
|Давид Лопес
|3
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Гарсия Эрик
|2
|0
|Хуан Карлос Мартин
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
|Торре Пабло
|1
|0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Жирона
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
6
5
Лас-Пальмас
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Жирона
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
12
42
Лас-Пальмас
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
25% (8)
31% (10)
Жирона
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
16% (5)
41% (13)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
25% (8)
47% (15)
Сухие победы
12
3
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
18
47
Голы по времени матча
Забито
18
25
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
3
17%
2
8%
1-15
1
6%
4
16%
16-30
1
6%
5
20%
31-45
4
22%
4
16%
46-60
3
17%
5
20%
61-75
6
33%
5
20%
76-90
Пропущено
14
23
3 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
1
7%
4
17%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
14%
6
26%
31-45
2
14%
6
26%
46-60
3
21%
2
9%
61-75
6
43%
3
13%
76-90
Забито
13
42
6 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 10
24 Не забивали 18
1
8%
6
14%
1-15
1
8%
5
12%
16-30
4
31%
9
21%
31-45
3
23%
6
14%
46-60
2
15%
4
10%
61-75
2
15%
12
29%
76-90
Пропущено
24
17
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
3
13%
4
24%
1-15
2
8%
3
18%
16-30
5
21%
2
12%
31-45
3
13%
2
12%
46-60
6
25%
2
12%
61-75
5
21%
4
24%
76-90
Забито
31
67
11 В 1-м тайме 31
20 Во 2-м тайме 36
15 Забивали первыми 18
12 Не забивали 6
4
13%
8
12%
1-15
2
6%
9
13%
16-30
5
16%
14
21%
31-45
7
23%
10
15%
46-60
5
16%
9
13%
61-75
8
26%
17
25%
76-90
Пропущено
38
40
13 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 22
4
11%
8
20%
1-15
2
5%
5
13%
16-30
7
18%
8
20%
31-45
5
13%
8
20%
46-60
9
24%
4
10%
61-75
11
29%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лас-Пальмас
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1
Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2
Жирона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Жирона - Кадис 4:1 Атлетико М - Жирона 3:1 Жирона - Бетис 3:2 Хетафе - Жирона 1:0
Жирона - Осасуна 2:0 Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4
Результаты матчей
Лас-Пальмас
Жирона
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
5
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:0
6 раз 38%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
2:4
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
Точный счет
1:0
7 раз 22%
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
3:0
3 раза 9%
2:4
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 41%
1
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
1
8 раз 25%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
4
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Лас-Пальмас
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
142
511
115
115
97
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
124
412
79
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1913
Больше Меньше
266
923
1814
230
1220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|25
|6
|1
|70 - 22
|81
|2.
|Заявка
|32
|21
|7
|4
|64 - 37
|70
|3.
|Заявка
|32
|21
|5
|6
|67 - 40
|68
|4.
|Заявка
|32
|19
|4
|9
|59 - 38
|61
|5.
|Заявка
|32
|16
|10
|6
|52 - 30
|58
|6.
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|46 - 34
|51
|7.
|Заявка
|32
|12
|12
|8
|40 - 38
|48
|8.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|35 - 34
|47
|9.
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|51 - 55
|42
|10.
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|38 - 44
|40
|11.
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|37 - 46
|39
|12.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|30 - 39
|37
|13.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|41 - 45
|37
|14.
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|28 - 38
|35
|15.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|27 - 39
|34
|16.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|37 - 47
|31
|17.
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|26 - 38
|31
|18.
|Заявка
|32
|4
|13
|15
|22 - 45
|25
|19.
|Заявка
|32
|3
|9
|20
|33 - 61
|18
|20.
|Заявка
|32
|1
|11
|20
|31 - 64
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|40 - 9
|44
|2.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|37 - 17
|43
|3.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|42 - 17
|41
|4.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 10
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 15
|29
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 17
|24
|10.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|17 - 17
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|16.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|14 - 18
|19
|17.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 23
|17
|19.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 26
|15
|20.
|Заявка
|16
|0
|8
|8
|15 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|30 - 13
|37
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 18
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 23
|27
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 29
|23
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 21
|18
|8.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 24
|18
|9.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 24
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 24
|15
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 29
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|16.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|19 - 29
|11
|17.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|12 - 25
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|19.
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|8 - 27
|6
|20.
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 35
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|18 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|17 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|15 (5)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Альмерия
|Рамазани Ларжи
|2 9
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лас-Пальмас - Жирона
Исход игры
Лас-Пальмас
12.5% (1)
Ничья
12.5% (1)
Жирона
75% (6)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (2)
Меньше
66.67% (4)
Обе команды забьют
Да
50% (3)
Нет
50% (3)
Популярный счёт
1:2 Жирона
25% (2)
0:1 Жирона
25% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!