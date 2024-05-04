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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 31.
Химки
2:1
Перерыв
Сокол
0'
0:1
16' Гол
Козловский Никита
1:1
21' Гол
Касимов Тимур
23' Желтая карточка
Молодцов Артём
2:1
24' Гол
Касимов Тимур

Ход матча

16'
0:1
Козловский Никита
21'
Касимов Тимур
1:1
23'
 
Молодцов Артём
24'
Касимов Тимур
2:1
39'
 
Бабаев Владлен
Азаров Владимир
39'
 
Самко Владислав
Толстопятов Николай
Прогнозы 118
Химки 96.6% (114)
X 2.5% (3)
Сокол 0.8% (1)
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Химки
Сокол

История личных встреч

Химки
Сокол

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

МПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
0

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Александр Александрович 10 (1) 0.33
Хосонов Хетаг 7 (2) 0.23
Касимов Тимур 6 0.2
Нетфуллин Равиль 5 0.17
Магомедов Бутта 3 0.1
Корян Аршак 3 (1) 0.1
Берковский Илья 2 0.07
Яковлев Владислав Геннадьевич 2 0.07
Варатынов Сергей 2 0.07
Терехов Сергей 1 0.03
Панченко Кирилл 1 0.03
Журавлёв Юрий 1 0.03
Исаенко Олег 1 0.03
Волков Захар 1 0.03
Степанов Данил 1 0.03
Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабаев Владлен 5 0.17
Морозов Владислав 4 0.13
Максименко Артём 3 0.1
Ежков Данила 3 (1) 0.1
Молодцов Артём 2 0.07
Козловский Никита 2 0.07
Мальцев Михаил 2 0.07
Сасин Дмитрий 1 0.03
Евдокимов Андрей 1 0.03
Турсунов Игорь 1 (1) 0.03

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голубович Петар 7 0
Степанов Данил 6 0
Варатынов Сергей 5 0
Хосонов Хетаг 3 1
Терехов Сергей 4 0
Нетфуллин Равиль 2 1
Журавлёв Юрий 3 0
Исаенко Олег 3 0
Берковский Илья 3 0
Кулишев Артём 2 0
Обухов Игорь 2 0
Магомедов Бутта 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Скворцов Лев 2 0
Корян Аршак 1 0
Митрюшкин Антон 1 0
Мохаммад Амир 1 0
Андраде Лео 1 0
Волков Захар 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Касимов Тимур 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0
Сокол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудков Ян 6 0
Сасин Дмитрий 5 0
Мальцев Михаил 4 0
Ежков Данила 4 0
Косаревский Пётр 2 1
Казанцев Данил 2 1
Молодцов Артём 3 0
Морозов Владислав 3 0
Югалдин Дмитрий 3 0
Забелин Павел 2 0
Караев Максим 2 0
Батырев Амир 2 0
Дудиев Аслан 1 0
Леонтьев Игорь 1 0
Азаров Владимир 1 0
Сериков Илья 1 0
Турсунов Игорь 1 0

Результаты матчей

Химки
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Сокол
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
8
Химки
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сокол
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

10
12

Упущенные победы

21
10
Химки
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (5)
52% (15)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Сокол
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

13
13

Упущенные победы

28
18

Голы по времени матча

Забито

20
13
5 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 23
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
5
25%
3
23%
46-60
6
30%
5
38%
61-75
4
20%
1
8%
76-90

Пропущено

14
27
6 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
14%
4
15%
1-15
1
7%
6
22%
16-30
3
21%
8
30%
30%
31-45
4
29%
1
4%
46-60
1
7%
3
11%
61-75
3
21%
5
19%
76-90

Забито

25
11
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 21
2
8%
1
9%
1-15
3
12%
3
27%
16-30
6
24%
4
36%
31-45
4
16%
1
9%
46-60
4
16%
1
9%
61-75
6
24%
1
9%
76-90

Пропущено

18
18
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
6%
3
17%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
4
22%
6
33%
31-45
4
22%
3
17%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
4
22%
1
6%
76-90

