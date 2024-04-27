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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 7874 Главный судья: Куадра Гильермо
Альмерия
1:3
Конец матча
Хетафе
0'
26' Желтая карточка
Альдерете Омар
0:1
27' Гол
Гринвуд Мэйсон
38' Желтая карточка
Монтес Сесар
1:1
41' Гол
Лосано Энтони
1:2
48' Гол
Гринвуд Мэйсон
50' Желтая карточка
Эмбарба Адриан
55' Желтая карточка
Робертоне Лукас
60' Желтая карточка
Гринвуд Мэйсон
1:3
61' Гол
Мата Хайме
86' Желтая карточка
Виера Хонатан
86' Желтая карточка
Мартин Хорхе
90' Вторая желтая карточка
Виера Хонатан
90' Желтая карточка
Сантьяго Хесус
90'+5

Ход матча

26'
 
Альдерете Омар
27'
0:1
Гринвуд Мэйсон
(Мориба Илайкс)
38'
Монтес Сесар
 
41'
Лосано Энтони
1:1
46'
 
Мата Хайме
Латаса Хуан
46'
Гонсалес Эдгар
Лопи Дион
 
48'
1:2
Гринвуд Мэйсон
50'
Эмбарба Адриан
 
55'
Робертоне Лукас
 
57'
 
Мартин Хорхе
Оскар Родригес
60'
 
Гринвуд Мэйсон
61'
1:3
Мата Хайме
(Гринвуд Мэйсон)
62'
Аррибас Серхио
Робертоне Лукас
 
68'
 
Сантьяго Хесус
Мориба Илайкс
70'
Пенья Маркос
Баптистао Лео
 
80'
 
Альварес Гастон
Милья Луис
80'
Ромеро Лука
Монтес Сесар
 
80'
 
Риско Альберто
Кармона Хосе Анхель
86'
Виера Хонатан
 
86'
 
Мартин Хорхе
90'
Виера Хонатан
 
90'
 
Сантьяго Хесус

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 31
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 373 Количество передач 317
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Альмерия 14.2% (16)
X 54.9% (62)
Хетафе 31% (35)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Максимиану
Луиш
18
Пубиль
Марк
22
Монтес
Сесар
21
Брандарис
Хуан
24
Ланга
Бруну
6
Лопи
Дион
5
Робертоне
Лукас
12
Баптистао
Лео
8
Виера
Хонатан
10
Эмбарба
Адриан
15
Лосано
Энтони
13
Сория
Давид
18
Кармона
Хосе
Анхель
2
Дьене
Даконам
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
24
Мориба
Илайкс
5
Милья
Луис
12
Гринвуд
Мэйсон
20
Максимович
Неманья
9
Оскар
Родригес
14
Латаса
Хуан
Альмерия
4-2-3-1
Хетафе
4-2-3-1

История личных встреч

Альмерия
Хетафе

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

19 матчей

31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
С
4:0
С
0:1
П
1:0
КК
1:0
КК
1:1
П
1:0
П
1:0
П
2:2
П
2:0
П
2:3
П
2:2
П
1:0
П
2:1
П
2:2
ПД
4:2
ПД
0:2

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1
1.1

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

2.1
0.89

Среднее время на гол

42
101

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.58
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

57
90

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 6 0.18
Баптистао Лео 5 0.15
Суарес Луис III 4 (1) 0.12
Рамазани Ларжи 3 0.09
Эмбарба Адриан 3 (1) 0.09
Гонсалес Эдгар 2 0.06
Лосано Энтони 2 0.06
Акиеме Серхио 2 0.06
Ромеро Лука 2 0.06
Пубиль Марк 1 0.03
Каики Да Силва 1 0.03
Марко Милованович I 1 0.03
Робертоне Лукас 0 0
Виера Хонатан 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0
Сентельес Алехандро 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 15 (4) 0.45
Гринвуд Мэйсон 8 (2) 0.24
Мата Хайме 5 0.15
Максимович Неманья 4 0.12
Латаса Хуан 3 0.09
Аленья Карлес 1 0.03
Кармона Хосе Анхель 1 0.03
Митрович Стефан 1 0.03
Оскар Родригес 1 0.03
Альварес Гастон 1 0.03
Сантьяго Хесус 1 0.03
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Мориба Илайкс 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Унал Энес 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамазани Ларжи 9 2
Робертоне Лукас 10 0
Гонсалес Эдгар 6 1
Баптистао Лео 6 1
Баба Иддрису 5 0
Эмбарба Адриан 4 0
Монтес Сесар 4 0
Лопи Дион 4 0
Гаизка Гаритано 2 1
Виера Хонатан 2 1
Мелеро Гонсало 3 0
Брандарис Хуан 3 0
Посо Алехандро 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Ланга Бруну 1 1
Акиеме Серхио 2 0
Радованович Александар 2 0
Суарес Луис III 2 0
Сентельес Алехандро 2 0
Каики Да Силва 2 0
Пубиль Марк 2 0
Морено Висенте 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Ромеро Лука 1 0
Пенья Маркос 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 12 1
Мата Хайме 9 1
Дамиан Суарес 7 1
Альдерете Омар 7 1
Оскар Родригес 8 0
Рико Диего 8 0
Гринвуд Мэйсон 6 1
Дуарте Домингуш 4 2
Кармона Хосе Анхель 7 0
Латаса Хуан 5 1
Хосе Бордалас 5 1
Милья Луис 6 0
Альварес Гастон 6 0
Аленья Карлес 5 0
Иглесиас Хуан 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Сория Давид 3 0
Митрович Стефан 3 0
Максимович Неманья 3 0
Мориба Илайкс 3 0
Сантьяго Хесус 3 0
Лосано Энтони 2 0
Майораль Борха 2 0
Порту Кристиан 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Мартин Хорхе 1 0

Результаты матчей

Альмерия
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Хетафе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

16
16
Альмерия
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Хетафе
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

30
5

Упущенные победы

5
19
Альмерия
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (9)
45% (15)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Хетафе
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

30
6

Упущенные победы

21
35

Голы по времени матча

Забито

16
22
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
23 Не забивали 22
1
6%
5
23%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
5
31%
4
18%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
4
25%
3
14%
61-75
2
13%
5
23%
76-90

Пропущено

33
30
13 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
5
15%
4
13%
1-15
7
21%
2
7%
16-30
1
3%
8
27%
31-45
4
12%
4
13%
46-60
7
21%
7
23%
61-75
9
27%
5
17%
76-90

Забито

16
19
10 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
5
31%
2
11%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
3
19%
8
42%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
5
26%
76-90

Пропущено

34
15
17 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 9
4
12%
5
33%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
9
26%
3
20%
31-45
5
15%
5
33%
46-60
5
15%
1
7%
61-75
7
21%
1
7%
76-90

Забито

32
41
18 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 15
11 Не забивали 11
6
19%
7
17%
1-15
4
13%
5
12%
16-30
8
25%
12
29%
29%
31-45
3
9%
4
10%
46-60
7
22%
3
7%
61-75
4
13%
10
24%
76-90

Пропущено

67
45
30 В 1-м тайме 22
37 Во 2-м тайме 23
19 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 23
9
13%
9
20%
1-15
11
16%
2
4%
16-30
10
15%
11
24%
31-45
9
13%
9
20%
46-60
12
18%
8
18%
61-75
16
24%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Альмерия - Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Альмерия - Осасуна 0:3 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1
Альмерия - Севилья 2:2 Сельта - Альмерия 1:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Гранада - Альмерия 1:1 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1
Хетафе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Севилья 0:1 Хетафе - Жирона 1:0
Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Барселона - Хетафе 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 3:2 Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2

