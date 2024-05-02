Тур: 31.
История личных встреч
Химки
Сокол
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
0
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руденко Александр Александрович
|10 (1)
|0.34
|Хосонов Хетаг
|7 (2)
|0.24
|Нетфуллин Равиль
|5
|0.17
|Касимов Тимур
|4
|0.14
|Магомедов Бутта
|3
|0.1
|Корян Аршак
|3 (1)
|0.1
|Берковский Илья
|2
|0.07
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|2
|0.07
|Варатынов Сергей
|2
|0.07
|Терехов Сергей
|1
|0.03
|Панченко Кирилл
|1
|0.03
|Журавлёв Юрий
|1
|0.03
|Исаенко Олег
|1
|0.03
|Волков Захар
|1
|0.03
|Степанов Данил
|1
|0.03
Сокол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бабаев Владлен
|5
|0.17
|Морозов Владислав
|4
|0.14
|Максименко Артём
|3
|0.1
|Ежков Данила
|3 (1)
|0.1
|Молодцов Артём
|2
|0.07
|Мальцев Михаил
|2
|0.07
|Сасин Дмитрий
|1
|0.03
|Козловский Никита
|1
|0.03
|Евдокимов Андрей
|1
|0.03
|Турсунов Игорь
|1 (1)
|0.03
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голубович Петар
|7
|0
|Степанов Данил
|6
|0
|Варатынов Сергей
|5
|0
|Хосонов Хетаг
|3
|1
|Терехов Сергей
|4
|0
|Нетфуллин Равиль
|2
|1
|Журавлёв Юрий
|3
|0
|Исаенко Олег
|3
|0
|Берковский Илья
|3
|0
|Кулишев Артём
|2
|0
|Обухов Игорь
|2
|0
|Магомедов Бутта
|2
|0
|Руденко Александр Александрович
|2
|0
|Скворцов Лев
|2
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Митрюшкин Антон
|1
|0
|Мохаммад Амир
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0
|Касимов Тимур
|1
|0
|Мелентиевич Стефан
|1
|0
Сокол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудков Ян
|6
|0
|Сасин Дмитрий
|5
|0
|Мальцев Михаил
|4
|0
|Ежков Данила
|4
|0
|Косаревский Пётр
|2
|1
|Казанцев Данил
|2
|1
|Морозов Владислав
|3
|0
|Югалдин Дмитрий
|3
|0
|Молодцов Артём
|2
|0
|Забелин Павел
|2
|0
|Караев Максим
|2
|0
|Батырев Амир
|2
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Леонтьев Игорь
|1
|0
|Азаров Владимир
|1
|0
|Сериков Илья
|1
|0
|Турсунов Игорь
|1
|0
Результаты матчей
Химки
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Сокол
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
8
Химки
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сокол
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
10
12
Упущенные победы
21
10
Химки
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (5)
52% (15)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Сокол
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
13
13
Упущенные победы
28
18
Голы по времени матча
Забито
20
13
5 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 23
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
5
25%
3
23%
46-60
6
30%
5
38%
61-75
4
20%
1
8%
76-90
Пропущено
14
27
6 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
14%
4
15%
1-15
1
7%
6
22%
16-30
3
21%
8
30%
30%
31-45
4
29%
1
4%
46-60
1
7%
3
11%
61-75
3
21%
5
19%
76-90
Забито
25
11
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 21
2
8%
1
9%
1-15
3
12%
3
27%
16-30
6
24%
4
36%
31-45
4
16%
1
9%
46-60
4
16%
1
9%
61-75
6
24%
1
9%
76-90
Пропущено
18
18
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
6%
3
17%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
4
22%
6
33%
31-45
4
22%
3
17%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
4
22%
1
6%
76-90
Забито
45
24
16 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 10
4 Не забивали 15
3
7%
1
4%
1-15
5
11%
5
21%
16-30
8
18%
6
25%
31-45
9
20%
4
17%
46-60
10
22%
6
25%
61-75
10
22%
2
8%
76-90
Пропущено
32
45
14 В 1-м тайме 28
18 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 20
3
9%
7
16%
1-15
4
13%
7
16%
16-30
7
22%
14
31%
31-45
8
25%
4
9%
46-60
3
9%
7
16%
61-75
7
22%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Торпедо Москва - Химки 1:2 Химки - КАМАЗ 1:0 Родина Москва - Химки 1:2 Химки - Шинник 0:1
Химки - Арсенал Тула 3:2 Химки - Ростов 0:0 Енисей - Химки 4:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0
Сокол
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шинник - Сокол 1:0 Сокол - Енисей 0:2 Ленинградец - Сокол 0:2 Сокол - Торпедо Москва 0:2
Сокол - Родина Москва 1:1 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 Акрон - Сокол 2:0 Алания - Сокол 0:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Химик Дзержинск - Сокол 1:3 Сокол - Торпедо Миасс 1:0 Сокол - Динамо Брянск 1:1 Сокол - Нефтехимик 0:0 Сокол - Муром 1:0 Сокол - Дружба Майкоп 1:0 Сокол - Текстильщик 0:0 Сокол - Черноморец Нв 1:2 Сокол - Текстильщик 1:0 Сокол - Кубань 1:3 Нефтехимик - Сокол 0:0
Результаты матчей
Химки
Сокол
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:2
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
5:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
5:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 38%
1
10 раз 34%
0
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
15 раз 52%
1
8 раз 28%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Химки
Сокол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
86
69
212
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
69
95
411
212
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
1415
1514
623
425
326
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|16
|6
|7
|45 - 32
|54
|2.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|30 - 14
|52
|3.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|41 - 22
|50
|4.
|29
|11
|14
|4
|35 - 22
|47
|5.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|44 - 26
|45
|6.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|32 - 29
|42
|7.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|30 - 28
|41
|8.
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|37 - 39
|41
|9.
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|48 - 39
|40
|10.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|31 - 30
|40
|11.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|33 - 38
|40
|12.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|27 - 28
|39
|13.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|26 - 29
|36
|14.
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|27 - 31
|33
|15.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|23 - 46
|28
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|19 - 36
|27
|17.
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|25 - 39
|27
|18.
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|20 - 45
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|24 - 9
|33
|2.
|15
|8
|6
|1
|20 - 7
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|18 - 6
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|20 - 9
|29
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 19
|29
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 11
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 12
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 14
|26
|9.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 12
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 13
|22
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|17 - 12
|21
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 16
|20
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 18
|16
|16.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 15
|16
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 18
|28
|2.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|16 - 11
|23
|3.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|12 - 8
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 12
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 22
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 17
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|11 - 17
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 14
|18
|9.
|14
|3
|8
|3
|15 - 15
|17
|10.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 16
|16
|11.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 26
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 16
|14
|13.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|10 - 19
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|15.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 20
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|7 - 19
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|7 - 30
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 21
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|15
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|12
|Енисей
|Ломакин Александр
|10
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|10
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Енисей
|Стежко Виталий
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
Прогнозы на матч Химки - Сокол
Исход игры
Химки
93.8% (45)
Ничья
6.3% (3)
Сокол
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
32.61% (15)
Меньше
67.39% (31)
Обе команды забьют
Да
34.78% (16)
Нет
65.22% (30)
Популярный счёт
2:0 Химки
41.7% (20)
2:1 Химки
27.1% (13)
1:0 Химки
16.7% (8)
0:0 Ничья
4.2% (2)
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