Забито

45
24
16 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 10
4 Не забивали 15
3
7%
1
4%
1-15
5
11%
5
21%
16-30
8
18%
6
25%
31-45
9
20%
4
17%
46-60
10
22%
6
25%
61-75
10
22%
2
8%
76-90

Пропущено

32
45
14 В 1-м тайме 28
18 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 20
3
9%
7
16%
1-15
4
13%
7
16%
16-30
7
22%
14
31%
31-45
8
25%
4
9%
46-60
3
9%
7
16%
61-75
7
22%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Торпедо Москва - Химки 1:2 Химки - КАМАЗ 1:0 Родина Москва - Химки 1:2 Химки - Шинник 0:1
Химки - Арсенал Тула 3:2 Химки - Ростов 0:0 Енисей - Химки 4:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0
Сокол
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шинник - Сокол 1:0 Сокол - Енисей 0:2 Ленинградец - Сокол 0:2 Сокол - Торпедо Москва 0:2
Сокол - Родина Москва 1:1 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 Акрон - Сокол 2:0 Алания - Сокол 0:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Химик Дзержинск - Сокол 1:3 Сокол - Торпедо Миасс 1:0 Сокол - Динамо Брянск 1:1 Сокол - Нефтехимик 0:0 Сокол - Муром 1:0 Сокол - Дружба Майкоп 1:0 Сокол - Текстильщик 0:0 Сокол - Черноморец Нв 1:2 Сокол - Текстильщик 1:0 Сокол - Кубань 1:3 Нефтехимик - Сокол 0:0

