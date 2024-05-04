Козловский справа навесил на Мальцева, которому вверху не позволил сыграть Варатынов.

Степанов на фланге ударил по ногам Козловского.

Абазов справа со штрафного навесил к ближней штанге, где Голубович сумел выбить мяч за пределы поля от Мальцева.

Дальний удар Терехова получился слабым, а мяч полетел точно в Косаревского.

"Сокол" старается провести позиционную атаку. На половине поля хозяев саратовской команде закрепиться не удаётся.

Корян справа получил передачу от Хосонова и с восемнадцати метров пробил по воротам. Косаревский верно занял позицию и мяч поймал.

После подачи со штрафного Степанов сыграл на подборе и с двадцати трёх метров пробил рядом с левой штангой.

Терехов на фланге попал по ноге Козловскому.

Замена в составе "Сокола": вместо Николая Толстопятова на поле вышел Владислав Самко.

Замена в составе "Сокола": вместо Владимира Азарова на поле вышел Владлен Бабаев.

Терехов слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда мяч выбил Максименко.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! КАСИМОВ!!! Голубович справа навесил к дальней штанге, где Касимов без помех головой пробил над Косаревским.

У центрального круга проходит борьба. Мяч много времени провёл в воздухе.

Степанов слева прострелил к одиннадцатиметровой отметке, где Корян не попал ногой по мячу.

Голубович на чужой полови не поля сбил Максименко.

Толстопятов с дальней дистанции пробил по воротам. Митрюшкин мяч поймал.

Степанов слева навесил на Коряна, у которого не прошла скидка к воротам на Касимова.

Подачу Нетфуллина слева в штрафную площадь соперники перехватили. У "Сокола" переход в контратаки получается далеко не всегда.

Плиев у центрального круга подтолкнул в спину Абдуллахи.

Нетфуллин сыграл на подборе и с двадцати одного метра пробил левее ворот.

23' Молодцов на фланге руками остановил Коряна и получил первую жёлтую карточку в матче.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

КАСИМОВ!!! Подача Юзепчука справа получилась с рикошетом от ноги Забелина, и Касимов переправил мяч головой в сетку.

21' Справа прошёл прострел на Степанова, который с пяти трёх пробил в перекладину.

20' Корян слева прорвался в штрафную площадь "Сокола", где против него в отборе отлично сыграл Плиев.

19' Забелин в центре поля толкнул руками в спину Абдуллахи.

18' Толстопятов у центрального круга ударил сзади по ногам Коряна.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

КОЗЛОВСКИЙ!!! Азаров отличным пасом вывел справа к воротам Козловского, который точно пробил верхом в дальний угол.

15' Нетфуллин слева с дальней дистанции решил пробить по воротам, но попал мячом в Коряна.

14' У Серикова справа не прошла передача вперёд. Терехов сыграл на перехвате, и сразу сделал пас на Хосонова, которого и сбил Сериков.

13' Козловский у чужой штрафной площади опасно сыграл против Варатынова.

12' "Химки" всё увереннее действуют в центре поля, постепенно отодвигая соперников к их штрафной площади. Саратовская команда старается при перехвате быстро доставлять мяч вперёд.

11' Юзепчук получил повреждение в стыке с Абазовым. Потребовался выход медиков на поле.

10' Хозяева исполнили угловой удар. Защитники "Сокола" выбили мяч к центральному кругу.

8' После прострела справа к воротам, Плиев опередил соперника, послав мяч рядом со штангой.

7' Степанов отличным пасом слева вывел по центру к воротам Касимова, чей удар низом Косаревский отразил ногами.

6' "Химки" стараются играть активно в центре поля, но им грамотно противостоят гости и к своей штрафной площади не подпускают.

5' Козловский в центре поля ударил по ногам Степанова.

4' Мальцев справа забежал в офсайд.

3' Гости разыграли угловой удар. Доставить мяч в штрафную площадь саратовской команде не удалось.

2' "Химки" играют в красных футболках и чёрных трусах, "Сокол" - в полосатых сине-белых футболках и синих трусах.