Результаты матчей

Альмерия
Хетафе

Точный счет

0:0
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%

Точный счет

2:1
4 раза 12%
0:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
3:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
0
11 раз 33%
1
10 раз 30%
3
7 раз 21%
2
5 раз 15%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
11
5
5
12
1.5
5
11
1
16
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
6
4
12
1.5
7
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
11
0.5
Больше Меньше
22
11
9
24
1.5
12
21
1
32
2.5
7
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 33 26 6 1 71 - 22 84
2.
Жирона
 Заявка 33 22 5 6 69 - 40 71
3.
Барселона
 Заявка 32 21 7 4 64 - 37 70
4.
Атлетико М
 Заявка 32 19 4 9 59 - 38 61
5.
Атлетик Б
 Заявка 32 16 10 6 52 - 30 58
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 33 13 12 8 46 - 35 51
7.
Бетис
 Заявка 32 12 12 8 40 - 38 48
8.
Валенсия
 Заявка 32 13 8 11 35 - 34 47
9.
Хетафе
 Заявка 33 10 13 10 41 - 45 43
10.
Вильярреал
 Заявка 32 11 9 12 51 - 55 42
11.
Осасуна
 Заявка 32 11 6 15 37 - 46 39
12.
Алавес
 3:0 Заявка 33 10 8 15 31 - 38 38
13.
Севилья
 Заявка 32 9 10 13 41 - 45 37
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 33 10 7 16 30 - 41 37
15.
Райо Вальекано
 Заявка 32 7 13 12 27 - 39 34
16.
Мальорка
 Заявка 32 6 13 13 26 - 38 31
17.
Сельта
 0:3 Заявка 33 7 10 16 37 - 50 31
18.
Кадис
 Заявка 32 4 13 15 22 - 45 25
19.
Гранада
 Заявка 32 3 9 20 33 - 61 18
20.
Альмерия
 Заявка 33 1 11 21 32 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 14 2 0 40 - 9 44
2.
Атлетико М
 Заявка 16 14 1 1 37 - 17 43
3.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 42 - 17 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
5.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 16 8 5 3 19 - 10 29
8.
Хетафе
 Заявка 16 8 5 3 19 - 15 29
9.
Алавес
 3:0 Заявка 17 8 3 6 20 - 17 27
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 6 6 4 23 - 18 24
11.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 17 22
13.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
14.
Севилья
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
15.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
16.
Кадис
 Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
17.
Сельта
 0:3 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
18.
Райо Вальекано
 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
19.
Гранада
 Заявка 16 3 6 7 20 - 26 15
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 8 9 16 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 31 - 13 40
2.
Барселона
 Заявка 16 9 6 1 30 - 18 33
3.
Жирона
 Заявка 17 9 3 5 27 - 23 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Вильярреал
 Заявка 16 6 5 5 25 - 29 23
6.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
7.
Атлетико М
 Заявка 16 5 3 8 22 - 21 18
8.
Осасуна
 Заявка 16 5 3 8 20 - 24 18
9.
Валенсия
 Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
10.
Бетис
 Заявка 16 4 6 6 17 - 24 18
11.
Севилья
 Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 4 3 9 13 - 24 15
14.
Сельта
 0:3 Заявка 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Хетафе
 Заявка 17 2 8 7 22 - 30 14
16.
Алавес
 3:0 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Мальорка
 Заявка 16 1 6 9 12 - 25 9
18.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
19.
Кадис
 Заявка 16 0 6 10 8 - 27 6
20.
Гранада
 Заявка 16 0 3 13 13 - 35 3
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 19 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 17 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Вильярреал Сорлот Александр 15 (5)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Альмерия Рамазани Ларжи 2 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Альмерия: 55%, Хетафе: 45%.
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 7874 болельщиков
  • 94'
    Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Ромеро Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Мата Хайме наказан за толчок Эмбарба Адриан
  • 93'
    Матч возобновлен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power Horse Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Альмерия 14.2% (16)
    X 54.9% (62)
    Хетафе 31% (35)
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    Где смотреть матч Альмерия 1:3 Хетафе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Альмерия 1:3 Хетафе

    Исход игры
    Альмерия
    14.2% (16)
    Ничья
    54.9% (62)
    Хетафе
    31% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.09% (32)
    Меньше
    70.91% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    78.18% (86)
    Нет
    21.82% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.7% (55)
    1:2 Хетафе
    17.7% (20)
    0:1 Хетафе
    10.6% (12)
    2:1 Альмерия
    7.1% (8)
    1:0 Альмерия
    6.2% (7)
    0:0 Ничья
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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