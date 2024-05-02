Тур: 31.
Позже
История личных встреч
Черноморец Нв
Торпедо Москва
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.5
Среднее время на гол
270
180
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
150
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Нв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонов Антон
|7 (3)
|0.24
|Руденко Владислав
|4
|0.14
|Саадуев Шамиль
|3
|0.1
|Уридия Мераби
|2
|0.07
|Маклаков Иван
|2
|0.07
|Коробов Дмитрий
|2 (1)
|0.07
|Мельников Никита
|1
|0.03
|Фомин Денис
|1
|0.03
|Магомедов Зикрула
|1
|0.03
|Абакаров Магомед
|1
|0.03
|Будагян Юрий
|1
|0.03
|Родионов Илья
|1
|0.03
|Зазвонкин Иван
|1
|0.03
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанович Илья
|5 (1)
|0.17
|Горбунов Игорь
|3
|0.1
|Иваньков Александр II
|3
|0.1
|Рейна Йорди
|3 (1)
|0.1
|Москвичёв Владимир
|2
|0.07
|Гонгадзе Георгий
|2
|0.07
|Юзепчук Роман
|2
|0.07
|Лебеденко Игорь
|1
|0.03
|Журавлёв Юрий
|1
|0.03
|Калугин Никита
|1
|0.03
|Шамкин Даниил
|1
|0.03
|Манелов Ираклий
|1
|0.03
|Червяков Руслан
|1
|0.03
Карточки
Черноморец Нв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коробов Дмитрий
|6
|0
|Кумбурович Никола
|4
|0
|Фомин Денис
|2
|1
|Гараев Виктор
|3
|0
|Красильниченко Олег
|3
|0
|Саадуев Шамиль
|3
|0
|Мельников Никита
|1
|1
|Гречкин Алексей
|2
|0
|Маклаков Иван
|2
|0
|Хагур Руслан
|2
|0
|Магомедов Зикрула
|2
|0
|Чичинадзе Анри
|2
|0
|Фролкин Даниил
|2
|0
|Гурченко Даниил
|2
|0
|Тюрин Матвей
|0
|1
|Адаев Владислав
|1
|0
|Руденко Владислав
|1
|0
|Кириленко Владислав
|1
|0
|Абакаров Магомед
|1
|0
|Будагян Юрий
|1
|0
|Басыров Станислав
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|0
|Рейна Йорди
|6
|0
|Калугин Никита
|5
|0
|Енин Иван
|5
|0
|Шамкин Даниил
|4
|0
|Горбунов Игорь
|2
|1
|Громыко Валерий
|3
|0
|Гонгадзе Георгий
|3
|0
|Манелов Ираклий
|3
|0
|Москвичёв Владимир
|1
|1
|Стефанович Илья
|2
|0
|Юзепчук Роман
|2
|0
|Усанов Алексей
|2
|0
|Чурич Марио
|2
|0
|Червяков Руслан
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Бабурин Егор
|1
|0
|Тугарев Роман
|1
|0
|Шевченко Глеб
|1
|0
|Роганович Боян
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Нв
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Торпедо Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
6
Черноморец Нв
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Торпедо Москва
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
8
12
Черноморец Нв
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (7)
62% (18)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
Торпедо Москва
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
12
18
Голы по времени матча
Забито
18
12
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
2
11%
3
25%
1-15
4
22%
3
25%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
4
33%
76-90
Пропущено
11
15
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
1
9%
6
40%
76-90
Забито
10
15
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
3
30%
3
20%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
4
27%
61-75
2
20%
3
20%
76-90
Пропущено
19
13
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
4
31%
16-30
3
16%
2
15%
31-45
6
32%
1
8%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
5
26%
4
31%
76-90
Забито
28
27
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 16
12 Не забивали 9
3
11%
5
19%
1-15
5
18%
4
15%
16-30
7
25%
4
15%
31-45
5
18%
3
11%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
4
14%
7
26%
76-90
Пропущено
30
28
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 19
4
13%
1
4%
1-15
3
10%
5
18%
16-30
5
17%
5
18%
31-45
7
23%
3
11%
46-60
5
17%
4
14%
61-75
6
20%
10
36%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Нв
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Тюмень - Черноморец Нв 1:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0
Черноморец Нв - Кубань 3:0 Алания - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Енисей (мол.) - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 Волгарь - Черноморец Нв 0:2 Черноморец Нв - Зенит-2 1:0 Ленинградец - Черноморец Нв 0:0 Краснодар-2 - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Металлург Бекабад 1:1 Химки - Черноморец Нв 1:0 Черноморец Нв - Беса 1976 3:1 Сокол - Черноморец Нв 1:2
Торпедо Москва
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Торпедо Москва - Химки 1:2 Волгарь - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Сокол - Торпедо Москва 0:2
Акрон - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3 Шинник - Торпедо Москва 1:1
Результаты матчей
Черноморец Нв
Торпедо Москва
Точный счет
0:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Точный счет
0:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 45%
1
10 раз 34%
2
3 раза 10%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
10 раз 34%
2
7 раз 24%
Тоталы голов в матче
Черноморец Нв
Торпедо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
113
411
410
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
87
212
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1613
Больше Меньше
1910
623
722
326
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|45 - 32
|54
|2.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|30 - 14
|52
|3.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|41 - 22
|50
|4.
|29
|11
|14
|4
|35 - 22
|47
|5.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|44 - 26
|45
|6.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|32 - 29
|42
|7.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|30 - 28
|41
|8.
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|37 - 39
|41
|9.
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|48 - 39
|40
|10.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|31 - 30
|40
|11.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|33 - 38
|40
|12.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|27 - 28
|39
|13.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|26 - 29
|36
|14.
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|27 - 31
|33
|15.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|23 - 46
|28
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|19 - 36
|27
|17.
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|25 - 39
|27
|18.
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|20 - 45
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 9
|33
|2.
|15
|8
|6
|1
|20 - 7
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|18 - 6
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|20 - 9
|29
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 19
|29
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 11
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 12
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 14
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 12
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 13
|22
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|17 - 12
|21
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 16
|20
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 18
|16
|16.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 15
|16
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 18
|28
|2.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|16 - 11
|23
|3.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|12 - 8
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 12
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 22
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 17
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|11 - 17
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 14
|18
|9.
|14
|3
|8
|3
|15 - 15
|17
|10.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 16
|16
|11.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 26
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 16
|14
|13.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|10 - 19
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|15.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 20
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|7 - 19
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|7 - 30
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 21
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|15
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|12
|Енисей
|Ломакин Александр
|10
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|10
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Енисей
|Стежко Виталий
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
Прогнозы на матч Черноморец Нв - Торпедо Москва
Исход игры
Черноморец Нв
15.6% (7)
Ничья
40% (18)
Торпедо Москва
44.4% (20)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (18)
Меньше
59.09% (26)
Обе команды забьют
Да
79.55% (35)
Нет
20.45% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.8% (17)
1:2 Торпедо Москва
31.1% (14)
1:0 Черноморец Нв
8.9% (4)
0:1 Торпедо Москва
6.7% (3)
2:1 Черноморец Нв
4.4% (2)
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