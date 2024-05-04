  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 31.
Черноморец Нв
0:1
Первый тайм: 25'
Торпедо Москва

Ход матча

7'
0:1
Манелов Ираклий
Прогнозы 119
Черноморец Нв 18.5% (22)
X 49.6% (59)
Торпедо Москва 31.9% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Черноморец Нв
Ничья
Торпедо Москва
5.10
Реклама, fon.bet
3.55
Реклама, fon.bet
3.45
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Черноморец Нв
Торпедо Москва

История личных встреч

Черноморец Нв
Торпедо Москва

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

МПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.5

Среднее время на гол

270
180

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
150

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Нв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонов Антон 7 (3) 0.23
Руденко Владислав 4 0.13
Саадуев Шамиль 3 0.1
Уридия Мераби 2 0.07
Маклаков Иван 2 0.07
Коробов Дмитрий 2 (1) 0.07
Мельников Никита 1 0.03
Фомин Денис 1 0.03
Магомедов Зикрула 1 0.03
Абакаров Магомед 1 0.03
Будагян Юрий 1 0.03
Родионов Илья 1 0.03
Зазвонкин Иван 1 0.03
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 5 (1) 0.17
Горбунов Игорь 3 0.1
Иваньков Александр II 3 0.1
Рейна Йорди 3 (1) 0.1
Москвичёв Владимир 2 0.07
Гонгадзе Георгий 2 0.07
Юзепчук Роман 2 0.07
Манелов Ираклий 2 0.07
Лебеденко Игорь 1 0.03
Журавлёв Юрий 1 0.03
Калугин Никита 1 0.03
Шамкин Даниил 1 0.03
Червяков Руслан 1 0.03

Карточки

Черноморец Нв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коробов Дмитрий 6 0
Кумбурович Никола 4 0
Фомин Денис 2 1
Гараев Виктор 3 0
Красильниченко Олег 3 0
Саадуев Шамиль 3 0
Мельников Никита 1 1
Гречкин Алексей 2 0
Маклаков Иван 2 0
Хагур Руслан 2 0
Магомедов Зикрула 2 0
Чичинадзе Анри 2 0
Фролкин Даниил 2 0
Гурченко Даниил 2 0
Тюрин Матвей 0 1
Адаев Владислав 1 0
Руденко Владислав 1 0
Кириленко Владислав 1 0
Абакаров Магомед 1 0
Будагян Юрий 1 0
Басыров Станислав 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 8 0
Рейна Йорди 6 0
Калугин Никита 5 0
Енин Иван 5 0
Шамкин Даниил 4 0
Горбунов Игорь 2 1
Громыко Валерий 3 0
Гонгадзе Георгий 3 0
Манелов Ираклий 3 0
Москвичёв Владимир 1 1
Стефанович Илья 2 0
Юзепчук Роман 2 0
Усанов Алексей 2 0
Чурич Марио 2 0
Червяков Руслан 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Бабурин Егор 1 0
Тугарев Роман 1 0
Шевченко Глеб 1 0
Роганович Боян 1 0
Иваньков Александр II 1 0

Результаты матчей

Черноморец Нв
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Торпедо Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
6
Черноморец Нв
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Торпедо Москва
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

8
12
Черноморец Нв
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (7)
62% (18)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
Торпедо Москва
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

12
18

Голы по времени матча

Забито

18
12
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
2
11%
3
25%
1-15
4
22%
3
25%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
4
33%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
1
9%
6
40%
76-90

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
3
30%
3
20%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
4
27%
61-75
2
20%
3
20%
76-90

Пропущено

19
13
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
4
31%
16-30
3
16%
2
15%
31-45
6
32%
1
8%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
5
26%
4
31%
76-90

Забито

28
27
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 16
12 Не забивали 9
3
11%
5
19%
1-15
5
18%
4
15%
16-30
7
25%
4
15%
31-45
5
18%
3
11%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
4
14%
7
26%
76-90

Пропущено

30
28
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 19
4
13%
1
4%
1-15
3
10%
5
18%
16-30
5
17%
5
18%
31-45
7
23%
3
11%
46-60
5
17%
4
14%
61-75
6
20%
10
36%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Нв
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Тюмень - Черноморец Нв 1:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0
Черноморец Нв - Кубань 3:0 Алания - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Енисей (мол.) - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 Волгарь - Черноморец Нв 0:2 Черноморец Нв - Зенит-2 1:0 Ленинградец - Черноморец Нв 0:0 Краснодар-2 - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Металлург Бекабад 1:1 Химки - Черноморец Нв 1:0 Черноморец Нв - Беса 1976 3:1 Сокол - Черноморец Нв 1:2
Торпедо Москва
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Торпедо Москва - Химки 1:2 Волгарь - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Сокол - Торпедо Москва 0:2
Акрон - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1

Результаты матчей

Черноморец Нв
Торпедо Москва

Точный счет

0:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Точный счет

0:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 45%
1
10 раз 34%
2
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
10 раз 34%
2
7 раз 24%

Тоталы голов в матче

Черноморец Нв
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
3
4
11
1.5
4
10
3
12
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
7
2
12
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
13
0.5
Больше Меньше
19
10
6
23
1.5
7
22
3
26
2.5
1
28
3.5
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 2:1 Заявка 30 17 6 7 47 - 33 57
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 29 15 7 7 30 - 14 52
3.
Акрон
 Заявка 29 14 8 7 41 - 22 50
4.
Арсенал Тула
 29 11 14 4 35 - 22 47
5.
Родина Москва
 Заявка 29 12 9 8 44 - 26 45
6.
Тюмень
 Заявка 29 11 9 9 32 - 29 42
7.
Нефтехимик
 Заявка 29 11 8 10 30 - 28 41
8.
Алания
 Заявка 29 10 11 8 37 - 39 41
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 30 11 8 11 31 - 30 41
10.
Енисей
 Заявка 29 12 4 13 48 - 39 40
11.
Шинник
 Заявка 29 11 7 11 33 - 38 40
12.
КАМАЗ
 Заявка 30 10 10 10 27 - 28 40
13.
Торпедо Москва
 1:0 Заявка 30 10 9 11 27 - 29 39
14.
Черноморец Нв
 0:1 Заявка 30 7 12 11 27 - 32 33
15.
Сокол
 1:2 Заявка 30 7 7 16 24 - 48 28
16.
Ленинградец
 Заявка 29 6 9 14 19 - 36 27
17.
Волгарь
 Заявка 29 5 12 12 25 - 39 27
18.
Кубань
 Заявка 29 5 8 16 20 - 45 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 10 4 2 24 - 9 34
2.
Арсенал Тула
 15 8 6 1 20 - 7 30
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 9 2 3 18 - 6 29
4.
КАМАЗ
 Заявка 14 8 5 1 20 - 9 29
5.
Енисей
 Заявка 15 9 2 4 34 - 19 29
6.
Химки
 2:1 Заявка 16 8 5 3 22 - 15 29
7.
Акрон
 Заявка 15 8 3 4 25 - 11 27
8.
Родина Москва
 Заявка 15 8 3 4 24 - 12 27
9.
Алания
 Заявка 14 7 4 3 19 - 13 25
10.
Тюмень
 Заявка 14 6 4 4 18 - 12 22
11.
Торпедо Москва
 1:0 Заявка 14 6 4 4 15 - 13 22
12.
Черноморец Нв
 0:1 Заявка 16 5 6 5 17 - 13 21
13.
Шинник
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
14.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 5 5 15 - 16 20
15.
Сокол
 1:2 Заявка 14 4 4 6 11 - 18 16
16.
Кубань
 Заявка 15 3 7 5 13 - 15 16
17.
Волгарь
 Заявка 14 2 5 7 12 - 23 11
18.
Ленинградец
 Заявка 14 1 5 8 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 2:1 Заявка 14 9 1 4 25 - 18 28
2.
Акрон
 Заявка 14 6 5 3 16 - 11 23
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 6 5 4 12 - 8 23
4.
Нефтехимик
 Заявка 14 6 3 5 15 - 12 21
5.
Шинник
 Заявка 15 6 2 7 17 - 22 20
6.
Тюмень
 Заявка 15 5 5 5 14 - 17 20
7.
Ленинградец
 Заявка 15 5 4 6 11 - 17 19
8.
Родина Москва
 Заявка 14 4 6 4 20 - 14 18
9.
Арсенал Тула
 14 3 8 3 15 - 15 17
10.
Торпедо Москва
 1:0 Заявка 16 4 5 7 12 - 16 17
11.
Волгарь
 Заявка 15 3 7 5 13 - 16 16
12.
Алания
 Заявка 15 3 7 5 18 - 26 16
13.
Черноморец Нв
 0:1 Заявка 14 2 6 6 10 - 19 12
14.
Сокол
 1:2 Заявка 16 3 3 10 13 - 30 12
15.
Енисей
 Заявка 14 3 2 9 14 - 20 11
16.
КАМАЗ
 Заявка 16 2 5 9 7 - 19 11
17.
Кубань
 Заявка 14 2 1 11 7 - 30 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 1 4 9 7 - 21 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 15
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Машуков Ислам 12
Енисей Ломакин Александр 10
Химки Руденко Александр Александрович 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 8
КАМАЗ Горелов Павел 9
Енисей Стежко Виталий 8
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    21'
    Опять угловой "Торпедо" слева заработало. Подача с левого края пошла в центр штрафной, но этот навес оказался безадресным. Вынос в центр поля. 
  • 20'
    Осторожно действует у ворот соперника пока "Черноморец". Но команда уже в счете уступает, что вынуждает ее играть более активно впереди. 