Результаты матчей

Химки
Сокол

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
5:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
5:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 38%
1
10 раз 34%
0
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
15 раз 52%
1
8 раз 28%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Химки
Сокол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
6
6
9
1.5
2
12
2
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
6
9
9
5
1.5
4
11
2
12
2.5
2
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
14
15
15
14
1.5
6
23
4
25
2.5
3
26
1
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 2:1 Заявка 30 17 6 7 47 - 33 57
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 29 15 7 7 30 - 14 52
3.
Акрон
 Заявка 29 14 8 7 41 - 22 50
4.
Арсенал Тула
 29 11 14 4 35 - 22 47
5.
Родина Москва
 Заявка 29 12 9 8 44 - 26 45
6.
Тюмень
 Заявка 29 11 9 9 32 - 29 42
7.
Нефтехимик
 Заявка 29 11 8 10 30 - 28 41
8.
Алания
 Заявка 29 10 11 8 37 - 39 41
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 30 11 8 11 31 - 30 41
10.
Енисей
 Заявка 29 12 4 13 48 - 39 40
11.
Шинник
 Заявка 29 11 7 11 33 - 38 40
12.
КАМАЗ
 Заявка 30 10 10 10 27 - 28 40
13.
Торпедо Москва
 1:0 Заявка 30 10 9 11 27 - 29 39
14.
Черноморец Нв
 0:1 Заявка 30 7 12 11 27 - 32 33
15.
Сокол
 1:2 Заявка 30 7 7 16 24 - 48 28
16.
Ленинградец
 Заявка 29 6 9 14 19 - 36 27
17.
Волгарь
 Заявка 29 5 12 12 25 - 39 27
18.
Кубань
 Заявка 29 5 8 16 20 - 45 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 10 4 2 24 - 9 34
2.
Арсенал Тула
 15 8 6 1 20 - 7 30
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 9 2 3 18 - 6 29
4.
КАМАЗ
 Заявка 14 8 5 1 20 - 9 29
5.
Енисей
 Заявка 15 9 2 4 34 - 19 29
6.
Химки
 2:1 Заявка 16 8 5 3 22 - 15 29
7.
Акрон
 Заявка 15 8 3 4 25 - 11 27
8.
Родина Москва
 Заявка 15 8 3 4 24 - 12 27
9.
Алания
 Заявка 14 7 4 3 19 - 13 25
10.
Тюмень
 Заявка 14 6 4 4 18 - 12 22
11.
Торпедо Москва
 1:0 Заявка 14 6 4 4 15 - 13 22
12.
Черноморец Нв
 0:1 Заявка 16 5 6 5 17 - 13 21
13.
Шинник
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
14.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 5 5 15 - 16 20
15.
Сокол
 1:2 Заявка 14 4 4 6 11 - 18 16
16.
Кубань
 Заявка 15 3 7 5 13 - 15 16
17.
Волгарь
 Заявка 14 2 5 7 12 - 23 11
18.
Ленинградец
 Заявка 14 1 5 8 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 2:1 Заявка 14 9 1 4 25 - 18 28
2.
Акрон
 Заявка 14 6 5 3 16 - 11 23
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 6 5 4 12 - 8 23
4.
Нефтехимик
 Заявка 14 6 3 5 15 - 12 21
5.
Шинник
 Заявка 15 6 2 7 17 - 22 20
6.
Тюмень
 Заявка 15 5 5 5 14 - 17 20
7.
Ленинградец
 Заявка 15 5 4 6 11 - 17 19
8.
Родина Москва
 Заявка 14 4 6 4 20 - 14 18
9.
Арсенал Тула
 14 3 8 3 15 - 15 17
10.
Торпедо Москва
 1:0 Заявка 16 4 5 7 12 - 16 17
11.
Волгарь
 Заявка 15 3 7 5 13 - 16 16
12.
Алания
 Заявка 15 3 7 5 18 - 26 16
13.
Черноморец Нв
 0:1 Заявка 14 2 6 6 10 - 19 12
14.
Сокол
 1:2 Заявка 16 3 3 10 13 - 30 12
15.
Енисей
 Заявка 14 3 2 9 14 - 20 11
16.
КАМАЗ
 Заявка 16 2 5 9 7 - 19 11
17.
Кубань
 Заявка 14 2 1 11 7 - 30 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 1 4 9 7 - 21 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 15
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Машуков Ислам 12
Енисей Ломакин Александр 10
Химки Руденко Александр Александрович 10
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Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 8
КАМАЗ Горелов Павел 9
Енисей Стежко Виталий 8
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Химки" - "Сокол" - 2:1.
  • 45'
    Дальний удар Терехова получился слабым, а мяч полетел точно в Косаревского.
  • Офсайд
    45'
    Касимов слева забрался в офсайд.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Зияков в первом тайме.
  • 45'
    Абазов справа со штрафного навесил к ближней штанге, где Голубович сумел выбить мяч за пределы поля от Мальцева.
  • Фол, нарушение
    44'
    Степанов на фланге ударил по ногам Козловского.
  • 43'
    Козловский справа навесил на Мальцева, которому вверху не позволил сыграть Варатынов.
  • Замена
    42'
    Замена в составе "Сокола": вместо Владимира Азарова на поле вышел Владлен Бабаев.
  • Замена
    41'
    Замена в составе "Сокола": вместо Николая Толстопятова на поле вышел Владислав Самко.
  • Фол, нарушение
    40'
    Терехов на фланге попал по ноге Козловскому.
  • Опасный момент
    39'
    После подачи со штрафного Степанов сыграл на подборе и с двадцати трёх метров пробил рядом с левой штангой.
  • Фол, нарушение
    38'
    Забелин на фланге сбил Абдуллахи.
  • 37'
    Корян справа получил передачу от Хосонова и с восемнадцати метров пробил по воротам. Косаревский верно занял позицию и мяч поймал.
  • 36'
    "Сокол" старается провести позиционную атаку. На половине поля хозяев саратовской команде закрепиться не удаётся.
  • Травма, повреждение
    35'
    Толстопятову потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
