  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 31.
Родина Москва
 
Позже
Арсенал Тула
Прогнозы 44
Родина Москва 27.3% (12)
X 43.2% (19)
Арсенал Тула 29.5% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Родина Москва
Ничья
Арсенал Тула
2.46
3.30
2.52
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Родина Москва
Арсенал Тула

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

МПЛ
1:0
К
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 13 (3) 0.45
Гордюшенко Астемир 7 0.24
Калмыков Амур 6 (1) 0.21
Турищев Максим 4 0.14
Клещенко Александр 3 0.1
Самко Владислав 2 0.07
Султонов Мухаммад 1 0.03
Юшин Александр 1 0.03
Вачхольз Уэсли Ната 1 0.03
Кризан Митча 1 0.03
Бакаев Солтмурад 1 0.03
Кузнецов Даниил 1 0.03
Сокол Артём 1 (1) 0.03
Куль Руслан 1 (1) 0.03
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окоронкво Джонатан Теофилус 15 (4) 0.52
Гелоян Ишхан 4 0.14
Ткачёв Сергей 3 0.1
Лёвин Владислав 2 0.07
Макаров Анатолий 2 0.07
Ботака-Иобома Эрвинг 2 0.07
Большаков Кирилл 2 0.07
Попов Артём 1 0.03
Барков Дмитрий 1 0.03
Суханов Артём Романович 1 0.03
Хабибов Ансор 1 0.03
Коротков Александр II 1 0.03

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калмыков Амур 6 0
Клещенко Александр 5 0
Бакаев Солтмурад 5 0
Плиев Заурбек 4 0
Дмитриев Олег 4 0
Фищенко Руслан 4 0
Сокол Артём 2 1
Марсиньо Силва 3 0
Гордюшенко Астемир 3 0
Камышев Илья 3 0
Вачхольз Уэсли Ната 3 0
Воропаев Артём 3 0
Эдилсон 2 0
Юшин Александр 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Куликов Даниил 2 0
Кризан Митча 2 0
Тимошенко Иван 2 0
Юдинцев Георгий 2 0
Тананеев Дмитрий 1 0
Маркитесов Дмитрий 1 0
Кузнецов Даниил 1 0
Турищев Максим 1 0
Кочиев Хетаг 1 0
Мещанинов Артём 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 6 0
Макаров Анатолий 5 0
Ботака-Иобома Эрвинг 5 0
Кокарев Никита 3 1
Кайнов Максим 4 0
Быковский Илья 2 1
Померко Алексей 3 0
Лёвин Владислав 2 0
Барков Дмитрий 2 0
Нижегородов Константин 2 0
Денисов Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Попов Артём 1 0
Зуев Александр 1 0
Пантелеев Владислав 1 0
Бахар Иван 1 0
Гираев Карим 1 0
Мацукатов Алекс 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Халназаров Рустам 1 0
Карамарко Марин 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Коротков Александр II 1 0
Лайкин Максим 1 0
Арутюнов Артём 1 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Арсенал Тула
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
8
Родина Москва
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Арсенал Тула
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

19
20
Родина Москва
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (6)
59% (17)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Арсенал Тула
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (5)
55% (16)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
55% (16)
28% (8)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

23
28

Голы по времени матча

Забито

23
15
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
5
22%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
5
22%
2
13%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
6
26%
2
13%
76-90

Пропущено

13
15
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
3
23%
4
27%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
4
31%
3
20%
76-90

Забито

20
20
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
1
5%
6
30%
1-15
6
30%
4
20%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
6
30%
3
15%
76-90

Пропущено

14
7
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
5
36%
3
43%
76-90

Забито

43
35
17 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 18
7 Не забивали 9
6
14%
8
23%
1-15
6
14%
7
20%
16-30
5
12%
6
17%
31-45
9
21%
4
11%
46-60
5
12%
5
14%
61-75
12
28%
5
14%
76-90

Пропущено

27
22
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 12
2
7%
0
0%
1-15
3
11%
4
18%
16-30
4
15%
5
23%
31-45
3
11%
5
23%
46-60
6
22%
2
9%
61-75
9
33%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Родина Москва - Тюмень 1:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Родина Москва - Химки 1:2 Родина Москва - Ленинградец 2:0
Сокол - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 3:0 Родина Москва - Кубань 1:0 Родина Москва - Урал 1:1 Шинник - Родина Москва 0:2 Акрон - Родина Москва 0:2 Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4 Енисей - Родина Москва 1:1 Амкал - Родина Москва 0:1 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Родина Москва - Кызылжар 1:3 Краснодар - Родина Москва 3:0 Пари НН - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Ростов 2:1 Родина Москва - Енисей 2:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Арсенал Тула - Алания 3:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0
Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Арсенал Тула - Мура 0:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0

