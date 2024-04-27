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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Барселона
 
Позже
Валенсия
Прогнозы 43
Барселона 97.7% (42)
X 2.3% (1)
Валенсия 0% (0)
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Барселона
Ничья
Валенсия
1.38
8.20
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Барселона
Валенсия

История личных встреч

Барселона
Валенсия

27 матчей

88.9%
11.1%
24 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.6%
18.5%
25 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

86.7%
13.3%
0 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 2 победы

42 матча

57.1%
31%
11.9%
24 победы 13 ничьих 5 побед

Первый тайм

35.7%
45.2%
19.1%
15 побед 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

59.5%
35.7%
4.8%
25 побед 15 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:4
ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
5:2
КК
1:2
П
2:2
П
1:1
П
2:1
КК
0:2
КК
1:0
П
1:1
П
4:2
П
2:3
П
1:2
КК
1:1
КК
7:0
П
1:1
П
2:0
П
0:1
П
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:0
П
5:1
КК
2:0
КК
1:1
П
2:2
П
0:1
П
2:1
П
3:0
П
0:0
П
2:2
П
4:0
ПД
6:0
КК
3:2
КК
1:1
ПД
0:3

Голы

Всего голов

57
34

Голов в среднем за матч

2.71
1.62

Среднее время на гол

33
55

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.1
0.95

Среднее время на гол

82
94

Всего голов

80
54

Голов в среднем за матч

1.9
1.29

Тотал матчей

2.5
41
Больше 98%
Меньше 2%
1
35
Больше 83%
Меньше 17%
7
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
17
Больше 40%
Меньше 60%
25
11
Больше 26%
Меньше 74%
31
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
40

Среднее время на гол

47
70

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 13 (3) 0.41
Фелиш Жоау 7 0.22
Торрес Ферран 7 0.22
Рафинья Диас 5 0.16
Гюндоган Илкай 5 (1) 0.16
Ямаль Ламин 4 0.13
Лопес Фермин 4 0.13
Роберто Серхи 3 0.09
Канселу Жоау 2 0.06
Педри 2 0.06
Де Йонг Френки 2 0.06
Роке Витор 2 0.06
Кристенсен Андреас 1 0.03
Кунде Жюль 1 0.03
Гави 1 0.03
Араухо Рональд 1 0.03
Гиу Марк 1 0.03
Ромеу Ориоль 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Форт Эктор 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 12 0.38
Пепелу 5 (5) 0.16
Герра Хавьер 4 0.13
Ногуэроль Диего Лопес 3 0.09
Яремчук Роман 3 0.09
Алмейда Андре IV 2 0.06
Перес Фран 1 0.03
Гайя Хосе 1 0.03
Каньос Серхи 1 0.03
Васкес Хесус 1 0.03
Дьякаби Муктар 1 0.03
Гильямон Уго 1 0.03
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0
Мари Альберто 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Эрнандес 6 2
Де Йонг Френки 7 0
Левандовски Роберт 5 0
Иньиго Мартинес 5 0
Канселу Жоау 5 0
Араухо Рональд 5 0
Гави 5 0
Ромеу Ориоль 4 0
Гюндоган Илкай 4 0
Кристенсен Андреас 4 0
Рафинья Диас 2 1
Роке Витор 2 1
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Роберто Серхи 3 0
Кунде Жюль 3 0
Фелиш Жоау 3 0
Педри 3 0
Торрес Ферран 2 0
Лопес Фермин 2 0
Ямаль Ламин 2 0
Кубарси Пау 2 0
Гарсия Эрик 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Гиу Марк 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Паулиста 5 1
Дьякаби Муктар 6 0
Гильямон Уго 6 0
Амалла Селим 4 1
Герра Хавьер 3 1
Гайя Хосе 4 0
Перес Фран 4 0
Пепелу 4 0
Корреа Тьерри 2 1
Дуро Уго 3 0
Мамардашвили Георгий 3 0
Бараха Рубен 2 0
Фулкье Димитри 2 0
Яремчук Роман 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Ногуэроль Диего Лопес 2 0
Москера Кристиан 2 0
Васкес Хесус 1 0
Гонсалес Петер 1 0
Гасиоровски Ярек 1 0

Результаты матчей

Барселона
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
13% (2)
19% (3)
Валенсия
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

8
8
Барселона
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Валенсия
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

27
17
Барселона
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
25% (8)
38% (12)
Валенсия
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (5)
47% (15)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

3
12

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

35
25

Голы по времени матча

Забито

32
17
8 В 1-м тайме 5
24 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
17 Не забивали 21
2
6%
3
18%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
2
6%
1
6%
31-45
5
16%
3
18%
46-60
7
22%
4
24%
61-75
12
38%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

21
23
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
2
10%
2
9%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
4
19%
4
17%
31-45
2
10%
6
26%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
8
38%
8
35%
76-90

Забито

29
19
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
3
10%
4
21%
1-15
2
7%
5
26%
16-30
6
21%
3
16%
31-45
5
17%
2
11%
46-60
6
21%
4
21%
61-75
7
24%
1
5%
76-90

Пропущено

19
10
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
2
20%
16-30
3
16%
2
20%
31-45
5
26%
2
20%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
3
16%
3
30%
76-90