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    • 34'
      Нетфуллин сыграл на подборе и с двадцати одного метра пробил левее ворот.
    • Фол, нарушение
      33'
      Плиев у центрального круга подтолкнул в спину Абдуллахи.
    • 32'
      Подачу Нетфуллина слева в штрафную площадь соперники перехватили. У "Сокола" переход в контратаки получается далеко не всегда.
    • 31'
      Степанов слева навесил на Коряна, у которого не прошла скидка к воротам на Касимова.
    • 30'
      Толстопятов с дальней дистанции пробил по воротам. Митрюшкин мяч поймал.
    • Фол, нарушение
      28'
      Голубович на чужой полови не поля сбил Максименко.
    • 27'
      Степанов слева прострелил к одиннадцатиметровой отметке, где Корян не попал ногой по мячу.
    • 26'
      У центрального круга проходит борьба. Мяч много времени провёл в воздухе.
    • 2 гола - дубль!
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:1!!!
      КАСИМОВ!!! Голубович справа навесил к дальней штанге, где Касимов без помех головой пробил над Косаревским.
    • 24'
      Терехов слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда мяч выбил Максименко.
    • Желтая карточка
      23'
      Молодцов на фланге руками остановил Коряна и получил первую жёлтую карточку в матче.
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      КАСИМОВ!!! Подача Юзепчука справа получилась с рикошетом от ноги Забелина, и Касимов переправил мяч головой в сетку.
    • Штанга
      21'
      Справа прошёл прострел на Степанова, который с пяти трёх пробил в перекладину.
    • 20'
      Корян слева прорвался в штрафную площадь "Сокола", где против него в отборе отлично сыграл Плиев.
    • Фол, нарушение
      19'
      Забелин в центре поля толкнул руками в спину Абдуллахи.
    • Фол, нарушение
      18'
      Толстопятов у центрального круга ударил сзади по ногам Коряна.
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      КОЗЛОВСКИЙ!!! Азаров отличным пасом вывел справа к воротам Козловского, который точно пробил верхом в дальний угол.
    • 15'
      Нетфуллин слева с дальней дистанции решил пробить по воротам, но попал мячом в Коряна.
    • Фол, нарушение
      14'
      У Серикова справа не прошла передача вперёд. Терехов сыграл на перехвате, и сразу сделал пас на Хосонова, которого и сбил Сериков.
    • Фол, нарушение
      13'
      Козловский у чужой штрафной площади опасно сыграл против Варатынова.
    • 12'
      "Химки" всё увереннее действуют в центре поля, постепенно отодвигая соперников к их штрафной площади. Саратовская команда старается при перехвате быстро доставлять мяч вперёд.
    • Травма, повреждение
      11'
      Юзепчук получил повреждение в стыке с Абазовым. Потребовался выход медиков на поле.
    • Угловой
      10'
      Хозяева исполнили угловой удар. Защитники "Сокола" выбили мяч к центральному кругу.
    • 8'
      После прострела справа к воротам, Плиев опередил соперника, послав мяч рядом со штангой.
    • Опасный момент
      7'
      Степанов отличным пасом слева вывел по центру к воротам Касимова, чей удар низом Косаревский отразил ногами.
    • 6'
      "Химки" стараются играть активно в центре поля, но им грамотно противостоят гости и к своей штрафной площади не подпускают.
    • Фол, нарушение
      5'
      Козловский в центре поля ударил по ногам Степанова.
    • Офсайд
      4'
      Мальцев справа забежал в офсайд.
    • Угловой
      3'
      Гости разыграли угловой удар. Доставить мяч в штрафную площадь саратовской команде не удалось.
    • 2'
      "Химки" играют в красных футболках и чёрных трусах, "Сокол" - в полосатых сине-белых футболках и синих трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Арене Химки"!
    • До матча
    • Главный судья: Зияков Ранэль (Набережные Челны);
      Первый помощник: Чекалин Александр (Воронеж);
      Второй помощник: Щербаков Степан (Омск);
      Резервный судья: Труханович Роман (Барнаул).
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча тридцать первого тура Российской Мелбет-Первой лиги, в котором сыграют «Химки» и «Сокол». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • 82 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 118
    Химки 96.6% (114)
    X 2.5% (3)
    Сокол 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Сокол
    1.51
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    6.84
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    8.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химки 2:1 Сокол

    Исход игры
    Химки
    96.6% (115)
    Ничья
    2.5% (3)
    Сокол
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.7% (33)
    Меньше
    71.3% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    28.7% (33)
    Нет
    71.3% (82)
    Популярный счёт
    2:0 Химки
    47.1% (56)
    2:1 Химки
    21.8% (26)
    1:0 Химки
    19.3% (23)
    3:1 Химки
    4.2% (5)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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