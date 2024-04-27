Тур: 33. Стадион: Повер Хорзе Стадиум. Зрители: 7874 Главный судья: Куадра Гильермо
0'
26' Желтая карточкаАльдерете Омар
0:1
27' ГолГринвуд Мэйсон
38' Желтая карточкаМонтес Сесар
1:1
41' ГолЛосано Энтони
1:2
48' ГолГринвуд Мэйсон
50' Желтая карточкаЭмбарба Адриан
55' Желтая карточкаРобертоне Лукас
60' Желтая карточкаГринвуд Мэйсон
1:3
61' ГолМата Хайме
86' Желтая карточкаВиера Хонатан
86' Желтая карточкаМартин Хорхе
90' Вторая желтая карточкаВиера Хонатан
90' Желтая карточкаСантьяго Хесус
90'+5
Ход матча
26'
27'
0:1
38'
41'
1:1
48'
1:2
50'
55'
60'
61'
1:3
86'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
7 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 5
-
9 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 31
-
4 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
373 Количество передач 317
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Пубиль
Марк
22
Монтес
Сесар
24
Ланга
Бруну
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
14
Латаса
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Пубиль МаркЗащитник
-
22 Монтес СесарЗащитник
- Защитник
-
24 Ланга БрунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Пенья МаркосПолузащитник
-
38 Ромеро ЛукаПолузащитник
-
23 Коне ИбраимаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мель Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
36 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Мартин ХорхеПолузащитник
- Нападающий
-
31 Таллал Ясин
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Альмерия
Хетафе
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
19 матчей
31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1
1.1
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
2.1
0.89
Среднее время на гол
42
101
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
1.58
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
57
90
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|6
|0.18
|Баптистао Лео
|5
|0.15
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.12
|Рамазани Ларжи
|3
|0.09
|Эмбарба Адриан
|3 (1)
|0.09
|Гонсалес Эдгар
|2
|0.06
|Лосано Энтони
|2
|0.06
|Акиеме Серхио
|2
|0.06
|Ромеро Лука
|2
|0.06
|Пубиль Марк
|1
|0.03
|Каики Да Силва
|1
|0.03
|Марко Милованович I
|1
|0.03
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Виера Хонатан
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Брандарис Хуан
|0
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|15 (4)
|0.45
|Гринвуд Мэйсон
|8 (2)
|0.24
|Мата Хайме
|5
|0.15
|Максимович Неманья
|4
|0.12
|Латаса Хуан
|3
|0.09
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.03
|Митрович Стефан
|1
|0.03
|Оскар Родригес
|1
|0.03
|Альварес Гастон
|1
|0.03
|Сантьяго Хесус
|1
|0.03
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Мориба Илайкс
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Унал Энес
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамазани Ларжи
|9
|2
|Робертоне Лукас
|10
|0
|Гонсалес Эдгар
|6
|1
|Баптистао Лео
|6
|1
|Баба Иддрису
|5
|0
|Эмбарба Адриан
|4
|0
|Монтес Сесар
|4
|0
|Лопи Дион
|4
|0
|Гаизка Гаритано
|2
|1
|Виера Хонатан
|2
|1
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Брандарис Хуан
|3
|0
|Посо Алехандро
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Ланга Бруну
|1
|1
|Акиеме Серхио
|2
|0
|Радованович Александар
|2
|0
|Суарес Луис III
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|2
|0
|Каики Да Силва
|2
|0
|Пубиль Марк
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Максимиану Луиш
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
|Пенья Маркос
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|12
|1
|Мата Хайме
|9
|1
|Дамиан Суарес
|7
|1
|Альдерете Омар
|7
|1
|Оскар Родригес
|8
|0
|Рико Диего
|8
|0
|Гринвуд Мэйсон
|6
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|2
|Кармона Хосе Анхель
|7
|0
|Латаса Хуан
|5
|1
|Хосе Бордалас
|5
|1
|Милья Луис
|6
|0
|Альварес Гастон
|6
|0
|Аленья Карлес
|5
|0
|Иглесиас Хуан
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Мориба Илайкс
|3
|0
|Сантьяго Хесус
|3
|0
|Лосано Энтони
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Мартин Хорхе
|1
|0
Результаты матчей
Альмерия
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Хетафе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
16
16
Альмерия
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Хетафе
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
30
5
Упущенные победы
5
19
Альмерия
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (9)
45% (15)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Хетафе
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
30
6
Упущенные победы
21
35
Голы по времени матча
Забито
16
22
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
23 Не забивали 22
1
6%
5
23%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
5
31%
4
18%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
4
25%
3
14%
61-75
2
13%
5
23%
76-90
Пропущено
33
30
13 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
5
15%
4
13%
1-15
7
21%
2
7%
16-30
1
3%
8
27%
31-45
4
12%
4
13%
46-60
7
21%
7
23%
61-75
9
27%
5
17%
76-90
Забито
16
19
10 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
5
31%
2
11%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
3
19%
8
42%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
5
26%
76-90
Пропущено
34
15
17 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 9
4
12%
5
33%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
9
26%
3
20%
31-45
5
15%
5
33%
46-60
5
15%
1
7%
61-75
7
21%
1
7%
76-90
Забито
32
41
18 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 15
11 Не забивали 11
6
19%
7
17%
1-15
4
13%
5
12%
16-30
8
25%
12
29%
29%
31-45
3
9%
4
10%
46-60
7
22%
3
7%
61-75
4
13%
10
24%
76-90
Пропущено
67
45
30 В 1-м тайме 22
37 Во 2-м тайме 23
19 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 23
9
13%
9
20%
1-15
11
16%
2
4%
16-30
10
15%
11
24%
31-45
9
13%
9
20%
46-60
12
18%
8
18%
61-75
16
24%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Альмерия - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Альмерия - Осасуна 0:3 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1
Альмерия - Севилья 2:2 Сельта - Альмерия 1:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Гранада - Альмерия 1:1 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1
Хетафе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Севилья 0:1 Хетафе - Жирона 1:0
Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Барселона - Хетафе 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 3:2 Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2
Результаты матчей
Альмерия
Хетафе
Точный счет
0:0
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
Точный счет
2:1
4 раза 12%
0:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
3:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
0
11 раз 33%
1
10 раз 30%
3
7 раз 21%
2
5 раз 15%
Тоталы голов в матче
Альмерия
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
115
512
511
116
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
116
412
710
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
2211
924
1221
132
726
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|6
|1
|71 - 22
|84
|2.
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|69 - 40
|71
|3.
|Заявка
|32
|21
|7
|4
|64 - 37
|70
|4.
|Заявка
|32
|19
|4
|9
|59 - 38
|61
|5.
|Заявка
|32
|16
|10
|6
|52 - 30
|58
|6.
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|46 - 35
|51
|7.
|Заявка
|32
|12
|12
|8
|40 - 38
|48
|8.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|35 - 34
|47
|9.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|41 - 45
|43
|10.
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|51 - 55
|42
|11.
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|37 - 46
|39
|12.
|3:0 Заявка
|33
|10
|8
|15
|31 - 38
|38
|13.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|41 - 45
|37
|14.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|30 - 41
|37
|15.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|27 - 39
|34
|16.
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|26 - 38
|31
|17.
|0:3 Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 50
|31
|18.
|Заявка
|32
|4
|13
|15
|22 - 45
|25
|19.
|Заявка
|32
|3
|9
|20
|33 - 61
|18
|20.
|Заявка
|33
|1
|11
|21
|32 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|40 - 9
|44
|2.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|37 - 17
|43
|3.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|42 - 17
|41
|4.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 10
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 15
|29
|9.
|3:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 17
|27
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 18
|24
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|16.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|14 - 18
|19
|17.
|0:3 Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 23
|17
|19.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 26
|15
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 13
|40
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 18
|33
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 29
|23
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 21
|18
|8.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 24
|18
|9.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 24
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 24
|15
|14.
|0:3 Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|22 - 30
|14
|16.
|3:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|12 - 25
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|19.
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|8 - 27
|6
|20.
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 35
|3
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- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|19 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|17 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|15 (5)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
|Альмерия
|Рамазани Ларжи
|2 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Альмерия 1:3 Хетафе
Исход игры
Альмерия
14.2% (16)
Ничья
54.9% (62)
Хетафе
31% (35)
Тотал 2.5
Больше
29.09% (32)
Меньше
70.91% (78)
Обе команды забьют
Да
78.18% (86)
Нет
21.82% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.7% (55)
1:2 Хетафе
17.7% (20)
0:1 Хетафе
10.6% (12)
2:1 Альмерия
7.1% (8)
1:0 Альмерия
6.2% (7)
0:0 Ничья
3.5% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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