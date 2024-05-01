Тур: 31.
Позже
История личных встреч
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
19 матчей
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.3
1.11
Среднее время на гол
69
81
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.33
0.6
Среднее время на гол
67
150
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.32
0.84
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
106
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожемякин Олег
|6
|0.21
|Алиев Саид
|5 (2)
|0.17
|Никитин Кирилл
|4
|0.14
|Петров Илья
|3 (2)
|0.1
|Никитин Андрей Владимирович
|2
|0.07
|Симонян Артём
|2
|0.07
|Гонгапшев Альбек
|2
|0.07
|Бавин Юрий
|1
|0.03
|Мусалов Магомед
|1
|0.03
|Кутовой Максим
|1
|0.03
|Корнюшин Даниил
|1
|0.03
|Шипунов Тимофей
|1
|0.03
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мануйлов Роман
|3
|0.1
|Куль Руслан
|3
|0.1
|Таликин Дамир
|3
|0.1
|Гаглоев Александр
|3 (2)
|0.1
|Стародуб Дмитрий
|2
|0.07
|Укомский Артемий
|2
|0.07
|Горелов Павел
|2
|0.07
|Пальцев Валентин
|2
|0.07
|Фартуна Борис
|2
|0.07
|Полюткин Антон
|1
|0.03
|Щербатюк Александр
|1
|0.03
|Борисенко Григорий
|1
|0.03
|Ратников Савелий
|1
|0.03
|Родин Даниил
|1
|0.03
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Никитин Андрей Владимирович
|5
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|5
|0
|Бавин Юрий
|4
|0
|Рукас Томас
|4
|0
|Покидышев Николай
|4
|0
|Петров Илья
|3
|0
|Симонян Артём
|3
|0
|Алиев Саид
|3
|0
|Бегун Дмитрий
|3
|0
|Мусалов Магомед
|2
|0
|Кожемякин Олег
|2
|0
|Корнюшин Даниил
|2
|0
|Имамов Ислам
|2
|0
|Яо Жан Шарль
|2
|0
|Рукас Андрюс
|1
|0
|Кутовой Максим
|1
|0
|Савинов Андрей
|1
|0
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальцев Валентин
|10
|0
|Гюрджан Артём
|8
|1
|Горелов Павел
|9
|0
|Гаглоев Александр
|6
|1
|Фартуна Борис
|7
|0
|Куль Руслан
|5
|1
|Аюкин Руслан
|5
|0
|Почивалин Валерий
|4
|0
|Абрамов Артём
|4
|0
|Таликин Дамир
|4
|0
|Иванов Дмитрий III
|1
|1
|Полюткин Антон
|2
|0
|Бадртдинов Ильнур
|2
|0
|Ратников Савелий
|2
|0
|Родин Даниил
|2
|0
|Кириллов Юрий
|1
|0
|Анисимов Артур
|1
|0
|Стародуб Дмитрий
|1
|0
|Мануйлов Роман
|1
|0
|Защепкин Роман
|1
|0
|Ермолаев Николай
|1
|0
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
КАМАЗ
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
2
4
СКА-Хабаровск
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
КАМАЗ
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
18
1
Упущенные победы
4
20
СКА-Хабаровск
86.4%
13.6%
19 побед 3 поражения
Первый тайм
52% (15)
34% (10)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
52% (15)
7% (2)
КАМАЗ
15%
85%
3 победы 17 поражений
Первый тайм
10% (3)
59% (17)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)
Сухие победы
13
2
Сухие поражения
3
14
Волевые победы
23
2
Упущенные победы
6
24
Голы по времени матча
Забито
23
7
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 2
17 Не забивали 24
3
13%
1
14%
1-15
5
22%
1
14%
16-30
3
13%
1
14%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
2
9%
2
29%
61-75
5
22%
2
29%
76-90
Пропущено
10
19
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 12
1
10%
3
16%
1-15
2
20%
3
16%
16-30
3
30%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
30%
4
21%
61-75
1
10%
3
16%
76-90
Забито
7
20
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 10
22 Не забивали 17
1
14%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
2
29%
2
10%
46-60
1
14%
3
15%
61-75
3
43%
7
35%
76-90
Пропущено
21
9
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
4
19%
1
11%
1-15
5
24%
1
11%
16-30
2
10%
2
22%
31-45
4
19%
2
22%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
3
33%
76-90
Забито
30
27
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 12
10 Не забивали 12
4
13%
3
11%
1-15
5
17%
4
15%
16-30
3
10%
4
15%
31-45
7
23%
2
7%
46-60
3
10%
5
19%
61-75
8
27%
9
33%
76-90
Пропущено
31
28
17 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 19
5
16%
4
14%
1-15
7
23%
4
14%
16-30
5
16%
6
21%
31-45
4
13%
4
14%
46-60
6
19%
4
14%
61-75
4
13%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ленинградец - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 СКА-Хабаровск - Енисей 3:0 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0
СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 СКА-Хабаровск - Челябинск 3:4 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3 СКА-Хабаровск - Олимпик Ташкент 3:0 СКА-Хабаровск - Нефтчи Фергана 1:1
КАМАЗ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
КАМАЗ - Акрон 1:0 Химки - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Кубань - КАМАЗ 1:2
КАМАЗ - Волгарь 2:2 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Родина Москва 2 1:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Химки - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Чайка 3:2 Факел - КАМАЗ 1:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Шинник - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Алания 1:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:0
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Точный счет
2:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:0
7 раз 24%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 24%
2:0
6 раз 21%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
122
96
68
312
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
510
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
1712
1019
821
326
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|45 - 32
|54
|2.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|30 - 14
|52
|3.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|41 - 22
|50
|4.
|29
|11
|14
|4
|35 - 22
|47
|5.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|44 - 26
|45
|6.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|32 - 29
|42
|7.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|30 - 28
|41
|8.
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|37 - 39
|41
|9.
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|48 - 39
|40
|10.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|31 - 30
|40
|11.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|33 - 38
|40
|12.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|27 - 28
|39
|13.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|26 - 29
|36
|14.
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|27 - 31
|33
|15.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|23 - 46
|28
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|19 - 36
|27
|17.
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|25 - 39
|27
|18.
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|20 - 45
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 9
|33
|2.
|15
|8
|6
|1
|20 - 7
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|18 - 6
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|20 - 9
|29
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 19
|29
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 11
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 12
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 14
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 12
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 13
|22
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|17 - 12
|21
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 16
|20
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 18
|16
|16.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 15
|16
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 18
|28
|2.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|16 - 11
|23
|3.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|12 - 8
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 12
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 22
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 17
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|11 - 17
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 14
|18
|9.
|14
|3
|8
|3
|15 - 15
|17
|10.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 16
|16
|11.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 26
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 16
|14
|13.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|10 - 19
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|15.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 20
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|7 - 19
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|7 - 30
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 21
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|15
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|12
|Енисей
|Ломакин Александр
|10
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|10
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Енисей
|Стежко Виталий
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - КАМАЗ
Исход игры
СКА-Хабаровск
71.1% (27)
Ничья
18.4% (7)
КАМАЗ
10.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
30.56% (11)
Меньше
69.44% (25)
Обе команды забьют
Да
50% (18)
Нет
50% (18)
Популярный счёт
1:0 СКА-Хабаровск
28.9% (11)
2:1 СКА-Хабаровск
18.4% (7)
1:1 Ничья
18.4% (7)
2:0 СКА-Хабаровск
15.8% (6)
1:2 КАМАЗ
7.9% (3)
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