  • 18'
    Пошла подача с левого края в центр штрафной - на выходе сработал вратарь "Торпедо", который кулаками отразил мяч подальше от собственного створа. 
  • Угловой
    17'
    Первый в матче угловой заработали хозяева встречи. Не торопятся они разыгрывать стандартное положение. С левого края последует навес. 
  • Офсайд
    15'
    В офсайде по центру оказался Никифоров. 19-летний футболист не смог воспользоваться шикарной возможностью у ворот оппонента.
  • 14'
    15 минут фактически отыграли соперники. Очень интересный матч мы с вами пока что наблюдаем. Оппоненты ни на секунду не бросают игру. Получается интересно. 
  • Угловой
    13'
    Еще один угловой подали сейчас игроки "Торпедо", но после подачи с левого края спокойно сыграл на выходе вратарь кулаками в сторону от рамки. 
  • 11'
    "Черноморец" пытался по центру ответить своему сопернику, но под прессингом соперника Родионов не сумел устоять на ногах. Снаряд он потерял. 
  • Угловой
    10'
    Второй в матче угловой заработали игроки "Торпедо". Теперь с правого края последовал навес во вратарскую, где Фролкин здорово сыграл кулаками в сторону от рамки. 
  • 9'
    Красивый гол удалось забить игрокам "Торпедо". Самое главное, что он был очень неожиданным. Но нелогичным забитый мяч не выглядит. 
  • Описание гола
    7'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАНЕЛОВ! 0:1!
    Открывает счет "Торпедо" в матче! Разыграли корнер гости. Мяч пришел на дужку штрафной к Манелову, который направил снаряд в великолепном стиле в левую "девятку"!
  • Угловой
    6'
    Первый угловой "Торпедо" удалось заработать. На левом фланге будет разыгран стандарт. Посмотрим, что из этого получится..
  • 5'
    Немало болельщиков сегодня на стадионе. При хорошей поддержке фанатов игроки "моряков". Атмосфера на трибунах великолепная. 
  • 4'
    "Черноморец" начинает очень активно. Две фланговых атаки он провел, но до удара по воротам дело так и не дошло. Выбит снаряд в центр поля. 
  • 2'
    Во всем белом сегодня предстали игроки "Черноморца", а футболисты "Торпедо" предстали на футбольном газоне в чисто черном обмундировании. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Антон Анопа (Благовещенск, Россия);
      Ассистент: Сергей Ядров (Калининград, Россия);
      Ассистент: Фёдор Валявин (Саратов, Россия);
      Резервный: Виктор Лацвиев (Шахты, Россия).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках поединка 31-го тура Первой лиги России схлестнутся в очной схватке футболисты «Черноморца» и «Торпедо». Встреча состоится в Новороссийске, на стадионе «Центральный».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 46.7% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 119
    Черноморец Нв 18.5% (22)
    X 49.6% (59)
    Торпедо Москва 31.9% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Черноморец Нв
    Ничья
    Торпедо Москва
    5.10
    Реклама, fon.bet
    3.55
    Реклама, fon.bet
    3.45
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Черноморец Нв 0:1 Торпедо Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Черноморец Нв 0:1 Торпедо Москва

    Исход игры
    Черноморец Нв
    18.3% (22)
    Ничья
    50% (60)
    Торпедо Москва
    31.7% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.89% (29)
    Меньше
    74.11% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    75.89% (85)
    Нет
    24.11% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.7% (56)
    1:2 Торпедо Москва
    17.5% (21)
    1:0 Черноморец Нв
    11.7% (14)
    0:1 Торпедо Москва
    7.5% (9)
    2:1 Черноморец Нв
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    2:3 Торпедо Москва
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Черноморец Нв
    Торпедо Москва
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный