  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 31.
СКА-Хабаровск
 
Позже
КАМАЗ
Прогнозы 38
СКА-Хабаровск 71.1% (27)
X 18.4% (7)
КАМАЗ 10.5% (4)
Все прогнозы

История личных встреч

СКА-Хабаровск
КАМАЗ

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

19 матчей

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
1:1
МПЛ
1:0
ТМК
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ТМК
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПД
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.3
1.11

Среднее время на гол

69
81

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.33
0.6

Среднее время на гол

67
150

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.32
0.84

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

68
106

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожемякин Олег 6 0.21
Алиев Саид 5 (2) 0.17
Никитин Кирилл 4 0.14
Петров Илья 3 (2) 0.1
Никитин Андрей Владимирович 2 0.07
Симонян Артём 2 0.07
Гонгапшев Альбек 2 0.07
Бавин Юрий 1 0.03
Мусалов Магомед 1 0.03
Кутовой Максим 1 0.03
Корнюшин Даниил 1 0.03
Шипунов Тимофей 1 0.03
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мануйлов Роман 3 0.1
Куль Руслан 3 0.1
Таликин Дамир 3 0.1
Гаглоев Александр 3 (2) 0.1
Стародуб Дмитрий 2 0.07
Укомский Артемий 2 0.07
Горелов Павел 2 0.07
Пальцев Валентин 2 0.07
Фартуна Борис 2 0.07
Полюткин Антон 1 0.03
Щербатюк Александр 1 0.03
Борисенко Григорий 1 0.03
Ратников Савелий 1 0.03
Родин Даниил 1 0.03

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Никитин Андрей Владимирович 5 0
Подберёзкин Вячеслав 5 0
Бавин Юрий 4 0
Рукас Томас 4 0
Покидышев Николай 4 0
Петров Илья 3 0
Симонян Артём 3 0
Алиев Саид 3 0
Бегун Дмитрий 3 0
Мусалов Магомед 2 0
Кожемякин Олег 2 0
Корнюшин Даниил 2 0
Имамов Ислам 2 0
Яо Жан Шарль 2 0
Рукас Андрюс 1 0
Кутовой Максим 1 0
Савинов Андрей 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальцев Валентин 10 0
Гюрджан Артём 8 1
Горелов Павел 9 0
Гаглоев Александр 6 1
Фартуна Борис 7 0
Куль Руслан 5 1
Аюкин Руслан 5 0
Почивалин Валерий 4 0
Абрамов Артём 4 0
Таликин Дамир 4 0
Иванов Дмитрий III 1 1
Полюткин Антон 2 0
Бадртдинов Ильнур 2 0
Ратников Савелий 2 0
Родин Даниил 2 0
Кириллов Юрий 1 0
Анисимов Артур 1 0
Стародуб Дмитрий 1 0
Мануйлов Роман 1 0
Защепкин Роман 1 0
Ермолаев Николай 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
КАМАЗ
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
4
СКА-Хабаровск
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
КАМАЗ
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

18
1

Упущенные победы

4
20
СКА-Хабаровск
86.4%
13.6%
19 побед 3 поражения
Первый тайм
52% (15)
34% (10)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
52% (15)
7% (2)
КАМАЗ
15%
85%
3 победы 17 поражений
Первый тайм
10% (3)
59% (17)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)

Сухие победы

13
2

Сухие поражения

3
14

Волевые победы

23
2

Упущенные победы

6
24

Голы по времени матча

Забито

23
7
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 2
17 Не забивали 24
3
13%
1
14%
1-15
5
22%
1
14%
16-30
3
13%
1
14%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
2
9%
2
29%
61-75
5
22%
2
29%
76-90

Пропущено

10
19
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 12
1
10%
3
16%
1-15
2
20%
3
16%
16-30
3
30%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
30%
4
21%
61-75
1
10%
3
16%
76-90

Забито

7
20
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 10
22 Не забивали 17
1
14%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
2
29%
2
10%
46-60
1
14%
3
15%
61-75
3
43%
7
35%
76-90

Пропущено

21
9
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
4
19%
1
11%
1-15
5
24%
1
11%
16-30
2
10%
2
22%
31-45
4
19%
2
22%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
3
33%
76-90

Забито

30
27
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 12
10 Не забивали 12
4
13%
3
11%
1-15
5
17%
4
15%
16-30
3
10%
4
15%
31-45
7
23%
2
7%
46-60
3
10%
5
19%
61-75
8
27%
9
33%
76-90

Пропущено

31
28
17 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 19
5
16%
4
14%
1-15
7
23%
4
14%
16-30
5
16%
6
21%
31-45
4
13%
4
14%
46-60
6
19%
4
14%
61-75
4
13%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ленинградец - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 СКА-Хабаровск - Енисей 3:0 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0
СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 СКА-Хабаровск - Челябинск 3:4 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3 СКА-Хабаровск - Олимпик Ташкент 3:0 СКА-Хабаровск - Нефтчи Фергана 1:1
КАМАЗ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
КАМАЗ - Акрон 1:0 Химки - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Кубань - КАМАЗ 1:2
КАМАЗ - Волгарь 2:2 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Родина Москва 2 1:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Химки - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Чайка 3:2 Факел - КАМАЗ 1:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Шинник - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Алания 1:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
КАМАЗ

Точный счет

2:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:0
7 раз 24%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 24%
2:0
6 раз 21%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
КАМАЗ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
2
9
6
1.5
6
8
3
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
5
10
1
13
1.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
17
12
10
19
1.5
8
21
3
26
2.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 29 16 6 7 45 - 32 54
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 29 15 7 7 30 - 14 52
3.
Акрон
 Заявка 29 14 8 7 41 - 22 50
4.
Арсенал Тула
 29 11 14 4 35 - 22 47
5.
Родина Москва
 Заявка 29 12 9 8 44 - 26 45
6.
Тюмень
 Заявка 29 11 9 9 32 - 29 42
7.
Нефтехимик
 Заявка 29 11 8 10 30 - 28 41
8.
Алания
 Заявка 29 10 11 8 37 - 39 41
9.
Енисей
 Заявка 29 12 4 13 48 - 39 40
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 29 11 7 11 31 - 30 40
11.
Шинник
 Заявка 29 11 7 11 33 - 38 40
12.
КАМАЗ
 Заявка 29 10 9 10 27 - 28 39
13.
Торпедо Москва
 Заявка 29 9 9 11 26 - 29 36
14.
Черноморец Нв
 Заявка 29 7 12 10 27 - 31 33
15.
Сокол
 Заявка 29 7 7 15 23 - 46 28
16.
Ленинградец
 Заявка 29 6 9 14 19 - 36 27
17.
Волгарь
 Заявка 29 5 12 12 25 - 39 27
18.
Кубань
 Заявка 29 5 8 16 20 - 45 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 10 3 2 24 - 9 33
2.
Арсенал Тула
 15 8 6 1 20 - 7 30
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 9 2 3 18 - 6 29
4.
КАМАЗ
 Заявка 14 8 5 1 20 - 9 29
5.
Енисей
 Заявка 15 9 2 4 34 - 19 29
6.
Акрон
 Заявка 15 8 3 4 25 - 11 27
7.
Родина Москва
 Заявка 15 8 3 4 24 - 12 27
8.
Химки
 Заявка 15 7 5 3 20 - 14 26
9.
Алания
 Заявка 14 7 4 3 19 - 13 25
10.
Тюмень
 Заявка 14 6 4 4 18 - 12 22
11.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 4 4 15 - 13 22
12.
Черноморец Нв
 Заявка 15 5 6 4 17 - 12 21
13.
Шинник
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
14.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 5 5 15 - 16 20
15.
Сокол
 Заявка 14 4 4 6 11 - 18 16
16.
Кубань
 Заявка 15 3 7 5 13 - 15 16
17.
Волгарь
 Заявка 14 2 5 7 12 - 23 11
18.
Ленинградец
 Заявка 14 1 5 8 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 14 9 1 4 25 - 18 28
2.
Акрон
 Заявка 14 6 5 3 16 - 11 23
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 6 5 4 12 - 8 23
4.
Нефтехимик
 Заявка 14 6 3 5 15 - 12 21
5.
Шинник
 Заявка 15 6 2 7 17 - 22 20
6.
Тюмень
 Заявка 15 5 5 5 14 - 17 20
7.
Ленинградец
 Заявка 15 5 4 6 11 - 17 19
8.
Родина Москва
 Заявка 14 4 6 4 20 - 14 18
9.
Арсенал Тула
 14 3 8 3 15 - 15 17
10.
Волгарь
 Заявка 15 3 7 5 13 - 16 16
11.
Алания
 Заявка 15 3 7 5 18 - 26 16
12.
Торпедо Москва
 Заявка 15 3 5 7 11 - 16 14
13.
Черноморец Нв
 Заявка 14 2 6 6 10 - 19 12
14.
Сокол
 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
15.
Енисей
 Заявка 14 3 2 9 14 - 20 11
16.
КАМАЗ
 Заявка 15 2 4 9 7 - 19 10
17.
Кубань
 Заявка 14 2 1 11 7 - 30 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 1 4 9 7 - 21 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 15
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Машуков Ислам 12
Енисей Ломакин Александр 10
Химки Руденко Александр Александрович 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 8
КАМАЗ Горелов Павел 9
Енисей Стежко Виталий 8
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - КАМАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 мая 2024, осталось 2 дня 23 часа 13 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 28.9% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 38
    СКА-Хабаровск 71.1% (27)
    X 18.4% (7)
    КАМАЗ 10.5% (4)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч СКА-Хабаровск - КАМАЗ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - КАМАЗ

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    71.1% (27)
    Ничья
    18.4% (7)
    КАМАЗ
    10.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.56% (11)
    Меньше
    69.44% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (18)
    Нет
    50% (18)
    Популярный счёт
    1:0 СКА-Хабаровск
    28.9% (11)
    2:1 СКА-Хабаровск
    18.4% (7)
    1:1 Ничья
    18.4% (7)
    2:0 СКА-Хабаровск
    15.8% (6)
    1:2 КАМАЗ
    7.9% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    СКА-Хабаровск
    КАМАЗ
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный