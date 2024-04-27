Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Брандарис Хуан завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

49' Баптистао Лео нанес удар головой, но Давид Сория спокойно отбил мяч.

49' Эмбарба Адриан из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Оскар Родригес не смог попасть в створ ударом издали

44' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Г О О О О Л - Лосано Энтони первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

41' Хорошую попытку сделал Эмбарба Адриан . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Матч возобновлен

39' Мориба Илайкс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Монтес Сесар совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Эмбарба Адриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Удар от ворот произведет Хетафе

35' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Хорошую попытку сделал Эмбарба Адриан . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Виера Хонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Хетафе

31' Эмбарба Адриан из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Лопи Дион пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

28' Лопи Дион плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

27' Г О О О О Л - Гринвуд Мэйсон забивает с левой ноги!

27' Мориба Илайкс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Мориба Илайкс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Альдерете Омар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

22' Удар от ворот произведет Альмерия

21' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Матч возобновлен

18' Ланга Бруну на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Альмерия

9' Альдерете Омар решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

7' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Хетафе

5' Дьене Даконам пробует нанести удар издали, но Луис Максимиано ловит мяч

5' Милья Луис из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Альдерете Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Виера Хонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Кармона Хосе Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хетафе начинает с центра поля