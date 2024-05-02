Тур: 31.
Позже
История личных встреч
Родина Москва
Арсенал Тула
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
60
Бомбардиры внутри турнира
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимошенко Иван
|13 (3)
|0.45
|Гордюшенко Астемир
|7
|0.24
|Калмыков Амур
|6 (1)
|0.21
|Турищев Максим
|4
|0.14
|Клещенко Александр
|3
|0.1
|Самко Владислав
|2
|0.07
|Султонов Мухаммад
|1
|0.03
|Юшин Александр
|1
|0.03
|Вачхольз Уэсли Ната
|1
|0.03
|Кризан Митча
|1
|0.03
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.03
|Кузнецов Даниил
|1
|0.03
|Сокол Артём
|1 (1)
|0.03
|Куль Руслан
|1 (1)
|0.03
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|15 (4)
|0.52
|Гелоян Ишхан
|4
|0.14
|Ткачёв Сергей
|3
|0.1
|Лёвин Владислав
|2
|0.07
|Макаров Анатолий
|2
|0.07
|Ботака-Иобома Эрвинг
|2
|0.07
|Большаков Кирилл
|2
|0.07
|Попов Артём
|1
|0.03
|Барков Дмитрий
|1
|0.03
|Суханов Артём Романович
|1
|0.03
|Хабибов Ансор
|1
|0.03
|Коротков Александр II
|1
|0.03
Карточки
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калмыков Амур
|6
|0
|Клещенко Александр
|5
|0
|Бакаев Солтмурад
|5
|0
|Плиев Заурбек
|4
|0
|Дмитриев Олег
|4
|0
|Фищенко Руслан
|4
|0
|Сокол Артём
|2
|1
|Марсиньо Силва
|3
|0
|Гордюшенко Астемир
|3
|0
|Камышев Илья
|3
|0
|Вачхольз Уэсли Ната
|3
|0
|Воропаев Артём
|3
|0
|Эдилсон
|2
|0
|Юшин Александр
|2
|0
|Насыров Исламжан
|2
|0
|Куликов Даниил
|2
|0
|Кризан Митча
|2
|0
|Тимошенко Иван
|2
|0
|Юдинцев Георгий
|2
|0
|Тананеев Дмитрий
|1
|0
|Маркитесов Дмитрий
|1
|0
|Кузнецов Даниил
|1
|0
|Турищев Максим
|1
|0
|Кочиев Хетаг
|1
|0
|Мещанинов Артём
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндука Ифеани Давид
|6
|0
|Макаров Анатолий
|5
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|5
|0
|Кокарев Никита
|3
|1
|Кайнов Максим
|4
|0
|Быковский Илья
|2
|1
|Померко Алексей
|3
|0
|Лёвин Владислав
|2
|0
|Барков Дмитрий
|2
|0
|Нижегородов Константин
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Попов Артём
|1
|0
|Зуев Александр
|1
|0
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|Бахар Иван
|1
|0
|Гираев Карим
|1
|0
|Мацукатов Алекс
|1
|0
|Яковлев Михаил
|1
|0
|Халназаров Рустам
|1
|0
|Карамарко Марин
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
|Коротков Александр II
|1
|0
|Лайкин Максим
|1
|0
|Арутюнов Артём
|1
|0
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|1
|0
Результаты матчей
Родина Москва
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Арсенал Тула
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
8
Родина Москва
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Арсенал Тула
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
19
20
Родина Москва
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (6)
59% (17)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Арсенал Тула
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (5)
55% (16)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
55% (16)
28% (8)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
23
28
Голы по времени матча
Забито
23
15
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
5
22%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
5
22%
2
13%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
6
26%
2
13%
76-90
Пропущено
13
15
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
3
23%
4
27%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
4
31%
3
20%
76-90
Забито
20
20
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
1
5%
6
30%
1-15
6
30%
4
20%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
6
30%
3
15%
76-90
Пропущено
14
7
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
5
36%
3
43%
76-90
Забито
43
35
17 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 18
7 Не забивали 9
6
14%
8
23%
1-15
6
14%
7
20%
16-30
5
12%
6
17%
31-45
9
21%
4
11%
46-60
5
12%
5
14%
61-75
12
28%
5
14%
76-90
Пропущено
27
22
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 12
2
7%
0
0%
1-15
3
11%
4
18%
16-30
4
15%
5
23%
31-45
3
11%
5
23%
46-60
6
22%
2
9%
61-75
9
33%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Родина Москва
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Родина Москва - Тюмень 1:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Родина Москва - Химки 1:2 Родина Москва - Ленинградец 2:0
Сокол - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 3:0 Родина Москва - Кубань 1:0 Родина Москва - Урал 1:1 Шинник - Родина Москва 0:2 Акрон - Родина Москва 0:2 Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4 Енисей - Родина Москва 1:1 Амкал - Родина Москва 0:1 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Родина Москва - Кызылжар 1:3 Краснодар - Родина Москва 3:0 Пари НН - Родина Москва 1:0 Родина Москва - Ростов 2:1 Родина Москва - Енисей 2:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Арсенал Тула - Алания 3:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0
Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Арсенал Тула - Мура 0:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0
Результаты матчей
Родина Москва
Арсенал Тула
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
2:0
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
8 раз 28%
1:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
4
4 раза 14%
3
1 раз 3%
0
9 раз 31%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Родина Москва
Арсенал Тула
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
105
69
78
312
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
68
410
212
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
209
1217
1118
524
425
425
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|45 - 32
|54
|2.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|30 - 14
|52
|3.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|41 - 22
|50
|4.
|29
|11
|14
|4
|35 - 22
|47
|5.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|44 - 26
|45
|6.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|32 - 29
|42
|7.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|30 - 28
|41
|8.
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|37 - 39
|41
|9.
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|48 - 39
|40
|10.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|31 - 30
|40
|11.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|33 - 38
|40
|12.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|27 - 28
|39
|13.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|26 - 29
|36
|14.
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|27 - 31
|33
|15.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|23 - 46
|28
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|19 - 36
|27
|17.
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|25 - 39
|27
|18.
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|20 - 45
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 9
|33
|2.
|15
|8
|6
|1
|20 - 7
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|18 - 6
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|20 - 9
|29
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 19
|29
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 11
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 12
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 14
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 12
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 13
|22
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|17 - 12
|21
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 16
|20
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 18
|16
|16.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 15
|16
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 18
|28
|2.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|16 - 11
|23
|3.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|12 - 8
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 12
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 22
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 17
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|11 - 17
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 14
|18
|9.
|14
|3
|8
|3
|15 - 15
|17
|10.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 16
|16
|11.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 26
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 16
|14
|13.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|10 - 19
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|15.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 20
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|7 - 19
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|7 - 30
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 21
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|15
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|12
|Енисей
|Ломакин Александр
|10
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|10
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Енисей
|Стежко Виталий
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
Прогнозы на матч Родина Москва - Арсенал Тула
Исход игры
Родина Москва
27.3% (12)
Ничья
43.2% (19)
Арсенал Тула
29.5% (13)
Тотал 2.5
Больше
36.59% (15)
Меньше
63.41% (26)
Обе команды забьют
Да
75.61% (31)
Нет
24.39% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (16)
1:2 Арсенал Тула
18.2% (8)
2:1 Родина Москва
11.4% (5)
1:0 Родина Москва
11.4% (5)
2:2 Ничья
4.5% (2)
0:1 Арсенал Тула
4.5% (2)
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