Результаты матчей

Родина Москва
Арсенал Тула

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
2:0
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
8 раз 28%
1:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
4
4 раза 14%
3
1 раз 3%
0
9 раз 31%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
7
8
3
12
2.5
3
12
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
4
10
2
12
2.5
1
13
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
20
9
12
17
1.5
11
18
5
24
2.5
4
25
4
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 29 16 6 7 45 - 32 54
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 29 15 7 7 30 - 14 52
3.
Акрон
 Заявка 29 14 8 7 41 - 22 50
4.
Арсенал Тула
 29 11 14 4 35 - 22 47
5.
Родина Москва
 Заявка 29 12 9 8 44 - 26 45
6.
Тюмень
 Заявка 29 11 9 9 32 - 29 42
7.
Нефтехимик
 Заявка 29 11 8 10 30 - 28 41
8.
Алания
 Заявка 29 10 11 8 37 - 39 41
9.
Енисей
 Заявка 29 12 4 13 48 - 39 40
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 29 11 7 11 31 - 30 40
11.
Шинник
 Заявка 29 11 7 11 33 - 38 40
12.
КАМАЗ
 Заявка 29 10 9 10 27 - 28 39
13.
Торпедо Москва
 Заявка 29 9 9 11 26 - 29 36
14.
Черноморец Нв
 Заявка 29 7 12 10 27 - 31 33
15.
Сокол
 Заявка 29 7 7 15 23 - 46 28
16.
Ленинградец
 Заявка 29 6 9 14 19 - 36 27
17.
Волгарь
 Заявка 29 5 12 12 25 - 39 27
18.
Кубань
 Заявка 29 5 8 16 20 - 45 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 10 3 2 24 - 9 33
2.
Арсенал Тула
 15 8 6 1 20 - 7 30
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 9 2 3 18 - 6 29
4.
КАМАЗ
 Заявка 14 8 5 1 20 - 9 29
5.
Енисей
 Заявка 15 9 2 4 34 - 19 29
6.
Акрон
 Заявка 15 8 3 4 25 - 11 27
7.
Родина Москва
 Заявка 15 8 3 4 24 - 12 27
8.
Химки
 Заявка 15 7 5 3 20 - 14 26
9.
Алания
 Заявка 14 7 4 3 19 - 13 25
10.
Тюмень
 Заявка 14 6 4 4 18 - 12 22
11.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 4 4 15 - 13 22
12.
Черноморец Нв
 Заявка 15 5 6 4 17 - 12 21
13.
Шинник
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
14.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 5 5 15 - 16 20
15.
Сокол
 Заявка 14 4 4 6 11 - 18 16
16.
Кубань
 Заявка 15 3 7 5 13 - 15 16
17.
Волгарь
 Заявка 14 2 5 7 12 - 23 11
18.
Ленинградец
 Заявка 14 1 5 8 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 14 9 1 4 25 - 18 28
2.
Акрон
 Заявка 14 6 5 3 16 - 11 23
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 6 5 4 12 - 8 23
4.
Нефтехимик
 Заявка 14 6 3 5 15 - 12 21
5.
Шинник
 Заявка 15 6 2 7 17 - 22 20
6.
Тюмень
 Заявка 15 5 5 5 14 - 17 20
7.
Ленинградец
 Заявка 15 5 4 6 11 - 17 19
8.
Родина Москва
 Заявка 14 4 6 4 20 - 14 18
9.
Арсенал Тула
 14 3 8 3 15 - 15 17
10.
Волгарь
 Заявка 15 3 7 5 13 - 16 16
11.
Алания
 Заявка 15 3 7 5 18 - 26 16
12.
Торпедо Москва
 Заявка 15 3 5 7 11 - 16 14
13.
Черноморец Нв
 Заявка 14 2 6 6 10 - 19 12
14.
Сокол
 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
15.
Енисей
 Заявка 14 3 2 9 14 - 20 11
16.
КАМАЗ
 Заявка 15 2 4 9 7 - 19 10
17.
Кубань
 Заявка 14 2 1 11 7 - 30 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 1 4 9 7 - 21 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 15
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Машуков Ислам 12
Енисей Ломакин Александр 10
Химки Руденко Александр Александрович 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 8
КАМАЗ Горелов Павел 9
Енисей Стежко Виталий 8
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Родина Москва - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 мая 2024, осталось 2 дня 11 часов 27 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 44
    Родина Москва 27.3% (12)
    X 43.2% (19)
    Арсенал Тула 29.5% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Родина Москва
    Ничья
    Арсенал Тула
    2.46
    3.30
    2.52
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Родина Москва - Арсенал Тула онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Родина Москва - Арсенал Тула

    Исход игры
    Родина Москва
    27.3% (12)
    Ничья
    43.2% (19)
    Арсенал Тула
    29.5% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.59% (15)
    Меньше
    63.41% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    75.61% (31)
    Нет
    24.39% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.4% (16)
    1:2 Арсенал Тула
    18.2% (8)
    2:1 Родина Москва
    11.4% (5)
    1:0 Родина Москва
    11.4% (5)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
    0:1 Арсенал Тула
    4.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Родина Москва
    Арсенал Тула
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (21) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный