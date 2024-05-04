Еще один угловой подали сейчас игроки "Торпедо", но после подачи с левого края спокойно сыграл на выходе вратарь кулаками в сторону от рамки.

15 минут фактически отыграли соперники. Очень интересный матч мы с вами пока что наблюдаем. Оппоненты ни на секунду не бросают игру. Получается интересно.

В офсайде по центру оказался Никифоров. 19-летний футболист не смог воспользоваться шикарной возможностью у ворот оппонента.

Первый в матче угловой заработали хозяева встречи. Не торопятся они разыгрывать стандартное положение. С левого края последует навес.

Пошла подача с левого края в центр штрафной - на выходе сработал вратарь "Торпедо", который кулаками отразил мяч подальше от собственного створа.

Осторожно действует у ворот соперника пока "Черноморец". Но команда уже в счете уступает, что вынуждает ее играть более активно впереди.

Опять угловой "Торпедо" слева заработало. Подача с левого края пошла в центр штрафной, но этот навес оказался безадресным. Вынос в центр поля.

11' "Черноморец" пытался по центру ответить своему сопернику, но под прессингом соперника Родионов не сумел устоять на ногах. Снаряд он потерял.

10' Второй в матче угловой заработали игроки "Торпедо". Теперь с правого края последовал навес во вратарскую, где Фролкин здорово сыграл кулаками в сторону от рамки.

9' Красивый гол удалось забить игрокам "Торпедо". Самое главное, что он был очень неожиданным. Но нелогичным забитый мяч не выглядит.

7' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАНЕЛОВ! 0:1!

Открывает счет "Торпедо" в матче! Разыграли корнер гости. Мяч пришел на дужку штрафной к Манелову, который направил снаряд в великолепном стиле в левую "девятку"!

6' Первый угловой "Торпедо" удалось заработать. На левом фланге будет разыгран стандарт. Посмотрим, что из этого получится..

5' Немало болельщиков сегодня на стадионе. При хорошей поддержке фанатов игроки "моряков". Атмосфера на трибунах великолепная.

4' "Черноморец" начинает очень активно. Две фланговых атаки он провел, но до удара по воротам дело так и не дошло. Выбит снаряд в центр поля.