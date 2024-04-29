Тур: 33. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса. Главный судья: Де Бургос Рикардо
Прогноз на матч от Liveresult
23
Кунде
Жюль
33
Кубарси
Пау
16
Лопес
Фермин
27
Ямаль
Ламин
11
Рафинья
Диас
21
Васкес
Хесус
18
Пепелу
9
Дуро
Уго
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
-
33 Кубарси ПауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лопес ФерминПолузащитник
-
27 Ямаль ЛаминНападающий
- Нападающий
-
11 Рафинья ДиасНападающий
- Запасные игроки
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
31 Кочен ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Форт ЭкторЗащитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Касадо МаркПолузащитник
-
14 Фелиш ЖоауНападающий
-
19 Роке ВиторНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Васкес ХесусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 ПепелуПолузащитник
-
16 Лопес ДиегоПолузащитник
- Нападающий
-
9 Дуро УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
31 Ирансо РубоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Амалла СелимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Барселона
Валенсия
27 матчей
88.9%
11.1%
24 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.6%
18.5%
25 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
86.7%
13.3%
0 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 2 победы
42 матча
57.1%
31%
11.9%
24 победы 13 ничьих 5 побед
Первый тайм
35.7%
45.2%
19.1%
15 побед 19 ничьих 8 побед
Второй тайм
59.5%
35.7%
4.8%
25 побед 15 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
57
34
Голов в среднем за матч
2.71
1.62
Среднее время на гол
33
55
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.1
0.95
Среднее время на гол
82
94
Всего голов
80
54
Голов в среднем за матч
1.9
1.29
Тотал матчей
2.5
41
Больше 98%
Меньше 2%
1
35
Больше 83%
Меньше 17%
7
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
17
Больше 40%
Меньше 60%
25
11
Больше 26%
Меньше 74%
31
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
Среднее время на гол
47
70
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|13 (3)
|0.41
|Фелиш Жоау
|7
|0.22
|Торрес Ферран
|7
|0.22
|Рафинья Диас
|5
|0.16
|Гюндоган Илкай
|5 (1)
|0.16
|Ямаль Ламин
|4
|0.13
|Лопес Фермин
|4
|0.13
|Роберто Серхи
|3
|0.09
|Канселу Жоау
|2
|0.06
|Педри
|2
|0.06
|Де Йонг Френки
|2
|0.06
|Роке Витор
|2
|0.06
|Кристенсен Андреас
|1
|0.03
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|Гави
|1
|0.03
|Араухо Рональд
|1
|0.03
|Гиу Марк
|1
|0.03
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Форт Эктор
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|12
|0.38
|Пепелу
|5 (5)
|0.16
|Герра Хавьер
|4
|0.13
|Ногуэроль Диего Лопес
|3
|0.09
|Яремчук Роман
|3
|0.09
|Алмейда Андре IV
|2
|0.06
|Перес Фран
|1
|0.03
|Гайя Хосе
|1
|0.03
|Каньос Серхи
|1
|0.03
|Васкес Хесус
|1
|0.03
|Дьякаби Муктар
|1
|0.03
|Гильямон Уго
|1
|0.03
|Корреа Тьерри
|0
|0
|Гонсалес Уго
|0
|0
|Амалла Селим
|0
|0
|Мари Альберто
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хави Эрнандес
|6
|2
|Де Йонг Френки
|7
|0
|Левандовски Роберт
|5
|0
|Иньиго Мартинес
|5
|0
|Канселу Жоау
|5
|0
|Араухо Рональд
|5
|0
|Гави
|5
|0
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|Гюндоган Илкай
|4
|0
|Кристенсен Андреас
|4
|0
|Рафинья Диас
|2
|1
|Роке Витор
|2
|1
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Роберто Серхи
|3
|0
|Кунде Жюль
|3
|0
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Педри
|3
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Лопес Фермин
|2
|0
|Ямаль Ламин
|2
|0
|Кубарси Пау
|2
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Паулиста
|5
|1
|Дьякаби Муктар
|6
|0
|Гильямон Уго
|6
|0
|Амалла Селим
|4
|1
|Герра Хавьер
|3
|1
|Гайя Хосе
|4
|0
|Перес Фран
|4
|0
|Пепелу
|4
|0
|Корреа Тьерри
|2
|1
|Дуро Уго
|3
|0
|Мамардашвили Георгий
|3
|0
|Бараха Рубен
|2
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Яремчук Роман
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0
|Москера Кристиан
|2
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Гонсалес Петер
|1
|0
|Гасиоровски Ярек
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
13% (2)
19% (3)
Валенсия
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
8
8
Барселона
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Валенсия
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
27
17
Барселона
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
25% (8)
38% (12)
Валенсия
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (5)
47% (15)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
3
12
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
35
25
Голы по времени матча
Забито
32
17
8 В 1-м тайме 5
24 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
17 Не забивали 21
2
6%
3
18%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
2
6%
1
6%
31-45
5
16%
3
18%
46-60
7
22%
4
24%
61-75
12
38%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
21
23
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
2
10%
2
9%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
4
19%
4
17%
31-45
2
10%
6
26%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
8
38%
8
35%
76-90
Забито
29
19
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
3
10%
4
21%
1-15
2
7%
5
26%
16-30
6
21%
3
16%
31-45
5
17%
2
11%
46-60
6
21%
4
21%
61-75
7
24%
1
5%
76-90
Пропущено
19
10
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
2
20%
16-30
3
16%
2
20%
31-45
5
26%
2
20%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
3
16%
3
30%
76-90
Забито
61
36
19 В 1-м тайме 17
42 Во 2-м тайме 19
21 Забивали первыми 17
4 Не забивали 9
5
8%
7
19%
1-15
6
10%
6
17%
16-30
8
13%
4
11%
31-45
10
16%
5
14%
46-60
13
21%
8
22%
61-75
19
31%
6
17%
76-90
Пропущено
40
33
16 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 19
5
13%
2
6%
1-15
4
10%
3
9%
16-30
7
18%
6
18%
31-45
7
18%
8
24%
46-60
6
15%
3
9%
61-75
11
28%
11
33%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3
Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1
Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Валенсия - Бетис 1:2 Осасуна - Валенсия 0:1 Гранада - Валенсия 0:1 Валенсия - Мальорка 0:0
Вильярреал - Валенсия 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Валенсия - Севилья 0:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1
Результаты матчей
Барселона
Валенсия
Точный счет
1:0
6 раз 38%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
1:2
4 раза 13%
3:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 34%
2
9 раз 28%
3
6 раз 19%
4
3 раза 9%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Барселона
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
511
610
214
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
106
106
412
412
115
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
302
Больше Меньше
2210
1913
923
1022
329
428
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|6
|1
|71 - 22
|84
|2.
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|69 - 40
|71
|3.
|Заявка
|32
|21
|7
|4
|64 - 37
|70
|4.
|Заявка
|33
|20
|4
|9
|62 - 39
|64
|5.
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|53 - 33
|58
|6.
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|46 - 35
|51
|7.
|Заявка
|33
|12
|13
|8
|41 - 39
|49
|8.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|35 - 34
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|54 - 55
|45
|10.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|41 - 45
|43
|11.
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|37 - 49
|39
|12.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|31 - 38
|38
|13.
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|42 - 46
|38
|14.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|30 - 41
|37
|15.
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|27 - 42
|34
|16.
|Заявка
|33
|6
|14
|13
|27 - 39
|32
|17.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 50
|31
|18.
|Заявка
|33
|4
|14
|15
|23 - 46
|26
|19.
|Заявка
|33
|4
|9
|20
|36 - 61
|21
|20.
|Заявка
|33
|1
|11
|21
|32 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|40 - 18
|46
|2.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|40 - 9
|44
|3.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|42 - 17
|41
|4.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|6.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 15
|31
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 10
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 15
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 17
|27
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|23 - 18
|24
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 26
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 17
|22
|14.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|16.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 26
|18
|18.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|19.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|16 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|31 - 13
|40
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 18
|33
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|27 - 23
|30
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 17
|27
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 29
|23
|6.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 17
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 21
|18
|8.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 24
|18
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 27
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 19
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 24
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|22 - 30
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|19.
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|8 - 27
|6
|20.
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 35
|3
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|Жирона
|Довбик Артём
|19 (5)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|17 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|17 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 11
|Альмерия
|Рамазани Ларжи
|2 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Барселона - Валенсия
Исход игры
Барселона
91.2% (134)
Ничья
6.1% (9)
Валенсия
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
59.13% (68)
Меньше
40.87% (47)
Обе команды забьют
Да
56.52% (65)
Нет
43.48% (50)
Популярный счёт
2:1 Барселона
32.7% (48)
2:0 Барселона
24.5% (36)
3:1 Барселона
8.8% (13)
1:0 Барселона
6.8% (10)
3:0 Барселона
2.7% (4)
4:2 Барселона
1.4% (2)
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