Забито

61
36
19 В 1-м тайме 17
42 Во 2-м тайме 19
21 Забивали первыми 17
4 Не забивали 9
5
8%
7
19%
1-15
6
10%
6
17%
16-30
8
13%
4
11%
31-45
10
16%
5
14%
46-60
13
21%
8
22%
61-75
19
31%
6
17%
76-90

Пропущено

40
33
16 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 19
5
13%
2
6%
1-15
4
10%
3
9%
16-30
7
18%
6
18%
31-45
7
18%
8
24%
46-60
6
15%
3
9%
61-75
11
28%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3
Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1
Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Валенсия - Бетис 1:2 Осасуна - Валенсия 0:1 Гранада - Валенсия 0:1 Валенсия - Мальорка 0:0
Вильярреал - Валенсия 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Валенсия - Севилья 0:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1

Результаты матчей

Барселона
Валенсия

Точный счет

1:0
6 раз 38%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
1:2
4 раза 13%
3:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 34%
2
9 раз 28%
3
6 раз 19%
4
3 раза 9%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Барселона
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
1.5
Больше Меньше
5
11
6
10
2.5
2
14
2
14
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
6
10
6
1.5
4
12
4
12
2.5
1
15
2
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
2
0.5
Больше Меньше
22
10
19
13
1.5
9
23
10
22
2.5
3
29
4
28
3.5
1
31
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 33 26 6 1 71 - 22 84
2.
Барселона
 Заявка 32 21 7 4 64 - 37 70
3.
Жирона
 Заявка 32 21 5 6 67 - 40 68
4.
Атлетико М
 Заявка 32 19 4 9 59 - 38 61
5.
Атлетик Б
 Заявка 32 16 10 6 52 - 30 58
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 33 13 12 8 46 - 35 51
7.
Бетис
 Заявка 32 12 12 8 40 - 38 48
8.
Валенсия
 Заявка 32 13 8 11 35 - 34 47
9.
Вильярреал
 Заявка 32 11 9 12 51 - 55 42
10.
Хетафе
 Заявка 32 9 13 10 38 - 44 40
11.
Осасуна
 Заявка 32 11 6 15 37 - 46 39
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 32 10 7 15 30 - 39 37
13.
Севилья
 Заявка 32 9 10 13 41 - 45 37
14.
Алавес
 Заявка 32 9 8 15 28 - 38 35
15.
Райо Вальекано
 Заявка 32 7 13 12 27 - 39 34
16.
Сельта
 Заявка 32 7 10 15 37 - 47 31
17.
Мальорка
 Заявка 32 6 13 13 26 - 38 31
18.
Кадис
 Заявка 32 4 13 15 22 - 45 25
19.
Гранада
 Заявка 32 3 9 20 33 - 61 18
20.
Альмерия
 Заявка 32 1 11 20 31 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 14 2 0 40 - 9 44
2.
Атлетико М
 Заявка 16 14 1 1 37 - 17 43
3.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 42 - 17 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
5.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 16 8 5 3 19 - 10 29
8.
Хетафе
 Заявка 16 8 5 3 19 - 15 29
9.
Алавес
 Заявка 16 7 3 6 17 - 17 24
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 6 6 4 23 - 18 24
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 15 22
12.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
13.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
14.
Севилья
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
15.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
16.
Кадис
 Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
17.
Сельта
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
18.
Райо Вальекано
 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
19.
Гранада
 Заявка 16 3 6 7 20 - 26 15
20.
Альмерия
 Заявка 16 0 8 8 15 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 31 - 13 40
2.
Барселона
 Заявка 16 9 6 1 30 - 18 33
3.
Жирона
 Заявка 16 8 3 5 25 - 23 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 7 6 4 23 - 17 27
5.
Вильярреал
 Заявка 16 6 5 5 25 - 29 23
6.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
7.
Атлетико М
 Заявка 16 5 3 8 22 - 21 18
8.
Осасуна
 Заявка 16 5 3 8 20 - 24 18
9.
Валенсия
 Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
10.
Бетис
 Заявка 16 4 6 6 17 - 24 18
11.
Севилья
 Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 4 3 9 13 - 24 15
14.
Сельта
 Заявка 16 3 5 8 23 - 29 14
15.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
16.
Хетафе
 Заявка 16 1 8 7 19 - 29 11
17.
Мальорка
 Заявка 16 1 6 9 12 - 25 9
18.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
19.
Кадис
 Заявка 16 0 6 10 8 - 27 6
20.
Гранада
 Заявка 16 0 3 13 13 - 35 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 18 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 17 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Вильярреал Сорлот Александр 15 (5)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 11
Альмерия Рамазани Ларжи 2 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 апреля 2024, осталось 2 дня 9 часов 32 минуты.

    Главный судья: Де Бургос Рикардо

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 37.8% пользователей.
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    • Прогнозы 43
    Барселона 97.7% (42)
    X 2.3% (1)
    Валенсия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Валенсия
    1.38
    8.20
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    8.30
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    Прогнозы на матч Барселона - Валенсия

    Исход игры
    Барселона
    97.8% (44)
    Ничья
    2.2% (1)
    Валенсия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.82% (25)
    Меньше
    43.18% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (22)
    Нет
    50% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    37.8% (17)
    2:0 Барселона
    33.3% (15)
    1:0 Барселона
    8.9% (4)
    3:1 Барселона
    6.7% (3)
    3:0 Барселона
    6.7% (3)
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